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География

Европейский юг России

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Пайгусова Елена

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Содержание

    Территория европейского юга РФ начинается от долин Нижнего Дона и Нижнего Поволжья и простирается до самых южных границ страны. Регион отличается большим разнообразием ландшафтов и этнического состава населения.

    Состав и границы

    Европейский юг РФ включает в себя 16 субъектов.

    Субъекты Европейского юга РФ

    Республики

    Адыгея

    Чеченская

    Карачаево-Черкесская

    Кабардино-Балкарская

    Северная Осетия — Алания

    Ингушетия

    Дагестан

    Крым

    ДНР

    ЛНР

    Края

    Краснодарский

    Ставропольский

    Области

    Ростовская

    Херсонская

    Запорожская

    Города федерального значения

    Севастополь

    Территория охватывает предгорья Кавказа, горные районы, часть берегов Черного, Каспийского и Азовского морей.

    Памятник природы в Адыгее

    Юг европейской части РФ очень богат великолепными природными памятниками. Среди них особенно выделяются достопримечательности Адыгеи:

    1. Плато Лаго-Наки — один из самых известных природных объектов Адыгеи и всего российского юга. Находится на высоте приблизительно 2000 м над уровнем моря. Красота и природное разнообразие этого места поразительны. Здесь есть альпийские луга, реликтовые самшитовые леса, водопады и самый низкий европейский ледник — Малый Фиштинский.
    2. Хаджохская теснина — одно из самых красивых кавказских ущелий. Высота скал достигает 40 м. Теснина образовалась благодаря реке Белой, которая пробила себе путь через скальные породы.
    3. Водопад Руфабго — великолепный каскадный водопад. Высота самого высокого элемента каскада достигает 15 м. Вода падает с отвесных скал, собираясь в небольшие озера. Летом в них можно купаться, а зимой водопады замерзают, создавая причудливые ледяные скульптуры.

    В Адыгее находятся десятки уникальных природных памятников, каждый из которых по-своему красив. Регион обладает огромным потенциалом для развития туризма и экономического роста всей страны.

    Военно-Грузинская дорога

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    Протяженность дороги составляет 208 км. На российскую территорию приходится около 34 км. Российская часть дороги проходит через села Чернореченское и Балта. Местность вокруг дороги очень живописна, поэтому этот участок включен во многие туристические маршруты. Особенно интересен участок, проходящий через Балтинское ущелье — он прорублен прямо в скале.

    Рельеф и климат

    Примерно ¾ территории региона составляют равнины, и одна четверть приходится на горы. Равнины Предкавказья находятся в северной части, горы — в самой южной.

    Самые крупные равнины: Кубанско-Азовская низменность и Ставропольская возвышенность. Эти территории известны своими плодородными черноземными почвами и отличными условиями для сельского хозяйства.

    Горные области охватывают часть Большого Кавказа, включающего в себя такие знаменитые вершины, как Эльбрус (5642 м) и Казбек (5033 м).

    На береговых линиях Черного и Азовского морей много отличных пляжей. Здесь находятся многочисленные курортные зоны.

    Климат юга европейской части РФ весьма разнообразен. В регионе есть области с умеренно континентальным, средиземноморским, горным и полупустынным климатом.

    Высотная поясность Кавказа

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    Особенности климата российских кавказских гор формируются за счет высотной поясности — закономерного изменения природных условий по мере увеличения высоты над уровнем моря.

    Высота местности влияет на состав почвы, влажность воздуха, распределение температуры и другие факторы, от которых зависит жизнь растений и животных.

    На территории российского Кавказа представлены следующие пояса:

    1. Лесной — до высоты около 2000 м. В нем преобладают широколиственные леса. В нижнем ярусе леса растут хвойные породы.
    2. Субальпийский — приблизительный диапазон высот составляет от 1800 до 2200 м. Деревьев мало, преобладают заросли кустарников и высокотравье. Зимы становятся суровее, а лето короче.
    3. Альпийский — располагается на высотах 2500-3000 м. Эта зона покрыта высокогорными лугами. Растительность представлена низкорослыми травами и кустарниками, способными выживать при сильном ветре и низких температурах.
    4. Нивальный — начинается с высоты 3000 м. Это царство вечных снегов и ледников. Из растительности встречаются мхи и лишайники.

    Высотная поясность формирует уникальные экосистемы, создавая удивительное разнообразие флоры и фауны.

    Природные ресурсы

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    Регион богат природными ресурсами. В Каспийском регионе и Астраханской области добывают природный газ. Районы Ростовской области и Краснодарского края богаты углем.

    Южная часть РФ имеет развитую гидрографическую сеть. Важнейшие реки: Дон, Волга и Кубань. Они обеспечивают водоснабжение населенных городов и поселков, а также орошение сельскохозяйственных земель. Кроме того, реки — это важные транспортные артерии.

    На морских побережьях находятся многочисленные курортные зоны. Горные районы знамениты своими минеральными водами и горнолыжными курортами.

    Заключение

    Европейская южная часть России — это регион, сочетающий в себе огромные природные богатства, культурное разнообразие, удачное стратегическое положение. Черноземные почвы, запасы полезных ископаемых, морские побережья и горные хребты делают эту территорию важной экономической зоной страны.

    Сегодня этот регион продолжает развиваться. Он привлекателен для инвестиций в агропромышленный комплекс, туристический бизнес и транспортную логистику.

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    Пайгусова Елена

    Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы

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