Шаги для самостоятельного выполнения домашней работы

1. Внесите домашнюю работу в расписание.

2. Подготовьте чистое пространство.

3. Не откладывайте.

4. Выстраиваем очередность выполнения заданий.

5. Включите диктофон.

6. Соберите необходимое на завтра.

Первое что нужно сделать, — определить жесткое время выполнения домашних заданий. А для этого надо выписать всё, что отнимает у ребенка время — уроки, тренировки, репетиторы, курсы, занятия в художественной или музыкальной школе. Всё выписали, нашли свободные часы, вписали туда домашку. Понятно, что каждый день в одно и то же время не получится выполнять задания — расписание сейчас у детей уж очень насыщенное. Главное — чтобы ребёнок видел, во сколько ему в понедельник надо сесть за работу.К моменту, когда ребенку надо будет садиться за уроки, он должен быть сыт, переодет и т.д. Школьник уже отдохнул, поиграл, почитал и посмотрел интересное, поговорил с кем хочется. Плавно переносимся к рабочему месту. На этом месте должен быть полный порядок. Полный порядок — это пустой стол, за исключением, разве что ручек-карандашей и иных необходимых принадлежностей. Все остальное входит в список «похитителей времени»: телевизор, гаджеты, плюшевые медведи и настоящие котики. Все это убираем, хотя бы со стола.При выполнении заданий применяем правило день-в-день. Это связано со способностью мозга забывать то, что изучал, в течение времени без повторения. Все, что сегодня проходили на уроке, нужно повторить сегодня же. Без этого повторения через пару дней от изученного в голове сохранится меньше 5%. И придется все учить заново.Открываем все, что нужно сделать и было запланировано. Открываем материалы в очередности выполнения, которую определяем самостоятельно. Можно, например, использовать следующую: сначала делаем разминку, разогреваем мозг, приводим в рабочее состояние. То есть делаем самое легкое. Вторым по очереди выполняем самое сложное задание. Пока в ресурсе и не устали. И дальше уже работаем на уменьшение сложности. Но еще раз — очередность определяется самостоятельно.Такая организация создает для мозга иллюзию, что он выполняет одну работу. Не задания по каждому предмету, а продолжает делать домашку, просто меняя одно окно или один учебник за другим. Выполнили математику — закрыли, убрали — взяли литературу, сделали задание. И так далее. Нет временных и ресурсных затрат на вход в работу (ну и выход из нее) при смене заданий.Заведите привычку использовать диктофон. Вообще заведите привычку пересказывать. Чтобы информация стала знанием, ее нужно произнести. Рассказать кому-нибудь. Можно, конечно, пересказать параграф по истории или новое правило по русскому языку маме. Или коту. Но лучше, если этот пересказ сохранится в виде аудиофайла. Так в любой момент и в любое время можно его переслушать. И обеспечить еще одно повторение информации.Закончить выполнение домашних заданий надо сбором необходимого материала на завтра. Это наша точка в конце предложения. Это то самое «довести дело до конца». Наш мозг очень хорошо помнит то, что мы не доделали. Отложенный на утро сбор мозг будет реализовывать всю ночь. Во время сбора вечером ты еще раз проверяешь готовность заданий по предметам (ведь следуя правилу день-в-день, некоторые из них ты выполнял пару дней назад), прослушиваешь записанные пересказы и ответы на вопросы. Вдруг обнаруживаешь что-то не выполненное. И даже успеваешь это сделать!Можно следовать алгоритму, применять все правила, сделать его своим рабочим ритуалом. Можно постепенно внедрять пункт за пунктом, превращая их в свои новые привычки. Удачи