Древнейшие люди жили на Земле миллионы лет назад. Они не знали письменности, не строили постоянных жилищ и полностью зависели от природы. Их жизнь была короткой, но полной открытий. Именно с них началась история человека. Наши древнейшие родственники научились ходить на двух ногах, делать орудия труда и пользоваться огнём. Каждый такой шаг менял их жизнь и всё дальше уводил от животного мира. Разберём, откуда появились древнейшие люди, как жил первобытный человек и какие навыки помогли ему выжить.
Происхождение человека
Останки предков человека учёные находят прежде всего в Африке. Около 6–7 млн лет назад пути человека и других человекообразных обезьян разошлись. От общего далёкого предка пошли две ветви: одна привела к шимпанзе, другая — к человеку.
Путь от обезьяноподобных предков к человеку был постепенным и растянулся на миллионы лет. Древнейшие представители нашей ветви отличались от современного человека ростом, формой черепа и объёмом мозга. Но главная черта появилась рано — прямохождение. Руки освободились, и наши предки смогли переносить пищу, детёнышей и камни.
Основные этапы эволюции человека:
- Австралопитек (4–2 млн лет назад). Одно из древнейших прямоходящих существ, внешне ещё похожее на обезьяну.
- Человек умелый (2,4–1,5 млн лет назад). Первый вид человека, который регулярно делал каменные орудия.
- Человек прямоходящий (1,9 млн — 110 тыс. лет назад). Расселился из Африки по Азии и Европе, освоил огонь.
- Неандерталец (400–40 тыс. лет назад). Жил в холодной Европе, делал одежду из шкур, хоронил умерших.
- Человек разумный (около 300 тыс. лет назад — наши дни). Единственный вид человека, сохранившийся до сегодняшнего дня.
|
Вид
|
Время существования
|
Объём мозга
|
Главное достижение
|
Австралопитек
|
4–2 млн лет назад
|
400–500 см³
|
прямохождение
|
Человек умелый
|
2,4–1,5 млн лет назад
|
600–700 см³
|
первые орудия труда
|
Человек прямоходящий
|
1,9 млн — 110 тыс. лет назад
|
800–1100 см³
|
огонь, ручное рубило
|
Неандерталец
|
400–40 тыс. лет назад
|
1400–1600 см³
|
сложные орудия, погребения
|
Человек разумный
|
около 300 тыс. лет назад — наши дни
|
1300–1400 см³
|
речь, искусство
Мир, в котором жили древнейшие люди, сильно отличался от нынешнего. Климат менялся, на месте лесов появлялись саванны. Первобытный человек был вынужден приспосабливаться: искать новую пищу и новые места для жизни. Кроме того, ему приходилось соперничать с другими видами человека. Древнейшие представители рода Homo жили небольшими группами по 20–30 человек.
Как выглядели древнейшие люди, учёные узнают по найденным костям, а по ним создают реконструкции. Многим этот облик знаком по картинам чешского художника Зденека Буриана. Вместе с антропологами он восстанавливал внешность древнейших людей: низкий лоб, мощные надбровные дуги, крепкое тело. Его рисунки до сих пор печатают в учебниках.
Мозг человека увеличивался по мере того, как усложнялась жизнь. Чем больше задач решал древнейший человек, тем важнее становились память, внимание и умение договариваться с сородичами. Так постепенно формировалась речь: сначала люди общались простыми звуками и жестами.
Первые орудия труда
Сначала древнейшие люди пользовались тем, что лежало под рукой: палкой, камнем, костью. Заострённой палкой можно было выкапывать корни, а тяжёлой дубиной — отбиваться от хищников. Потом первобытный человек понял, что камень можно обработать и сделать удобнее. Так появились первые орудия, созданные руками человека, а не найденные готовыми.
Первые каменные орудия появились около 2,6 млн лет назад. Их находят в Восточной Африке — в Эфиопии и в ущелье Олдувай. Сделал их, скорее всего, человек умелый. Это были грубые каменные отщепы с острым краем. Ими резали мясо, скоблили шкуры, разбивали кости, чтобы достать костный мозг.
Как древнейшие мастера делали каменные орудия:
- Выбирали подходящий материал — кремень, кварцит или обсидиан.
- Брали второй камень — отбойник.
- Сильными ударами отбойника откалывали от заготовки куски, пока не получался острый край.
- В более поздние времена края подправляли мелкими сколами — ретушью.
|
Орудие
|
Материал
|
Для чего использовали
|
Отщеп
|
кремень
|
резать мясо и шкуры
|
Чоппер
|
речная галька
|
рубить, дробить кости
|
Ручное рубило
|
кремень, кварцит
|
рубить, копать, разделывать туши
|
Скребок
|
кремень
|
очищать шкуры
|
Копьё
|
дерево, позже — с каменным наконечником
|
охотиться
|
Дубина
|
дерево
|
защищаться и охотиться
Главным орудием на сотни тысяч лет стало ручное рубило. Его начал делать человек прямоходящий: самые древние рубила найдены в Кении, им около 1,76 млн лет. Рубило по форме напоминало миндаль: широкое у основания и заострённое на конце. Это универсальное орудие первобытного человека — им рубили ветки, копали землю, разделывали добычу. Эпоху, когда люди пользовались такими орудиями, археологи называют нижним палеолитом.
Находки скребков и рубил показывают, как совершенствовалось мастерство древних людей: орудия становились тоньше и аккуратнее. Хорошее орудие было для первобытного человека главным богатством: оно кормило, защищало и помогало выжить. Своё умение взрослые передавали детям.
