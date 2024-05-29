Кто такие тьюторы и почему они нужны каждой школе

Кто такой тьютор

Тьютор — это профессиональный наставник, чья задача заключается в сопровождении и поддержке процесса обучения, а также в создании индивидуального плана для каждого ребёнка. Тьюторство — это особый вид педагогической деятельности, направленный на выявление и развитие личностных ресурсов обучающегося, его способностей и интересов.

В чем заключается работа тьютора

Многие не понимают, чем занимается такой эксперт. На самом деле его деятельность многогранна, вот лишь некоторые обязанности:

1. Диагностика индивидуальных особенностей, потребностей и способностей школьника с помощью специальных методов и инструментов оценки.

2. Разработка индивидуального образовательного маршрута, учитывающего уровень подготовки, интересы и цели ученика.

3. Организация учебного процесса: помощь в планировании, постановке задач, выборе средств и методов обучения.

4. Сопровождение самостоятельной работы учащихся: консультирование, инструктирование, контроль и оценка результатов.

5. Мотивирование и поддержка ребёнка в преодолении трудностей, развитие его самостоятельности и ответственности.

6. Развитие метапредметных навыков: критического мышления, самоорганизации, коммуникации и т.д.

7. Содействие в социализации и адаптации школьника к образовательной среде.

Кому подходит профессия тьютора и как ее освоить

Для освоения этой профессии необходимо получить высшее педагогическое или психологическое образование. Также важно пройти специализированные курсы или программы по тьюторству, где изучаются теория и методика индивидуального сопровождения, технологии этой деятельности, инструменты диагностики и планирования.

При этом необязательно иметь педагогический талант. Для этой профессии подходят люди, обладающие следующими качествами учителя:

умением находить индивидуальный подход к каждому ребёнку;

терпением, эмпатией и коммуникативными навыками;

гибкостью мышления и готовностью к постоянному саморазвитию;

организаторскими способностями и умением мотивировать.

Где работают тьюторы и сколько получают

Заработная плата педагогов зависит от региона, уровня квалификации, опыта работы и типа учреждения. В среднем в России тьюторы получают от 30 000 до 100 000 рублей в месяц. В крупных городах их доходы могут быть значительно выше.

Тьютор занимается индивидуальной практикой на дому или в формате выездных занятий. Также специалисты могут работать в различных образовательных учреждениях, таких как:

школы (общеобразовательные и специализированные);

колледжи и вузы;

центры дополнительного образования;

онлайн-школы и образовательные платформы;

частные репетиторские центры.

Тьютор в обычной школе

Такой специалист тесно взаимодействует с классным руководителем, учителями-предметниками и психологом школы для создания оптимальных условий обучения.

В школе профессионал работает с учениками, которые испытывают трудности в обучении или имеют уникальные потребности. Задача тьютора: помощь в адаптации к школьной среде, преодоление пробелов в знаниях и развитие навыков самостоятельного обучения и самоорганизации.

Тьюторство в онлайн-школе

онлайн-школе и на образовательной платформе тьютор выполняет роль наставника и координатора учебного процесса. Его обязанности:

консультирование школьников по вопросам организации самостоятельной работы, планирования и тайм-менеджмента;

помощь в преодолении трудностей в освоении материала, разъяснение непонятных моментов;

контроль за выполнением заданий и соблюдением сроков;

обеспечение эффективной коммуникации между учениками и преподавателями;

мотивирование и поддержка учащихся в достижении их образовательных целей. Тьютор не просто произносит заученные слова, а доносит нужные мысли и подталкивает ребенка к важному решению.

Тьютор в инклюзивной школе

В школе, где обучаются дети с особыми потребностями (ОВЗ), тьютор играет ключевую роль в создании благоприятной среды для их развития и интеграции. Такой эксперт должен обладать специальными знаниями в области коррекционной педагогики и психологии. Задачи тьютора:

адаптация учебного материала и разработка специальных методик обучения;

помощь детям с ОВЗ в освоении школьной программы и преодолении трудностей;

содействие в социализации и развитии навыков коммуникации;

взаимодействие с дефектологами, психологами и другими специалистами;

создание условий для максимального раскрытия потенциала каждого ребенка.

