ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) часто вызывает опасения у родителей, заставляя их беспокоиться о будущем своего ребёнка. Однако ничего страшного в ней нет. С ее помощью определяются особые образовательные потребности и даются рекомендации по развитию ребёнка. Она помогает выявить возможные проблемы в развитии, определить уровень готовности к школе и выбрать оптимальные условия для подготовки. Заключение комиссии важно для родителей, так как оно даёт представление о потребностях ребёнка и помогает выбрать подходящий учебный курс.

Понятие и основные функции комиссии

Психолого-медико-педагогическая комиссия состоит из специалистов разных профилей, которые проводят комплексное обследование детей и оценивают их развитие. Главная их задача — выявить психологические и физические отклонения и составить учебную программу, учитывающую индивидуальные особенности ребенка. Среди дополнительных функций ПМПК:

диагностирование резервных возможностей детей;

определение уровня подготовки;

отслеживание эффективности подобранной программы;

проведение повторной диагностики детей;

консультирование родителей и педагогов.

В России сегодня свыше тысячи действующих ПМПК, ежегодно проводящих до полутора миллионов обследований. Поэтому не стоит бояться проведения комиссии, ведь вы не одни. Напротив, по ее результатам (если, конечно, такая необходимость есть) может быть назначена работа с логопедом или психологом, прописано двухразовое питание, положены специальные учебные пособия. Причем все это предоставляется вашему ребенку бесплатно.

Когда проводится обследование

Процедура рассчитана на детей с рождения и до восемнадцати лет. Но чаще всего на комиссию направляют ребят, посещающих детские сады и школы.

Обследование назначается в двух случаях:

по инициативе родителей — подача заявления осуществляется, когда мама и папа заметили определенные особенности в развитии своих детей;

по инициативе учебных заведений — учителя или воспитатели детских садов могут сами предложить родителям пройти ПМПК, но только с их письменного согласия.

Среди наиболее распространенных причин, из-за которых могут направить на ПМПК, выделяют инвалидность, проблемы с адаптацией и излишнюю агрессивность. Также назначить ПМПК могут, если родители или воспитатели заподозрили у чадо умственную отсталость или задержку в психофизическом развитии. Комиссия проводится и в тех случаях, когда детям трудно осваивать традиционную образовательную программу.

Также ПМПК проводится при наличии диагноза. Например, невролог и психиатр обнаружили синдром дефицита внимания, поэтому посоветовали родителям посетить комиссию для определения подходящих методов обучения и развития ребёнка.

Процедура проведения ПМПК

В разных регионах процедура может отличаться, так как единый стандарт отсутствует. Однако есть общие требования к документации и определенные этапы процедуры, которые остаются неизменными. Рекомендуется уточнять информацию в местной комиссии перед началом процесса.

Перечень требуемой документации

Чтобы пройти обследование, нужно предоставить следующий перечень документов:

паспорт родителей;

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт при достижении им четырнадцатилетнего возраста;

заявку на проведении медкомиссии;

выписку из медкарты;

характеристику.

Представители комиссии могут попросить показать письменные работы ребенка по некоторым предметам, предоставить рисунки, чтобы оценить результаты его творческой деятельности. Как правило, специалисты ПМПК заранее заводят на детей досье, поэтому перед началом обследования они уже должны быть осведомлены об отклонениях и возможностях каждого ребенка.

Состав комиссии

Количество специалистов и их профиль определяются непосредственно возрастом ребенка и поставленным диагнозом. Обычно обследование проводят следующие врачи:

психолог;

педиатр;

психиатр;

социальный педагог.

Также в комитет включаются другие специалисты. К примеру, учитель-дефектолог. Он проверяет умения и навыки, оценивает объем знаний, творческое развитие, выявляет причины затруднений в обучении и развитии, разрабатывает рекомендации по специализированному обучению и воспитанию детей. При наличии проблем со здоровьем, будь то плохой слух или зрение, ребенка обследуют медицинские работники — офтальмологи, отоларингологи, ортопеды и другие.

Время проведения обследования определяется его целями и общим состоянием ребёнка. Обычно процедура занимает от 30 до 90 минут. Иногда принимают решение о дополнительном обследовании в другой день.

