Поэзия хокку

Японская поэзия ярко представляет культуру Страны восходящего солнца, одновременно привлекая внимание и оставаясь загадочной и далекой. Хокку и хайку – традиционные формы стихосложения, чье совершенство оттачивается не первое столетие. Манеры и особенности поэтического направления передаются из поколения в поколение, они ценятся и четко соответствуют установленным правилам.

Чтобы понять, что такое и чем прекрасно хокку, следует обратиться к истории появления жанра. Само наименование дословно означает «начальная строфа». Самостоятельная жизнь жанра стихов началась в XVII веке, когда столицей был Эдо. В XIX столетии появился жанр хайку, вобравший в себя часть стихотворений, прежде именовавшихся хокку.

Хокку для японца – это не просто поэзия, но и отражение мировоззрения, представления о прекрасном и философии жизни. Небольшое произведение (всего три строки!) бывает наполнено глубоким смыслом.

Известно, что хокку имеет корни в низших сословиях: источник жанра – в среде простонародья. Древние крестьяне развлекались, составляя отражающие их быт стихотворения. Первоначально любовью публики пользовались пятистишия, состоявшие из двух строф: первой на три строчки и второй на две. Смысл и суть произведения закладывали в первые строки.

Так появилась традиция придворных слагать прекрасные стихи. Каждый император считал необходимым иметь происходящего из простой семьи придворного поэта, доказавшего талант стихотворениями, а не родственным и дружескими связями.

Трехстишие хокку – это лирическое произведение, отражающее человеческую жизнь, природные красоты, единение времен года. Эта философия наравне с правилами создания стихотворения легла в основу Кодекса поэзии. Каждое произведение этой формы – образец устойчивого слога и лаконичного, но емкого изображения.

Собрать всю красоту мира в 17 слогов очень сложно, поэтому удачное произведение оставляет неизгладимое впечатление. Исследователи отмечают: читая хокку, каждый ощущает себя способным создать подобную красоту.

Каждая строфа хокку – зарисовка окружающего мира. Она ничего не сообщает, выглядит просто и лаконично. Японцы сравнивают творение талантливого поэта с гостеприимством хозяина, в чьем доме ощущаешь себя как в собственном.

Удивительная особенность хокку – прощение банальности. Каждое слово в произведении этой формы – отражение привычной жизни. Кодекс позволяет стихотворцу самому выбирать символы для отражения смысла, использовать минимальные средства для создания полного, глубокого образа. Хокку не переисполнен смысла, чем отличается от западных произведений. В нем нет места рассуждениям, избыточным символам. Поэзии присуще лирическое переживание, но особенное значение приобретает лирическое молчание.

В избавлении от поисков смысла – суть Дзена, религии, сильно повлиявшей на культурную сферу Японии. Дзен противостоит недоброкачественному, излишнему смыслу, неосторожным утверждениям. Хокку, следуя философии буддизма, стремится к языковой гладкости и не допускает наложения смыслов, наслоения символов.