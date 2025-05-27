Для получения аттестата вполне хватит тройки по базовому уровню (то есть правильно решить 7 задач из 21). Такую оценку можно получить почти без подготовки. Но этого недостаточно для поступления даже в те вузы, которые предъявляют минимальные требования.

Базовый уровень рекомендован тем выпускникам, которым математика не требуется для получения дальнейшего образования. Подготовка относительно проста. Школьник вполне может успеть все повторить в течение последнего учебного года (11 класс), поскольку для успешной сдачи (на четверку или пятерку) ему достаточно свободно владеть лишь минимальным объемом материала.

Чтобы подготовиться к ЕГЭ по математике базового уровня, нужно повторить и запомнить ключевые формулы и алгоритмы решений типовых задач. Рекомендуется выполнить несколько тренировочных тестов.

Профильная математика необходима тем ученикам, которые планируют поступление в технические или естественнонаучные вузы. Успешная сдача ЕГЭ позволяет выбирать востребованные и высокооплачиваемые специальности (инженеры, программисты, экономисты).

Чтобы хорошо подготовиться к «профилю», требуется значительно больше времени и усилий. Начинать регулярные занятия следует не позднее десятого класса. Это связано с тем, что нужно не только назубок знать всю программу, но еще и развить математическое мышление, навык быстро выполнять нестандартные преобразования математических выражений.

Задача №19 — самая трудная. Для ее решения требуются знания, которые несколько выходят за рамки школьной программы. Тем учащимся, которые нацелены на высший балл, придется самостоятельно разобраться с этими темами.

Особенность профильных заданий повышенной и высокой сложности заключается в том, что они приносят определенные баллы даже в том случае, если правильный или окончательный ответ получить не удалось. Поэтому все логические рассуждения необходимо хорошо оформлять и записывать.

Самостоятельная подготовка возможна как для «базы», так и для «профиля». Но в обоих случаях требуется систематичность занятий, дисциплинированность и серьезное отношение к делу.

Специализированные подготовительные курсы или работа с квалифицированным репетитором значительно облегчают процесс подготовки и повышают его эффективность. В этом случае за систематичностью следит специалист, а также он показывает приемы тайм-менеджмента.

Во время подготовки рекомендуется первым делом детально прорабатывать теорию. Все формулы и теоремы необходимо выучить максимально твердо. Обязательно нужно детально ознакомиться с демоверсиями и спецификациями, а также прорешать несколько пробных вариантов ЕГЭ.

Материалы для подготовки

Количество источников ценной информации очень велико, и тут важно не запутаться. Прежде всего, рекомендуется зайти на официальный сайт ФИПИ и ознакомиться с актуальными данными, изучить демоверсии контрольных измерительных материалов, прочитать спецификации и кодификаторы. Так вы получите самое полное представление о содержании и формате вопросов, предлагаемых на ЕГЭ этого года, узнаете о требованиях к знаниям и умениям.

Массу вариантов заданий можно найти с помощью простого поиска в интернете. Для этого достаточно, например, ввести запрос «прототипы заданий №…». Но нужно всегда сверяться с рекомендациями ФИПИ, так как поиск часто выдает материалы прошлых лет, которые существенно отличаются от текущих.

Специализированные сборники и пособия — еще один эффективный способ систематизировать подготовку к ЕГЭ. Такие сборники включают задания, классифицированные по уровням сложности и предметным областям. К самым популярным онлайн-сборникам относится «Решу ЕГЭ».

Также полезно бывает просматривать видеообзоры и онлайн-консультации. Благодаря им учащийся получает готовые разборки сложных задач с профессиональными объяснениями.

Школьный учитель тоже всегда ответит на вопросы, интересующие выпускника. Если в школе проводятся консультационные мероприятия, их следует посещать.

План подготовки к базе и профилю