Рыбы — надкласс водных позвоночных животных, которые дышат жабрами, передвигаются с помощью плавников и всю жизнь проводят в воде. Это самая многочисленная группа позвоночных: описано более 37 тысяч видов — примерно половина всех известных позвоночных животных. Они населяют пресные и солёные водоёмы — океаны, моря, реки, озёра и пруды, от прибрежного мелководья до глубины более 8 км. Науку о рыбах называют ихтиологией (от греч. ichthys — «рыба» и logos — «учение»).

Общая характеристика надкласса в этой статье включает классификацию, внешнее и внутреннее строение, все системы органов, размножение и развитие. Материал соответствует школьной программе по биологии и пригодится при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Классификация рыб

Коротко: рыбы входят в подтип Позвоночные типа Хордовые и делятся на два класса — Хрящевые и Костные рыбы. Подавляющее большинство современных рыб относится ко второму классу.

В школьном курсе биологии рыбы — надкласс позвоночных, включающий два класса: Хрящевые и Костные рыбы. Они различаются строением скелета, чешуи и жаберного аппарата, а также способом размножения — краткая характеристика в таблице.

Признак Хрящевые рыбы Костные рыбы Представители акулы, скаты, химеры окунь, щука, карп, сельдь, треска, осётр, латимерия Число видов около 1200 более 35 тысяч Скелет из хряща, часто пропитанного солями кальция костный (у осетровых во многом из хряща) Чешуя плакоидная: пластинка с зубчиком, покрытым эмалью костная: ганоидная, циклоидная, ктеноидная; иногда отсутствует Жаберные крышки нет: 5–7 пар жаберных щелей открываются наружу есть Плавательный пузырь нет, плавучесть поддерживает крупная печень, богатая жиром есть у большинства Оплодотворение внутреннее у большинства наружное Среда обитания в основном обитатели морей и океанов моря, океаны и пресные водоёмы

Класс Хрящевые рыбы делят на две группы: пластиножаберные (акулы и скаты) и цельноголовые (химеры). Почти все они — морские хищники, но самые крупные представители, китовая и гигантская акулы, питаются планктоном. Рот у пластиножаберных обычно расположен на нижней стороне головы. Потомство немногочисленно: самки откладывают крупные яйца в роговой капсуле или рождают живых детёнышей.

Класс Костные рыбы включает два подкласса:

Лучепёрые — плавники поддерживаются тонкими лучами. Это почти все современные рыбы: хрящекостные (осётр, стерлядь, белуга) и костистые (сельдь, лосось, щука, карп, окунь, треска, камбала). На костистых приходится около 96% всех видов рыб — это наиболее разнообразная группа. Костистых делят на множество отрядов: карпообразные, окунеобразные, сельдеобразные, лососеобразные (лососевые), угреобразные и другие.

Лопастепёрые — в основании парных плавников находится мясистая лопасть с костями внутри. Сюда относятся кистепёрые (латимерия) и двоякодышащие (протоптер, лепидосирен, рогозуб). Происхождение наземных позвоночных связано с древними лопастепёрыми: около 370 млн лет назад от них произошли первые четвероногие — земноводные.

В современной научной систематике рыбы не считаются единой естественной группой: наземные позвоночные — потомки костных рыб. Поэтому учёные используют и другие классификации, но в школьной программе и на экзаменах принят вариант «надкласс Рыбы — два класса».

Особенности строения рыб

Коротко: строение рыб — это набор приспособлений к жизни в водной среде: обтекаемое тело, плавники, жабры, плавательный пузырь, боковая линия и высокая плодовитость.

Все они — первичноводные животные: в отличие от китов или тюленей, их предки никогда не жили на суше. Вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, хуже пропускает свет и содержит в 20–30 раз меньше кислорода. Эти условия среды обитания определили главные черты организма рыб:

обтекаемая форма и слизь на коже уменьшают сопротивление при движении;

плавники служат органами движения и равновесия;

жабры извлекают кислород, растворённый в воде;

большинство костных рыб имеют плавательный пузырь, который регулирует плавучесть;

боковая линия воспринимает колебания окружающей среды и помогает рыбам ориентироваться в темноте;

температура тела непостоянна и зависит от температуры воды — рыбы относятся к холоднокровным животным;

оплодотворение и развитие икры обычно происходят в воде.

