Координаты любой точки на планете можно найти с помощью координатной системы. Такие системы представляют собой фундаментальный инструмент самых разных областей науки, предназначенный для описания положения объектов в пространстве.

Понятие системы координат

Существует множество разновидностей координатных систем. Одномерная система представляет собой прямую числовую линию. Одной из наиболее распространенных является прямоугольная (декартова) система. С помощью двумерной (то есть содержащей две оси) системы легко можно определить положение точки на плоскости, а с помощью трехмерной — в пространстве.

Двумерная декартова система представляет собой две числовые оси, пересекающиеся друг с другом под прямым углом. Точка их пересечения — это начало координатной системы.

Для удобства осям присвоены специальные названия и обозначения:

горизонтальная ось — называется осью абсцисс, обозначается ОХ;

вертикальная — называется осью ординат, ее обозначают как ОY.

Географическая широта и долгота тоже являются координатной системой, только не на плоскости, а на земном шаре. Географическая широта и долгота измеряются не в метрах, а в угловых градусах, минутах и секундах.

Чтобы задать географическую широту, используются параллели, а долгота задается с помощью меридианов.

На нулевой широте находится земной экватор. Географические широты северного полушария называются северными и обозначаются «с. ш.». Соответственно, широты южного полушария называются южными и обозначаются «ю. ш.». Максимальное численное значение широты — 90°.

Широты, находящиеся ближе к полюсу (северному или южному), называются высокими. Низкими называются широты, находящиеся ближе к экватору.

Нулевым меридианом считается Гринвичский. Географическая долгота — это объемный (двугранный) угол между плоскостью, содержащей меридиан данной точки, и плоскостью нулевого меридиана. Долгота может иметь значения от 0° до 180°. Точки, лежащие восточнее Гринвичского меридиана, имеют восточную долготу (в. д.), а западнее — западную долготу (з. д.).