Фразовые глаголы в английском языке

Фразовые глаголы — важная часть английского языка. Они состоят из глагола и частицы, поэтому их значение не всегда можно понять дословно. Например, turn down означает «отказать» или «убавить», а come up with — «придумать». Такие фразовые глаголы, которые регулярно встречаются в речи, помогают звучать естественнее.

Конструкция Значение turn down отклонить come up with придумать pick up забрать

Чтобы эффективно учить фразовые глаголы, важно рассматривать их в контексте.

Что такое фразовые глаголы

Фразовые глаголы — это сочетания глагола с одной или несколькими частицами, которые меняют исходное значение слова. В роли второй части могут выступать предлог или наречие. Именно поэтому значение всей конструкции нередко отличается от значения отдельного глагола.

Например, take off может означать «снять одежду», а в другом контексте — «взлететь». Look after переводится как «присматривать за кем-либо», хотя слово look само по себе означает «смотреть». Поэтому фразовые глаголы нельзя всегда переводить буквально.

Из чего состоят фразовые глаголы

Обычно структура выглядит так:

Глагол + частица: wake up — проснуться. Глагол + предлог: look after — присматривать. Глагол + две частицы: come up with — придумать.

При этом одна и та же основа может образовывать несколько конструкций с разными значениями.

Конструкция Значение wake up проснуться look after присматривать turn down отклонить, убавить come up with придумать pick up забрать, подобрать

Главная особенность фразовых глаголов — в том, что частица существенно меняет общий смысл. Иногда значение легко определить по контексту, но в других случаях его приходится запоминать как отдельную единицу.

Почему они важны

Фразовые глаголы широко используются в разговорной речи, фильмах, сериалах, подкастах и переписке. Их знание помогает лучше понимать естественный английский и воспринимать речь без постоянного обращения к словарю.

При изучении полезно обращать внимание не только на перевод, но и на типичные ситуации употребления. Например, pick up может использоваться, когда нужно забрать человека или предмет, а turn down — когда речь идёт об отказе или уменьшении громкости.

Фразовые глаголы — не случайные сочетания слов, а устойчивые конструкции со своим значением. Чтобы эффективно учить их, стоит запоминать целиком, закреплять в предложениях и регулярно встречать в живом контексте.

Особенности фразовых глаголов

Главная особенность фразовых глаголов в том, что значение всей конструкции не всегда совпадает со значением исходного глагола. Частица может полностью изменить смысл. Например, give up означает «сдаться» или «отказаться», хотя give отдельно переводится как «давать». Поэтому при изучении важно воспринимать конструкцию как единое выражение.

Есть и другие особенности, которые стоит учитывать:

Значение зависит от контекста. Один и тот же фразовый глагол может иметь несколько переводов.

Частицы меняют смысл. Come back означает «вернуться», а come up with — «придумать».

означает «вернуться», а — «придумать». Возможен разный порядок слов. Некоторые конструкции допускают размещение дополнения между глаголом и частицей.

Времена влияют на форму. В прошедшем времени изменяется основной глагол: take off → took off .

. Литературный и разговорный варианты могут различаться. В деловом тексте иногда выбирают более формальное выражение, тогда как в разговоре носители языка часто используют фразовые глаголы.

Разделяемые и неразделяемые фразовые глаголы

По расположению дополнения фразовые глаголы условно делятся на несколько типов. У разделяемых конструкций дополнение может находиться между двумя частями:

Turn down the offer.

Turn the offer down.

Если дополнение выражено местоимением, порядок становится фиксированным: Turn it down. Вариант turn down it считается неправильным.

Неразделяемые конструкции не позволяют ставить дополнение между глаголом и частицей:

Look after the child.

Look after him.

