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Осенние каникулы короткие. Они длятся всего лишь чуть больше недели. Но все же этого времени хватит, чтобы отправиться в путешествие. Осень — низкий туристический сезон. А это значит, что цены на билеты, проживание в гостиницах, экскурсии и развлечения значительно ниже, чем летом. Поэтому во время осенних каникул можно будет позволить детям то, что летом казалось дороговатым.
Куда можно полететь с детьми на море за границу
Путешествие к морю — это отличная идея для отдыха с детьми в любое время года. Выбор подходящего направления, чтобы поехать на осенние каникулы в жаркие страны, достаточно велик. Тем, кто не хочет заниматься хлопотами с оформлением виз, больше всего подойдут такие страны, как Египет (в Шарм-эль-Шейхе штамм ставят бесплатно, а в Хургаде и Каре взимается небольшая плата), Турция, ОАЭ, Мальдивская Республика. Осенний заграничный отдых длится всего неделю, поэтому с туристов визу не требуют. Достаточно одного только загранпаспорта, но его оставшийся срок действия должен быть не менее четырех месяцев.
Путешествие в страну пирамид — в Египет
Осень в Египте — теплая, солнечная, без палящей жары. До сезона ветров и песчаных бурь еще далеко. Осенние каникулы в этой стране будут восприниматься организмом как немного затянувшееся бабье лето. Это очень удобно, так как нет необходимости в акклиматизации.
Дневная температура воздуха колеблется в области +25°С, лишь изредка поднимаясь до +30°С. Ночь приносит приятную прохладу. Такая погода комфортна для людей любого возраста.
Толпы туристов в осеннем Египте значительно редеют, и посещение достопримечательностей проходит в более спокойной обстановке, чем летом. Для школьников экскурсия к пирамидам Гизы, поездка в Карнакский и Луксорский храмы станет самым интересным и незабываемым уроком истории. Не менее захватывающим будет визит в каирский Египетский национальный музей — один из крупнейших музеев мира.
Знаменитые египетские пляжи доступны круглый год. В октябре-ноябре отдыхать на них особенно приятно. Температура воды не опускается ниже +25°С, что полностью оправдывает закрепившееся за Красным морем прозвище «море парного молока». Морские купания и наблюдения за подводным миром во время прогулок на лодке с прозрачным дном доставят детям огромное удовольствие.
Для желающих полюбоваться на пески Сахары осень — самый подходящий сезон. Обжигающая жара спадает, и прогулка проходит в комфортных, а не в экстремальных условиях.
Развлекательная программа в осеннем Египте тоже очень насыщенна. Здесь проводятся музыкальные и танцевальные фестивали, художественные выставки, грандиозный октябрьский Фестиваль света в Александрии.
Завершение сезона в Турции
Приятная теплая погода в осенней Турции устанавливается на побережье Средиземного моря. Это такие курортные города, как Анталья, Кемер, Аланья, Даламан, Сиде. Дневная температура воздуха 20-25 градусов. Ночью прохладно, но не холодно — идеальные условия для прогулок, посиделок в кафе, вечеринок.
Если поехать на осенние каникулы в Турцию, то можно провести время с детьми весело и пользой для здоровья. Осенью отели постепенно сворачивают детские анимационные программы, но парки развлечений работают в полную силу.
The Land of Legends (Белек)
Этот крупнейший на европейском континенте парк аттракционов часто называют турецким Диснейлендом и идеальным местом для отдыха с детьми по системе «все включено». По своей величине он сравним с небольшим городком. Помимо аттракционов, в нем есть грандиозные аквариумы, аквапарк, огромный кинотеатр К4, оздоровительный клуб, фитнес-центр, торговые центры, собственный 5-звездочный отель, предназначенный специально для семей с детьми всех возрастов.
В «Land of Legends» есть уникальные световые и музыкальные фонтаны, днем и вечером каждый день проходят концерты и выступления цирковых артистов. Прилавки с интереснейшими сувенирами занимают целую улицу. Там же находятся уютные рестораны, подающие прекрасно приготовленные блюда турецкой кухни. И цены везде на удивление умеренные.
Dinopark (Гёйнюк)
Динопарк сочетает в себе развлечения, веселые приключения и образование. Выполненные в натуральную величину аниматронные модели динозавров приводят в восторг и детей, и взрослых. Динозавры в парке двигаются, рычат и реалистично воссоздают атмосферу доисторического мира. Такая экскурсия станет одним из самых захватывающих моментов каникул. Детей младше 6 лет в парк пускают бесплатно.
