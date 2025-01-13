Климат и погода — тесно связанные друг с другом понятия. Но если погода меняется несколько раз в сутки, то климат остается практически постоянным на протяжении столетий.

Для определения климатических параметров в конкретном регионе проводятся исследования погоды на 30-летнем промежутке. Полученные данные усредняются, и на этом основании делается вывод о климате.

Количество солнечного тепла, получаемого поверхностью планеты, оказывает наибольшее влияние на формирование климата. Периодические изменения этого фактора остаются практически постоянными из года в год, поэтому климат региона сохраняет свою относительную устойчивость на обозримом промежутке времени.

На климатическую динамику также сильно влияют такие астрономические факторы, как солнечный цикл, отражательная способность облаков (альбедо), циклы Миланковича (описывают периодические изменения параметров движения планеты по орбите). Совокупность этих факторов вместе с вулканической активностью и горообразовательными процессами вызывает кардинальные изменения климата в долгосрочном периоде.

Угол падения солнечных лучей на поверхность планеты неодинаков в разных географических широтах. На экваторе он составляет 90°. На Северном полюсе летом угол не превышает 23,5°, а в зимний период (с 23 сентября по 21 марта) солнечные лучи вообще не достигают земной поверхности. Поэтому климатические условия на планете сильно зависят от широты. Подобная неравномерность называется широтной зональностью.

Основные и переходные пояса