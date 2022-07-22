Открываем мир с ребенком. Как организовать путешествие с детьми без стресса?

Опасайтесь не акклиматизации, а реакклиматизации по возвращению с отдыха.

В первые дни не отдавайтесь долгожданному солнышку полностью, ребенку совсем не нужен тепловой удар.

Иногда у детей случается пищевая акклиматизация, которая выражается в кратковременном расстройстве желудка.

Медицинская страховка.

Имейте под рукой интернет.

Возьмите номер телефона своего участкового педиатра и договоритесь, что вы можете позвонить ему по любому волнующему вас вопросу.

На первый взгляд, рождение ребёнка затрудняет всех ваших любимых делах, что были в вашей жизни ранее, в первую очередь на путешествиях. Но проходит несколько месяцев, родители привыкают к смене режима и отсутствию личного времени и начинают планировать отпуск.Главное, с чем нужно смириться новоиспеченным родителям-путешественникам — отдых с маленьким ребенком - это совершенно новый вид времяпрепровождения, едва похожий на то, что было до рождения малыша, он гораздо сложнее в организационной части и эмоциональной отдаче. У вас будет много реальных и мнимых проблем, связанных с путешествием и подготовкой к нему. Какие именно и как с ними справиться расскажем далее.У большинства маленьких детей акклиматизация проходит незаметно. Тем не менее, нужно знать и применять на практике:Не каждому детскому организму понравится резкая смена солнечного пляжа на суровую зиму. Так что, в первую неделю после возвращения из отпуска, лучше свести прогулки к минимуму, опасаться людных мест и переохлаждения. Ни в коем случае не делать прививки за 2 недели до путешествия и 2 недели после него.Уезжать из лета в лето предпочтительнее, чем из -30 в +30.Самое жаркое время дня (между 12 и 16 часами) проводите в помещении, но не увлекайтесь кондиционером.Не забывайте про солнцезащитный детский крем и панаму.Следует больше пить чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.Она может быть результатом привыкания к воде или местной кухне и не требует лечения.Разница в 2 часа не является критичной. Ради нее вряд ли нужно переводить внутренние часы ребенка. Более резкая смена часовых поясов может потребовать корректировки режима.Чем взрослее ребенок, тем проще и быстрее он привыкнет вставать и засыпать по новому времени. Детей до года лучше готовить к смене режима заранее и за пару недель до путешествия сдвинуть время вставания и засыпания в сторону необходимого.Заболевший накануне путешествия ребенок может сорвать все, к чему вы стремились несколько месяцев. Поэтому за неделю до отъезда лучше избегать людных мест, прогулок в холодное время, одеваться по погоде, не пить охлажденные напитки.Если же болезнь застанет ребенка на отдыхе, то не забывайте, что с собой у вас будет аптечка (в основном она нужна для спокойствия родителей и для оказания первой помощи).На серьезный случай у вас должны быть:Заранее уточните список клиник, которые работают с вашей страховой компанией. Старайтесь попасть в большой многопрофильный госпиталь и добиться приема у детского доктора. Врачи общей практики, которые ведут прием в клинике на 2 кабинета, редко оказывают хорошую педиатрическую помощь ребенку.Самодиагностика по интернету — сомнительная привычка, но это поможет вам не поднимать панику раньше времени и самим выяснить, что с ребенком ничего серьезного не произошло. Кроме того, интернет поможет вам убедиться, что лекарства, которые прописал иностранный врач, действительно подходят ребенку по возрасту и показаниям.Для детей на искусственном вскармливании придется взять смесь с собой. Проблем с перевозкой растворимых каш и детского пюре не возникает. Можно взять несколько баночек на первое время, а потом постараться купить что-то на месте. Но заранее прогуглите ассортимент детского питания в супермаркетах курорта. Приготовьтесь к тому, что детское питание может стоить в 2-3 раза дороже, чем в России.Можно арендовать апартаменты с кухней или взять с собой мультиварку и блендер. (Если вам хочется тратить время своего отдыха на готовку, конечно.) В этом случае не забудьте и про крупы: гречку, пшенку, манную и ячневые крупы вне России найти трудно.