Протяженность дороги составляет 208 км. На российскую территорию приходится около 34 км. Российская часть дороги проходит через села Чернореченское и Балта. Местность вокруг дороги очень живописна, поэтому этот участок включен во многие туристические маршруты. Особенно интересен участок, проходящий через Балтинское ущелье — он прорублен прямо в скале.

Рельеф и климат

Примерно ¾ территории региона составляют равнины, и одна четверть приходится на горы. Равнины Предкавказья находятся в северной части, горы — в самой южной.

Самые крупные равнины: Кубанско-Азовская низменность и Ставропольская возвышенность. Эти территории известны своими плодородными черноземными почвами и отличными условиями для сельского хозяйства.

Горные области охватывают часть Большого Кавказа, включающего в себя такие знаменитые вершины, как Эльбрус (5642 м) и Казбек (5033 м).

На береговых линиях Черного и Азовского морей много отличных пляжей. Здесь находятся многочисленные курортные зоны.

Климат юга европейской части РФ весьма разнообразен. В регионе есть области с умеренно континентальным, средиземноморским, горным и полупустынным климатом.

Высотная поясность Кавказа