Союзы — это не просто слова, соединяющие части предложения. Это настоящие мастера своего дела, которые делают нашу речь более точной, выразительной и логичной. Они помогают нам выражать свои мысли и чувства, делать акцент на важных моментах и связывать разные идеи в единое целое. Без союзов наша речь была бы скудной и невыразительной. Существует несколько видов союзов. В сегодняшней статье рассмотрим каждый из них, поговорим об их особенностях, нюансах использования и определения, приведем примеры.

Что представляют собой союзы

Союзы выступают служебной частью речи, необходимой для связки однородных членов предложения или простых предложений в составе сложного. Союзы не изменяются, не выступают ключевыми элементами предложения, лишены содержания.

В русском языке есть такие слова, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному слову. Они называются однородными членами предложения. Можно просто перечислить их через запятую, а можно использовать союзы для связки. Как раз в последнем случае речь становится более понятной и при этом не такой сухой.

Сама же связь бывает двух видов:

1.Сочинительная. Объединяет слова, фразы или предложения, делая их равноправными частями одного целого. Она используется для создания предложений, где каждая часть может существовать самостоятельно, но вместе они образуют более сложную мысль. Например, в предложении «У меня болела голова, и мама дала мне таблетку» части «У меня болела голова» и «мама дала мне таблетку» связаны через союз «и», что делает их равноправными и позволяет выразить последовательность событий.

2.Подчинительная. Основная функция — объединить главную и зависимую части предложений. И именно благодаря союзам можно выразить эту зависимость, указав на отношения между элементами предложения.

Теперь мы более подробно разберем, какие есть виды союзов.

Сочинительные союзы

Как раз именно за счет них и образуется сочинительная связь. С их помощью мы можем соединять слова, члены простого предложения. Разделяют сочинительные союзы на три разновидности:

1.Соединительные. Посредством соединительных союзов перечисляются однородные предметы, признаки, последовательность действий. За счет такого союза одна единица предложения дополняет другую. К соединительным союзам относят «и», «также», «тоже», «да» (если обозначает «и») и некоторые составные, в частности, «не только… но и», «как… так и» и другие. Пример: «Вчера Антон с друзьями побывал в историческом музее, также они посетили ботанический сад».

2.Противительные. Данная разновидность необходима для того, чтобы противопоставить или сопоставить действия, предметы, а также их свойства, и в отличие от соединительных, они не подходят для перечисления значений или последовательности действий. Самыми часто употребляемыми считаются союзы «а», «но», «же», «однако», «да» (если обозначает «но»). Есть группы простых (встречаются чаще всего) и составных сочинительных союзов. Пример: «Он был весьма хорошим писателем, но всегда боялся критики».

3.Разделительные. С их помощью можно чередовать события или понятия, также они подходят для выражения неопределенности и используются, когда члены предложения последовательно сменяются или взаимоисключаются по смыслу. Сюда относят «или», «либо», не то… не то», «то ли… то ли». Пример: «То ли из-за дождя, то ли из-за наступивших праздников на улице никого не было».

На заметку. Некоторые союзы имеют синонимы, что позволяет разнообразить речь и избежать повторов. Например, «однако» можно заменить на «хотя».

Подчинительные союзы

Такие союзы применимы там, где необходимо связать одну часть предложения с другой, которая подчиняется первой. Бывают причинные, следственные, целевые, условные и другие связи. Итак, подчинительные союзы делятся на следующие виды по значению:

1.Причинные. Посредством союзов «ввиду того что», «если», «потому что», «так как» можно выразить причинные отношения. Пример: «Оля не пошла на вечеринку, потому что простудилась».

2.Изъяснительные. С их помощью можно пояснять что-либо. Сюда относят «что», «чтобы», «как» и прочие. Пример: «Нам пришлось сделать крюк, чтобы не попасть в пробку».

3.Временные. Такие союзы как «лишь», «прежде чем», «когда», «как только» и другие выражают временной интервал. Пример: «Когда они дошли до леса, было уже темно».

4.Условные. Выражают условие, при котором совершается действие. Сюда относятся союзы «раз», «коли», «если». Пример: «Если бы Оля проснулась раньше, мы бы не опоздали на поезд».

5.Целевые. Обозначают цель действия — «дабы», «чтобы», «с тем чтобы» и другие. Пример: «Нужно хорошо выспаться, чтобы быть бодрым во время занятий».

6.Сравнительные. Союзы «как», «словно», «как будто», «точно» и другие указывают на сравнение. Пример: «Он был таким большим и неуклюжим, точно слон, забредший в посудную лавку».

7.Уступительные. Указывают на факт, вопреки которому совершается действие. К таким союзам относят «пускай», «хотя», «не смотря на то что». Пример: «Маша даже бровью не повела, не подала виду, пусть ей и было очень больно».

Также есть союзы следствия — «так что», «в результате чего», «хотя». Пример: «Вася где-то забыл рюкзак с припасами, так что мы остались без ужина».

Внимание — каверзные союзы

В русском языке есть несколько коварных союзов, которые представляют особую сложность. Например, многие не понимают, куда относить союз «будто» — к сочинительным или подчинительным. Данная единица является сочинительным изъяснительным союзом. Также трудности возникают с союзами «словно», «точно», «даже», которые относятся к группе сочинительных союзов, а также с союзом «пока» — подчинительным.