Детям также предлагается:
- прокатиться на двигающихся динозаврах, поиграть на роскошной игровой площадке;
- поупражняться на лесенках веревочного парка;
- попрыгать на батутах;
- посетить зоопарк, планетарий и 3D-кинотеатр.
Любителей настоящих страшилок зазывает «Комната Страха». В Динопарке семьи с комфортом проводят целый день. Здесь есть множество кафе и площадки для пикников.
Antalya Aquarium (океанариум в Анталии)
В Анталье можно посетить один из самых крупных аквариумов в мире. Он находится рядом с красивейшим пляжем Коньяалты. Кроме грандиозных аквариумов, здесь представлено несколько десятков интерактивных экспонатов, расширяющих познание о морской фауне.
В Аквариуме проводятся интересные лекции, увлекательные образовательные шоу, которые будут интересны детям любого возраста. Гостям предлагается поучаствовать в кормлении рыб. Взрослых любителей острых ощущений приглашают поплавать вместе с акулами — этот заплыв на самом деле безопасен.
Полет на райские Мальдивы
Благодаря тропическому муссонному климату на островах круглый год царит жара с 30-градусной температурой. Летом из-за муссонов погода слишком влажная, а осенней порой наступают по-настоящему райские условия, а морской воздух обретает максимальную целебную силу. Но наплыв туристов спадает, что влечет за собой снижение цен. Проживание и большинство экскурсий обходятся значительно дешевле, чем в высокий сезон.
Прозрачные спокойные воды Индийского океана идеально подходят для купаний и занятий любыми видами водного спорта. Главные достопримечательности Мальдив — пляжи с белоснежным песком и коралловые рифы. Также детям будет интересно посетить светящийся пляж на острове Ваадху, совершить вертолетную экскурсию, посетить национальный музей, дворец Мулиаге и попробовать удивительные блюда местной кухни: жареный ямс, рыбное карри, рыбный суп гарудхия, уникальный десерт из кокоса и маниоки Алува Боакибаа.
Каникулы в больших городах
Для сезона осенних каникул крупные города всегда готовят большую программу развлечений для детей. Парк аттракционов, театры, цирки, музеи — все радушно приглашают посетителей.
Осенью в большинстве городов проводятся разнообразные фестивали, концерты популярных исполнителей всех жанров, выставки, спортивные матчи. В музеях и галереях проводятся мастер-классы специально для школьников. Все это делает отдых детей не только приятным, но и познавательным. Кроме того, осенью стартует сезон распродаж. Магазины начинают снижать цены на одежду, обувь, аксессуары.
Грандиозные развлечения в Дубае
Поехать с детьми в осенний Дубай — отличная идея для незабываемого отдыха. Температура воздуха снижается до вполне комфортных значений 22-27°С, опасность теплового удара отсутствует. Купальный сезон в Персидском заливе продолжается, дети могут вволю резвиться в теплой воде.
Дубай — это один из популярнейших туристических центров мира, поэтому количество развлечений в нем с трудом поддается описанию.
IMG Worlds of Adventure
Этот грандиознейший парк развлечений нужно обязательно посетить во время каникул в Дубае. Многие принимают решение поехать в ОАЭ специально, чтобы прогуляться по его огромной (почти 14 га) территории, прокатиться на захватывающих дух аттракционах, пообщаться с супергероями Marvel, полакомиться изысканными блюдами в ресторанах.
Крытый парк развлечений состоит из пяти тематических зон, каждая из которых изобилует головокружительными аттракционами. Вам понадобится целый день, чтобы хотя бы бегло взглянуть на все чудеса Worlds of Adventure. Имейте в виду, что приносить с собой еду в парк аттракционов не разрешается. Но голодными вы не останетесь — здесь много кафе и ресторанов, где подают аппетитнейшие блюда всех кухонь мира.
Motiongate Dubai
Безусловно, дети будут счастливы посетить великолепный тематический парк развлечений, посвященный популярным голливудским фильмам. Он открылся сравнительно недавно — в 2016 году — и сразу же стал одним из самых популярных парков в ОАЭ. Здесь оживают герои любимых фильмов: смурфики, Шрек, Кунг-фу Панда и другие.
В парке выделены четыре разных зоны, на которых находится почти три десятка аттракционов, оформленных по мотивам самых известных фильмов. Тематика для всех возрастов, начиная от «Деревни смурфов» и заканчивая «Джоном Уиком» и «Иллюзией обмана». Один из самых популярных — сражение на интерактивном экране с призраками из фильма «Охотники за привидениями».
