Сдача ЕГЭ — серьезное испытание для всех выпускников. Особую ценность каждый полученный балл имеет для тех, кто собирается продолжать образование и поступать в вуз.
Кроме основных результатов ЕГЭ, сегодня можно получать дополнительные баллы, которые значительно повышают шанс на успешное зачисление в выбранный вуз. Эти бонусы добавляют несколько ценных баллов к общему рейтингу абитуриента, помогая обойти соперников и повысить конкурентоспособность среди других претендентов на места в престижных учебных заведениях. Давайте разберем подробнее, кому доступны такие привилегии, какие именно обстоятельства позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы воспользоваться дополнительными баллами максимально эффективно.
Что такое дополнительные баллы
ДБ — это особая категория баллов, которые учебные заведения предоставляют своим абитуриентам за определенные успехи, признанные значимыми для конкретного вуза. Эти баллы прибавляются непосредственно к общим конкурсным, что увеличивает шансы абитуриента на успешное поступление на желаемую специальность.
Таким образом, ДБ в любом случае дают конкурентное преимущество. Если же основные экзамены не удалось сдать на отлично, то дополнительные баллы к ЕГЭ становятся настоящим спасением, так как значительно повышают вероятность успешного прохождения конкурсного отбора.
За что дают дополнительные баллы
Дипломы, медали, грамоты — все это может стать источником ДБ. Правда, есть важный нюанс. Вуз может начислить не более 10 ДБ. Это значит, что если абитуриент предоставит несколько медалей за спортивные победы и дипломы, подтверждающие занятые на научных конкурсах призовые места, то больше 10 ДБ он не получит.
Золотая медаль
За школьное «золото» абитуриент может сразу получить максимальные 10 ДБ. Чтобы воспользоваться этой привилегией, придется выполнить следующие условия:
- пятерки по каждому предмету школьного курса в аттестате;
- не менее 70 баллов по ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, либо отметка «5» по базовой математике.
Выполнение этих условий дает право на золотую медаль.
ГТО (Готов к труду и обороне)
Государственная программа ГТО предусматривает сдачу определенных физических норм. Обладатели золотого значка ГТО могут рассчитывать на 1—10 ДБ. За серебряные и бронзовые значки ДБ не начисляются.
Особые спортивные заслуги
Во многих учебных заведениях действуют специальные правила приема для перспективных спортсменов, такие как предоставление льгот при поступлении и возможность зачета результатов в виде дополнительного бонуса.
Процедура предоставления ДБ зависит от конкретного вуза, но общие принципы следующие:
- абитуриенты, занявшие призовые места на крупных состязаниях, зачисляются в профильные спортивные вузы без предварительных вступительных испытаний;
- наличие титулов и званий автоматически увеличивает ваш потенциал для повышения общей оценки, предоставляя до 10 ДБ.
Обладая высоким уровнем спортивной подготовки и победив в крупных соревнованиях, выпускник получает реальную возможность выгодно выделиться на фоне остальных абитуриентов и получить серьезное конкурентное преимущество.
Олимпиады
Участие в олимпиадах различного уровня — отличный способ продемонстрировать свои знания и индивидуальные достижения перед приемной комиссией вуза. Для каждого типа олимпиад установлены свои критерии предоставления льгот при поступлении.
Победители заключительного этапа ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников) получают значительные индивидуальные преимущества при поступлении:
- Возможность зачисления на специальности, соответствующие профилю олимпиады, без предварительного участия во вступительных испытаниях.
- Если специализация вуза отличается от профиля олимпиады, то полученный результат может быть засчитан как максимальный балл (100) по соответствующему предмету.
Сегодня для школьников проводится множество разных конкурсов, конференций и олимпиад. Многие из них признаются вузами, и участие в них позволяет получить баллы, дающие преимущество при поступлении. Даже если конкурс не включен в официальный перечень конкретного вуза, такое индивидуальное достижение все равно имеет ценность и может служить источником дополнительных баллов.
