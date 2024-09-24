Климатические пояса России

Субарктический пояс

Эта климатическая зона не ограничивается полярным кругом. В некоторых частях Сибири она простирается до 60° с. ш.

В субарктической климатической зоне находятся территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и несколько островов Баренцева моря. Погодные условия здесь менее суровые, чем в арктическом поясе. Зимние температуры изменяются в диапазоне от -48°С до -10°С. Летом воздушные массы могут прогреваться до +12°С, но в любой момент могут ударить заморозки.

Осадков значительно больше, чем в Арктике (могут достигать 400 мм/год), испарение слабое, поэтому преобладает болотистая местность.

Умеренный пояс

Охватывает наибольшую территорию страны. Из-за особенностей рельефа граница этого пояса проходит в широкой полосе между 50° с. ш. и 70° с. ш.

К главным особенностями этого пояса относятся:

диапазон средних зимних температур от -30° С до 0° С; летних — от +10° С до +30° С;

годовое количество осадков от 500 до 1000 мм;

зимой формируется устойчивый снежный покров;

хорошо выражены все четыре сезона: зима, весна, лето, осень.

Для умеренного пояса характерно наличие большого количества зон, погодные условия в которых сильно отличаются друг от друга. Эти различия обусловлены рельефом местности, а также разной удаленностью от океанов и морей.

Умеренно-континентальный климат

Обусловлен влиянием Атлантического океана на европейскую часть и крайние северо-западные области страны. Разброс средних температур довольно существенный. Так, в западных областях этой климатической зоны средняя зимняя температура держится на уровне -4° С, а в восточных она опускается до -20° С.

Северные области этой климатической зоны получают слишком много влаги, а южные страдают от ее недостатка.