Несколько значений одной конструкции

Отдельная трудность — многозначность. Например, take off используется в разных ситуациях:

Фразовый глагол Значение Контекст take off снять одежда take off взлететь самолёт take off резко стать популярным карьера, бизнес

Поэтому механическое заучивание одного перевода может привести к ошибкам. Лучше запоминать фразовый глагол вместе с коротким предложением и ситуацией, в которой он употребляется.

Ещё одна важная особенность — частотность. Одни конструкции встречаются постоянно, другие нужны значительно реже. Начинающим полезно сначала освоить распространённые варианты, которые регулярно появляются в разговоре, учебных материалах и повседневной переписке.

Такой подход помогает не просто запоминать отдельные слова, а постепенно формировать навык распознавать значение конструкции целиком. Именно это делает понимание английской речи более быстрым и точным.

Виды фразовых глаголов по переходности

По переходности фразовые глаголы делятся на переходные и непереходные. Разница связана с тем, нужно ли конструкции дополнение. Это важно учитывать при построении предложений, поскольку от переходности зависит грамматическая модель.

Переходные фразовые глаголы

Переходные конструкции требуют дополнения, то есть указывают, на кого или на что направлено действие.

Например:

pick up — забрать, подобрать: I’ll pick up the keys.

— забрать, подобрать: turn down — отклонить: She turned down the offer.

— отклонить: put off — отложить: They put off the meeting.

Некоторые переходные фразовые глаголы являются разделяемыми. В этом случае дополнение можно поставить между глаголом и частицей:

Вариант Пример Дополнение после конструкции Pick up the phone. Дополнение между частями Pick the phone up. С местоимением Pick it up.

Если дополнение выражено местоимением, оно обычно ставится между двумя частями разделяемого фразового глагола. Поэтому вариант pick up it использовать нельзя.

Непереходные фразовые глаголы

Непереходные конструкции не требуют прямого дополнения. Действие может быть полностью выражено самим фразовым глаголом.

Например:

wake up — проснуться;

— проснуться; get up — встать;

— встать; come back — вернуться;

— вернуться; break down — сломаться.

Сравните:

He woke up early. — Он рано проснулся.

She came back yesterday. — Она вернулась вчера.

После таких конструкций могут использоваться обстоятельства времени, места или другие элементы, но прямое дополнение не требуется.

Как определить переходность

При изучении новой конструкции удобно сразу проверять, может ли после неё стоять прямое дополнение.

Найдите фразовый глагол в словаре. Посмотрите пометку о переходности. Обратите внимание на примеры предложений. Запомните, разделяется ли конструкция. Отдельно проверьте употребление с местоимениями.

Такой порядок помогает избежать типичных грамматических ошибок. Недостаточно знать перевод: необходимо понимать, как конструкция ведёт себя внутри предложения. Это особенно важно, когда один и тот же основной глагол образует несколько разных фразовых конструкций.

При изучении полезно составлять собственные примеры и группировать конструкции по модели употребления. Так материал запоминается системнее, а правильный порядок слов постепенно становится привычным.

Виды фразовых глаголов по разделяемости

По разделяемости фразовые глаголы можно условно разделить на разделяемые и неразделяемые. Это означает, что в одних конструкциях дополнение можно поставить между глаголом и частицей, а в других такой порядок невозможен. Знание этой особенности помогает правильно строить предложения и избегать ошибок.

Разделяемые фразовые глаголы

В разделяемых конструкциях дополнение может находиться после всей конструкции или между её частями:

Turn down the music.

Turn the music down.

Однако с местоимением действует другое правило. Оно ставится между глаголом и частицей:

Turn it down.

Pick it up.

Поэтому важно запоминать не только значение конструкции, но и её грамматическую модель.

Неразделяемые фразовые глаголы

В неразделяемых конструкциях глагол и частица сохраняют фиксированное положение. Дополнение ставится после всей конструкции:

Look after the children.

Look after them.

Run into an old friend.

Нельзя произвольно перемещать дополнение между двумя частями такой конструкции.

