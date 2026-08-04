Класс Земноводные — это группа хордовых животных, занимающая промежуточное положение между рыбами и наземными позвоночными. Их ещё называют амфибиями, что в переводе с греческого означает «двойная жизнь». Это название точно отражает их главную особенность: большинство видов развивается в воде, а взрослые особи ведут жизнь на суше.

Основные признаки:

Холоднокровные — температура тела зависит от среды

Голая влажная кожа участвует в дыхании

Четыре конечности (кроме безногих червяг)

Трёхкамерное сердце со смешанной кровью

Отряды:

Таблица

Отряд Примеры Бесхвостые Лягушки, жабы, квакши Хвостатые Тритон, саламандра Безногие Червяги

Земноводные произошли от кистеперых рыб 360 млн лет назад. Сегодня около 8000 видов, большинство — в тропиках. Лягушки жабы обыкновенной покрыты слизистыми секретами, защищающими от пересыхания. Земноводные уничтожают насекомых-вредителей, а некоторые выделяют яды, используемые в медицине.

Интересные факты:

Самая крупная современная лягушка — голиаф, достигающая 30 см в длину и веса до 3 кг. Исполинская саламандра из Колумбии может вырастать до 1,5 метра. Большинство земноводных способны к регенерации: отрастают конечности, хвост, части внутренних органов. Лягушки не пьют воду — они впитывают её через кожу, находясь во влажной среде.

Класс Земноводные — важнейшее звено в эволюции позвоночных, доказавшее, что жизнь может успешно осваивать сушу, сохраняя тесную связь с водой.

Классификация земноводных

Класс Земноводные включает три современных отряда, каждый из которых обладает уникальными чертами строения и образа жизни.

Бесхвостые земноводных — самый многочисленный отряд, насчитывающий около 6000 видов. Тело состоит из головы и туловища, хвост отсутствует. Задние конечности удлинены, что обеспечивает способность к прыжкам. Представители: лягушки, жабы, квакши. Большинство ведут водно-наземный образ жизни, размножаются в водоёмах.

Хвостатых земноводных — около 500 видов. Тело вытянутое, хвост сохраняется всю жизнь. Конечности примерно одинаковой длины, движения похожи на рыб. Примеры: тритон, саламандра. Обитают в влажных лесах, часто ведут полуводный образ жизни.

Безногие земноводных — червяги. Змеевидное тело без конечностей, редуцированные глаза подвижными веками. Ведут подземный образ жизни в тропиках. Некоторые земноводных этого отряда достигают 1,5 м в длину.

Таблица

Отряд Число видов Среда обитания Особенности Бесхвостые ~6000 Водоёмы, суша Прыгают, хвоста нет Хвостатые ~500 Влажные леса Хвост сохраняется Безногие ~200 Почва тропиков Нет конечностей

Все отряды раздельнополы, развитие проходит с метаморфозом: из икринок выходят личинки с жабрами, затем происходит превращение во взрослых особей.

Анатомия и физиология земноводных

Внешнее строение

Тело земноводных разделено на голову, туловище и конечности. У хвостатых земноводных добавляется хвост, у бесхвостых — отсутствует. Кожа голая, богата железами, выделяющими слизь. Она защищает от высыхания и участвует в газообмене — кожное дыхание у многих видов составляет до 30% потребления кислорода.

Скелет

Скелет состоит из позвоночника, черепа и конечностей. Позвоночник разделён на отделы: шейный (1 позвонок), туловищный, крестцовый и хвостовой. Рёбра у земноводных отсутствуют или редуцированы, поэтому грудная клетка не замкнута. Конечности пятипалые, пояс передних конечностей включает лопатку, ключицу и коракоид; пояс задних — тазовые кости, бедро, голень, стопу.

