Что такое критическое мышление и зачем оно нужно?

Что такое критическое мышление?

Критическое мышление — это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.

Легко ли вам определять связи между идеями, замечать нестыковки в аргументации собеседника?

Если да — поздравляем: вы обладаете критическим мышлением.

В чем суть критического мышления?

Человек с развитым критическим мышлением обладает целым набором навыков: наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность применять аналитические навыки в самых разных ситуациях.

Критическое мышление может пригодиться практически везде.

Это не преувеличение: умение критически мыслить может пригодиться в любой сфере нашей жизни — как детям, подросткам, так и взрослым.

Человек, который обладает критическим мышлением, способен:

- понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;

- быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;

- грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;

- замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;

- отмечать важность и релевантность идей общему контексту;

- рефлексивно оценивать собственные мнения и верования.

Как применять критическое мышление?

1. Сформулируйте проблему

Чётко определите свою цель/задачу.

2. Соберите информацию

Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы.

3. Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов: «Чем я руководствуюсь в этой ситуации?», «Считаю ли я, что мне говорят правду?», «Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной?», «Какая предстоит ответственность?».

4. Подумайте о последствиях. Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события.

5. Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.

Как же развивать критическое мышление?

Научиться критическому мышлению сразу не получится. Это как изучение иностранного языка — сначала всё кажется сложным и непонятным, но когда понимаешь логику, становится проще.

Чтобы развить критическое мышление, необходимо отрабатывать навык и научиться работать с инструментами критического мышления:

- пользоваться методиками проверки информации;

- учитывать когнитивные искажения;

- не попадаться на ошибки аргументации;

- выходить из информационных пузырей.

Критическое мышление входит в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума.

Чтобы решать сложные этические, экономические и экологические проблемы в будущем, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением уже сейчас.

При этом критическое мышление — не панацея. Не универсальное средство борьбы против фейковых новостей, дезинформации и ошибок аргументации. Критическое мышление создает основу для рефлексии, которая поможет справиться с неопределенностью в будущем.