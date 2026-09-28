Древнейшие люди жили на Земле миллионы лет назад. Они не знали письменности, не строили постоянных жилищ и полностью зависели от природы. Их жизнь была короткой, но полной открытий. Именно с них началась история человека. Наши древнейшие родственники научились ходить на двух ногах, делать орудия труда и пользоваться огнём. Каждый такой шаг менял их жизнь и всё дальше уводил от животного мира. Разберём, откуда появились древнейшие люди, как жил первобытный человек и какие навыки помогли ему выжить.

Происхождение человека

Останки предков человека учёные находят прежде всего в Африке. Около 6–7 млн лет назад пути человека и других человекообразных обезьян разошлись. От общего далёкого предка пошли две ветви: одна привела к шимпанзе, другая — к человеку.

Путь от обезьяноподобных предков к человеку был постепенным и растянулся на миллионы лет. Древнейшие представители нашей ветви отличались от современного человека ростом, формой черепа и объёмом мозга. Но главная черта появилась рано — прямохождение. Руки освободились, и наши предки смогли переносить пищу, детёнышей и камни.

Основные этапы эволюции человека:

Австралопитек (4–2 млн лет назад). Одно из древнейших прямоходящих существ, внешне ещё похожее на обезьяну. Человек умелый (2,4–1,5 млн лет назад). Первый вид человека, который регулярно делал каменные орудия. Человек прямоходящий (1,9 млн — 110 тыс. лет назад). Расселился из Африки по Азии и Европе, освоил огонь. Неандерталец (400–40 тыс. лет назад). Жил в холодной Европе, делал одежду из шкур, хоронил умерших. Человек разумный (около 300 тыс. лет назад — наши дни). Единственный вид человека, сохранившийся до сегодняшнего дня.

Вид Время существования Объём мозга Главное достижение Австралопитек 4–2 млн лет назад 400–500 см³ прямохождение Человек умелый 2,4–1,5 млн лет назад 600–700 см³ первые орудия труда Человек прямоходящий 1,9 млн — 110 тыс. лет назад 800–1100 см³ огонь, ручное рубило Неандерталец 400–40 тыс. лет назад 1400–1600 см³ сложные орудия, погребения Человек разумный около 300 тыс. лет назад — наши дни 1300–1400 см³ речь, искусство

Мир, в котором жили древнейшие люди, сильно отличался от нынешнего. Климат менялся, на месте лесов появлялись саванны. Первобытный человек был вынужден приспосабливаться: искать новую пищу и новые места для жизни. Кроме того, ему приходилось соперничать с другими видами человека. Древнейшие представители рода Homo жили небольшими группами по 20–30 человек.

Как выглядели древнейшие люди, учёные узнают по найденным костям, а по ним создают реконструкции. Многим этот облик знаком по картинам чешского художника Зденека Буриана. Вместе с антропологами он восстанавливал внешность древнейших людей: низкий лоб, мощные надбровные дуги, крепкое тело. Его рисунки до сих пор печатают в учебниках.

Мозг человека увеличивался по мере того, как усложнялась жизнь. Чем больше задач решал древнейший человек, тем важнее становились память, внимание и умение договариваться с сородичами. Так постепенно формировалась речь: сначала люди общались простыми звуками и жестами.

Первые орудия труда

Сначала древнейшие люди пользовались тем, что лежало под рукой: палкой, камнем, костью. Заострённой палкой можно было выкапывать корни, а тяжёлой дубиной — отбиваться от хищников. Потом первобытный человек понял, что камень можно обработать и сделать удобнее. Так появились первые орудия, созданные руками человека, а не найденные готовыми.

Первые каменные орудия появились около 2,6 млн лет назад. Их находят в Восточной Африке — в Эфиопии и в ущелье Олдувай. Сделал их, скорее всего, человек умелый. Это были грубые каменные отщепы с острым краем. Ими резали мясо, скоблили шкуры, разбивали кости, чтобы достать костный мозг.

Как древнейшие мастера делали каменные орудия:

Выбирали подходящий материал — кремень, кварцит или обсидиан. Брали второй камень — отбойник. Сильными ударами отбойника откалывали от заготовки куски, пока не получался острый край. В более поздние времена края подправляли мелкими сколами — ретушью.

Орудие Материал Для чего использовали Отщеп кремень резать мясо и шкуры Чоппер речная галька рубить, дробить кости Ручное рубило кремень, кварцит рубить, копать, разделывать туши Скребок кремень очищать шкуры Копьё дерево, позже — с каменным наконечником охотиться Дубина дерево защищаться и охотиться

Главным орудием на сотни тысяч лет стало ручное рубило. Его начал делать человек прямоходящий: самые древние рубила найдены в Кении, им около 1,76 млн лет. Рубило по форме напоминало миндаль: широкое у основания и заострённое на конце. Это универсальное орудие первобытного человека — им рубили ветки, копали землю, разделывали добычу. Эпоху, когда люди пользовались такими орудиями, археологи называют нижним палеолитом.

Находки скребков и рубил показывают, как совершенствовалось мастерство древних людей: орудия становились тоньше и аккуратнее. Хорошее орудие было для первобытного человека главным богатством: оно кормило, защищало и помогало выжить. Своё умение взрослые передавали детям.

