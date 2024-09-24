Климатические пояса России

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Субарктический пояс
Эта климатическая зона не ограничивается полярным кругом. В некоторых частях Сибири она простирается до 60° с. ш.
В субарктической климатической зоне находятся территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и несколько островов Баренцева моря. Погодные условия здесь менее суровые, чем в арктическом поясе. Зимние температуры изменяются в диапазоне от -48°С до -10°С. Летом воздушные массы могут прогреваться до +12°С, но в любой момент могут ударить заморозки.
Осадков значительно больше, чем в Арктике (могут достигать 400 мм/год), испарение слабое, поэтому преобладает болотистая местность.
Умеренный пояс
Охватывает наибольшую территорию страны. Из-за особенностей рельефа граница этого пояса проходит в широкой полосе между 50° с. ш. и 70° с. ш.
К главным особенностями этого пояса относятся:
- диапазон средних зимних температур от -30° С до 0° С; летних — от +10° С до +30° С;
- годовое количество осадков от 500 до 1000 мм;
- зимой формируется устойчивый снежный покров;
- хорошо выражены все четыре сезона: зима, весна, лето, осень.
Для умеренного пояса характерно наличие большого количества зон, погодные условия в которых сильно отличаются друг от друга. Эти различия обусловлены рельефом местности, а также разной удаленностью от океанов и морей.
Умеренно-континентальный климат
Обусловлен влиянием Атлантического океана на европейскую часть и крайние северо-западные области страны. Разброс средних температур довольно существенный. Так, в западных областях этой климатической зоны средняя зимняя температура держится на уровне -4° С, а в восточных она опускается до -20° С.
Северные области этой климатической зоны получают слишком много влаги, а южные страдают от ее недостатка.
Континентальный климат
Эта климатическая зона включает в себя центральные и южные территории Западной Сибири, часть Урала и Алтай. Влияние Атлантического океана здесь ослабевает, что приводит к уменьшению количества осадков, усилению зимних морозов и летней жары.
В северных частях зоны континентального климата выпадает почти в полтора раза больше осадков, чем в южных.
Резко континентальный климат
Характерен для Центральной и Восточной Сибири, Алтайского и Забайкальского края. Все эти территории находятся в центральных областях евразийского материка на большом удалении от океанского побережья. Поэтому перепады температуры воздушных масс здесь очень сильные. Летом бывают длительные периоды жары до +43° С. При этом в июне и августе иногда случаются заморозки до -5°С.
Зимой температура иногда падает почти до -50°С, что даже ниже, чем в субарктической зоне.
Муссонный климат
Эта климатическая зона охватывает большую часть Дальнего Востока. В зимний период погоду формируют воздушные массы, приходящие с континента, а в летний — из Тихого океана. Поэтому зимы бывают достаточно сухими и морозными.
Пик холода приходится на январь и февраль. Среднемесячная температура в это время колеблется около -7° С. Погода в основном ясная, солнечная. Температурный рекорд был зафиксирован в 1961 году. Тогда в Южно-Сахалинске ударил мороз в -36,2° С. В любой зимний месяц могут происходить оттепели, длящиеся 1-2 дня.
В теплое время года часто идут обильные дожди. Летний рекорд температур составляет почти +35 °С. Лето в муссонном климате всегда бывает влажным и душным. В июле особенно возрастает опасность появления тайфунов.
Морской климат восточных побережий
В этой климатической зоне находится побережье Камчатки. Для центральных районов этого полуострова характерен континентальный климат.
Под влиянием воздушных масс, приходящих с Тихого океана, зима становится мягкой, а лето — прохладным. Из-за влияния Курило-Камчатского течения летние температуры существенно ниже, чем в областях европейской части России, расположенных на тех же широтах.
Зимой температура держится в диапазоне от -5 °С до -10 °С, но изредка может упасть и до -20 °С. Приходящие со стороны океана циклоны вызывают сильные метели и обильные снегопады, сопровождающиеся оттепелями.
Лето прохладное, дождливое, с частыми туманами.
Субтропический пояс
Самый маленький по площади пояс. Охватывает только часть Черноморского побережья. Температура воздуха здесь редко опускается до нуля, поэтому осадков в виде снега практически не бывает. Средняя температура в зимний период составляет +8° С. Осадки обильные (более 1000 мм), довольно равномерно распределены по всем месяцам.
Лето продолжается с апреля по октябрь. Средняя температура составляет около +29° С. Такие климатические условия привлекают массу туристов.