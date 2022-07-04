Профессия «антрополог» является редкой в современном мире, но довольно увлекательной. Сфера деятельности предполагает изучение происхождения, эволюции человека, влияние на эти процессы социально-культурных и природных обстоятельств. Чтобы узнать больше о науке, следует ознакомиться со всеми её особенностями.

Впервые термин «антропология» употреблялся еще в античности, Аристотелем. Он использовал понятие для обозначения области науки, занимающейся изучением духовной стороны природы человека. Таким образом, термин трактовался более 1000 лет. В теологии, философии, искусствознании, до сих пор придерживаются данного определения. До 1991 года, в России существовала только физическая антропология. После, в отечественных ВУЗах появились такие предметы, как социальная и политическая антропология.

Что такое антропология и зачем нужен антрополог?

Антропология представляет собой научную отрасль, изучающую происхождение людей, особенности их развития, биологические закономерности. В этот контекст, входит не только единство человека и природы, но и социально-культурные коммуникации. Дипломированный специалист занимается изучением цивилизации, этнических взаимосвязей, культурных обычаев. Научный сотрудник посещает неизведанные места в мире для проведения раскопок, собирает нужный материал. Если бы не было антропологии, отчасти, не существовало бы истории. В современном мире, благодаря исследователям, человечество узнает о предметах быта, других сфер жизни групп людей, живущих в других веках, появляются новые открытия в древней религии.

Антропологические исследования состоят из ряда этапов:

Накопление эмпирического материала

Это исследования на экспедициях, работа в библиотеке, с архивами, когда речь идет об исторических сведениях.

Поездки и встречи

Этот период может длиться 2-3 месяца, предполагает общение с нужными для проекта людьми с целью сбора требуемой информации.

Во время обработки и систематизации данных, антрополог составляет текст, работает удаленно, или посещает университет с целью контактов с коллегами, дискуссий касательно проектов.

Иногда специалистам приходится искать исторические бумаги, публикации, обращаться к архивам. Благодаря развитию технологического прогресса, большая часть информации становится доступной в Интернете. Это ускоряет научную работу, упрощает поиск требуемой литературы.

Какие существуют области в антропологии?

Современная антропология разделяется на 2 вида: физическая, социальная. В первом случае, изучается человек как биологический вид, во второй ситуации – как часть общества.

Физическая разновидность предполагает занятие исследованиями человеческих останков разных периодов, этносов, полов и возрастов. Они сопоставляются с происходящими событиями в природе, антрополог подготавливает выводы. Результаты исследовательских работ востребованы в современной научной медицине, психологии, этнологии, фармации.

Социальная антропология подразумевает изучение развития человека в обществе, его политическое, экономическое поведения, вероисповедание, культуру, систему ценностей. Подобные знания помогают ученым определить суть разногласий между нациями, причины появления, исчезновения конкретных групп социума, эволюцию потребностей различных народностей.

Требования к антропологу

Ученый должен обладать рядом врожденных или приобретенных качеств, помимо желания стать профессиональным антропологом. К ним относят:

самостоятельность мышления, умение отстаивать свои идеи, адекватно воспринимать порой незаслуженную критику;

умение находить, сопоставлять, систематизировать полученную информацию;

коммуникабельность, антрополог должен уметь находить общий язык с разными людьми, располагать их к себе;

сенситивность, умение поставить себя на место и обстоятельства жизни другого человека, живущего в исследуемом обществе;

терпение, способность регулировать конфликтные ситуации.

Кому подойдет профессия?

Выучиться на антрополога, успешно работать по специальности, без труда получится у человека, стремящегося к саморазвитию, интересующегося культурой, бытом, жизнью других народов в разные века, историей.