Сделать хорошее орудие было непросто. Нужно было заранее представить результат и выбрать правильный угол удара. Изготавливая орудия, древнейший человек развивал мышление и ловкость рук.
Что дали человеку каменные орудия:
- больше пищи, особенно мяса;
- защиту от хищников;
- возможность осваивать новые территории;
- развитие мозга и точных движений рук.
Охота и собирательство
Первобытный человек жил тем, что давала природа. Пищу добывали двумя способами: собирательством и охотой. Ни земледелия, ни скотоводства ещё не было. Растительная пища составляла большую часть рациона древнейших людей.
Что собирали древнейшие люди:
- съедобные корни и клубни;
- ягоды, орехи, плоды;
- птичьи яйца;
- личинок, моллюсков, дикий мёд.
Собирательством чаще занимались женщины и дети. Они знали, где растёт много съедобных растений и в какое время года их искать. Эти знания передавались от старших к младшим.
Охота требовала силы, смелости и слаженности. Одному человеку крупного зверя было не одолеть, поэтому охотились группой. Охотники загоняли животное в болото, к обрыву или в ловчую яму, а затем добивали копьями, дубинами и камнями.
Они хорошо знали повадки зверей: следили за стадами, запоминали тропы к водопою и места ночёвок. Опыт каждого охотника был важен для всей группы.
|
Период
|
Добыча
|
Как добывали
|
2–1 млн лет назад
|
мелкие звери, падаль
|
подбирали остатки чужой добычи
|
Эпоха человека прямоходящего
|
олени, кабаны, лошади
|
загонная охота с копьями
|
Эпоха неандертальцев
|
мамонты, бизоны, пещерные медведи
|
засады, ловчие ямы
|
Поздний палеолит
|
северные олени, птицы, рыба
|
охота с копьеметалками, гарпунами и луками
Охота давала не только мясо. Из шкур шили одежду, из костей делали иглы и наконечники, жиром заправляли светильники. В дело шло почти всё.
Жизнь была полна опасностей: вокруг бродили пещерные львы, медведи, гиены. Поэтому люди держались вместе, помогали раненым и делились едой. Взаимопомощь стала важным условием выживания. Многие учёные считают, что во время коллективной охоты быстрее развивалась речь: нужно было договориться, кто гонит зверя, а кто ждёт в засаде.
Использование огня
Огонь — одно из самых важных открытий в истории человека. Сначала древнейшие люди боялись пожаров, как и все животные. Но со временем первобытный человек понял, что огонь можно сохранить. Горящие ветки от деревьев, подожжённых молнией, приносили на стоянку и поддерживали пламя днём и ночью.
Самые ранние следы использования огня найдены в Южной Африке, в пещере Вондерверк, — им около 1 млн лет. Уверенно пользовался огнём уже человек прямоходящий. Зажигать огонь самостоятельно люди научились гораздо позже.
С огнём первобытный человек смог заселить пещеры, где раньше жили хищники. Стоянки с очагами находят и в Европе, и в Азии — там, куда человек пришёл, уже умея поддерживать пламя. Благодаря огню люди стали меньше зависеть от климата.
Как первобытные люди добывали огонь:
- Сверление — быстро вращали палочку в углублении сухой дощечки.
- Пиление — с силой тёрли один кусок дерева о другой.
- Высекание — били кремнём по куску пирита, и искры падали на сухой мох.
|
Что дал огонь
|
Как изменилась жизнь
|
Тепло
|
стало можно жить в холодном климате и продвигаться на север
|
Свет
|
день стал длиннее, по вечерам у огня общались
|
Защита
|
хищники боялись пламени
|
Приготовление пищи
|
мясо и коренья стало легче жевать и переваривать
|
Обработка материалов
|
концы копий обжигали, чтобы они стали твёрже
Приготовленная на огне пища изменила само тело человека: челюсти и зубы стали меньше, а мозг получал больше энергии. Вокруг очага собиралась вся община: здесь делились новостями, учили детей, передавали опыт. Костёр стал центром жизни первобытного человека.
Часто задаваемые вопросы1. Кого называют древнейшими людьми?
Так называют ранних представителей рода Homo — человека умелого и человека прямоходящего. Они жили примерно от 2,4 млн до 110 тыс. лет назад.2. Где появились древнейшие люди?
В Восточной и Южной Африке. Оттуда человек прямоходящий расселился по Азии и Европе.3. Какими были первые орудия труда?
Это были грубые каменные отщепы и чопперы. Позже появилось ручное рубило.4. Чем питался первобытный человек?
Растительной пищей — корнями, ягодами, орехами, — а также яйцами и мясом. Пищу добывали охотой и собирательством.5. Когда человек начал пользоваться огнём?
Около 1 млн лет назад. Сначала огонь только поддерживали, а добывать его научились гораздо позже.6. Почему первобытный человек жил группами?
Одному было трудно прокормиться и защититься. В группе люди вместе охотились, растили детей и берегли огонь.7. Кто такой человек прямоходящий?
Это один из древнейших видов человека. Он первым покинул Африку, освоил огонь и делал рубила. Его рост доходил до 180 см.8. Что помогает учёным изучать древнейших людей?
Кости, орудия, остатки очагов и стоянок. По ним восстанавливают облик и быт людей далёкого прошлого.9. Чем древнейший человек отличался от современного?
Меньшим объёмом мозга, массивными челюстями, низким лбом и более простыми орудиями.