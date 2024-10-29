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Какие бывают способы рифмовки

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Содержание

    Рифма — один из ключевых элементов поэзии. Она придает стихам выразительность и способность особенно живо передавать эмоции. Современные поэты пользуются множеством видов рифмовки. В этой статье мы рассмотрим их особенности и приведем несколько примеров.

    Что такое рифма и какими бывают ее виды

    Рифма — это повторение схожих созвучий на конце слов. В стихосложении рифмы принято размещать в конце строк, либо перед цезурой (ритмической паузой, разделяющей стих на смысловые или композиционные части).

    Хорошо подобранная рифма придает произведению то настроение, которое нужно автору, и одновременно подчеркивает мастерство поэта.

    Рифмы подразделяются на следующие виды:

    1. Мужская рифма — ударение у рифмующихся слов падает на последний слог (например, вода — руда).
    2. Женская рифма — ударение на предпоследний слог (сердито — открыто).
    3. Дактилическая — ударение на третий слог с конца (странники — изгнанники).
    4. Гипердактилическая — ударение на четвертом (или пятом и т.д.) слоге с конца (сковывающий — очаровывающий)
    5. Точная рифма (полная) — совпадение всех звуков после последнего ударного гласного (розы — морозы).
    6. Неточная рифма (ассонанс, диссонанс) — частичное совпадение звуков и ударений (босиком — дворником).

    Примеры четверостиший с различными видами рифмы

    Приведем несколько ярких примеров различных видов рифм.

    Вид рифмы

    Мужская

    Осень наступила,

    Высохли цветы,

    И глядят уныло

    Голые кусты.

    (А. Н. Плещеев)

    Женская

    Есть речи — значенье,

    Темно иль ничтожно,

    Но им без волненья

    Внимать невозможно,

    (М. Ю. Лермонтов)

    Дактилическая

    Тучки небесные, вечные странники!

    Степью лазурною, цепью жемчужною

    Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники

    С милого севера в сторону южную.

    (М. Ю. Лермонтов)

    Гипердактилическая

    Холод, тело тайно сковывающий,

    Холод, душу очаровывающий...

    От луны лучи протягиваются,

    К сердцу иглами притрагиваются.

    (В. Я. Брюсов)

    Точная

    От улыбки хмурый день светлей,

    От улыбки в небе радуга проснётся…

    Поделись улыбкою своей,

    И она к тебе не раз ещё вернётся.

    (М. С. Пляцковский)

    Неточная

    Сквозь вечерний сумрак

    Бежит ручей игриво,

    И ветерок украдкой

    Шепчет ей наивно.


    Способы рифмовки

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    Под рифмовкой понимается порядок следования рифмованных слов в стихотворении. К наиболее распространенным относятся три вида.

    Парная рифмовка (обозначается как ААББ) — соответствующие рифмы находятся в концах первой и второй, а также третьей и четвертой строк.

    Кольцевая рифмовка (АББА). Рифмы в четверостишии образуют своеобразное кольцо: соответствующие находятся в концах 1 и 4 строк, а также 2 и 3.

    Перекрестная рифмовка (АБАБ). Рифмы находятся через строчку друг от друга. Рифмуются 1 и 3 строки, а также 2 и 4.

    Примеры четверостиший с различными способами рифмовки

    Рассмотрим несколько классических примеров разных способов рифмовки в известных стихах:

    Парная рифмовка (ААББ)

    Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

    Сядем в копны свежие под соседний стог.

    Зацелую допьяна, изомну, как цвет,

    Хмельному от радости пересуду нет.

    (С. А. Есенин)

    Кольцевая рифмовка (АББА)

    Но, господа, забавный случай сей

    Другой пример на память мне приводит:

    Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

    Однако ж прав упрямый Галилей.

    (А. С. Пушкин)

    Перекрестная рифмовка (АБАБ)

    Играют волны — ветер свищет,

    И мачта гнется и скрипит…

    Увы! Он счастия не ищет

    И не от счастия бежит!

    (М. Ю. Лермонтов)


    Выводы

    Рифмовка играет чрезвычайно важную роль в поэзии. Существует множество типов рифм и рифмовок, и все они придают ритмичность и выразительность стихотворным произведениям. Выбор правильных рифм и рифмовок — один из самых сложных моментов создания стихотворения.

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