Тип Пример Возможный вариант Разделяемый pick up Pick the phone up Разделяемый turn down Turn the offer down Неразделяемый look after Look after her Неразделяемый run into Run into him

Как запоминать разделяемость

При изучении новой конструкции полезно сразу фиксировать три характеристики: значение, пример и модель употребления. Например, вместо того чтобы запоминать только turn down — отказать, лучше записать: turn down an offer и отдельно отметить, что конструкция является разделяемой.

Есть и фразовые глаголы, которые допускают несколько значений, причём особенности их употребления могут отличаться. Поэтому ориентироваться только на перевод из словаря не всегда достаточно.

На практике помогает простой подход:

Запоминайте конструкцию вместе с предложением. Проверяйте, можно ли разделить её дополнением. Отдельно обращайте внимание на местоимения. Повторяйте примеры в разных временах. Используйте новые конструкции в собственной речи и письменных заданиях.

Если регулярно встречать такие модели в контексте, порядок слов постепенно становится привычным. Это позволяет быстрее распознавать конструкции при чтении и увереннее использовать их в разговоре.

Зачем знать фразовые глаголы

Фразовые глаголы — важная часть современного английского языка. Они регулярно встречаются в разговоре, переписке, фильмах, сериалах, подкастах и рабочих коммуникациях. Без них можно понимать общий смысл текста, но естественная речь носителей часто будет восприниматься сложнее.

Понимание живой речи

Носители языка используют фразовые глаголы в самых обычных ситуациях. Например, вместо формального return в разговоре часто можно услышать come back, а вместо collect — pick up. Если знать такие конструкции, становится проще понимать речь без постоянного перевода каждого слова.

Особенно это заметно при просмотре фильмов и сериалов. Знакомая конструкция быстро распознаётся как единое выражение, даже если её значение нельзя вывести из отдельных слов.

Более естественная речь

Знание распространённых конструкций помогает разнообразить собственную речь. Сравните:

I need to remove my jacket.

I need to take off my jacket.

Оба варианта понятны, но второй часто звучит естественнее в повседневном общении. При этом формальные глаголы также необходимы: выбор зависит от ситуации, собеседника и стиля общения.

Польза для учёбы и работы

Фразовые глаголы встречаются не только в бытовом разговоре. Они используются в учебных материалах, деловой переписке, инструкциях и профессиональной коммуникации.

Знание таких конструкций помогает:

быстрее читать тексты; точнее понимать задания; увереннее воспринимать речь на слух; лучше понимать контекст; формулировать мысли более естественно.

При подготовке к экзаменам также стоит учитывать фразовые глаголы, поскольку они могут встречаться в заданиях на лексику, чтение и аудирование.

Почему их не стоит игнорировать

Некоторые учащиеся стараются заменить все фразовые глаголы более формальными аналогами. Такой подход позволяет передать смысл, но не решает проблему понимания чужой речи. Если собеседник использует распространённую конструкцию, её значение нужно быстро распознать.

Поэтому изучение лучше строить постепенно: сначала освоить наиболее частотные конструкции, затем расширять словарный запас и добавлять менее распространённые варианты. Полезно изучать их небольшими группами и сразу закреплять в предложениях.

В результате фразовые глаголы перестают восприниматься как набор несвязанных сочетаний. Они становятся привычными речевыми моделями, которые помогают лучше понимать английскую речь и точнее выражать свои мысли.

Как учить фразовые глаголы

Чтобы эффективно учить фразовые глаголы, недостаточно просто заучивать длинный список переводов. Гораздо полезнее изучать каждую конструкцию в контексте: видеть её в предложении, понимать ситуацию и самостоятельно использовать в речи.

Изучайте небольшими группами

Не стоит пытаться запомнить десятки новых конструкций за один день. Лучше выбрать несколько распространённых вариантов и отработать их в разных предложениях.

Например, можно взять:

get up — вставать;

— вставать; wake up — просыпаться;

— просыпаться; look for — искать;

— искать; look after — присматривать;

— присматривать; give up — сдаваться.