Дыхательная система

Газообмен происходит несколькими путями:

Жаберное дыхание — у личинок и некоторых взрослых хвостатых земноводных Лёгочное дыхание — лёгкие простые, мешковидные, с небольшой поверхностью Кожное дыхание — основной способ у многих бесхвостых

Лёгкие земноводных развиты слабее, чем у других позвоночных. Благодаря подвижному ротоглоточному механизму лягушки нагнетают воздух в полости, а не вдыхают пассивно.

Кровообращение

Сердце трёхкамерное: два предсердия и один желудочек. Кровь смешанная — кислородная и углекислотная кровь частично перемешиваются. Круг кровообращения один, но с двумя петлями: лёгочной и системной. Давление крови низкое по сравнению с рыбами.

Пищеварительная система

Рот → ротовая полость → глотка → пищевод → желудок → тонкая кишка → толстую кишку → клоака. Печень и поджелудочная железа выделяют ферменты. Пищеварительная система земноводных приспособлена к поеданию живой пищи: язык быстро выбрасывается, захватывает добычу. Лягушки и жабы питаются насекомыми, червями, мелкими беспозвоночными.

Выделительная система

Почки парные, расположены по бокам позвоночника. Мочеточники открываются в клоаку. Мочевой пузырь служит для накопления мочи. Продукт выделительной деятельности — мочевина, что снижает потерю воды. Клоака — общий выводной канал для пищеварительной, выделительной и половой систем.

Нервная система

Мозг земноводных развит сильнее, чем у рыб. Передний мозг земноводных развит хорошо, содержит два полушария. Средний мозг отвечает за зрение, задний — за координацию движения. Мозжечок лежит под полушариями, обеспечивает равновесие. Спинной мозг связан с мозговой частью нервными нервами.

Органы чувств:

Глаза — имеют роговицу, хрусталик выпуклую, приспособлены к зрению в воздухе. Мигательная перепонка защищает от повреждений.

— имеют роговицу, хрусталик выпуклую, приспособлены к зрению в воздухе. Мигательная перепонка защищает от повреждений. Слух — среднее уха содержит барабанную перепонку и стремечко. Внутреннее ухо воспринимает звуки и колебаний.

— среднее уха содержит барабанную перепонку и стремечко. Внутреннее ухо воспринимает звуки и колебаний. Обоняние — ноздри открываются в полости рта, участвуют в поиске пищи и партнёров.

Половая система

Земноводных раздельнополы. Семенники у самцов, яичники у самок. Семявыносящие каналы у самцов впадают в клоаку, у самок — яйцеводы. Оплодотворение внешнее: самец оплодотворяет икру, выходящую из тела самки. У многих бесхвостых самцы имеют брачные мешки на передних пальцах для удержания самки.

Особенности развития

Развитие земноводных происходит с полной метаморфозой. Из икринок выходит головастик — личинка с жабрами, хвостом и боковой линией. Затем происходит превращение: появляются конечности, развиваются лёгкие, хвост редуцируется, кишечник укорачивается. Процесс занимает от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от вида.

Распространение и среда обитания земноводных

Земноводные обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но их распределение неравномерно. Наибольшее разнообразие видов сосредоточено в тропических и влажных лесах Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. В России встречается около 30 видов, в основном в европейской части, на Кавказе и в Приморье.

Факторы, определяющие распространение:

Температура. Земноводные — холоднокровные животные, поэтому активны при температуре выше 5–10 °C. В холодных регионах они впадают в спячку или зимуют на дне водоёмов.

Влажность. Кожа не защищена от высыхания, поэтому земноводные держатся вблизи воды, в тенистых лесах, под камнями и корягами.

Солёность. Почти все виды — пресноводные. Лишь немногие, например красноухая черепаха, выносят слегка соленую воду. Исключением являются некоторые лягушки, приспособленные к жизни в мангровых зарослях.