Вместе с тем у рыб есть признаки, общие для всех позвоночных животных: внутренний скелет с позвоночником и черепом, головной и спинной мозг, замкнутая кровеносная система, сердце на брюшной стороне. Как и у других хордовых животных, у зародыша закладывается хорда — упругий осевой тяж. У взрослых особей она замещена позвоночником и сохраняется лишь у осетровых, двоякодышащих и латимерии.

Внешнее строение рыб

Коротко: тело рыбы делится на голову, туловище и хвост, покрыто кожей с чешуёй и имеет парные и непарные плавники.

Тело рыбы состоит из трёх отделов:

Голова — от кончика рыла до заднего края жаберных крышек. На ней расположены рот, ноздри и глаза. Туловище — от головы до анального отверстия. Хвост — от анального отверстия до конца хвостового плавника.

Шеи нет: голова неподвижно соединена с туловищем. Обычно форма тела обтекаемая, но разнообразие форм связано с образом жизни. У быстрых пловцов — тунца, макрели, лосося — форма тела торпедовидная. У донных скатов тело сплющено сверху вниз, у камбалы и леща сжато с боков, у угря змеевидное, а у рыбы-ежа почти шаровидное.

Кожные покровы состоят из двух слоёв — эпидермиса и дермы. В эпидермисе много желёз, которые выделяют слизь: она облегчает скольжение и обладает антибактериальным и противогрибковым действием. Чешуя образуется в дерме, а не из клеток эпителия, как у пресмыкающихся, и налегает друг на друга, как черепица. Её главная функция — механическая защита тела. Иногда чешуя частично или полностью отсутствует: у сома её нет, у угря она мелкая и скрыта в коже. По годичным кольцам на чешуе определяют возраст рыбы. Окраска чаще всего маскирующая: спина тёмная, а брюхо светлое, поэтому рыбу трудно заметить и сверху, и снизу. Камбала умеет изменять окраску под цвет дна.

Органы движения — плавники:

парные — грудные и брюшные плавники отвечают за повороты, торможение и равновесие; они соответствуют передним и задним конечностям наземных позвоночных;

— грудные и брюшные плавники отвечают за повороты, торможение и равновесие; они соответствуют передним и задним конечностям наземных позвоночных; непарные — спинной, анальный и хвостовой. Спинной и анальный плавники обеспечивают устойчивость, а хвостовой выполняет функцию главного движителя.

Вдоль боков тела обычно хорошо заметна боковая линия — ряд чешуек с мелкими отверстиями. Под ними проходит канал органа чувств, о котором расскажем ниже.

Внутреннее строение рыб

Коротко: внутренние органы рыбы расположены в полости тела и образуют восемь систем — от опорно-двигательной до половой.

Если вскрыть рыбу, в передней части тела, на брюшной стороне под жаберным аппаратом, видно сердце. За ним лежат крупная печень, желудок и петли кишечника. Над кишечником, под позвоночником, находится плавательный пузырь, а вдоль позвоночника — тёмно-красные лентовидные почки. По бокам кишечника расположены половые железы: икра у самок или молоки у самцов.

Система органов Основные органы Главная особенность Опорно-двигательная череп, позвоночник, рёбра, скелет плавников, мышцы позвоночник из двух отделов — туловищного и хвостового Пищеварительная рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа слюнных желёз нет, пищу заглатывают целиком Дыхательная жабры газообмен в жаберных лепестках Кровеносная двухкамерное сердце, артерии, вены, капилляры один круг кровообращения, в сердце только венозная кровь Выделительная туловищные почки, мочеточники, мочевой пузырь аммиак выводится в основном не почками Нервная головной и спинной мозг, нервы головной мозг из пяти отделов Органы чувств глаза, ноздри, внутреннее ухо, боковая линия, вкусовые почки есть боковая линия — орган, чувствующий движение воды Половая яичники или семенники особи обычно раздельнополы

Подробно каждая из них разобрана в разделах ниже.

Размножение и развитие

Коротко: большинство рыб размножаются икрой во время нереста. Чем меньше родители заботятся о потомстве, тем больше икринок откладывает самка.

Размножение у рыб половое. Процесс выметывания икры самками и молок самцами называют нерестом. Каждый вид нерестится в определённое время года, а родители выбирают места, подходящие для развития икры: окунь откладывает икру лентами на подводные растения и коряги, сазан — на мелководье с травой, лосось — в ямки на галечном дне рек.