К услугам желающих устроить себе хорошую шопинг-терапию многочисленные сувенирные магазины, продающие эксклюзивные изделия по вполне разумным ценам. Также на территории парка находятся 9 ресторанов. Все они оформлены в стиле какого-нибудь популярного фильма, что превращает даже обычный легкий перекус в удивительное кино-приключение.
Legoland
Тематический парк занимает площадь 28 га. На этой территории из кирпичиков Lego построено 15 000 больших и малых зданий, среди них уменьшенные копии Тадж-Махала, Бурдж-Халифы и Белого дома. Для возведения всех построек парка потребовалось 60 миллионов деталей.
Это настоящий парк мечты для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Школьники постарше тоже бывают в восторге от развлечений в Legoland. Здесь их ждут 20 разных горок, интересные аттракционы, интерактивные игры. Дети смогут сами построить из Lego настоящий автомобиль или фантастических роботов. Незабываемые впечатления оставляет посещение завода, производящего кирпичики Lego.
Aquarium and Underwater Zoo
Посещение одного из крупнейших в мире туннельных аквариумов станет одним из самых волнующих моментов дубайских каникул. Dubai Aquarium & Underwater Zoo находится в не менее знаменитом торговом центре Dubai Mall. Он вмещает в себя 10 млн литров воды, и в нем живут представители 140 видов морских животных. Если даже огромные тигровые акулы и настоящий коралловый риф.
Сквозь аквариум на глубине десяти метров под поверхностью воды проходит прозрачный акриловый туннель, обеспечивающий идеальный обзор жизни подводных обитателей. Протяженность тоннеля составляет 50 метров.
Подводный зоопарк включает в себя три экологических зоны: тропический лес, скалистый берег, открытый океан. Каждая зона с максимальной точностью воссоздает особенности среды обитания.
Также в зоопарке есть экспозиция, демонстрирующая жизнь Аравийской пустыни. Здесь посетители увидят уникальных аравийских жаб и гигантских сольпуг (верблюжьих пауков), которые больше похожи на космических пришельцев, чем на земных животных.
Aquaventure
Размеры этого аквапарка поражают воображение. Он занимает территорию в 17 га, а в его бассейнах плещется несколько десятков миллионов литров воды. Одного дня не хватит, чтобы покататься на всех горках и водных аттракционах. Здесь есть даже искусственные приливные волны высотой более метра и извилистая река длиной почти два с половиной километра. Насосы, создающие волны, перекачивают почти 3,5 млн литров воды в минуту.
В аквапарке есть и собственный морской зоопарк. Посетителям разрешается принять участие в кормлении акул и скатов. В аквариуме Lost Chambers живет 65000 морских животных, среди которых немало необычных медуз.
Сказка в Сочи
Купальный сезон в Сочи заканчивается в октябре. Но прогулки у берега моря, походы в горы и развлечения в парках остаются полностью доступными. Теплая погода (около +15°С) располагает к длительным прогулкам.
В осеннее время отдыхающих притягивает к себе огромный Сочи Парк. Рядом с ним находится отель «Богатырь», оформленный в стиле сказочного замка. Его гости автоматически получают билеты в Сочи Парк.
Развлекательные зоны парка воспроизводят атмосферу русских сказок и былин. На территории в 20,5 гектаров есть горки, башня свободного падения, фантастические карусели.
В аниматории сказочные герои без перерыва разыгрывают интерактивные представления, а в дельфинарии свое цирковое искусство демонстрируют дельфины. Юных исследователей приглашает Край Науки и Фантастики. Знаменитое сочинское колесо обозрения предлагает полюбоваться потрясающе красивыми видами на город и море.
Каникулы в городе на Неве
Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира. Его историческая часть — это настоящий музей под открытым небом. В нем насчитывается более 5000 памятников. Коротких каникул точно не хватит, чтобы осмотреть хотя бы половину.
Кроме великолепной архитектуры и прославленного Эрмитажа, юным гостям Петербурга обязательно понравятся музеи и театры.
Зоологический музей РАН
В этом старейшем российском зоологическом музее собрана уникальная коллекция. Одних только насекомых представлено более десяти тысяч видов. Основным экспонатом экспозиции первого зала является 27-метровый синий кит.
Огромный интерес у изучающих историю и биологию старшеклассников вызывает экспозиция, посвященная Кунсткамере Петра I.
Второй зал посвящен морским обитателям, а в третьем демонстрируются чучела и скелеты вымерших животных, среди которых тасманийский волк, стеллерова корова, два мамонтенка и самый крупный из полностью сохранившихся скелетов мамонта.
