Рифма — один из ключевых элементов поэзии. Она придает стихам выразительность и способность особенно живо передавать эмоции. Современные поэты пользуются множеством видов рифмовки. В этой статье мы рассмотрим их особенности и приведем несколько примеров.

Что такое рифма и какими бывают ее виды

Рифма — это повторение схожих созвучий на конце слов. В стихосложении рифмы принято размещать в конце строк, либо перед цезурой (ритмической паузой, разделяющей стих на смысловые или композиционные части).

Хорошо подобранная рифма придает произведению то настроение, которое нужно автору, и одновременно подчеркивает мастерство поэта.

Рифмы подразделяются на следующие виды:

Мужская рифма — ударение у рифмующихся слов падает на последний слог (например, вода — руда). Женская рифма — ударение на предпоследний слог (сердито — открыто). Дактилическая — ударение на третий слог с конца (странники — изгнанники). Гипердактилическая — ударение на четвертом (или пятом и т.д.) слоге с конца (сковывающий — очаровывающий) Точная рифма (полная) — совпадение всех звуков после последнего ударного гласного (розы — морозы). Неточная рифма (ассонанс, диссонанс) — частичное совпадение звуков и ударений (босиком — дворником).

Примеры четверостиший с различными видами рифмы

Приведем несколько ярких примеров различных видов рифм.

Вид рифмы Мужская Осень наступила, Высохли цветы, И глядят уныло Голые кусты. (А. Н. Плещеев) Женская Есть речи — значенье, Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно, (М. Ю. Лермонтов) Дактилическая Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. (М. Ю. Лермонтов) Гипердактилическая Холод, тело тайно сковывающий, Холод, душу очаровывающий... От луны лучи протягиваются, К сердцу иглами притрагиваются. (В. Я. Брюсов) Точная От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснётся… Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз ещё вернётся. (М. С. Пляцковский) Неточная Сквозь вечерний сумрак Бежит ручей игриво, И ветерок украдкой Шепчет ей наивно.

Способы рифмовки