Некоторые виды совершают дальние нерестовые миграции — перемещения к местам нереста. Проходные рыбы живут в море, а нерестятся в реках (горбуша, кета, осётр) или, наоборот, живут в реках, а нерестятся в море (речной угорь уходит из рек Европы в Саргассово море). Тихоокеанские лососи нерестятся раз в жизни и после нереста погибают. Полупроходные — лещ, судак, сазан — нагуливаются в опреснённых участках морей, а на нерест заходят в низовья рек.

Плодовитость огромна, потому что икру, личинок и мальков поедают другие животные: хищные рыбы, птицы, водные насекомые и рачки. Значение имеет и забота о потомстве: виды, охраняющие икру, откладывают её гораздо меньше.

Вид Количество икринок или детёнышей за один нерест Рыба-луна до 300 млн икринок Атлантическая треска до 9–10 млн икринок Речной окунь до 300 тыс. икринок Трёхиглая колюшка сотни икринок, самец охраняет гнездо Акулы от одного до нескольких десятков детёнышей

О строении половых органов, оплодотворении и стадиях развития — в разделе «Половая система, размножение и развитие».

Опорно-двигательная система

Коротко: скелет рыбы включает череп, позвоночник с рёбрами и скелет плавников, а сегментированные мышцы изгибают тело и толкают рыбу вперёд.

Скелет внутренний: у одних рыб хрящевой, у большинства — костный. Он состоит из трёх частей:

Скелет головы (череп) . Мозговой отдел защищает головной мозг. Висцеральный отдел образуют челюсти, подъязычная дуга и жаберные дуги, к которым у костистых крепятся жаберные крышки. Подвижные челюсти позволяют хватать и удерживать добычу. Это важное приобретение эволюции: у древнейших позвоночных — бесчелюстных — челюстей не было.

. Мозговой отдел защищает головной мозг. Висцеральный отдел образуют челюсти, подъязычная дуга и жаберные дуги, к которым у костистых крепятся жаберные крышки. Подвижные челюсти позволяют хватать и удерживать добычу. Это важное приобретение эволюции: у древнейших позвоночных — бесчелюстных — челюстей не было. Скелет туловища — позвоночник. Это главная ось опоры тела, она состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. К рёберным отросткам туловищных позвонков причленяются рёбра, которые защищают внутренние органы. Верхние дуги позвонков образуют канал, где лежит спинной мозг, а нижние дуги хвостовых позвонков защищают крупные кровеносные сосуды. Между двояковогнутыми позвонками сохраняются остатки хорды.

Это главная ось опоры тела, она состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. К рёберным отросткам туловищных позвонков причленяются рёбра, которые защищают внутренние органы. Верхние дуги позвонков образуют канал, где лежит спинной мозг, а нижние дуги хвостовых позвонков защищают крупные кровеносные сосуды. Между двояковогнутыми позвонками сохраняются остатки хорды. Скелет плавников и их поясов. Лучи плавников образованы костью или хрящом. У костистых пояс грудных плавников соединён с черепом, а пояс брюшных свободно лежит в толще мышц.

Скелетная мускулатура состоит из поперечнополосатых мышц. Мускулатура туловища и хвоста разделена на сегменты (миомеры), похожие на латинскую букву W. Мышцы последовательно сокращаются то с одной, то с другой стороны, по телу пробегает волна изгиба, и рыба отталкивается от воды. Красные мышцы богаты миоглобином и работают при долгом спокойном плавании, белые дают короткие мощные рывки, но быстро утомляются. У тунцов много красных мышц, у щуки, которая охотится из засады, — белых. Мышечная ткань рыб — ценный источник белка в рационе человека.

Пищеварительная система

Коротко: в пищеварительный тракт рыбы входят рот, глотка, пищевод, желудок и кишечник, с ним связаны печень и поджелудочная железа. Слюнных желёз нет.

Пищеварительный тракт начинается ртом. Зубы на челюстях одинаковые, обычно конические: рыбы не пережёвывают пищу, а захватывают и заглатывают её целиком. У карповых зубов на челюстях нет — корм перетирают глоточные зубы. Из ротовой полости пища попадает в глотку. Её стенки пронизаны жаберными щелями, а жаберные тычинки задерживают мелкие частицы и не дают им повредить нежные лепестки. У рыб-планктофагов тычинки работают как фильтр.

