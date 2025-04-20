Скучные рефераты и доклады постепенно уходят в прошлое. Сейчас необязательно выходить к доске с листочками и монотонно зачитывать написанное. Можно подать информацию гораздо интереснее с помощью презентации. Яркие картинки, емкие и короткие фразы привлекут внимание и помогут узнать новое.

При правильном подходе подготовку презентации из обязательного задания можно превратить в увлекательное занятие. Умение создавать подобные файлы пригождается не только в школе, но и во взрослой жизни, например при демонстрации проектов на работе.

Ищем источники информации и определяем тему

Чтобы получить высокую оценку, необходимо сделать презентацию интересной, структурированной и запоминающейся. Иногда учитель выдает готовые темы, иногда их приходится выбирать самостоятельно. Найдите ту, что будет интересна не только вам, но и одноклассникам. При выборе учитывайте:

собственную увлеченность. Если выбранная тема хорошо знакома и интересна вам, вы сможете мотивировать слушателей на ее изучение. Из общей темы можно выделить более интересную узкую подтему;

актуальность. Подумайте, что будет интересно вашим одноклассникам. Возможно, это история, путешествия, современные технологии. Учитывайте эти интересы при выборе темы;

оригинальность. Не стоит выбирать шаблонные темы, по которым уже было сделано множество работ. Например, вместо особенностей жизнедеятельности насекомых расскажите про то, как они влияют на экологию планеты;

возраст слушателей. Младшим школьникам понравятся презентации с большим количеством картинок. Ученики старших классов точно оценят мемы и элементы поп-культуры. Учитывайте также мнение преподавателей, которые обращают внимание на достоверность фактов и структурированность информации;

уровень знаний. Сложные темы старайтесь объяснять простыми словами. Базовую информацию дополняйте интересными фактами. Сделайте презентацию полезной для аудитории.

Выбрав тему, приступайте к поиску информации. Помните, что в интернете не всегда представлены достоверные факты. При подготовке презентации используйте:

учебники и специальную литературу (в них вы точно найдете достоверную информацию);

официальные источники в интернете (статьи ученых, научно-популярные ресурсы);

новости (проверяйте актуальность приведенных данных, чтобы презентация не была устаревшей и бесполезной).

Весь объем информации вместить в небольшую презентацию просто невозможно. Поэтому необходимо выбрать главное, выписав ключевые фразы, и убрать лишнее.

Структурируем информацию

Уделите особое внимание началу презентации, от которого зависит, будут ли ваши одноклассники смотреть ее дальше. В качестве первой фразы используйте:

интересные факты: «Знали ли вы, что черепаха растет в течение всей своей жизни?»;

вопросы: «Правда ли, что крокодилы произошли от динозавров?»;

мотивирующие фразы, короткие вступления.

Главное, чтобы тема была раскрыта в первом слайде. Основную информацию разбейте на несколько блоков, каждый из которых должен:

давать ответ только на один вопрос («Что такое микроскоп?», «Как он работает?», «Для чего он нужен?»);

иметь краткий и понятный заголовок;

содержать максимум визуальных элементов и минимум текста.

Также презентацию необходимо правильно завершить. Финал должен оставить у слушателей яркие впечатления. Это может быть:

краткий вывод (повторение ключевых фраз);

призыв к действию (изучить тему подробнее, повторить наблюдение или эксперимент);

цитата или интересный факт.

От качества подготовки презентации зависит 80% успеха. Продумайте тему, подберите лучшие источники информации и проанализируйте данные.

Продумываем дизайн

Одной только полезной информации и увлекательных фактов недостаточно. Важно, чтобы презентация была визуально привлекательной. Мелкий текст на слайде становится практически неразличимым. Читая его, дети испытывают усталость и раздражение. Поэтому при создании слайдов соблюдайте такие рекомендации:

Добавляйте только ключевые фразы. Один слайд должен содержать не более 7 слов. Используйте визуальные элементы вместо текста. Например, блок-схема полностью заменяет длинное описание процессов. Используйте графики, если тема связана с цифрами. Они позволят лучше понять информацию. Добавляйте четкие изображения. Размытая картинка способна испортить все впечатление от презентации.

Тон презентации задают шрифты и цвета. Выберите не более три основных цвета, сочетающихся друг с другом. Цвет текста должен быть контрастным, например черным, если фон светлый. Не используйте яркие кислотные оттенки, они вызывают усталость глаз.

Множество разных шрифтов в презентации нежелательно. Выберите один основной, один для выделения важных фактов и один для заголовков. Не добавляйте слишком много декоративных элементов — лаконичный дизайн улучшает восприятие информации. Анимации делают презентацию динамичной, однако их излишек перегружает ее. Применяя их, учитывайте такие рекомендации:

используйте анимацию там, где она необходима (например, для отображения многоэтапного процесса или подчеркивания важной информации);

используйте простые эффекты, например плавное появление картинки или текста;

не делайте слишком заметные переходы между слайдами.

Готовимся к выступлению

К показу презентации также следует готовиться. Сделать репетицию эффективной помогут:

Повторение текста вслух. Мысленно представляйте, что выступаете перед аудиторией. Тайминг. Если показ презентации должен длиться 10 минут, не стоит уменьшать его до 5 или увеличивать до 15 минут. Запись репетиции на видео. Это поможет обнаружить допускаемые ошибки и проработать их. Выступление перед родителями и друзьями. Избавление от волнения. Воспользуйтесь техниками расслабления и успокоения.

Если в день выступления волнение все еще сохраняется, справиться с ним помогут:

глубокое дыхание (сделайте глубокий вдох, досчитайте до 5, после чего медленно выдохните);

расслабление мышц (напрягите мышцы лица и конечностей, после чего расслабьте их);

позитивные установки (говорите себе, что у вас все получится).

После просмотра интересной презентации у слушателей возникают вопросы. Надо заранее подумать, как вы будете отвечать на них. Выявите непонятные моменты и разберите их. Подготовьте дополнительную информацию, возможно, кто-то захочет узнать подробности. Не впадайте в панику, если не знаете ответа. Скажите, что уточните его. Это лучше, чем давать неправильный ответ.

Красивый и лаконичный дизайн, качественное выступление и подробный разбор вопросов произведут приятное впечатление на аудиторию. Если информация в презентации хаотично разбросана, даже самая интересная тема останется без внимания.

FAQ

Где делать школьные презентации?

Ранее презентации чаще всего делались в Microsoft PowerPoint. Это программа с простым и понятным интерфейсом, в которой легко создавать дизайн слайдов, добавлять тексты, изображения и эффекты. Также сейчас существуют другие программы, содержащие готовые шаблоны презентаций, например Google Slides. Принцип работы у большинства сервисов схожий.

Сколько слайдов должно быть в школьной презентации?

Количество слайдов зависит от выбранной темы и отведенного на выступление времени. В среднем школьная презентация содержит 10-12 слайдов. Не стоит делать слишком много, поскольку аудитория к концу презентации может утратить интерес к ней.

Какая программа сама создает презентации?

Примерами подобных программ являются Office Sway и SlideBot. Пользователь вводит только контент, приложение на основе ИИ самостоятельно формирует слайды.

Что должна включать в себя презентация?

В презентации обязательно должны иметься краткие текстовые блоки, заголовки, графические элементы и изображения. Это сделает подачу информации интересной и привлечет внимание аудитории.

Каковы основные правила создания презентации?

Главное правило хорошей презентации — минимум текста и максимум графической информации. Также необходимо соблюдать требования к дизайну: добавлять не более 3 фоновых цветов, использовать не более 3 видов шрифтов. Лаконичный дизайн делает подачу информации более понятной.