Немного мистики и науки, или о чём говорят наши сны?

Сны обычно ассоциируются у нас с чем-то приятным и загадочным. Зачастую, ради снов люди и ложатся спать. Есть даже целый отдел науки, изучающий это необычное и порой мистическое явление, — сомнология. Людям снятся необычные или абсолютно абсурдные сны, в которых вообще ничего ни с чем не вяжется. В связи с этим, люди задумываются, почему именно этот сон мне приснился и что он значит? Давайте разбираться!

На содержание наших снов влияют наши желания, страхи и планы, а также люди, которых мы встречаем изо дня в день. В сновидениях часто фигурируют загадочные люди, которых мы не знаем. Этому есть объяснение. Незнакомцы из наших снов — это люди, которых мы встретили во время бодрствования, но не придали им особого значения. Может быть, именно поэтому у них часто “замазанные” лица, которые мы не можем узнать?

Сны могут переплетаться с событиями из нашей жизни. Они открывают нам наши тайные желания, поэтому люди хотят узнать, что же конкретно значит тот или иной сюжет сна, ведь у каждого зачастую существует реальная причина появления. Давайте разберёмся:

Падение. Очень часто людям снятся сны, где они падают, а потом просыпаются. Они снятся, когда у вас мышечный спазм и тело еще не привыкло к расслабленному состоянию после тяжёлого дня. С психологической точки зрения, сны о падении предупреждают вас о скорых переменах в вашей жизни.

Погоня. Я думаю, каждому хоть раз в жизни снился сон, где он убегал от чего-то или кого-то. Такие сновидения означают сожаление или же грядущие трудности, пугающие человека своими размерами. Люди бегут от себя и своих проблем, не пытаясь что-то изменить.

Над вами смеются. Этот сон — признак вашей неуверенности в себе и недоверия к людям. Вы боитесь упасть в грязь и ощущаете, что у вас нету опоры за спиной. Попробуйте поговорить со своими родными и близкими, довериться им.

Подводя итоги, хочу сказать, что не стоит пренебрегать снами. Вам может казаться, что это всё бред, но наш организм устроен гораздо сложнее, чем вы думаете, и к нему стоит прислушаться. Хочется пожелать всем добра и хороших сновидений!

Автор: Владислав Андреев