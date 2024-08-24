Окружающая среда оказывает мощнейшее воздействие на каждое живое существо. Многие из этих воздействий способствуют процветанию жизни, но есть и вредные, и даже губительные.

Те свойства окружающей среды, которые оказывают наиболее выраженное влияние на живые организмы, получили название экологических факторов. К самым важным, влияющим на все формы жизни, относятся температура, химический состав атмосферы и почвы, свет.

Базовые понятия

Экология — это наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами и средой, в которой они находятся. Анализируются взаимоотношения между разными видами, воздействие условий окружающей среды на них, влияние организмов на окружающую среду, а также протекающие процессы эволюции.

Основное внимание уделяется изучению единых комплексов, которые образуются множеством организмов и средой, в которой они обитают. Такие комплексы называются экосистемами.

Также экология изучает текущее состояние и развитие биосферы Земли в целом и каждого вида организмов в отдельности.

Экологические факторы — одно из основных понятий экологии. Этот термин охватывает все условия физической среды, оказывающие влияние на организм. Эти факторы делятся на большие группы:

абиотические;

биотические.

Также в отдельную группу можно выделить антропогенные.