Не полагайтесь на формулировку «в отеле есть детский стол». Как правило, под этим подразумевается картошка-фри, наггетсы, пицца и чипсы.С этим нужно просто смириться. Помните: 6 часов позора — и вы на курорте.Во всем мире к плачущим младенцам относятся с пониманием. Но если вы столкнулись с негативными комментариями в свой адрес, то предложите недовольному пассажиру пересесть. Помните, что его недовольство — не ваша проблема.Задача родителя заключается в том, чтобы уметь организовать самолетное время своего чада, развлечь его, не дать ему слишком утомиться полётом. Дети бывают разные, кому-то поможет только планшет, кому-то еда, другому рисование, четвертому новая игрушка. А лучше иметь всё нейтрализующее оружие под рукой и применять по очереди.И помните:1. Еда — это отличное развлечение.На пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку в салоне самолета жидкостей. Вы можете взять смесь, воду, пюре, печенье, сок, сухофрукты, фрукты в неограниченном количестве.2. Иногда в самолете бывает неполная загрузка пассажирами.Во время регистрации вы можете уточнить это и попросить оставить вам свободное место рядом.3. Закладывание ушей у ребенка волнует всех родителей.Как правило, дети до года не испытывают никаких подобных проблем при взлете и посадке. Детям постарше можно давать пить или Чупа-Чупс. Пользоваться каплями для ушей или сосудосуживающими препаратами крайне не рекомендуется.4. Подготовьте для ребенка маленькие сюрпризы в самолет, но не доставайте все сразу.Это могут быть новая книжка, не очень шумная игрушка, набор для рисования, наклейки.5. Если вы летите одна, не стесняйтесь попросить помощи у пассажиров.Женщины в возрасте, как правило, готовы выручить в трудной ситуации.6. Помните, что рейс могут задержать или перенести.На этот случай у вас должна быть детская еда или возможность ее добыть. Кроме того, обычно в аэропортах оборудованы детские комнаты с кроватками, где можно с комфортом уложить ребенка спать.Проблема 6. Огромный багаж.Это раньше вы могли путешествовать с одним средним чемоданом на двоих. Теперь вы берете с собой ребенка, коляску, сумку с детским питанием, в одном саквояже везёте большую упаковку подгузников, в другом — игрушки.Иногда можно арендовать коляску и купить подгузники и питание на месте. Это значительно уменьшает объемы багажа, но чревато утомительным поисковым квестом.Проблема 7. Отдых будет утомительным.Нужно понимать, что с ребёнком не удастся отоспаться за все рабочие недели, не получится расслабиться в ресторане с бокалом вина, шоппинг без границ и сплав на байдарках тоже придётся отменить. Это даже не проблема, а просто данная родителям реальность, с которой нужно смириться.Не планируйте посетить все и сразу, успеть везде и всё посмотреть. С ребенком или без, вы не сможете объять необъятное. Заранее составьте список достопримечательностей и раскидайте их на всё время отдыха, не оставляйте всё на последние дни.Родители могут ездить на экскурсии по очереди. Или спать по утрам допоздна по очереди. И совершенно точно кушать в ресторане по очереди, пока один из вас развлекает ребенка.Воспользуйтесь услугами няни.Возьмите с собой в путешествие бабушку. Это похоже на то, как если бы вы оставили ей своего ребенка, а сами отправились отдыхать, только никому не обидно.Родителям следует подстраиваться под режим сна и бодрствования ребенка, а не наоборот.Проблема 8. Отдых будет стоить дороже.Путешествие с ребенком до 2 лет имеет значительный плюс — не нужно покупать отдельный билет на самолёт и оплачивать проживание в отеле, а это значительно уменьшает расходы на путешествие.С другой стороны, вас ждут переплаты за комфорт. Вам вряд ли захочется лететь с 4 пересадками, чтоб сэкономить несколько сот долларов. И ночевать с ребёнком вы наверняка предпочтёте в более-менее приятной гостинице, а не в аэропорту.Это самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются путешествующие с детьми родители. Но ни одна из них не является безвыходной.Чтобы путешествие состоялось, нужны только 3 условия: желание, финансовая возможность и время. А ребенок совершенно точно не является тому препятствием.