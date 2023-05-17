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Что взять с собой на ЕГЭ/ОГЭ выпускникам, а что оставить дома?

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Содержание

    Обязательно на ЕГЭ/ОГЭ нужно взять:

    • Чёрную гелевую ручку, а лучше несколько, на случай, если одна вдруг выйдет из строя
    • Паспорт

    Важно, чтобы ручка была именно гелевой поскольку шариковая или любая другая не будет считываться машиной, и ответы ваши не примут. Паспорт вас попросят предъявить при входе в пункт проведения. Если по какой-то причине вы не смогли принести с собой паспорт, обратитесь к сопровождающему от школы, который подтвердит вашу личность в письменной форме. После этого вас пустят на экзамен.
    Также на любой экзамен вы можете взять с собой: лекарства, воду в бутылке, плитку шоколада или другой перекус. Для учащихся с ограниченными возможностями можно взять любое необходимое техническое средство.‍
    Всё, что вы берёте с собой, организаторы осмотрят на наличие шпаргалок. Лучше оставить продукты вне аудитории, чтобы случайно не облить и не испачкать КИМы.


    Что взять еще можно взять с собой на ЕГЭ/ОГЭ в зависимости от предмета?

    В зависимости от предмета, можно взять с собой на ЕГЭ/ОГЭ вспомогательные вещи. Получается такой набор:
    • Математика — только линейка (калькулятор запрещен)
    • География — линейка, транспортир и калькулятор (выпускники 9 класса могут взять с собой атласы для 7-х, 8-х, 9-х классов, а 11 класс не может взять)
    • Физика — линейка и калькулятор
    • Химия — калькулятор

    Очень важно, чтобы при вас был непрограммируемый калькулятор, который только складывает, вычитает, делит, умножает, извлекает корень и вычисляет тригонометрические функции (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Непрограммируемые калькуляторы — такие можно смело приносить на экзамен

    Что нельзя приносить с собой на ЕГЭ?
    • Личные вещи
    • Шпаргалки и справочные материалы
    • Гаджеты, в том числе умные часы
    • Средства связи
    • Умные‍ часы ‍
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