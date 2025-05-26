Сдача ЕГЭ — серьезное испытание для всех выпускников. Особую ценность каждый полученный балл имеет для тех, кто собирается продолжать образование и поступать в вуз.

Кроме основных результатов ЕГЭ, сегодня можно получать дополнительные баллы, которые значительно повышают шанс на успешное зачисление в выбранный вуз. Эти бонусы добавляют несколько ценных баллов к общему рейтингу абитуриента, помогая обойти соперников и повысить конкурентоспособность среди других претендентов на места в престижных учебных заведениях. Давайте разберем подробнее, кому доступны такие привилегии, какие именно обстоятельства позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы воспользоваться дополнительными баллами максимально эффективно.

Что такое дополнительные баллы

ДБ — это особая категория баллов, которые учебные заведения предоставляют своим абитуриентам за определенные успехи, признанные значимыми для конкретного вуза. Эти баллы прибавляются непосредственно к общим конкурсным, что увеличивает шансы абитуриента на успешное поступление на желаемую специальность.

Таким образом, ДБ в любом случае дают конкурентное преимущество. Если же основные экзамены не удалось сдать на отлично, то дополнительные баллы к ЕГЭ становятся настоящим спасением, так как значительно повышают вероятность успешного прохождения конкурсного отбора.

За что дают дополнительные баллы