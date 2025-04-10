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Психология

Как перестать бояться и стесняться участвовать во всероссийских конкурсах: советы психолога "Дома Знаний" Сергея Алексашева

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Автор

3 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Как перестать бояться и стесняться участвовать во всероссийских конкурсах: советы психолога

Участие во всероссийских конкурсах — это отличная возможность проявить себя, получить ценный опыт и даже открыть двери в престижные вузы или проекты. Но многие школьники боятся подавать заявки из-за страха неудачи, стеснения или неуверенности в своих силах.

Как преодолеть эти барьеры и смело заявить о себе? Разбираемся вместе с психологом.

1. Почему мы боимся участвовать в конкурсах?

Страх перед конкурсами — это нормально. Он возникает по нескольким причинам:

  • Боязнь проиграть («А что, если я окажусь хуже других?»)
  • Страх оценки («Меня раскритикуют, и будет стыдно»)
  • Неуверенность в своих силах («Я не дотягиваю до уровня таких участников»)
  • Давление окружающих («Родители/учителя ждут от меня победы»)

    • Но важно помнить: даже участие без победы — это опыт, который делает вас сильнее.

    2. Как преодолеть страх и стеснение? Советы психолога

    • Смените фокус с результата на процесс
      • Вместо мыслей «Я должен победить» думайте:
      «Я хочу попробовать и узнать что-то новое»
      «Даже если не займу призовое место, я получу полезный опыт»
    • Подготовьтесь — и тревога уменьшится
      • Чем лучше вы разберётесь в теме конкурса, тем увереннее будете себя чувствовать.
      - Изучите критерии оценки
      - Посмотрите работы прошлых победителей
      - Потренируйтесь перед зеркалом или запишите выступление на видео
    • Представьте худший сценарий
      • Спросите себя:
      «Что самое плохое может случиться?» (Не пройду в финал? Получу критику?)
      «Это конец света?» (Нет. Жизнь продолжится, а вы станете resilient — устойчивее к трудностям.)
    • Вспомните свои прошлые успехи
      • Запишите 3–5 ситуаций, где вы справились с чем-то сложным:
      - Выиграл школьную олимпиаду?
      - Смог выступить перед классом?
      - Научился чему-то, что сначала казалось невозможным?
    • Используйте «метод 5 секунд»
      • Психолог Мел Роббинс советует: как только появляется мысль «Я бы хотел, но...», отсчитайте 5–4–3–2–1 и сразу действуйте.
      - Заполните форму заявки
      - Отправьте работу
      Пока мозг ищет отговорки, вы уже сделали первый шаг!
    • Ошибки — это часть роста
      • Даже у топовых учёных, спортсменов и артистов были провалы. Но они не сдавались.
      - Томаса Эдисона тысячи раз называли неудачником
      - Джоан Роулинг получила 12 отказов
      Если вас критикуют — это не конец, а возможность стать лучше.

      3. Что даёт участие в конкурсах, даже если не победить?

      • 🚀 Опыт публичных выступлений (пригодится в вузе и карьере)
      • 💡 Обратная связь от экспертов (узнаете, над чем работать)
      • 📌 Строка в портфолио (выделит вас среди других абитуриентов)
      • 🔥 Новые знакомства (единомышленники, менторы)

        • 4. Заключение: главное — начать

        Страх не исчезнет полностью, но можно научиться действовать вопреки ему.

        • ✅ Попробуйте: выберите конкурс, который кажется интересным, и подайте заявку прямо сейчас
        • ✅ Не сравнивайте себя с другими — ваш главный соперник это вы вчерашний
        • ✅ Гордитесь смелостью участия — большинство даже не решаются попробовать

          • У вас всё получится! 🎯

          author_avatar
          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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