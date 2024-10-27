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Каждый исторический период ставит перед человечеством множество сложнейших проблем. Современная эпоха не исключение. Основные трудности достались ей в наследство от прошлых веков, а бурный технологический прогресс породил ряд новых.
Что такое глобальные проблемы человечества
Под понятием «глобальные проблемы человечества» подразумеваются общемировые проблемы, затрагивающие жизненные интересы практически каждого человека, в какой стране бы он ни жил. Основные признаки глобальной проблемы следующие:
- сильное влияние на жизнь каждого индивидуума вне зависимости от страны проживания, национальной принадлежности, социального статуса;
- носят объективный характер;
- для своего решения требуют скоординированных усилий многих людей из разных слоев общества.
Какие глобальные проблемы сейчас угрожают миру
Современный мир столкнулся со множеством проблем, носящих глобальный характер. При всем многообразии они разделяются на три вида.
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Вид
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Примеры
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Интерсоциальные
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Война и мир, взаимодействие между нациями, расизм, дискриминация по различным признакам (пол, возраст, религия и т.д.), социальное расслоение общества, экономическое неравенство, массовая миграция, глобализация, международный терроризм
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Отношения между человечеством и природой
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Загрязнение окружающей среды, опустынивание (превращение плодородных земель в пустыни), уменьшение биоразнообразия (исчезновение видов животных и растений), утилизация мусора
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Отношения между человеком и обществом
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Безработица, бедность, отсутствие доступа к качественному здравоохранению и образованию, демографические ямы, рост разводов, преступность
Проблема термоядерной войны
Угроза военного конфликта с применением термоядерного оружия остается нерешенной на протяжении многих десятилетий. Дату возникновения этой глобальной проблемы можно назвать точно: 16 июня 1945 года в США была создана первая в мире ядерная бомба. А уже 6 августа того же года состоялась первая атомная бомбардировка: США сбросили бомбу под названием «Малыш» на японский город Хиросима. Это стало причиной гибели более 80 тысяч человек.
В наше время человечество накопило такой огромный арсенал ядерного оружия, что даже 1% его мощности хватит, чтобы уничтожить практически все живое на планете.
Проблемы экологии
Хищническое и бездумное отношение к природе приводит к уничтожению окружающей среды. Особенно масштабные экологические катастрофы стали происходить во второй половине ХХ века:
- загрязнение Мирового океана пластиком и радиоактивными веществами;
- аварии на атомных электростанциях;
- уничтожение лесов;
- разливы нефти (например, во время катастрофы в Мексиканском заливе в воду попало более 795 тысяч кубометров нефти, а образовавшееся пятно заняло площадь около 75 тысяч квадратных километров).
Загрязненные территории становятся непригодными для жизни, а их восстановление требует огромных финансовых затрат.
Демографическая проблема
Все развитые страны столкнулись со стремительным сокращением населения. Одновременно с этим в беднейших странах, таких как Нигерия и Бангладеш, наблюдается перенаселение.
Проблема «Север-Юг»
Проявляется в росте напряженности в отношениях между богатыми северными и беднейшими южными странами.
Бедные южные страны не имеют доступа к современным технологиям, постоянно сталкиваются с недостатком инвестиций, что мешает им развивать собственную инфраструктуру.
Северные страны навязывают бедным южным несправедливые торговые соглашения, в результате которых ценные ресурсы скупаются по бросовым ценам. Сегодня вся торговля богатых стран с бедными построена на условиях, которые выгодны только богатым. Бедные страны экспортируют дешевое сырье, и закупают в богатых странах по высоким ценам товары, произведенные из этого сырья.
На пути экспорта из южных стран устанавливаются пошлины и квоты, повышающие экономическую уязвимость экспортера.
Мировая продовольственная проблема
Стоит чрезвычайно остро. Несмотря на научно-технический прогресс, все больше людей в мире не может позволить себе полноценного питания. Цены на продовольствие продолжают расти, и в последнее десятилетие около 19 000 человек в мире ежедневно умирают от голода.
Проблема бедности
Сегодня каждый 10-й житель Земли имеет доход менее $2 в день, а около 2/3 населения — не более $10 в день. Основные богатства сосредоточены в руках миллиардеров, причем количество сверхбогатых людей составляет лишь ничтожную часть от общего населения планеты.
Проблема международного терроризма
Особая опасность терроризма заключается в том, что сегодня это отвратительное явление многие политики используют в качестве инструмента борьбы за власть. Для этого террористические группировки снабжаются новейшим оружием и щедро финансируются. Это сильно затрудняет борьбу с ними.
Некоторые из других глобальных проблем человечества XXI века
К сожалению, список угроз очень велик. В него входят инфекционные заболевания, растущая невосприимчивость болезнетворных бактерий к антибиотикам, наркомания, уничтожение памятников культуры, целенаправленное распространение человеконенавистнических идеологий и многое другое.
Как решить глобальные проблемы человечества
Решение требует кропотливой совместной работы политиков и ученых всех стран. Общие направления этой работы можно сформулировать следующим образом:
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Угроза
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Путь к решению
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Термоядерная война
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Прекратить гонку вооружений
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Экология
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Совершенствовать технологии, создавать очистные сооружения, утилизировать отходы
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Демография
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Проводить человекоцентричную социальную политику, при которой акцент ставится на благополучии, социальной защите и духовном развитии людей. При этом все группы населения получают социальные гарантии, на удовлетворение основных потребностей. Это способствует улучшению здоровья нации и ускорению экономического прогресса
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Проблема «Север-Юг»
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Оказывать беднейшим странам помощь, способствующую развитию технологий, чтобы позволить населению обеспечивать себя всем необходимым
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Нехватка продовольствия
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Совершенствовать сельское хозяйство
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Бедность
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Ключевые направления борьбы с бедностью: повышение доступности образования; создание новых рабочих мест; социальная поддержка уязвимых слоев населения; улучшение транспортной инфраструктуры; строительство социального жилья; совершенствование налоговой политики
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Международный терроризм
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Объединить все страны в разработке антитеррористической стратегии, усиливать защиту транспорта и мест массового скопления людей
К общим правилам относятся повышение уровня образованности населения, развитие гуманистических ценностей, изучение глубинных причин возникновения угроз.
Выводы
Современная жизнь ставит перед человечеством множество сложных глобальных проблем. Их решение требует глубоких и, главное, честных научных исследований, международного сотрудничества, взаимопомощи, повышения доступности образования, создания более эффективных технологий, борьбы с бедностью, а также финансовых инвестиций в проекты, направленные на решение глобальных проблем.