Русский язык, подобно многоголосому хору, славится богатством и гибкостью своих форм. И одним из ярких голосов в этом хоре звучит глагол — часть речи, без которой немыслимо ни повествование, ни описание, ни выражение самых тонких оттенков мысли. Чтобы в полной мере овладеть его выразительными возможностями, важно понимать, как он изменяется, принимая на себя различные личины. Речь идет о спряжении — механизме, позволяющем глаголу точно вписаться в канву предложения, согласовав свою форму. Сегодня подробно поговорим о глагольных спряжениях и способах их определения.

Определение глагола

Глагол — это не просто слово, это пульс предложения, его бьющееся сердце. Он рисует динамику мира, показывает, что происходит, происходило или будет происходить. Если существительное — это фотография, запечатлевшая момент, то глагол — это фильм, захватывающая история в развитии.

Глагол обозначает действие или состояние. Отвечает на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Например, рисовать (что делать?), прочитать (что сделать?). С помощью глаголов мы не только рассказываем о действиях, но и делимся мыслями и чувствами: «Я думаю, что ты прав», «Я рад тебя видеть». Глагол, отвечающий на «что делать?» или «что сделать?», имеет начальную форму (нач. ф.).

Глагольное спряжение: что это

Глагол — будто актер, примеряющий на себя разные маски: «я читаю», «ты читаешь», «мы читаем». Когда происходит изменение глагола по лицам и числам в настоящем (наст. в.) и будущем времени (буд. в.) (я, ты, он, мы, вы, они), это и называется спряжением.

Глаголы могут спрягаться:

по личным окончаниям глаголов наст. в., находящимся в ударной позиции;

по суффиксу нач. ф. в случае безударного окончания.

Отличить два спряжения друг от друга можно по окончаниям и суффиксам.

Как спрягаются глаголы

При ударном окончании глагольное спряжение определяется легко, достаточно просто его произнести. Но что делать, если оно безударное? На помощь приходит нач. ф. глагола, отвечающая на вопросы «что делать?» или «что сделать?». Например, для глагола «пишет» начальной формой будет «писать». Именно по ней, как по компасу, мы и определяем спряжение.

I спряжение

К первому относят глаголы, оканчивающиеся на:

«-еть», помимо слов «вертеть», «видеть», «зависеть», «обидеть», «ненавидеть», «смотреть», «терпеть»;

«-ать», помимо слов «гнать», «дышать», «держать», «слышать»;

«-оть», «-уть», «-ять», «-ыть», «-ть»;

«-ить», и сюда входит всего несколько глаголов: «стелить», «брить», «зыбиться» и «зиждиться».

Например, слово «играть» в первом лице будет «играю», «играем», во втором — «играешь», «играете», в третьем — «играет», «играют». Получается, глагол относится к первому спряжению.

II спряжение

Сюда относят все глаголы на «-ить», кроме тех, что были указаны выше. Также к этому спряжению принадлежат:

семь слов на «-еть» — «смотреть», «вертеть», «видеть», «зависеть», «ненавидеть», «обидеть», «терпеть»;

четыре слова на «-ать» — «гнать», «дышать», «держать», «слышать»;

глаголы с окончанием на «-у (-ю)», «-ишь», «-ит», «-им», «-ите», «-ат (-ят)».

Возьмем в качестве примера слово «варить». В первом лице — «варю», «варим». Во втором — «варишь», «варите». В третьем — «варит», «варят».

Определяем по личному окончанию

Под личным окончанием глаголов подразумевают его изменяемую часть, которая указывает на лицо и число. В таком случае определение глагольного спряжения осуществляется посредством постановки глагола в форму 3 лица мн. числа.

Допустим, слово «прыгать» в форме 3 лица мн. числа — «прыгают». Выходит, это глагол I спряжения. А вот глагол «валить» во мн. числе 3 лица будет «валят» — значит, это II спряжение.