Дальше пища по короткому пищеводу поступает в желудок, где начинается переваривание белков. У карповых желудка нет. Затем пища переходит в кишечник: у растительноядных он длинный, у хищников — короткий.

У многих костистых на границе желудка и кишечника есть слепые выросты — пилорические придатки, которые увеличивают площадь всасывания. У пластиножаберных эту функцию выполняет спиральный клапан внутри кишки. Непереваренные остатки выводятся через анальное отверстие.

Над кишечником лежит плавательный пузырь — газовый мешок, который в зародыше образуется как вырост кишечной трубки. У открытопузырных видов (сельдь, карп) плавательный пузырь сохраняет связь с пищеводом в течение всей жизни. У закрытопузырных (окунь, треска) эта связь исчезает ещё у личинки, а объём газа регулирует газовая железа — сплетение капилляров на стенке пузыря.

В кишечник открываются протоки крупной печени с желчным пузырём и поджелудочной железы. У многих костистых ткань поджелудочной железы рассеяна по брыжейке или находится внутри печени.

По типу питания рыбы бывают хищными (щука, судак, пираньи), растительноядными (белый амур), планктоноядными (сельдь, килька), донными (лещ, сом, бычки) и всеядными (карп). Поэтому они играют важную роль в водных экосистемах и занимают разные звенья пищевых цепей в природных сообществах. Как пища измельчается и продвигается по пищеварительному тракту, рассказано в статье о механической функции пищеварительной системы.

Кровеносная система

Коротко: у рыб замкнутая кровеносная (сердечно-сосудистая) система с одним кругом кровообращения. Сердце двухкамерное — одно предсердие и один желудочек — и перекачивает только венозную кровь.

Сердце лежит в передней части полости тела, в околосердечной сумке. Кровь в нём движется в одном направлении: венозный синус → предсердие → желудочек → брюшная аорта. Обратному току препятствуют клапаны.

Путь крови по единственному кругу кровообращения:

Желудочек выталкивает венозную кровь в брюшную аорту. Брюшная аорта несёт её к жабрам и делится на жаберные артерии. В капиллярах жаберных лепестков она отдаёт углекислый газ, насыщается кислородом и становится артериальной. Из жабр артериальная кровь собирается в спинную аорту и по её ветвям расходится ко всем органам. В органах через стенки капилляров клетки получают кислород и питательные вещества и отдают углекислый газ и продукты обмена. Венозная кровь по венам возвращается в предсердие.

Эритроциты рыб, в отличие от эритроцитов человека, содержат ядро. Обмен веществ идёт с невысокой скоростью, и температура тела почти равна температуре воды. Исключения есть: тунцы и некоторые акулы удерживают в мышцах тепло, а рыба-опах подогревает всё тело.

Дыхательная система

Коротко: рыбы дышат жабрами. Газообмен идёт в жаберных лепестках, сквозь тонкие стенки которых кислород из воды переходит в кровь.

Дыхательная система представлена жабрами. Они расположены по бокам глотки. У костистых рыб четыре пары жаберных дуг, у акул и скатов — пять–семь пар жаберных щелей. Каждая жабра состоит из жаберной дуги, двух рядов ярко-красных лепестков, пронизанных капиллярами, на наружной стороне и тычинок — на внутренней.

Дыхательные движения выглядят так: рыба открывает рот, жаберные крышки прижаты, и вода набирается в ротовую полость. Затем рот закрывается, крышки приподнимаются, вода омывает лепестки и выходит наружу. Кислород попадает в кровь путём диффузии. Кровь в лепестках течёт навстречу потоку — благодаря такому противотоку рыба извлекает до 80% растворённого кислорода. Тунцы плывут с приоткрытым ртом, и поток сам омывает дыхательный аппарат, поэтому им нельзя останавливаться.

На воздухе лепестки слипаются и подсыхают, площадь газообмена резко уменьшается, и рыба задыхается, хотя кислорода вокруг много. Некоторые рыбы имеют дополнительные органы дыхания:

двоякодышащие рыбы — лёгкие, открывающиеся в пищевод;

лабиринтовые (гурами, петушок) — наджаберный лабиринт, позволяющий дышать воздухом;

вьюн — кишечник: рыба заглатывает воздух у поверхности;

угорь — кожу, через которую часть кислорода поступает в кровь.