Порядок проведения комиссии

Обычно срок проведения комиссии не превышает пяти дней с момента предоставления документов. В назначенную дату родители и ребёнок приходят на обследование. Мама и папа имеют право присутствовать на процедуре и при необходимости спрашивать у экспертов все, что их интересует.

Стоит отметить, что обстановка на комиссии далеко не так дружелюбна для детей. Потому понадобится некоторая подготовка, чтобы ребенок был спокойным и готовым к общению с врачами.

Специалисты задают ребенку вопросы о семье, например, как зовут родителей, какая у кого профессия, кто живет вместе с малышом. Могут также спросить клички домашних животных. Затем проверяют знания о природе и мире в целом: спрашивают о временах года, днях недели. Потом идут тесты на логику.

Требуется ли подготовка к ПМПК

Как таковой подготовки не требуется. Главное — подготовить ребенка психологически, чтобы он чувствовал себя спокойно в присутствии чужих людей и легко выражал свои мысли. Родители должны заранее рассказать ему об обследовании, успокоить, неплохо будет описать прохождение комиссии как игру.

Не стоит в процессе проведения ПМПК отвлекать детей, делать им замечания или подсказывать. Обсуждать заключение комиссии лучше без ребенка, иначе он может испугаться или расстроиться из-за полученных результатов.

Изучите рекомендации экспертов и зафиксируйте ключевые моменты. Смело задавайте вопросы и уточняйте непонятные аспекты. Когда комиссия закончится, похвалите ребенка вне зависимости от результатов исследования. И исключите всякую критику и осуждения, ведь детям справляться с заданиями и отвечать на вопросы намного труднее, чем взрослым.

Заключение комиссии: что с ним делать

Заключение выдается сразу после прохождения ПМПК. В нем, как правило, указываются рекомендации родителям и школе/детскому саду. При этом родители сами решают, что делать с заключением. Есть три варианта:

1. Проигнорировать рекомендации. Как правило, они носят рекомендательный характер, поэтому родители могут не отправлять заключение в учебное заведение. По истечении года оно становится недействительным.

2. Направляют заключение в школу или детский сад. В данном случае учебное заведение обязано неукоснительно выполнять все указанные рекомендации, причем делать это на бесплатной основе.

3. Оспорить заключение. При несогласии с решением комитета мама и папа вправе обжаловать его. Оспорить можно в Центральной комиссии, а дальше, если ее решение вновь не устроит, посылают заявление в Межведомственную конфликтную комиссию.

Какой бы ни был результат, игнорировать заключение неразумно. Если реально есть какие-то отклонения в развитии, помощь специалистов позволит лучше подготовить ребенка к взрослой жизни в социуме.

Возможно ли ошибочное назначение ПМПК

Обычно на комиссию направляют педагоги и воспитатели, поэтому полностью исключать ошибку при назначении ПМПК нельзя. Если есть подозрение, что комиссия назначена по ошибке, например, из-за непрофессионализма педагога или личной неприязни преподавателя к школьнику, можно проконсультироваться с детским психологом.

Нередки ситуации, когда учитель нарочно вступает в открытую конфронтацию с учащимся, причем угнетать могут даже вполне талантливых детей. Поэтому профессиональный взгляд со стороны поможет определить, необходима ПМПК или нет. Также на необходимость проведения комиссии указывает плохая успеваемость по многим предметам, а не по какому-то одному.

Частота прохождения обследования

Обследование не нужно проходить ежегодно, однако возникнуть такая необходимость все-таки может, если, например, рекомендации не принесли результатов или не подходят в конкретном случае. В заключении нередко указывают сроки для повторного прохождения обследования.

Еще раз стоит сказать, что игнорировать рекомендации комиссии не следует. Если мама с папой ставят собственные амбиции выше интересов детей, они лишь больше наносят им вред. Существует огромное количество примеров, когда родители следовали предписаниям, отправляли детей в специальные коррекционные школы или переводили на домашнее обучение, а после дети получали хорошие рабочие профессии и становились вполне самостоятельными людьми с хорошим достатком.

Резюме

Психолого-медико-педагогическая комиссия — не враг. Это способ подобрать максимально эффективную для ребенка учебную программу, в которой будут учтены все особенности его развития. Поэтому не бойтесь ПМПК и не игнорируйте ее рекомендации.