Сделать хорошее орудие было непросто. Нужно было заранее представить результат и выбрать правильный угол удара. Изготавливая орудия, древнейший человек развивал мышление и ловкость рук.

Что дали человеку каменные орудия:

больше пищи, особенно мяса;

защиту от хищников;

возможность осваивать новые территории;

развитие мозга и точных движений рук.

Охота и собирательство

Первобытный человек жил тем, что давала природа. Пищу добывали двумя способами: собирательством и охотой. Ни земледелия, ни скотоводства ещё не было. Растительная пища составляла большую часть рациона древнейших людей.

Что собирали древнейшие люди:

съедобные корни и клубни;

ягоды, орехи, плоды;

птичьи яйца;

личинок, моллюсков, дикий мёд.

Собирательством чаще занимались женщины и дети. Они знали, где растёт много съедобных растений и в какое время года их искать. Эти знания передавались от старших к младшим.

Охота требовала силы, смелости и слаженности. Одному человеку крупного зверя было не одолеть, поэтому охотились группой. Охотники загоняли животное в болото, к обрыву или в ловчую яму, а затем добивали копьями, дубинами и камнями.

Они хорошо знали повадки зверей: следили за стадами, запоминали тропы к водопою и места ночёвок. Опыт каждого охотника был важен для всей группы.

Период Добыча Как добывали 2–1 млн лет назад мелкие звери, падаль подбирали остатки чужой добычи Эпоха человека прямоходящего олени, кабаны, лошади загонная охота с копьями Эпоха неандертальцев мамонты, бизоны, пещерные медведи засады, ловчие ямы Поздний палеолит северные олени, птицы, рыба охота с копьеметалками, гарпунами и луками

Охота давала не только мясо. Из шкур шили одежду, из костей делали иглы и наконечники, жиром заправляли светильники. В дело шло почти всё.

Жизнь была полна опасностей: вокруг бродили пещерные львы, медведи, гиены. Поэтому люди держались вместе, помогали раненым и делились едой. Взаимопомощь стала важным условием выживания. Многие учёные считают, что во время коллективной охоты быстрее развивалась речь: нужно было договориться, кто гонит зверя, а кто ждёт в засаде.

Использование огня

Огонь — одно из самых важных открытий в истории человека. Сначала древнейшие люди боялись пожаров, как и все животные. Но со временем первобытный человек понял, что огонь можно сохранить. Горящие ветки от деревьев, подожжённых молнией, приносили на стоянку и поддерживали пламя днём и ночью.

Самые ранние следы использования огня найдены в Южной Африке, в пещере Вондерверк, — им около 1 млн лет. Уверенно пользовался огнём уже человек прямоходящий. Зажигать огонь самостоятельно люди научились гораздо позже.

С огнём первобытный человек смог заселить пещеры, где раньше жили хищники. Стоянки с очагами находят и в Европе, и в Азии — там, куда человек пришёл, уже умея поддерживать пламя. Благодаря огню люди стали меньше зависеть от климата.

Как первобытные люди добывали огонь:

Сверление — быстро вращали палочку в углублении сухой дощечки. Пиление — с силой тёрли один кусок дерева о другой. Высекание — били кремнём по куску пирита, и искры падали на сухой мох.

Что дал огонь Как изменилась жизнь Тепло стало можно жить в холодном климате и продвигаться на север Свет день стал длиннее, по вечерам у огня общались Защита хищники боялись пламени Приготовление пищи мясо и коренья стало легче жевать и переваривать Обработка материалов концы копий обжигали, чтобы они стали твёрже

Приготовленная на огне пища изменила само тело человека: челюсти и зубы стали меньше, а мозг получал больше энергии. Вокруг очага собиралась вся община: здесь делились новостями, учили детей, передавали опыт. Костёр стал центром жизни первобытного человека.

Часто задаваемые вопросы

1. Кого называют древнейшими людьми?

Так называют ранних представителей рода Homo — человека умелого и человека прямоходящего. Они жили примерно от 2,4 млн до 110 тыс. лет назад.

2. Где появились древнейшие люди?

В Восточной и Южной Африке. Оттуда человек прямоходящий расселился по Азии и Европе.

3. Какими были первые орудия труда?

Это были грубые каменные отщепы и чопперы. Позже появилось ручное рубило.

4. Чем питался первобытный человек?

Растительной пищей — корнями, ягодами, орехами, — а также яйцами и мясом. Пищу добывали охотой и собирательством.

5. Когда человек начал пользоваться огнём?

Около 1 млн лет назад. Сначала огонь только поддерживали, а добывать его научились гораздо позже.

6. Почему первобытный человек жил группами?

Одному было трудно прокормиться и защититься. В группе люди вместе охотились, растили детей и берегли огонь.

7. Кто такой человек прямоходящий?

Это один из древнейших видов человека. Он первым покинул Африку, освоил огонь и делал рубила. Его рост доходил до 180 см.

8. Что помогает учёным изучать древнейших людей?

Кости, орудия, остатки очагов и стоянок. По ним восстанавливают облик и быт людей далёкого прошлого.

9. Чем древнейший человек отличался от современного?

Меньшим объёмом мозга, массивными челюстями, низким лбом и более простыми орудиями.