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России принадлежит множество географических рекордов. Еще во времена правления Ивана Грозного во второй половине XVI века Россия стала обладательницей самой большой площади среди всех стран и удерживает первое место до сих пор. России обладает самым большим запасом пресной воды. России принадлежит Сибирская тайга — крупнейший лес на планете и главный наземный источник кислорода.
Площадь и расположение России
Площадь территории Российской Федерации превышает 17 млн кв. км. Это составляет около трети крупнейшего материка Земли — Евразии, и 11,4% всей суши планеты. Площадь России почти в два раза превышает площадь Канады (около 9, 984 млн кв. км), которая по размерам стоит на втором месте после России.
Страна находится в двух частях света, и российская территория делится на два большие части:
- Европейская — здесь находится столица государства Москва, город федерального значения Санкт-Петербург. Все субъекты федерации, кроме Европейского Севера, относятся к густонаселенным;
- Азиатская — занимает около 77% территории России. Плотность населения существенно ниже, чем в европейской части. Здесь сосредоточены гигантские богатства дикой природы.
Огромная территория Российского государства влечет за собой большое разнообразие природных условий. В России есть регионы как с субтропическим, так и с арктическим климатом. Почти пятая часть российских территорий находится за полярным кругом, поэтому Россия считается самой северной страной в мире. В Заполярье проживает около 2,3 млн человек.
Россия занимает третье место в мире по площадям сельскохозяйственных земель. Но около 95% относятся к зоне рискованного земледелия, где урожаи постоянно находятся под угрозой заморозков, засухи и других неблагоприятных погодных условий.
На территории России находится крупнейшее в мире пресноводное озеро — Байкал. Также РФ принадлежит около 19% дна крупнейшего на планете озера — Каспийского моря.
России принадлежит практически вся крупнейшая по водности в Европе река Волга. На территории Казахстана находится лишь небольшая часть дельты реки.
Принадлежащие стране громадные пространства создают как преимущества, так и проблемы. Например, удаленность от мировых и даже собственных оживленных рынков представляет собой сложность, так как требует дополнительных расходов для интеграции в цепочки поставок.
Российская Федерация входит в группу мировых лидеров по запасам различных важнейших полезных ископаемых, среди которых на первых местах стоят газ и нефть. Россия обладает одними из богатейших в мире запасов газа, никеля, золота, железных руд, каменного угля, торфа, алмазов, титана, цинка и ниобия.
Географическое расположение основных газовых месторождений создает удобные возможности для экспорта важнейшего энергетического ресурса в разные страны Европы и Азии.
Крайние точки России
Российское государство простирается от Европы на западе до Тихого океана на востоке, охватывая 11 часовых поясов и климатические зоны от арктической до субтропической.
Самая северная точка России, находящаяся на материке, — мыс Челюскин (77°44´ с. ш. 104°18´ в. д.). Это не только самая северная точка материковой части России, но и самая северная точка континента Евразия. Сама Российская Федерация простирается еще дальше на север и доходит до мыса Флигели (81°51´ с. ш. 59°14´ в. д.), который находится на острове Рудольфа всего в 900 километрах от северного полюса планеты.
Самая южная точка — 41°11´ с. ш. 47°46´ в. д. — находится недалеко от гор Базардюзю, Несен и Рагдан, являющихся частью Водораздельного хребта Большого Кавказа. У самой точки нет специального названия.
Таким образом, расстояние между самой северной и самой южной точками составляет около 4779 км или 4064 км, если двигаться строго по меридиану.
Самая западная точка — 54°27´ с. ш. 19°38´ в. д. — находится на Балтийской косе в Калининградской области. Самая восточная — мыс Дежнева (66°04´ с. ш. 169°39´ з. д.) на острове Ратманова. Расстояние между ними составляет около 10 000 км. Протяженность в градусах географической долготы составляет почти 171°.
Самый северный город РФ — Певек, самый южный — Дербент, западный — Балтийск, восточный — Анадырь.
Наивысшая точка над уровнем моря — вершина горы Эльбрус, 5642 м. Самая низкая точка — уровень Каспийского моря. Это уникальное озеро находится ниже уровня Мирового океана почти на 28 метров.
Крайние точки нужны для точного определения границ государства и закрепления пределов его территории. Кроме того, эти места и их окрестности обычно становятся туристическими достопримечательностями, что положительно сказывается на развитии туристической отрасли. Туристы приезжают сюда, чтобы ощутить величие страны, почувствовать свою связь с уникальной природой, которая разительно отличается от тех мест, где они живут.
Четкое определение крайних точек защищает страну от дипломатических конфликтов и незаконных посягательств.
Границы России
РФ занимает первое место в мире по количеству стран-соседей. Такое соседство открывает большие возможности для экономического сотрудничества. Но если в какой-либо из приграничных стран возникает политическая нестабильность, то это создает существенные риски и проблемы.
Российская граница проходит по суше, морям, рекам, озерам (Чудское, Онежское, Таймыр и другие). Общая протяженность границы составляет почти 61000 км. На морские границы приходится почти 72% от общей длины границы государства.
Граница между РФ и Казахстаном составляет 7598 км и занимает второе место по протяженности сухопутной границы между странами. По своей длине она уступает только границе между США и Канадой, составляющей 8891 км.
Российско-китайская граница стоит на пятом месте в мире и имеет длину 4209 км.
Самая короткая граница у РФ с Северной Кореей — всего лишь около 17 км.
