Как перестать бояться и стесняться участвовать во всероссийских конкурсах: советы психолога

Как преодолеть эти барьеры и смело заявить о себе? Разбираемся вместе с психологом.

Участие во всероссийских конкурсах — это отличная возможность проявить себя, получить ценный опыт и даже открыть двери в престижные вузы или проекты. Но многие школьники боятся подавать заявки из-за страха неудачи, стеснения или неуверенности в своих силах.

Но важно помнить: даже участие без победы — это опыт, который делает вас сильнее.

Давление окружающих («Родители/учителя ждут от меня победы»)

Неуверенность в своих силах («Я не дотягиваю до уровня таких участников»)

Страх оценки («Меня раскритикуют, и будет стыдно»)

Боязнь проиграть («А что, если я окажусь хуже других?»)

Страх перед конкурсами — это нормально. Он возникает по нескольким причинам:

1. Почему мы боимся участвовать в конкурсах?

2. Как преодолеть страх и стеснение? Советы психолога

Смените фокус с результата на процесс



Вместо мыслей «Я должен победить» думайте:



«Я хочу попробовать и узнать что-то новое»



«Даже если не займу призовое место, я получу полезный опыт»

Подготовьтесь — и тревога уменьшится



Чем лучше вы разберётесь в теме конкурса, тем увереннее будете себя чувствовать.



- Изучите критерии оценки



- Посмотрите работы прошлых победителей



- Потренируйтесь перед зеркалом или запишите выступление на видео

Представьте худший сценарий



Спросите себя:



«Что самое плохое может случиться?» (Не пройду в финал? Получу критику?)



«Это конец света?» (Нет. Жизнь продолжится, а вы станете resilient — устойчивее к трудностям.)

Вспомните свои прошлые успехи



Запишите 3–5 ситуаций, где вы справились с чем-то сложным:



- Выиграл школьную олимпиаду?



- Смог выступить перед классом?



- Научился чему-то, что сначала казалось невозможным?

Используйте «метод 5 секунд»



Психолог Мел Роббинс советует: как только появляется мысль «Я бы хотел, но...», отсчитайте 5–4–3–2–1 и сразу действуйте.



- Заполните форму заявки



- Отправьте работу



Пока мозг ищет отговорки, вы уже сделали первый шаг!

Ошибки — это часть роста



Даже у топовых учёных, спортсменов и артистов были провалы. Но они не сдавались.



- Томаса Эдисона тысячи раз называли неудачником



- Джоан Роулинг получила 12 отказов



Если вас критикуют — это не конец, а возможность стать лучше.