Так проще увидеть различия между похожими конструкциями и не смешивать их значения.

Запоминайте конструкцию целиком

Перевод отдельного слова не всегда помогает определить значение всего выражения. Поэтому полезнее запоминать не только take off, но и готовую фразу:

Take off your jacket.

Такой подход одновременно показывает значение, грамматическую модель и типичный контекст употребления.

Используйте интервальное повторение

После первого знакомства материал быстро забывается, если к нему не возвращаться. Можно повторять новые конструкции через несколько интервалов:

сразу после изучения; на следующий день; через несколько дней; через неделю; позже — во время общего повторения.

Для этого подойдут карточки, приложения или обычная тетрадь. На одной стороне можно написать конструкцию, на другой — перевод и пример.

Составляйте собственные предложения

После изучения нового выражения попробуйте придумать несколько предложений о себе. Например, если вы изучаете come back, составьте фразу о возвращении домой или из путешествия.

Собственные примеры полезнее механического переписывания, потому что заставляют самостоятельно вспомнить значение и подобрать подходящий контекст.

Слушайте и читайте реальные материалы

Фразовые глаголы хорошо закрепляются при регулярном контакте с живой речью. Их можно искать в книгах, статьях, подкастах, интервью и видео. Обратите внимание на то, с какими словами обычно употребляется конструкция.

Полезная последовательность выглядит так:

увидели конструкцию → определили значение → проверили контекст → записали пример → использовали самостоятельно → повторили позже.

Не учите все значения сразу

У многих конструкций несколько значений. Например, break down может описывать поломку механизма, эмоциональный срыв или распад какого-либо процесса. Начинающим необязательно запоминать все варианты одновременно.

Сначала выберите наиболее распространённое значение, закрепите его, а затем постепенно добавляйте новые. Это снижает нагрузку на память и помогает избежать путаницы.

Проверяйте себя

Периодически закрывайте перевод и пытайтесь самостоятельно вспомнить значение конструкции. Ещё эффективнее — наоборот: увидев русское значение, попробуйте восстановить английский вариант.

Для контроля можно использовать небольшой список:

Что проверить Вопрос Значение Что означает конструкция? Контекст В какой ситуации её используют? Грамматика Она разделяемая или нет? Пример Могу ли я составить предложение? Повторение Когда я вернусь к материалу?

Главная цель — не количество выученных единиц, а способность быстро узнавать и правильно использовать их. Регулярная практика небольшими порциями обычно даёт более устойчивый результат, чем попытка выучить большой объём за один раз.

Список фразовых глаголов с примерами и переводом

Ниже собраны распространённые фразовые глаголы, которые пригодятся для повседневного общения, учёбы и работы. Для каждого варианта указаны значение и пример, чтобы было проще запомнить не только перевод, но и особенности употребления.

Фразовый глагол Перевод Пример get up вставать I get up early every day. — Я каждый день рано встаю. wake up просыпаться She woke up at seven. — Она проснулась в семь. come back возвращаться When will you come back? — Когда ты вернёшься? pick up забрать, подобрать I’ll pick up the phone. — Я возьму телефон. look after присматривать Can you look after my dog? — Можешь присмотреть за моей собакой? look for искать I’m looking for my keys. — Я ищу свои ключи. turn on включать Turn on the light, please. — Пожалуйста, включи свет. turn off выключать Turn off the TV. — Выключи телевизор. turn down отклонить, убавить They turned down the offer. — Они отклонили предложение. give up сдаться, отказаться Don’t give up. — Не сдавайся. take off снимать, взлетать Take off your coat. — Сними пальто. put on надевать Put on your shoes. — Надень обувь. put off откладывать We put off the meeting. — Мы отложили встречу. find out выяснить, узнать I need to find out the truth. — Мне нужно выяснить правду. come up with придумать She came up with a new idea. — Она придумала новую идею. run out of закончиться We ran out of milk. — У нас закончилось молоко. get back вернуться I’ll get back home later. — Я вернусь домой позже. call back перезвонить I’ll call you back. — Я тебе перезвоню. carry on продолжать Please carry on with your work. — Пожалуйста, продолжайте работу. break down сломаться My car broke down. — Моя машина сломалась.

