Образование множественного числа существительных в русском языке подчиняется правилам. Однако существует ряд слов, для которых определение окончания во множественном числе представляет собой трудную задачу. Одним из таких слов является слово «договор». В этом случае затруднения вызывает не только выбор окончания для формы множественного числа, но и постановка ударения.

Как писать слово по правилам русского языка: договоры или договора

Дополнительную путаницу с определением ударения и формы множественного числа для слова «договор» создает тот факт, что в справочниках приводится два варианта и утверждается, что оба они правильные. Но есть один нюанс:

правильной литературной нормой считается форма «договОры»: окончание «-ы», ударение на третьем слоге;

допустимой разговорной нормой считается вариант «договорА»: окончание «-а», ударение на последнем слоге.

Форма «договорА» обычно используется в разговорной речи и в профессиональном жаргоне. Так можно говорить в рабочей и повседневной ситуациях. Но использовать ее при написании документов или выступая перед аудиторией не рекомендуется. Совершенно недопустимо в пределах одного текста использовать обе формы.

Что такое норма русского языка