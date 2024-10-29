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Рифма — один из ключевых элементов поэзии. Она придает стихам выразительность и способность особенно живо передавать эмоции. Современные поэты пользуются множеством видов рифмовки. В этой статье мы рассмотрим их особенности и приведем несколько примеров.
Что такое рифма и какими бывают ее виды
Рифма — это повторение схожих созвучий на конце слов. В стихосложении рифмы принято размещать в конце строк, либо перед цезурой (ритмической паузой, разделяющей стих на смысловые или композиционные части).
Хорошо подобранная рифма придает произведению то настроение, которое нужно автору, и одновременно подчеркивает мастерство поэта.
Рифмы подразделяются на следующие виды:
- Мужская рифма — ударение у рифмующихся слов падает на последний слог (например, вода — руда).
- Женская рифма — ударение на предпоследний слог (сердито — открыто).
- Дактилическая — ударение на третий слог с конца (странники — изгнанники).
- Гипердактилическая — ударение на четвертом (или пятом и т.д.) слоге с конца (сковывающий — очаровывающий)
- Точная рифма (полная) — совпадение всех звуков после последнего ударного гласного (розы — морозы).
- Неточная рифма (ассонанс, диссонанс) — частичное совпадение звуков и ударений (босиком — дворником).
Примеры четверостиший с различными видами рифмы
Приведем несколько ярких примеров различных видов рифм.
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Вид рифмы
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Мужская
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Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
(А. Н. Плещеев)
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Женская
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Есть речи — значенье,
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно,
(М. Ю. Лермонтов)
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Дактилическая
|
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
(М. Ю. Лермонтов)
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Гипердактилическая
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Холод, тело тайно сковывающий,
Холод, душу очаровывающий...
От луны лучи протягиваются,
К сердцу иглами притрагиваются.
(В. Я. Брюсов)
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Точная
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От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся…
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся.
(М. С. Пляцковский)
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Неточная
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Сквозь вечерний сумрак
Бежит ручей игриво,
И ветерок украдкой
Шепчет ей наивно.
Способы рифмовки
Под рифмовкой понимается порядок следования рифмованных слов в стихотворении. К наиболее распространенным относятся три вида.
Парная рифмовка (обозначается как ААББ) — соответствующие рифмы находятся в концах первой и второй, а также третьей и четвертой строк.
Кольцевая рифмовка (АББА). Рифмы в четверостишии образуют своеобразное кольцо: соответствующие находятся в концах 1 и 4 строк, а также 2 и 3.
Перекрестная рифмовка (АБАБ). Рифмы находятся через строчку друг от друга. Рифмуются 1 и 3 строки, а также 2 и 4.
Примеры четверостиший с различными способами рифмовки
Рассмотрим несколько классических примеров разных способов рифмовки в известных стихах:
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Парная рифмовка (ААББ)
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Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
(С. А. Есенин)
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Кольцевая рифмовка (АББА)
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Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
(А. С. Пушкин)
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Перекрестная рифмовка (АБАБ)
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Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
(М. Ю. Лермонтов)
Выводы
Рифмовка играет чрезвычайно важную роль в поэзии. Существует множество типов рифм и рифмовок, и все они придают ритмичность и выразительность стихотворным произведениям. Выбор правильных рифм и рифмовок — один из самых сложных моментов создания стихотворения.