Чем тьютор отличается от дефектолога

В отличие от дефектолога, чья работа направлена на коррекцию нарушений в развитии детей, тьютор сопровождает образовательный процесс учеников с различными потребностями и способностями. Он фокусируется не на устранении отклонений, а на индивидуальном обучении и развитии самостоятельности.

Чем тьютор отличается от коуча

Коуч помогает клиенту определить и достичь его личных или профессиональных целей, используя специальные техники и методики. Тьютор в первую очередь ориентирован на сопровождение учебного процесса и создание траектории для ребенка в рамках определенной программы обучения.

Чем тьютор отличается от психолога

Тьютор фокусируется преимущественно на образовательной сфере, помогая ученику в освоении учебного материала, развитии навыков и мотивации к учебе. В отличие от тьюторства, психология помогает человеку решать психологические проблемы, менять эмоциональные состояния и корректировать личностные особенности.

Чем тьютор отличается от репетитора

Репетитор проводит дополнительные занятия по конкретным учебным дисциплинам, углубленно разбирая сложные темы и помогая ученику лучше усвоить материал. Тьютор же работает со школьником более комплексно, разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут, развивая предметные навыки и способности к самостоятельному обучению.

Чем тьютор отличается от наставника

Наставник, как правило, передает свой профессиональный опыт и знания школьнику или молодому специалисту, помогая ему адаптироваться в определенной сфере деятельности. Тьютор сопровождает учебный процесс, фокусируясь на образовательных потребностях и достижениях ребёнка.

Инструменты и этапы работы тьютора

В своей работе профессионал использует различные инструменты и методики:

1. Диагностика. На этом этапе выявляются индивидуальные особенности, интересы, сильные и слабые стороны школьника с помощью психолого-педагогических методов тестирования, наблюдения, беседы.

2. Планирование. На основе диагностики составляется индивидуальный образовательный план, определяются цели, задачи, формы и методы работы.

3. Реализация. Включает в себя проведение индивидуальных и групповых занятий, разработку специальных заданий и упражнений, применение различных методик и технологий обучения (проектная деятельность, исследовательская работа и т.д.).

4. Мониторинг и оценка. Это регулярный контроль прогресса ребёнка, анализ результатов и при необходимости корректировка образовательного плана.

Также он использует современные информационные технологии и образовательные ресурсы, стимулирующие самостоятельную работу и развитие навыков учащихся.

Когда школьнику необходим тьютор

Своевременное привлечение специалиста может существенно повысить мотивацию ученика и его успеваемость в образовании. Помощь квалифицированного практика может потребоваться школьнику в следующих ситуациях:

1. Когда ученик испытывает систематические трудности в изучении программы по одному или нескольким предметам.

2. При наличии особых образовательных потребностей, связанных с одаренностью, инвалидностью, нарушениями развития или другими особенностями.

3. Для индивидуализации обучения и создания персональной образовательной траектории, соответствующей способностям и интересам школьника.

4. При необходимости развития навыков самостоятельного обучения, самоорганизации, тайм-менеджмента и других метапредметных компетенций.

5. Для помощи в адаптации к новой образовательной среде (при переходе в другую школу, переезде в новый город/страну и т.д.).

6. В период подготовки к важным экзаменам или конкурсам, когда требуется организовать дополнительную поддержку для детей.

Заключение

Роль тьюторского сопровождения в образовании огромна. Это помогает ученикам раскрыть свой потенциал и достичь успехов в обучении.

Кто такой тьютор и какова его задача? Он выступает в роли проводника и наставника, сопровождая школьника на пути к знаниям и развивая его способности к самостоятельному обучению. Его деятельность требует не только глубоких знаний в области педагогики, психологии и предметных дисциплин, но и таких качеств, как терпение и эмпатия. Он должен быть готов к постоянному саморазвитию и освоению новых образовательных технологий.

Его востребованность в образовании будет только расти, поскольку все больше внимания уделяется индивидуализации обучения, созданию благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка и реализации его личностного потенциала. Всё это делает профессию такой уникальной. Поэтому, наряду с ролью учителя, должность тьютора становится все более актуальной и представляет собой перспективное направление для тех, кто стремится посвятить свою жизнь помощи детям в образовании и раскрытии их талантов.