Образование множественного числа существительных в русском языке подчиняется правилам. Однако существует ряд слов, для которых определение окончания во множественном числе представляет собой трудную задачу. Одним из таких слов является слово «договор». В этом случае затруднения вызывает не только выбор окончания для формы множественного числа, но и постановка ударения.
Как писать слово по правилам русского языка: договоры или договора
Дополнительную путаницу с определением ударения и формы множественного числа для слова «договор» создает тот факт, что в справочниках приводится два варианта и утверждается, что оба они правильные. Но есть один нюанс:
- правильной литературной нормой считается форма «договОры»: окончание «-ы», ударение на третьем слоге;
- допустимой разговорной нормой считается вариант «договорА»: окончание «-а», ударение на последнем слоге.
Форма «договорА» обычно используется в разговорной речи и в профессиональном жаргоне. Так можно говорить в рабочей и повседневной ситуациях. Но использовать ее при написании документов или выступая перед аудиторией не рекомендуется. Совершенно недопустимо в пределах одного текста использовать обе формы.
Что такое норма русского языка
Норма любого языка — это совокупность правил и стандартов, регулирующих употребление лексики, орфографии, пунктуации, стилистики, грамматики. Нормы определяют, как правильно употреблять, писать и произносить слова.
Языковые нормы складываются исторически и поддерживаются большинством носителей языка. Со временем они могут меняться. Например, существительное «кофе» употребляется только в мужском роде. Но в 2009 году правильным также стало считаться употребление и в среднем роде.
Формирование нормы языка зависит от множества факторов:
- традиции — многие нормы передаются из поколения в поколение;
- литература — классические произведения известных писателей значительно влияют на развитие языка;
- образовательная система — школы и вузы формируют представления о правильном употреблении слов;
- средства массовой информации — способствуют распространению и закреплению новых языковых норм.
Язык развивается очень быстро, поэтому лингвисты периодически обновляют и уточняют языковые нормы.
Как запомнить
Избежать утомительной зубрежки и ускорить запоминание правильной формы множественного числа помогают рифмованные мнемонические правила. Такие стишки обычно представляют собой забавную бессмыслицу, но они хорошо врезаются в память.
Правильный вариант — слово «договОры». Форма «договорА» — допустима только в разговорной речи и как профессиональный сленг. Чтобы избавиться от сомнений, как нужно писать и говорить, полезно подобрать к правильному слову несколько рифм: договоры — кредиторы — просторы — уговоры — помидоры — прокуроры.
Рифмованные строчки еще лучше помогают запомнить правильную форму:
- заключать договоры помогают уговоры;
- кредиторы заключили договоры;
- прокуроры проверяли договоры;
- чтобы кушать помидоры, заключите договоры.
Такие подсказки надолго остаются в памяти и помогают избегать досадных ошибок в речи и письме.
Происхождение слова «договоры»
«Договор» происходит от слова праславянского языка «говор» (означающего «разговор»), которое, в свою очередь, уходит корнями к санскритскому «гада» (разговор, речь).
Состав слова «договор»: -говор- (корень), до- (приставка).
Значение слова не меняется на протяжении столетий. Оно означает сделку, соглашение между людьми. В древние времена сделки заключались исключительно устно, без какого-либо письменного оформления. Со временем форма заключения договора претерпела значительные изменения, но само слово сохранило свою древнюю форму.
Примеры правильного написания слова «договоры»
Использование слова «договор» во множественном числе требует внимательного подхода. Употребление разговорного варианта в официальной обстановке может привести к срыву контракта.
Рассмотрим несколько примеров правильного употребления множественного числа.
Трудовые договоры с сотрудниками заключаются после подробного разъяснения всех условий занятости.
Администрация предприятия приняла решение прекратить действующие договоры без учета мнения трудового коллектива.
В архиве организации хранятся старые договоры аренды помещений.
Почему слово «договоры» часто пишут с ошибкой
Применение просторечной формы «договорА» обусловлено широким распространением профессионального жаргона. Из-за частого повторения она воспринимается как стандартная версия, используемая специалистами.
Другая причина ошибок связана с тем, что в русском языке существуют существительные, заканчивающихся на «-ор» и имеющих во множественном числе окончание «-а». Например, доктора, повара, директора. Такая аналогия способна ввести в заблуждение.
Куда ставить ударение
Согласно действующим нормам русского языка, в слове «договор» ударным является третий слог: «договОр». Во множественном числе (слово «договоры») ситуация аналогична — ударение сохраняется на третьем слоге во всех падежах.
Формы «дОговор» (ед. ч.) и «договорА» (мн. ч.) относятся к просторечным. Их употреблять не рекомендуется.
Как запомнить
Можно использовать аналогии. Слово «договор» похоже на слова «разговор», «приговор», «уговор». Везде ударным является третий слог.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Проблемных слов, вызывающих массу ошибок, в русском языке довольно много. Постановку ударения в таких словах нужно просто запоминать. К ним относятся щавЕль, каталОг, тОртов, апострОф, асимметрИя, крЕмы, мусоропровОд, пиалА, гофрирОванный, предвосхИтить, прАотец, прАотцы и другие.
Мнение эксперта
В разговорной неофициальной речи допустимы обе формы множественного числа и произвольная постановка ударения. Но в правильной литературной и деловой речи следует использовать только формы «договОр» и «договОры». Это особенно важно при выполнении контрольных работ, при прохождении собеседования и проведении деловых переговоров.
Заключение
Таким образом, правильной литературной нормой считается только договОр и договОры. Другие формы допустимы только в неофициальных ситуациях. Для грамотного письма необходимо придерживаться утвержденных норм русского языка.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей