Баннер с акцией
Дом знаний
Категория
Полезные советы

Что такое критическое мышление и зачем оно нужно?

5 минут чтения
preview_image

Содержание

    Что такое критическое мышление?
    Критическое мышление — это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.
    Легко ли вам определять связи между идеями, замечать нестыковки в аргументации собеседника?
    Если да — поздравляем: вы обладаете критическим мышлением. 
    В чем суть критического мышления?
    Человек с развитым критическим мышлением обладает целым набором навыков: наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность применять аналитические навыки в самых разных ситуациях.
    Критическое мышление может пригодиться практически везде. 
    Это не преувеличение: умение критически мыслить может пригодиться в любой сфере нашей жизни — как детям, подросткам, так и взрослым.
    Человек, который обладает критическим мышлением, способен:
    - понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;
    - быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;
    - грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;
    - замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;
    - отмечать важность и релевантность идей общему контексту;
    - рефлексивно оценивать собственные мнения и верования.
    Как применять критическое мышление?
    1. Сформулируйте проблему
    Чётко определите свою цель/задачу.
    2. Соберите информацию 
    Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы.
    3. Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов: «Чем я руководствуюсь в этой ситуации?», «Считаю ли я, что мне говорят правду?», «Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной?», «Какая предстоит ответственность?».
    4.  Подумайте о последствиях. Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события.
    5. Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.
    Как же развивать критическое мышление?
    Научиться критическому мышлению сразу не получится. Это как изучение иностранного языка — сначала всё кажется сложным и непонятным, но когда понимаешь логику, становится проще.
    Чтобы развить критическое мышление, необходимо отрабатывать навык и научиться работать с инструментами критического мышления:
    - пользоваться методиками проверки информации;
    - учитывать когнитивные искажения;
    - не попадаться на ошибки аргументации; 
    - выходить из информационных пузырей.
    Критическое мышление входит в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума.
    Чтобы решать сложные этические, экономические и экологические проблемы в будущем, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением уже сейчас.
    При этом критическое мышление — не панацея. Не универсальное средство борьбы против фейковых новостей, дезинформации и ошибок аргументации. Критическое мышление создает основу для рефлексии, которая поможет справиться с неопределенностью в будущем.
    ← Все посты
    ;

    Определи свои интересы и способности

    Получи рекомендации по предметам, которые помогут тебе добиться успеха
    People