Класс Земноводные — это группа хордовых животных, занимающая промежуточное положение между рыбами и наземными позвоночными. Их ещё называют амфибиями, что в переводе с греческого означает «двойная жизнь». Это название точно отражает их главную особенность: большинство видов развивается в воде, а взрослые особи ведут жизнь на суше.
Основные признаки:
- Холоднокровные — температура тела зависит от среды
- Голая влажная кожа участвует в дыхании
- Четыре конечности (кроме безногих червяг)
- Трёхкамерное сердце со смешанной кровью
Отряды:
Таблица
|
Отряд
|
Примеры
|
Бесхвостые
|
Лягушки, жабы, квакши
|
Хвостатые
|
Тритон, саламандра
|
Безногие
|
Червяги
Земноводные произошли от кистеперых рыб 360 млн лет назад. Сегодня около 8000 видов, большинство — в тропиках. Лягушки жабы обыкновенной покрыты слизистыми секретами, защищающими от пересыхания. Земноводные уничтожают насекомых-вредителей, а некоторые выделяют яды, используемые в медицине.
Интересные факты:
- Самая крупная современная лягушка — голиаф, достигающая 30 см в длину и веса до 3 кг.
- Исполинская саламандра из Колумбии может вырастать до 1,5 метра.
- Большинство земноводных способны к регенерации: отрастают конечности, хвост, части внутренних органов.
- Лягушки не пьют воду — они впитывают её через кожу, находясь во влажной среде.
Класс Земноводные — важнейшее звено в эволюции позвоночных, доказавшее, что жизнь может успешно осваивать сушу, сохраняя тесную связь с водой.
Классификация земноводных
Класс Земноводные включает три современных отряда, каждый из которых обладает уникальными чертами строения и образа жизни.
Бесхвостые земноводных — самый многочисленный отряд, насчитывающий около 6000 видов. Тело состоит из головы и туловища, хвост отсутствует. Задние конечности удлинены, что обеспечивает способность к прыжкам. Представители: лягушки, жабы, квакши. Большинство ведут водно-наземный образ жизни, размножаются в водоёмах.
Хвостатых земноводных — около 500 видов. Тело вытянутое, хвост сохраняется всю жизнь. Конечности примерно одинаковой длины, движения похожи на рыб. Примеры: тритон, саламандра. Обитают в влажных лесах, часто ведут полуводный образ жизни.
Безногие земноводных — червяги. Змеевидное тело без конечностей, редуцированные глаза подвижными веками. Ведут подземный образ жизни в тропиках. Некоторые земноводных этого отряда достигают 1,5 м в длину.
Таблица
|
Отряд
|
Число видов
|
Среда обитания
|
Особенности
|
Бесхвостые
|
~6000
|
Водоёмы, суша
|
Прыгают, хвоста нет
|
Хвостатые
|
~500
|
Влажные леса
|
Хвост сохраняется
|
Безногие
|
~200
|
Почва тропиков
|
Нет конечностей
Все отряды раздельнополы, развитие проходит с метаморфозом: из икринок выходят личинки с жабрами, затем происходит превращение во взрослых особей.
Анатомия и физиология земноводных
Внешнее строение
Тело земноводных разделено на голову, туловище и конечности. У хвостатых земноводных добавляется хвост, у бесхвостых — отсутствует. Кожа голая, богата железами, выделяющими слизь. Она защищает от высыхания и участвует в газообмене — кожное дыхание у многих видов составляет до 30% потребления кислорода.
Скелет
Скелет состоит из позвоночника, черепа и конечностей. Позвоночник разделён на отделы: шейный (1 позвонок), туловищный, крестцовый и хвостовой. Рёбра у земноводных отсутствуют или редуцированы, поэтому грудная клетка не замкнута. Конечности пятипалые, пояс передних конечностей включает лопатку, ключицу и коракоид; пояс задних — тазовые кости, бедро, голень, стопу.