Выделительная система

Коротко: органы выделения — туловищные почки. Часть продуктов обмена, прежде всего аммиак, выводится не почками, а через жабры.

Органами выделения являются две лентовидные туловищные почки тёмно-красного цвета. Они лежат в полости тела вдоль позвоночника, над плавательным пузырём. Почки фильтруют кровь и образуют мочу, которая по мочеточникам стекает в мочевой пузырь и выводится наружу через отверстие позади анального. Главный продукт азотистого обмена у костистых — аммиак: он хорошо растворяется и в основном уходит в воду через жаберный эпителий.

Важная задача почек — поддерживать водно-солевой баланс. Он зависит от солёности, одного из главных экологических факторов водной среды:

Пресноводные рыбы. Вода постоянно проникает в их организм, поэтому они почти не пьют и выделяют много разбавленной мочи, а недостающие соли поглощают жабрами.

Вода постоянно проникает в их организм, поэтому они почти не пьют и выделяют много разбавленной мочи, а недостающие соли поглощают жабрами. Морские костистые. Солёная среда вытягивает влагу из организма, поэтому они пьют морскую воду, а избыток солей выводят особые клетки жабр. Мочи образуется мало.

Солёная среда вытягивает влагу из организма, поэтому они пьют морскую воду, а избыток солей выводят особые клетки жабр. Мочи образуется мало. Акулы и скаты. Они накапливают в крови мочевину, и концентрация веществ в организме становится близкой к концентрации морской воды.

Проходные рыбы, например лососи, при переходе из моря в реку перестраивают водно-солевой обмен.

Нервная система

Коротко: нервная система рыб состоит из центральной (головной и спинной мозг) и периферической (нервы). Лучше всего развиты средний мозг и мозжечок.

Центральный отдел состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг имеет пять отделов: передний, промежуточный, средний, задний (мозжечок) и продолговатый.

передний — небольшой, в нём находятся центры обоняния;

— небольшой, в нём находятся центры обоняния; промежуточный — связан с гипофизом и регулирует обмен веществ и работу желёз внутренней секреции;

— связан с гипофизом и регулирует обмен веществ и работу желёз внутренней секреции; средний — самый крупный отдел, здесь расположены зрительные центры;

— самый крупный отдел, здесь расположены зрительные центры; мозжечок — хорошо развит, отвечает за координацию движений и равновесие; особенно крупный он у быстрых пловцов;

— хорошо развит, отвечает за координацию движений и равновесие; особенно крупный он у быстрых пловцов; продолговатый — регулирует дыхание и деятельность сердца и соединяет головной мозг со спинным.

Спинной мозг лежит в позвоночном канале, образованном верхними дугами позвонков, и тянется по всей длине позвоночника. Периферический отдел образуют 10 пар черепно-мозговых нервов и множество спинномозговых, которые управляют мышцами и органами.

Поведение рыб, как и других животных, основано на безусловных рефлексах: это нерестовые миграции, стайное поведение, строительство гнёзд. Особенно сложное поведение наблюдается в период нереста. Вырабатываются и условные рефлексы. Например, аквариумные рыбки быстро привыкают собираться у кормушки, когда включают свет или стучат по стеклу.

Органы чувств

Коротко: органы чувств у рыб хорошо развиты — это органы зрения, обоняния, вкуса, слуха и равновесия, а также боковая линия, которая чувствует движение воды. Акулы и скаты воспринимают ещё и электрические поля.

Зрение. Глаза имеют плоскую роговицу и шаровидный хрусталик. Для фокусировки хрусталик не меняет форму, а перемещается вперёд или назад. Рыбы близоруки и лучше всего видят вблизи. Век нет, но у некоторых акул есть мигательная перепонка. У многих костистых рыб есть цветовое зрение.

Глаза имеют плоскую роговицу и шаровидный хрусталик. Для фокусировки хрусталик не меняет форму, а перемещается вперёд или назад. Рыбы близоруки и лучше всего видят вблизи. Век нет, но у некоторых акул есть мигательная перепонка. У многих костистых рыб есть цветовое зрение. Обоняние. Органы обоняния — слепые обонятельные мешки, в которые ведут ноздри; с ротовой полостью они не соединяются (кроме двоякодышащих). По запаху рыбы находят пищу, а лососи — родную реку, где появились на свет.

