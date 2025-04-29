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Как перевести ребёнка на домашнее обучение в 2025 году? Полный гид для родителей

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Автор

2 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Домашнее обучение в России 2025: полный гид для родителей

С каждым годом всё больше семей в России выбирает домашнее обучение для своих детей. В 2025 году этот формат стал ещё доступнее благодаря развитию онлайн-платформ и изменению законодательства. Давайте разберёмся, что такое семейное образование сегодня, как оно работает и кому подходит.

Что такое домашнее обучение в 2025 году?

Домашнее (семейное) обучение — это форма получения образования вне школы, при которой ответственность за учебный процесс несут родители. При этом:

  • Ребёнок не посещает школу ежедневно
  • Родители сами выбирают программу и график занятий
  • Обязательны периодические аттестации в аккредитованной школе
  • Аттестат государственного образца выдаётся после сдачи ОГЭ/ЕГЭ

Отличия от других форм обучения

ФормаКонтрольГрафикАттестации
ОчнаяШколаЖёсткийПо четвертям
ЗаочнаяШколаГибкийПо семестрам
СемейнаяРодителиСвободный1-2 раза в год

Законные основания в 2025 году

Семейное образование регулируется:

  • ФЗ "Об образовании" №273 (ст. 17, 33, 34)
  • Приказ Минобразования и науки РФ №1015 (правила аттестации)
  • Региональные нормативы (уточняйте в местном департаменте)

❗ Новое в 2025: обязательная ежегодная аттестация по основным предметам для всех детей на СО.

Кому подходит семейное обучение?

Идеально для:

  • 👨‍🎓 Одарённых детей, опережающих программу
  • 🏆 Спортсменов и артистов с плотным графиком
  • 🌍 Семей, часто переезжающих/путешествующих
  • 🧠 Детей с особенностями здоровья

Как организовать процесс в 2025?

Варианты обучения:

  1. Самостоятельно — родители как учителя
  2. С репетиторами — по отдельным предметам
  3. Онлайн-школы — полное сопровождение. Например, аккредитованная и лицензированная онлайн-школа "Дом Знаний" предлагает полное сопровождение ученика с момента зачисления и до момента выдачи аттестата.

    4. Хотите попробовать домашнее обучение? Запишитесь на бесплатную неделю в «Доме знаний» — получите возможность оценить преимущества онлайн-формата обучения в "Доме Знаний"

    Частые вопросы

    ❓ Можно ли потом вернуться в школу?

    Да, в любой момент по заявлению родителей. Школа может провести тестирование для определения в класс.

    ❓ Как сдают ОГЭ и ЕГЭ?

    Как экстерны в прикреплённой школе. В 2025 году обязательна очная сдача.

    ❓ Дают ли аттестат?

    Да, такой же, как у школьников, после успешной сдачи госэкзаменов.

    Домашнее обучение в 2025 году — полноценная альтернатива школе для осознанных семей. Современные технологии и гибкие программы позволяют дать ребёнку качественное образование, учитывая его индивидуальные особенности.

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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