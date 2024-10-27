Каждый исторический период ставит перед человечеством множество сложнейших проблем. Современная эпоха не исключение. Основные трудности достались ей в наследство от прошлых веков, а бурный технологический прогресс породил ряд новых.

Что такое глобальные проблемы человечества

Под понятием «глобальные проблемы человечества» подразумеваются общемировые проблемы, затрагивающие жизненные интересы практически каждого человека, в какой стране бы он ни жил. Основные признаки глобальной проблемы следующие:

сильное влияние на жизнь каждого индивидуума вне зависимости от страны проживания, национальной принадлежности, социального статуса;

носят объективный характер;

для своего решения требуют скоординированных усилий многих людей из разных слоев общества.

Какие глобальные проблемы сейчас угрожают миру

Современный мир столкнулся со множеством проблем, носящих глобальный характер. При всем многообразии они разделяются на три вида.

Вид Примеры Интерсоциальные Война и мир, взаимодействие между нациями, расизм, дискриминация по различным признакам (пол, возраст, религия и т.д.), социальное расслоение общества, экономическое неравенство, массовая миграция, глобализация, международный терроризм Отношения между человечеством и природой Загрязнение окружающей среды, опустынивание (превращение плодородных земель в пустыни), уменьшение биоразнообразия (исчезновение видов животных и растений), утилизация мусора Отношения между человеком и обществом Безработица, бедность, отсутствие доступа к качественному здравоохранению и образованию, демографические ямы, рост разводов, преступность

Проблема термоядерной войны

Угроза военного конфликта с применением термоядерного оружия остается нерешенной на протяжении многих десятилетий. Дату возникновения этой глобальной проблемы можно назвать точно: 16 июня 1945 года в США была создана первая в мире ядерная бомба. А уже 6 августа того же года состоялась первая атомная бомбардировка: США сбросили бомбу под названием «Малыш» на японский город Хиросима. Это стало причиной гибели более 80 тысяч человек.

В наше время человечество накопило такой огромный арсенал ядерного оружия, что даже 1% его мощности хватит, чтобы уничтожить практически все живое на планете.