Дыхательная система
Газообмен происходит несколькими путями:
- Жаберное дыхание — у личинок и некоторых взрослых хвостатых земноводных
- Лёгочное дыхание — лёгкие простые, мешковидные, с небольшой поверхностью
- Кожное дыхание — основной способ у многих бесхвостых
Лёгкие земноводных развиты слабее, чем у других позвоночных. Благодаря подвижному ротоглоточному механизму лягушки нагнетают воздух в полости, а не вдыхают пассивно.
Кровообращение
Сердце трёхкамерное: два предсердия и один желудочек. Кровь смешанная — кислородная и углекислотная кровь частично перемешиваются. Круг кровообращения один, но с двумя петлями: лёгочной и системной. Давление крови низкое по сравнению с рыбами.
Пищеварительная система
Рот → ротовая полость → глотка → пищевод → желудок → тонкая кишка → толстую кишку → клоака. Печень и поджелудочная железа выделяют ферменты. Пищеварительная система земноводных приспособлена к поеданию живой пищи: язык быстро выбрасывается, захватывает добычу. Лягушки и жабы питаются насекомыми, червями, мелкими беспозвоночными.
Выделительная система
Почки парные, расположены по бокам позвоночника. Мочеточники открываются в клоаку. Мочевой пузырь служит для накопления мочи. Продукт выделительной деятельности — мочевина, что снижает потерю воды. Клоака — общий выводной канал для пищеварительной, выделительной и половой систем.
Нервная система
Мозг земноводных развит сильнее, чем у рыб. Передний мозг земноводных развит хорошо, содержит два полушария. Средний мозг отвечает за зрение, задний — за координацию движения. Мозжечок лежит под полушариями, обеспечивает равновесие. Спинной мозг связан с мозговой частью нервными нервами.
Органы чувств:
- Глаза — имеют роговицу, хрусталик выпуклую, приспособлены к зрению в воздухе. Мигательная перепонка защищает от повреждений.
- Слух — среднее уха содержит барабанную перепонку и стремечко. Внутреннее ухо воспринимает звуки и колебаний.
- Обоняние — ноздри открываются в полости рта, участвуют в поиске пищи и партнёров.
Половая система
Земноводных раздельнополы. Семенники у самцов, яичники у самок. Семявыносящие каналы у самцов впадают в клоаку, у самок — яйцеводы. Оплодотворение внешнее: самец оплодотворяет икру, выходящую из тела самки. У многих бесхвостых самцы имеют брачные мешки на передних пальцах для удержания самки.
Особенности развития
Развитие земноводных происходит с полной метаморфозой. Из икринок выходит головастик — личинка с жабрами, хвостом и боковой линией. Затем происходит превращение: появляются конечности, развиваются лёгкие, хвост редуцируется, кишечник укорачивается. Процесс занимает от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от вида.
Распространение и среда обитания земноводных
Земноводные обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но их распределение неравномерно. Наибольшее разнообразие видов сосредоточено в тропических и влажных лесах Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. В России встречается около 30 видов, в основном в европейской части, на Кавказе и в Приморье.
Факторы, определяющие распространение:
-
Температура. Земноводные — холоднокровные животные, поэтому активны при температуре выше 5–10 °C. В холодных регионах они впадают в спячку или зимуют на дне водоёмов.
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Влажность. Кожа не защищена от высыхания, поэтому земноводные держатся вблизи воды, в тенистых лесах, под камнями и корягами.
-
Солёность. Почти все виды — пресноводные. Лишь немногие, например красноухая черепаха, выносят слегка соленую воду. Исключением являются некоторые лягушки, приспособленные к жизни в мангровых зарослях.
