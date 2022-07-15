Адаптация ребенка при переезде в другую страну

Подготовьте ребенка

Расскажите о положительных моментах в новой жизни

Начните изучение языка до отъезда

Покоряйте вершины

Сохраняйте рутину. При переезде, сохраняйте привычный домашний режим и установленные ритуалы

Грустите вместе.

Радуйтесь вместе

Делитесь опытом

Дайте время себе и ребёнку

Переезд в новую страну и начало жизни в другой культуре - это большое испытание для любого взрослого человека, который созрел и плотно врос корнями на своей родине. У ребёнка переезд и адаптация в новой стране не обязательно проходят в состоянии стресса, иногда наоборот, эти события могут стать возможностью приобрести ценный опыт знакомства с чем-то новым.Итак, как мы можем помочь ребёнку пережить переезд не как стресс, а как большое приключение?Как только родители твёрдо принимают решение переехать, необходимо заранее оповестить ребёнка об этом, и начать рассказывать ему о новой стране, а так же показывать фото и видео нового края. Расскажите о его древней истории и послушайте фольклорные песни новой культуры, а так же современную музыку, книги и фильмы. Можно посмотреть местоположение на глобусе и карте.Включите ребёнка в ваше решении о переезде и объясните какие выгоды и преимущества ваша семья приобретёт за счёт переезда. Например: у папы будет более интересная работа с большей зарплатой , в новой стране намного ниже уровень преступности и выше уровень образования и т.д.Очень важно,как можно раньше, начать изучать новый язык, чтобы ребёнок смог выражать свои потребности и выстраивать отношения в новом контексте. Язык поможет ребёнку почувствовать разные интонации и, возможно, другой стиль общения в новой культуре. Можно начать показывать мультики и детские программы, которые его сверстники будут смотреть в новой школе.Рассказывайте и/или играйте в первооткрывателей, ученых, покорителей новых вершин. В зависимости от возраста вашего ребёнка, можно ввести новый психологический сценарий, где ребёнок будет, как все первооткрыватели, идти в неизведанное, чтобы дойти до вершины. Так же, можно читать книги и смотреть фильмы с такими примерами и пояснять, что в нашем мире так много всего неизведанного, и только смелые и отважные герои выходят из зоны комфорта, чтобы открыть что-то новое.Самое важное в любом процессе детской адаптации - это сохранить ритм и выработанную структуру, к которым ребёнок привык на старом месте. Периоды и ритуалы принятия пищи, водные процедуры, отход ко сну - всё должно быть как до переезда, по возможности, с теми же игрушками и объектами.Дайте ребёнку пережить потерю старой жизни. Очень важно позволить ребёнку выражать эмоции и чувства о потерянном и оставленном им. Спрашивайте его о чем он грустин и скучает, говорите о чем скучаете вы, поддерживайте видео контакт с людьми, которых ему сложно отпустить.Отмечайте все новое как положительный момент. Комментируйте вслух все, что вам нравиться в новой стране: еда, климат, архитектура, манера общения и тд. Бессознательно ребёнок будет принимать новую культуру, чувствуя ваше принятие.Обсуждайте с ребёнком всё, что происходит в новой школе. Каждый день подробно интересуйтесь как проходит адаптация ребёнка. Спрашивайте какие новые предметы ему нравятся, а какие для него ещё сложные, как он выстраивает новые отношения с учителями и одноклассниками. Делитесь собственным опытом своего дня и всем новым с чем столкнулись вы.В общей сложности процесс детской адаптации занимает около 3х месяцев, поэтому дайте время и пространство для образования новой жизни. Не нагружайте ребёнка всем сразу, а наоборот, находите совместные занятия, которые будут разгружать стресс у всей семьи. Посещайте музей и выставки. Совместно изучайте новую культуру, ее богатую историю и уникальные особенности.Во время частых переездов многие родители переживают о том, что это негативно скажется на учёбе и у детей снизится успеваемость. Этого легко можно избежать, если выбрать онлайн-обучение. Такой формат обучения поможет всегда быть на связи с педагогами и в любой удобный момент снова продолжить обучение. Также это помогает многим нашим ученикам максимально быстро нагнать пропущенный материал.Дайте ребенку почувствовать себя частью нового значимого общества. Это поможет семье сплотиться, проходя это испытание! Пусть новая жизнь для вас и вашей семьи заиграет новыми красками!Удачи Вам на новом месте!