Итоговое сочинение
Это еще один важный инструмент, позволяющий получить дополнительные баллы. Само по себе сочинение является обязательным условием допуска к единому государственному экзамену. Затем написанная работа направляется вместе с остальными документами в приемную комиссию вуза, которая проводит экспертизу. Если итоговое сочинение соответствует установленным стандартам качества и требованиям, предъявляемым данным вузом, оно способно принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов.
Таким образом, хорошее итоговое сочинение — это отличная возможность для выпускника показать свое умение аргументированно выражать мысли, а также получить конкурентное преимущество.
Волонтерская деятельность
Современные вузы заинтересованы в привлечении социально активных молодых людей, поэтому уделяют повышенное внимание социальной активности и вводят систему дополнительных баллов (ДБ) за участие в волонтерских проектах.
Условия получения 1-2 ДБ включают в себя следующее:
- Регистрация на официальном сайте волонтерского движения с целью подтверждения своей деятельности.
- Оформление электронной и бумажной версии волонтерской книжки, содержащей всю необходимую документацию, подписи и печати, подтверждающие факт участия в конкретных акциях и программах.
При выполнении этих требований абитуриенту могут начислить до двух ДБ дополнительно к баллам ЕГЭ, что положительно скажется на общем результате при поступлении.
Конкурсы
Все вузы отдают предпочтение талантливым и креативным студентам, проявляющим активность в сфере искусства, науки и технологий. Участие в различных творческих и интеллектуальных состязаниях — это эффективный способ продемонстрировать свои способности и индивидуальные достижения.
Дополнительные баллы можно получить за участие или победу в ряде мероприятий, организуемых на региональном, федеральном и международном уровнях. Призеры и лауреаты таких конкурсов получают преимущество при зачислении в вуз.
Обычно максимальное количество баллов за победы в интеллектуально-творческих конкурсах достигает пяти. Повышенное внимание уделяется специализированным областям, таким как инженерия, информационные технологии и искусство. Подобные направления требуют нестандартного подхода и высокой степени оригинальности решений, что делает участников соответствующих конкурсов особо ценными для вузов.
Баллы для «целевиков»
Индивидуальные достижения имеют особую важность для выпускников, решивших стать студентами по особой квоте. Так, если абитуриент участвовал в профессиональных ориентационных мероприятиях, которые проводил предоставляющий целевые места вуз, то это принесет ему целых 5 баллов. К таким мероприятиям относятся семинары, спецкурсы, ознакомительные программы и другие виды деятельности, направленные на усиленную подготовку будущего специалиста.
Дополнительные 5 баллов суммируются с другими персональными достижениями. Таким образом, выпускник-целевик, прошедший полную подготовку, может увеличить свои баллы ЕГЭ почти на 15 пунктов. Это станет серьезным преимуществом в условиях конкурса абитуриентов, равных по основным показателям.
Как считаются дополнительные баллы
Каждый вуз сам устанавливает правила подсчета, учитывая специфику собственных критериев оценки. Одинаковые типы достижений могут рассматриваться по-разному в зависимости от политики конкретного учебного заведения. Например, одни вузы могут начислять баллы за наличие значка ГТО, тогда как другие делают акцент на результаты участия в научных или культурных конкурсах.
Информация о правилах поступления публикуется вузами не позже первого ноября текущего года. Таким образом, школьники могут заблаговременно узнать, сколько баллов им может быть начислено, а также выяснить, какие документы необходимы для подтверждения заявленных достижений, и подготовить их надлежащим образом.
Заключение
ДБ — это ценное дополнение к баллам ЕГЭ. Но нельзя забывать, что если основные результаты низкие, никакие экстрабаллы не смогут кардинально исправить ситуацию. Поэтому основные усилия все же должны быть сосредоточены на тщательной подготовке к ЕГЭ. Тогда ДБ станут тем средством, которое поможет получить решающее преимущество, победить в жесткой конкурентной борьбе и поступить в престижный вуз.