России принадлежит множество географических рекордов. Еще во времена правления Ивана Грозного во второй половине XVI века Россия стала обладательницей самой большой площади среди всех стран и удерживает первое место до сих пор. России обладает самым большим запасом пресной воды. России принадлежит Сибирская тайга — крупнейший лес на планете и главный наземный источник кислорода.

Площадь и расположение России

Площадь территории Российской Федерации превышает 17 млн кв. км. Это составляет около трети крупнейшего материка Земли — Евразии, и 11,4% всей суши планеты. Площадь России почти в два раза превышает площадь Канады (около 9, 984 млн кв. км), которая по размерам стоит на втором месте после России.

Страна находится в двух частях света, и российская территория делится на два большие части:

Европейская — здесь находится столица государства Москва, город федерального значения Санкт-Петербург. Все субъекты федерации, кроме Европейского Севера, относятся к густонаселенным;

Азиатская — занимает около 77% территории России. Плотность населения существенно ниже, чем в европейской части. Здесь сосредоточены гигантские богатства дикой природы.

Огромная территория Российского государства влечет за собой большое разнообразие природных условий. В России есть регионы как с субтропическим, так и с арктическим климатом. Почти пятая часть российских территорий находится за полярным кругом, поэтому Россия считается самой северной страной в мире. В Заполярье проживает около 2,3 млн человек.

Россия занимает третье место в мире по площадям сельскохозяйственных земель. Но около 95% относятся к зоне рискованного земледелия, где урожаи постоянно находятся под угрозой заморозков, засухи и других неблагоприятных погодных условий.