Органы обоняния — слепые обонятельные мешки, в которые ведут ноздри; с ротовой полостью они не соединяются (кроме двоякодышащих). По запаху рыбы находят пищу, а лососи — родную реку, где появились на свет. Вкус. Вкусовые рецепторы — вкусовые почки — есть во рту, на губах и усиках, а у сома — почти по всей поверхности тела.

Вкусовые рецепторы — вкусовые почки — есть во рту, на губах и усиках, а у сома — почти по всей поверхности тела. Слух и равновесие. Орган слуха — внутреннее ухо, расположенное в черепе; наружного и среднего уха, как у человека, нет. Внутреннее ухо состоит из перепончатого лабиринта с тремя полукружными каналами и слуховыми камешками — отолитами, которые воспринимают звук и положение тела. У карповых звук усиливает плавательный пузырь, связанный с ухом цепочкой косточек.

Орган слуха — внутреннее ухо, расположенное в черепе; наружного и среднего уха, как у человека, нет. Внутреннее ухо состоит из перепончатого лабиринта с тремя полукружными каналами и слуховыми камешками — отолитами, которые воспринимают звук и положение тела. У карповых звук усиливает плавательный пузырь, связанный с ухом цепочкой косточек. Боковая линия. Это канал под кожей вдоль боков, сообщающийся с внешней средой через отверстия в чешуе. Чувствительные клетки внутри канала улавливают колебания воды и течения. Благодаря боковой линии рыбы обходят препятствия в темноте и мутной воде, держатся в стае, замечают хищника или добычу.

Это канал под кожей вдоль боков, сообщающийся с внешней средой через отверстия в чешуе. Чувствительные клетки внутри канала улавливают колебания воды и течения. Благодаря боковой линии рыбы обходят препятствия в темноте и мутной воде, держатся в стае, замечают хищника или добычу. Электрорецепция. У акул и скатов на голове есть ампулы Лоренцини — органы, которые улавливают слабые электрические поля живых организмов. Так хищник находит добычу, зарывшуюся в песок.

Половая система, размножение и развитие

Коротко: большинство рыб раздельнополы. Оплодотворение у костных обычно наружное, у хрящевых — внутреннее. Развитие идёт по схеме: икринка → личинка → малёк → взрослая особь.

Половые железы парные. У самок это яичники, где созревает икра (яйцеклетки), у самцов — семенники, в которых образуются мужские половые клетки. Зрелые семенники со сперматозоидами называют молоками. Половые продукты выводятся наружу через половое отверстие позади анального. В брачный период у многих видов появляется брачный наряд: у самца колюшки краснеет брюшко, у самца горбуши вырастает горб, а челюсти загибаются крючком.

Некоторые виды меняют пол в течение жизни. Рыбы-клоуны рождаются самцами, и самый крупный из них становится самкой, а у многих груперов самки, наоборот, превращаются в самцов.

Способы оплодотворения и размножения:

наружное оплодотворение — самки выметывают икру в воду, самцы поливают её семенной жидкостью — молоками; так размножается большинство костистых;

— самки выметывают икру в воду, самцы поливают её семенной жидкостью — молоками; так размножается большинство костистых; внутреннее оплодотворение — характерно для хрящевых и некоторых костных видов; у самцов гуппи и меченосцев анальный плавник превращён в орган спаривания — гоноподий;

— характерно для хрящевых и некоторых костных видов; у самцов гуппи и меченосцев анальный плавник превращён в орган спаривания — гоноподий; живорождение и яйцеживорождение — икринки развиваются внутри тела самки, и на свет появляются сформированные мальки (гуппи, меченосцы, многие акулы и скаты).

Стадии развития:

Икринка. Внутри развивается зародыш, который питается запасом желтка. Личинка. Сначала питается запасом желточного мешка, затем — одноклеточными водорослями, инфузориями и мелкими рачками, а по мере роста переходит на более крупный корм. Малёк. У него появляются чешуя и плавники, и он становится похож на родителей. Взрослая особь. Через несколько лет рыба становится половозрелой и впервые участвует в нересте.