По суше РФ граничит с 14 странами. Основные западные соседи: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Беларусь, Украина.
По морю РФ граничит с 12 странами, но чисто морская граница — только с Японией и США. Морские границы на картах принято показывать только в проливах, где разделяются государства. На больших морских и океанских просторах считается, что государству принадлежит около 22,2 км (12 морских миль) территориальных вод. Расстояние отсчитывается от сухопутной территории или от внутренних заливов, бухт, лиманов и губ. На севере за государственной границей за Россией закреплено право на разработку ресурсов в 200-мильной зоне.
Калининградская область — так называемый полуэксклав. У нее нет общей сухопутной границы с российской территорией. С РФ она соединяется только водами Балтийского моря. На суше Калининградская область окружена границами Польши и Литвы. В похожей ситуации находится деревня Дубки. Она располагается на берегу Псковского озера и только через него соединяется с РФ. На суше территория Дубков со всех сторон окружена Эстонией.
Государственные границы Российской федерации играют важную роль в формировании внешней политики. Также они оказывают сильное влияние на экономику. Границы даже между дружественными странами нуждаются в укреплении и контроле, что требует немалых затрат. Кроме того, пограничные регионы часто сталкиваются с нелегальной миграцией и провозом контрабандных товаров. Для решения этих проблем необходима большая работа пограничных служб обоих государств, находящихся по разные стороны от границы.
Некоторые участки границ до сих пор остаются спорными и неурегулированными. Например, статус Курильских островов — давний источник напряженности в отношениях с Японией.
Государственное устройство и население
Российская Федерация — это правовое государство, в состав которого входят равноправные субъекты: республики, края, области, автономные области и округа, города федерального значения. Субъекты обладают довольно большой степенью автономии и формируют свои собственные органы власти.
По своему государственному устройству РФ относится к федеративной президентской республике. Государственная власть разделяется между центральным правительством и субъектами Федерации. При этом в стране действует разделение властей на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
К основным органам государственной власти Российской Федерации относятся:
- Президент — глава государства, гарант Конституции РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами. Избирается всенародным голосованием на срок 6 лет. Обладает широкими полномочиями для обеспечения взаимодействия всех органов государственной власти.
- Администрация Президента — выполняет работу по подготовке анализов текущей ситуации, координирует работу различных структур.
- Федеральное Собрание — высший орган законодательной ветви власти. Состоит из двух палат: Совет Федерации и Государственная дума. В состав ГД входят 450 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет.
- Правительство — высший орган исполнительной власти. Главу Правительства — премьер-министра — назначает Президент. Правительство занимается социальными и экономическими вопросами, обеспечивает исполнение принятых законов.
- Министерства и ведомства Правительства — обеспечивают выполнение конкретных задач, входящих в сферу их деятельности.
- Конституционный Суд РФ — высший орган судебной власти. Занимается вопросами соответствия нормативных актов Конституции РФ, разрешает споры между органами власти.
- Верховный Суд РФ — главный суд общей юрисдикции. Рассматривает судебные дела и осуществляет надзор за работой других судов общей юрисдикции.
- Арбитражные суда — рассматривают экономические споры.
- Местное самоуправление — муниципальные образования, имеющие собственную структуру. Решает вопросы местного значения, занимается организаций коммунального хозяйства, местного здравоохранения и образования.
Государственные органы такой огромной страны, как Россия, образуют сложную сеть. Эффективность работы всей государственной системы зависит от добросовестности и соблюдения законности в каждом звене.
Население России превышает 144 млн человек, что ставит ее на десятое место в мире. Такой показатель сам по себе очень неплохой, но если учитывать гигантскую площадь страны, то его нельзя назвать достаточным. Средняя плотность населения составляет всего лишь 8,48 человек на квадратный километр.
Дополнительная проблема заключается в большой степени неравномерности распределения населения. Так, почти 69% граждан сконцентрированы на 20% площади страны. Всего лишь 16 городов имеет численность населения более 1 млн человек. В результате огромные пространства остаются практически безлюдными.
Крупнейшим городом и одновременно столицей России является Москва. Ее население превышает 13 млн. Здесь плотность населения самая высокая в стране (и 22-я в мире). Она составляет почти 5000 человек на 1 кв. км. Самая низкая плотность населения на Камчатке. На этом полуострове она едва достигает 0,07 человека на 1 кв. км.
В последние годы страна сталкивается с демографическими проблемами. Как и почти везде в мире, рождаемость в России стремительно снижается. Правительство старается принимать меры для стимулирования рождаемости, чтобы остановить снижение численности населения.
Этнический состав чрезвычайно многообразный. В России проживает более 190 различных национальностей. Русские составляют большинство — на них приходится около 80% от числа всего населения. К другим многочисленным народам России относятся татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы.
Статус официального государственного языка в России имеет только русский. Но в республиках активно используются и другие языки. Они преподаются в школах, на них ведется телевизионное и радиовещание.
Заключение
Географическое положение России делает ее одним из величайших государств на планете. Это уникальная страна, охватывающая гигантские территории и занимающая стратегически важные позиции. Четкое определение географического положения страны — ключевой фактор поддержания мирного сосуществования и предотвращения конфликтов с соседними странами.
Огромная территория и богатейшие запасы разнообразных природных ресурсов делают РФ одним из ключевых членов мирового сообщества. Дальнейшее развитие страны зависит от умения ее народа эффективно использовать географические преимущества и справляться с внешними вызовами.