Основные биотопы:

Таблица

Тип среды Примеры обитателей Особенности Пресные водоёмы Озёрная лягушка, тритон Размножение, кормёжка, зимовка Влажные леса Саламандра, древесные лягушки Высокая влажность, много укрытий Луга и степи Жаба обыкновенная, остромордая лягушка Временные лужи для размножения Горы Горная саламандра, альпийская лягушка До 5000 м над уровнем моря Почва Червяги Тропики, подземный образ жизни

Сезонная динамика

В умеренном поясе жизнь земноводных привязана к сезонам. Весной, с приходом тепла, лягушки и жабы пробуждаются от спячки и мигрируют к водоёмам для размножения. Самцы издают звуки, привлекающие самок — у каждого вида свой особый голос. Летом взрослые особи активно питаются на суше, увлажняя кожу в лужах и росе. Осенью они готовятся к зимовке: зарываются в ил, уходят в норы грызунов, прячутся под корягами.

Особые приспособления

Древесные лягушки живут на деревьях, имеют присоски на пальцах.

Жабы — более сухопутные, кожа толще, ноги короче, прыгают реже.

Бесхвостые земноводных тропиков развиваются без стадии головастика — из икринок выходят маленькие лягушки.

Аксолотль — хвостатое земноводное, сохраняющее жабры всю жизнь.

Угрозы и охрана

Земноводные — чувствительный индикатор загрязнения. Кожа пропускает химические вещества, поэтому они первыми реагируют на отравление воды и почвы. В последние десятилетия численность многих видов сокращается из-за вырубки лесов, осушения болот, использования пестицидов и изменения климата. Несколько видов уже вымерло, многие занесены в Красную книгу.

Роль земноводных в экосистеме

Земноводные занимают важное положение в пищевых цепях и выполняют несколько ключевых функций в природных сообществах.

Пищевые связи

Лягушки и жабы — активные хищники, питающиеся насекомыми, пауками, слизнями, червями и другими мелкими беспозвоночными. Одна жаба обыкновенная за сезон уничтожает до 10 тысяч вредителей — комаров, мух, гусениц. Это делает их естественными регуляторами численности вредных насекомых без использования химических препаратов.

Сами земноводные служат пищей для рыб, змей, птиц, млекопитающих и даже некоторых беспозвоночных. Головастики — важный корм для водных обитателей. Таким образом, они связывают водные и наземные цепи питания.

Таблица

Роль в экосистеме Что делают Примеры Регуляторы вредителей Уничтожают насекомых Жаба обыкновенная, остромордая лягушка Кормовая база Питают хищников Уж, цапля, лиса Индикаторы среды Реагируют на загрязнение Все виды земноводных Распространители Переносят споры и семена Древесные лягушки

Биологические индикаторы

Кожа земноводных проницаемая, без защитных покровов. Она пропускает вещества из окружающей среды: тяжёлые металлы, пестициды, кислоты. При загрязнении воды или почвы земноводные гибнут первыми. Учёные используют их для мониторинга экологического состояния территорий. Сокращение численности лягушки в водоёме — сигнал об опасности для других животных и человека.

Медицинское значение

Кожные железы земноводных выделяют биологически активные вещества — алкалоиды, пептиды, белки. Некоторые из них обладают антибактериальным, противогрибковым и даже противоопухолевым действием. Яд лягушки жабы обыкновенной содержит буфотоксины, применяемые в фармакологии. Секреты кожи тропических видов изучаются как основа для новых лекарств.

Эволюционное значение

Земноводные — первые позвоночные, вышедшие на сушу. Их появление стало важнейшим этапом эволюции, открывшим путь к развитию пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Изучение их анатомии, эмбрионального развития и физиологии помогает понять, как происходила адаптация организмов к жизни на суше.

Угрозы и охрана

Численность земноводных сокращается во всём мире. Основные причины:

Уничтожение водоёмов и влажных лесов

Загрязнение пестицидами и удобрениями

Изменение климата

Инвазивные виды и болезни

Многие виды занесены в Красную книгу МСОП. Программы охраны включают создание заповедников, восстановление водоёмов, контроль использования химикатов в сельском хозяйстве. Сохранение земноводных напрямую связано с сохранением здоровья экосистем и биоразнообразия планеты