Личинки некоторых видов совсем не похожи на взрослых. Личинка угря — прозрачный лентовидный лептоцефал, которого долго считали отдельным видом. Личинка камбалы симметрична и плавает как обычная рыба, а потом один глаз переходит на другую сторону головы, и камбала ложится на дно боком.

Забота о потомстве развита у рыб с небольшой плодовитостью. Самец трёхиглой колюшки строит из растений гнездо и охраняет икру и мальков. Тиляпии вынашивают икру в ротовой полости. У морского конька, который плавает в вертикальном положении, икру носит самец в специальной сумке на брюхе. Дискусы выкармливают мальков слизью, которую выделяет их кожа.

Интересные факты о рыбах

Одна из самых маленьких рыб в мире — индонезийская Paedocypris progenetica: взрослые особи длиной около 8 мм. Самая крупная рыба — китовая акула. Она достигает 18 м и более, но питается планктоном и не опасна для человека. Латимерию считали вымершей десятки миллионов лет назад, пока в 1938 году её не выловили у берегов Южной Африки. Сейчас она обитает у Коморских островов в Индийском океане и у берегов Индонезии. Гренландская полярная акула — самое долгоживущее позвоночное животное: по оценкам учёных, продолжительность её жизни — около 400 лет. Электрический угорь создаёт разряды напряжением до 860 вольт. Летучие рыбы разгоняются у поверхности, расправляют грудные плавники и планируют над волнами на десятки и даже сотни метров. Африканский протоптер переживает засуху, зарывшись в ил: он образует кокон из слизи и дышит лёгкими, пока водоём снова не наполнится. Опах — одна из немногих рыб, которые согревают кровью всё тело. Возраст определяют не только по чешуе, но и по годичным слоям на отолитах — слуховых камешках. В 2023 году учёные опубликовали видео, снятое в 2022 году в желобе Идзу-Огасавара у берегов Японии: на глубине 8336 м плавает морской слизень из семейства липаровых. Это самая глубоководная из известных рыб.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему рыб называют надклассом, а не классом?

Рыбы объединяют два самостоятельных класса — Хрящевые и Костные. Они различаются скелетом, чешуёй, жаберным аппаратом и размножением, поэтому их объединяют в группу более высокого ранга.

2. Чем хрящевые рыбы отличаются от костных?

У хрящевых скелет из хряща, плакоидная чешуя, нет жаберных крышек и плавательного пузыря, оплодотворение внутреннее. У костных он обычно из кости, есть жаберные крышки, у большинства — плавательный пузырь, а оплодотворение чаще наружное.

3. Сколько камер в сердце рыбы и какая кровь в нём течёт?

Сердце двухкамерное: одно предсердие и один желудочек. Через него проходит только венозная кровь, а кислородом она насыщается в жабрах.

4. Зачем рыбе плавательный пузырь?

Это вырост кишечника, заполненный газом. Его главная функция — регулировать плавучесть: меняя объём газа, рыба держится на нужной глубине без лишних затрат энергии. Иногда пузырь участвует в дыхании или усиливает звуки.

5. Что такое боковая линия?

Орган чувств в виде канала под кожей вдоль боков тела. Он воспринимает колебания и течения воды, помогает ориентироваться, держаться в стае и замечать хищников.

6. Почему рыба задыхается на суше, если в воздухе больше кислорода?

На воздухе тонкие жаберные лепестки слипаются и пересыхают. Площадь газообмена резко уменьшается, и кислород почти перестаёт поступать в кровь.

7. Какие рыбы заботятся о потомстве?

Самец колюшки строит гнездо и охраняет икру, тиляпии вынашивают икру во рту, самец морского конька носит её в сумке, дискусы кормят мальков слизью. Такие родители откладывают сравнительно мало икры.

8. Почему рыбы откладывают так много икры?

Большая часть икры, личинок и мальков гибнет: их поедают хищники, губят перепады температуры и нехватка кислорода. Высокая плодовитость позволяет сохранить численность вида.

9. Кит и дельфин — это рыбы?

Нет. Киты и дельфины — млекопитающие: они дышат лёгкими, рождают детёнышей и выкармливают их молоком, а температура их тела постоянна.

10. В каком классе изучают надкласс Рыбы?

Тему проходят в разделе «Животные» курса биологии — в 7 или 8 классе в зависимости от программы. Вопросы о строении и классификации рыб встречаются в ОГЭ и ЕГЭ.

Источники