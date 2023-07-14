ТОП необычных и пугающих фактов о человеческом теле

Тело человека, как и океан, — ещё до конца не изведано. Оно подобно безграничному космосу, секреты которого человек так жаждет узнать. Люди — живые существа, но существуют они только благодаря слаженной системе, менявшейся в процессе эволюции долгие тысячелетия. Природа всё предусмотрела. Несмотря на это, некоторые процессы, поддерживающие нашу жизнь, могут показаться немного странными или даже пугающими. Давайте разбираться!

Желудочный сок — это смесь различных веществ, выделяемых клетками желудка. Данная смесь нужна для переваривания пищи, поддержания уровня кислотности в желудке и обеззараживания. Казалось бы, все в порядке, что же тут такого? Но кислотность желудочного сока настолько высока, что способна растворять кости, зубы, дерево и прожигать кожу насквозь. Так почему же она не прожигает наш желудок? Ответ прост: кислота не выделяется, когда орган пуст. То есть сок растворяет исключительно еду, а не орган. Поэтому тошнота может навредить полости рта и способствовать выпадению зубов.

Мы не слышим свой настоящий голос. Да-да, окружающие нас люди слышат нас не так, как мы привыкли думать. Наверняка вы замечали, что на записи ваш голос звучит по-другому. Этот голос — то, как мы звучим в действительности. Почему так происходит? Это особенность строения человеческого черепа. Уши у людей расположены позади рта, так что когда мы говорим, звуковая волна отталкивается от черепа, прежде чем долететь до ушей. Вследствие чего наш голос кажется нам более низким. Это очень напоминает летучих мышей: они посылают звуки в пространство и улавливают отражающееся эхо.

Так как же услышать свой настоящий голос? Можно записать себя на какое-либо устройство и послушать запись или разместить свои ладони перед ушами, прижав их к черепу, и сказать несколько фраз. Вот так вот. Мне же не одному не нравится мой настоящий голос?

Себя невозможно пощекотать. Многие замечали, что когда они пытаются себя пощекотать, у них ничего не выходит. Действительно, человеческий мозг не воспринимает щекотку, вызванную своей же частью тела. Почему это происходит? Просто мозг снижает чувствительность кожи, когда мы прикасаемся сами к себе. Наша чувствительность контролируется спинным и головным мозгом. Если нас раздражают собственные части тела, то рецепторы сообщают об этом мозгу и он притупляет их чувствительность. Если же ты всё-таки можешь пощекотать самого себя, то это свидетельствует о психических расстройствах.

Бонусный факт: если задуматься, то каждый раз, выдыхая воздух, мы оказываемся на грани смерти. Но делая вздох, мы запускаем таймер обратно, не давая себе умереть.

Подводя итоги, хочется сказать, что я удивляюсь как природа всё продумала. Спустя столько лет эволюция наконец-то создала идеальный, но хрупкий механизм, поддерживающий нашу жизнь. Пропади всего один компонент, и мы не смогли бы дальше функционировать. Стремитесь узнавать что-то новое и будьте здоровы!

Автор: Владислав Андреев