Таблица личных окончаний глагола

Лицо 1 спряжение 2 спряжение Единственное число Множественное число Единственное число Множественное число 1-е -у (-ю) -ем (-ем) -у (-ю) -им 2-е -ешь (-ешь) -ете (-ете) -ишь -ите 3-е -ет (-ет) -ут (-ют) -ит -ат (-ят)

Определяем глагольное спряжение с безударным окончанием

В случае глагольного окончания, которое находится в безударной позиции, спряжение определяется посредством инфинитива (начальной формы). Лучше всего воспользоваться простой инструкцией по определению спряжения, которая поможет не допустить ошибки:

1.Определяем инфинитив.

2.Смотрим, какое глагольное окончание получилось. Если заканчивается на «-ить», значит это второе спряжение, если не на «-ить» — первое спряжение.

3.Отсеиваем глаголы-исключения. Если их нет, принимаем окончательное решение.

Вот основные глаголы-исключения, относящиеся ко второму спряжению:

Глаголы-исключения первого спряжения включают слова «брить» и «стелить».

Определяем глагольное спряжение с окончанием, находящимся в ударной позиции

Если окончание глагола находится под ударением, то определение спряжения осуществляется по личным окончаниям. Для этого ставим слово в любую из форм, помимо 1 лица в единственном числе (ед. ч.), к примеру, во 2 лицо мн. числа.

Допустим, слово «бегать» ставим в выбранную форму, получаем глагол «бегаете». Видим окончание «-ете», которое говорит о принадлежности ко второму спряжению. А вот слово «помнить» во 2 лице мн. числа будет «помните», значит, это II спряжение.

Разноспрягаемые глаголы

Разноспрягаемые глаголы — это особая небольшая группа глаголов в русском языке, которые не следуют правилам спряжения, а сочетают в себе признаки обоих.

Особенности разноспрягаемых глаголов:

они не имеют четкой принадлежности к глаголам I или II спряжения;

в разных формах имеют окончания разных спряжений;

всегда ударные.

К этой категории относятся «хотеть», «бежать», «чтить», «брезжить». Разноспрягаемые глаголы нужно просто запомнить, так как их спряжение не подчиняется общим правилам.

Спряжение глаголов различного времени

Спряжение возможно только глаголов настоящего и будущего времени. Прошедшее время не имеет категорию лица, а только род и число, из-за чего спряжению не подлежит.

Для примера возьмем слово читать. В прошедшем времени будет: «я читал/читала», «ты читал/читала», «он читал», «она читала», «оно читало», «мы читали», «вы читали», «они читали». В прошедшем времени глагол меняется по родам (читал/читала/читало) и числам (читал/читали), но не имеет личных окончаний. Потому и спрягаться просто-напросто не может.

Глаголы первого спряжения, которые кончаются на «-ять»

Есть хитрые глаголы, которые заканчиваются на «–ять»: «сеять», «таять», «лаять», «веять», «лелеять», «каяться», «реять», «блеять», «затеять», «кашлять», «чуять», «надеяться», «маяться», «отчаяться». Их легко спутать с глаголами второй категории спряжения, потому что окончания у них похожи.

Важно запомнить, что все вышеперечисленные слова относятся к первому спряжению. Чтобы не ошибиться, лучше всего просто выучить их. Также нелишним будет запомнить, что узнать глагольное спряжение с безударным личным окончанием можно только после постановки слова в форму инфинитива. А вот для глаголов с ударными окончаниями можно этого не делать.

Вместо заключения

Спряжение глаголов — один из тех краеугольных камней русского языка, о который легко споткнуться. Казалось бы, что сложного в изменении глаголов по лицам и числам? Однако коварные окончания, особенно если они находятся в безударной позиции, заведут в тупик даже опытного специалиста, знающего все тонкости языка.

Поэтому запомните три основных момента:

сморите на окончания;

обращайтесь к инфинитиву, чтобы определить, это глагол I спряжения или II;

не забывайте об исключениях.