Основные биотопы:
Таблица
|
Тип среды
|
Примеры обитателей
|
Особенности
|
Пресные водоёмы
|
Озёрная лягушка, тритон
|
Размножение, кормёжка, зимовка
|
Влажные леса
|
Саламандра, древесные лягушки
|
Высокая влажность, много укрытий
|
Луга и степи
|
Жаба обыкновенная, остромордая лягушка
|
Временные лужи для размножения
|
Горы
|
Горная саламандра, альпийская лягушка
|
До 5000 м над уровнем моря
|
Почва
|
Червяги
|
Тропики, подземный образ жизни
Сезонная динамика
В умеренном поясе жизнь земноводных привязана к сезонам. Весной, с приходом тепла, лягушки и жабы пробуждаются от спячки и мигрируют к водоёмам для размножения. Самцы издают звуки, привлекающие самок — у каждого вида свой особый голос. Летом взрослые особи активно питаются на суше, увлажняя кожу в лужах и росе. Осенью они готовятся к зимовке: зарываются в ил, уходят в норы грызунов, прячутся под корягами.
Особые приспособления
-
Древесные лягушки живут на деревьях, имеют присоски на пальцах.
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Жабы — более сухопутные, кожа толще, ноги короче, прыгают реже.
-
Бесхвостые земноводных тропиков развиваются без стадии головастика — из икринок выходят маленькие лягушки.
-
Аксолотль — хвостатое земноводное, сохраняющее жабры всю жизнь.
Угрозы и охрана
Земноводные — чувствительный индикатор загрязнения. Кожа пропускает химические вещества, поэтому они первыми реагируют на отравление воды и почвы. В последние десятилетия численность многих видов сокращается из-за вырубки лесов, осушения болот, использования пестицидов и изменения климата. Несколько видов уже вымерло, многие занесены в Красную книгу.
Роль земноводных в экосистеме
Земноводные занимают важное положение в пищевых цепях и выполняют несколько ключевых функций в природных сообществах.
Пищевые связи
Лягушки и жабы — активные хищники, питающиеся насекомыми, пауками, слизнями, червями и другими мелкими беспозвоночными. Одна жаба обыкновенная за сезон уничтожает до 10 тысяч вредителей — комаров, мух, гусениц. Это делает их естественными регуляторами численности вредных насекомых без использования химических препаратов.
Сами земноводные служат пищей для рыб, змей, птиц, млекопитающих и даже некоторых беспозвоночных. Головастики — важный корм для водных обитателей. Таким образом, они связывают водные и наземные цепи питания.
Таблица
|
Роль в экосистеме
|
Что делают
|
Примеры
|
Регуляторы вредителей
|
Уничтожают насекомых
|
Жаба обыкновенная, остромордая лягушка
|
Кормовая база
|
Питают хищников
|
Уж, цапля, лиса
|
Индикаторы среды
|
Реагируют на загрязнение
|
Все виды земноводных
|
Распространители
|
Переносят споры и семена
|
Древесные лягушки
Биологические индикаторы
Кожа земноводных проницаемая, без защитных покровов. Она пропускает вещества из окружающей среды: тяжёлые металлы, пестициды, кислоты. При загрязнении воды или почвы земноводные гибнут первыми. Учёные используют их для мониторинга экологического состояния территорий. Сокращение численности лягушки в водоёме — сигнал об опасности для других животных и человека.
Медицинское значение
Кожные железы земноводных выделяют биологически активные вещества — алкалоиды, пептиды, белки. Некоторые из них обладают антибактериальным, противогрибковым и даже противоопухолевым действием. Яд лягушки жабы обыкновенной содержит буфотоксины, применяемые в фармакологии. Секреты кожи тропических видов изучаются как основа для новых лекарств.
Эволюционное значение
Земноводные — первые позвоночные, вышедшие на сушу. Их появление стало важнейшим этапом эволюции, открывшим путь к развитию пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Изучение их анатомии, эмбрионального развития и физиологии помогает понять, как происходила адаптация организмов к жизни на суше.
Угрозы и охрана
Численность земноводных сокращается во всём мире. Основные причины:
- Уничтожение водоёмов и влажных лесов
- Загрязнение пестицидами и удобрениями
- Изменение климата
- Инвазивные виды и болезни
Многие виды занесены в Красную книгу МСОП. Программы охраны включают создание заповедников, восстановление водоёмов, контроль использования химикатов в сельском хозяйстве. Сохранение земноводных напрямую связано с сохранением здоровья экосистем и биоразнообразия планеты