Как работать со списком

Необязательно пытаться выучить все конструкции за один подход. Разделите материал на небольшие группы и постепенно добавляйте новые варианты.

Полезная схема:

Прочитайте выражение и его перевод. Разберите пример. Обратите внимание на частицу. Составьте собственное предложение. Повторите материал через несколько дней.

Особенно важно запоминать фразовый глагол вместе с типичной фразой. Например, pick up полезно учить не изолированно, а в сочетании pick up the phone, pick up the keys или pick up a friend. Так значение быстрее закрепляется и становится понятнее в реальном контексте.

Если конструкция имеет несколько значений, добавляйте их постепенно. Например, take off может обозначать снятие одежды и взлёт самолёта. Контекст помогает определить, какое именно значение используется в конкретном предложении.

Такой список можно использовать как основу для регулярного повторения: сначала освоить наиболее частотные конструкции, а затем расширять словарный запас менее распространёнными вариантами.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое фразовые глаголы?

Фразовые глаголы — это устойчивые сочетания глагола с одной или несколькими частицами (предлогом или наречием). Частица меняет или дополняет значение глагола, поэтому конструкцию нельзя всегда переводить буквально. Примеры: turn down (отклонить / убавить), come up with (придумать), look after (присматривать).

2. Почему фразовые глаголы нельзя переводить дословно?

Потому что частица существенно меняет смысл исходного глагола. Give значит «давать», а give up — «сдаться». Take — «брать», а take off может означать «снять одежду» или «взлететь». Значение нужно запоминать целиком вместе с контекстом.

3.Чем отличаются разделяемые и неразделяемые фразовые глаголы?

В разделяемых конструкциях дополнение можно поставить между глаголом и частицей (Turn the music down / Turn it down). В неразделяемых — только после всей конструкции (Look after the children / Look after them). С местоимением в разделяемых глаголах порядок всегда фиксированный: местоимение стоит между частями.

4. Чем отличаются переходные и непереходные фразовые глаголы?

Переходные требуют дополнения (pick up the keys, turn down the offer). Непереходные дополнения не требуют (wake up, come back, break down). Это влияет на то, как строить предложение.

5. Почему один фразовый глагол может иметь несколько значений?

Многие конструкции многозначны. Take off — это и «снять одежду», и «взлететь», и «резко стать популярным». Значение определяется контекстом. Поэтому лучше запоминать глагол вместе с примером и ситуацией, а не один перевод.

6. Нужно ли учить все значения фразового глагола сразу?

Нет. Начинающим достаточно освоить самое частое значение, закрепить его в предложениях, а остальные добавлять постепенно. Это снижает путаницу и нагрузку на память.

7. Как лучше учить фразовые глаголы?

Изучайте небольшими группами (5–7 конструкций).

Запоминайте целиком вместе с примером ( Take off your jacket ).

). Составляйте собственные предложения.

Используйте интервальное повторение.

Встречайте конструкции в фильмах, подкастах, текстах.

Сразу отмечайте: значение, разделяемость, переходность.

8. Можно ли заменить все фразовые глаголы формальными аналогами?

Можно передать смысл, но тогда сложнее понимать живую речь носителей. В разговоре, сериалах и переписке фразовые глаголы встречаются постоянно. Знание самых частотных конструкций помогает и понимать, и звучать естественнее.

9. С чего начать изучение?

С самых распространённых: get up, wake up, come back, pick up, look for, look after, turn on/off, give up, take off, put on, put off, find out, come up with. Изучайте их в контексте и сразу проверяйте, разделяемые они или нет.