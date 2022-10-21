Школа профессионалов будущего в МБОУ “СОШ 50”

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21 октября в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа 50” в рамках проекта "Школа профессионалов будущего" были проведены мастер-классы по проектному мышлению, а также интеллектуальная игра. Команда учеников, представляющая “Дом Знаний” приняла участие в интеллектуальной игре.
Игра состояла из трех интеллектуальных туров, в которых приняли участие 11 команд по 3 участника.
Все участники получили сертификаты, а победителям вручили памятные подарки и книги.
В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами.
Игра состояла из трех интеллектуальных туров, в которых приняли участие 11 команд по 3 участника.
Все участники получили сертификаты, а победителям вручили памятные подарки и книги.
В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами.