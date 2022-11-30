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Школа профессионалов будущего в МБОУ «СОШ №12», «Лицей № 52» и «Гимназия №11»

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    30 ноября в трех школах Махачкалы проведено очередное мероприятие в рамках проекта “Школа профессионалов будущего” Учеников СОШ №12, Лицея №42 и Гимназии №11 познакомили с различными техниками обучения, провели мастер-классы и рассказали о важных на сегодняшний день умениях и навыках. Автор проекта Гамидова Джума рассказала ученикам о важности обучения и работы над собой. В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами.  
    Далее проводился ещё один интеллектуальный квиз "Игра с умом", в котором приняли участие по 30 учеников в каждой из школ.Данный квиз проводится в рамках совместного проекта клуба «Идальго» и онлайн-школы «Дом знаний».

    Проект «Школа профессионалов будущего» запущен в конце 2021 года и продлится до декабря этого года.
    Всем командам вручаются памятные призы и сертификаты об участии в игре.


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