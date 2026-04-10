Из всех океанов нашей планеты Северный Ледовитый — самый маленький, мелкий и холодный. Его суровые условия поддерживают особую экосистему, которая существенно влияет на глобальный климат. Океан участвует в циркуляции водных масс и формировании атмосферных процессов. Его экономическая ценность тоже велика — в шельфовых зонах сосредоточены богатые запасы углеводородов, а развитие Северного морского пути открывает новые транспортные возможности.

Географическое положение

Где находится Ледовитый океан? Он целиком лежит в Северном полушарии — между Евразией и Северной Америкой. Его южная граница пролегает приблизительно между 60° и 70° северной широты, а в центре акватории находится Северный полюс.

По отношению к нулевому меридиану океан охватывает как восточное, так и западное полушария. Он связан с Тихим океаном через Берингов пролив, а с Атлантическим океаном — через обширные водные пространства, включая пролив Дейвиса и Датский пролив. К его берегам выходят территории Российской Федерации, Дании (Гренландия), Исландии, Канады, Норвегии и США.

Из всех стран Россия обладает самой обширной зоной в Северном Ледовитом океане — порядка 9,3 млн км². Эта территория охватывает акватории пяти арктических морей (Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского), включая расположенные в них острова и примыкающие прибрежные регионы.

Природа Северного Ледовитого океана

Почти половину площади Северного Ледовитого океана занимает шельф — мелководная прибрежная зона. У берегов Евразии она простирается на сотни километров.

В центральной части выделяется хребет Гаккеля, являющийся продолжением Срединно-Атлантического хребта. Он разделяет котловины Амундсена (на востоке) и Нансена (на западе). Также здесь расположены хребты Ломоносова (проходит через Северный полюс) и Менделеева. По своему строению они похожи на горные массивы суши. Между этими хребтами находятся котловины Макарова и Амундсена. Океаническую котловину формируют Евразийская и Североамериканская литосферные плиты.

Акватория Северного Ледовитого океана охватывает арктические и субарктические широты, где преобладают арктические воздушные массы. Зимой температура здесь опускается до –40°C, летом держится около 0°C. Высокое альбедо (свойство поверхности отражать солнечные лучи) снежно-ледяного покрова усиливает суровость климата.

У северо-западных берегов Евразии океан остается незамерзшим из-за теплых вод Северо-Атлантического течения, смягчающего климат Европы. Соленость прибрежных вод является более низкой по сравнению с океаническими из-за речного стока.

Обилие льда — главная природная черта этой арктической акватории. Льды формируются из-за низких температур и пониженной солености вод. Значительная часть площади покрыта многолетним паковым льдом толщиной 2–4 м, который перемещается под действием ветров и течений. При столкновениях льдин образуются торосы высотой до 20 м, а в местах расхождения образуются полыньи — участки открытой воды. Заливы и проливы зимой сковывает береговой припай, вскрывающийся лишь к концу лета. Под действием течений и ветров часть льда переносится в Атлантический океан.

Органический мир

Суровый климат ограничивает биоразнообразие — здесь насчитывается не более 3 тыс. видов. Но флора и фауна Баренцева и Белого морей довольно богаты. Там распространены водоросли, губки, морские звезды, крабы, креветки, моллюски и ценные промысловые рыбы (треска, пикша, сельдь, зубатка, камбала, палтус).

Среди обитателей льдов — моржи, кольчатые нерпы, лахтаки, гренландские тюлени, хохлачи, белухи, косатки и другие морские животные.

Белый медведь (крупнейший наземный хищник не только Арктики, но и всей Земли) обитает на островах и льдинах. Больше всего родовых берлог, в которых медведицы производят на свет детенышей, находится на острове Врангеля.

Многие прибрежные скалы заняты птичьими базарами — массовыми гнездовьями колониальных морских птиц (кайры, люрики, тупики, чайки-моевки, глупыши и другие).

Хозяйственное использование

Северный Ледовитый океан, подобно другим океанам, играет существенную роль в хозяйственной деятельности человечества. Наибольшее значение он имеет для государств, чьи территории примыкают к его акватории, — в частности, для РФ, Канады и североевропейских стран.

Акватория океана представляет интерес с точки зрения добычи полезных ископаемых, рыболовства и развития транспортных маршрутов. Несмотря на сложности освоения месторождений, обусловленные суровыми природными условиями, ряд обнаруженных залежей нефти и природного газа уже разрабатывается благодаря достаточному экономическому и технологическому потенциалу прибрежных государств.

Особое значение для РФ имеет освоение Северного морского пути, обеспечивающего доставку грузов в отдаленные регионы Сибири и Дальнего Востока. Для навигации в экстремальных условиях используются как дизельные, так и атомные ледоколы. По сравнению с маршрутом через Индийский океан, этот путь существенно сокращает время транспортировки.

Вследствие климатических изменений и сокращения площади арктических льдов период навигации увеличивается (в настоящее время он длится с июня по ноябрь), что повышает его востребованность. При этом биологические ресурсы океана в целом невелики. Наиболее продуктивен приатлантический сектор, где ведется интенсивный рыбный промысел, а местное население занимается добычей тюленей, нерп и моржей.

Краткая хронология открытий и исследований в Северном Ледовитом океане