Большой театр кукол
Юных зрителей приглашает старейший российский кукольный театр. Его постановки постоянно сопровождаются аншлагами не только в России, но и за рубежом. Осенью труппа выступает в стенах родного театра, и это замечательный шанс увидеть их искусство.
Залы всегда полны, но билеты можно приобрести без очередей практически на любой спектакль.
Гранд Макет Россия
Уникальный макет, выполненный в масштабе 1:87, позволяет увидеть сразу всю Россию. Он занимает площадь почти 800 кв. м, что делает его самым большим российским макетом и вторым по величине в мире. Своими размерами он уступает только железнодорожному макету «Миниатюрная страна чудес», который находится в немецком Шпайхерштадте.
Гранд Макет создавала команда из ста человек. Работы продолжались целых пять лет. Для основания было использовано около 15 тонн гипса. Скульпторы и художники воспроизвели действительность в мельчайших подробностях: миниатюрные улицы заполнены автомобилями, на полях работает сельхозтехника. Все это оживает и приходит в движение при нажатии специальной кнопки.
Прогулки по Кенигсбергу
Осенний Калининград особенно красив. Исторический центр города сохранил множество зданий, построенных еще во времена Средневековья. Самое величественное из них — недействующий готический Домский собор, возведенный в XIV веке. Его характерный силуэт стал настоящим символом Калининграда и всей области. Сегодня в соборе проводятся музейные выставки и концерты.
Калининградский зоопарк
Входит в тройку российских зоопарков, которым присвоено звание «исторического». Это одно из самых популярных мест отдыха среди жителей и гостей города. Занимает площадь 16,37 га. Собрание животных насчитывает 266 видов и почти три тысячи особей.
На территории зоопарка растет множество редких растений, что делает его еще и дендропарком.
Животным обеспечены отличные условия содержания. Многие редкие виды, такие как гигантские муравьеды и патагонские мары, приносят потомство.
Центральный парк и кукольный театр
История Центрального парка началась еще в XVIII веке. Сначала это был лишь небольшой парк вокруг усадьбы. Сменявшие друг друга владельцы постепенно расширяли парк, украшая его все новыми растениями. В 1809 году в нем расположилась летняя резиденция прусского короля.
Сегодня самыми знаменитыми достопримечательностями парка являются памятник Мюнхгаузену и кирха памяти королевы Луизы, в которой находится кукольный театр.
Музей мирового океана
Экспозиция музея-заповедника посвящена судоходству, гидрологии и морским обитателям. Посетителям предлагается подняться на борт музейных научно-исследовательских судов «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовного траулера «СРТ-129» и подводной лодки «Б-413».
Экспозиция стеклянного павильона «Куб воды» посвящена истории российского флота. В главном корпусе музея находятся аквариумы с богатой коллекцией кораллов, моллюсков и рыб, среди которых есть даже пираньи и акулы.
Где отдохнуть семьей на природе в России
Осенняя природа бесконечно красива даже в дождливую погоду. Во время школьных каникул вся семья может устроить небольшой пикник в лесу или отправиться в путешествие в какой-нибудь этнографический парк-музей.
Посетить парк-музей «Этномир»
Парк находится недалеко от Москвы, рядом с деревней Петрово. Занимает площадь 140 га. На этой парковой территории находятся так называемые этнодворы — группы домов, небольших отелей, мастерских, небольших магазинов, воссоздающих традиции и атмосферу какой-нибудь страны и исторической эпохи.
В «Этномире» проводятся познавательные экскурсии для школьников и студентов, действуют образовательные программы, проводятся международные конференции.
Съездить на Кудыкину гору
Это большой (500 га) бесплатный сафари-парк у села Каменка рядом с Задонском. Считается самой популярной туристической достопримечательностью в Липецкой области. В парке под открытым небом в огромном загоне свободно бродят разные животные: лошади, олени, ламы, яки и другие. Если даже кенгуру и страусы.
Инструкторы проводят сеансы иппотерапии и дают уроки верховой езды.
На территории парка есть искусственное озеро и святой источник. Посетителям предлагается прокат спортивного инвентаря, экскурсии, квесты, сплав по реке.
Гвоздь экспозиции — огромная скульптура Змея Горыныча, изрыгающая настоящее пламя.
Пройти по стопам Пушкина в Псковской области
В селе Михайловское находится имение А. С. Пушкина. Сегодня это музей-заповедник с огромным парком, декоративными прудами и мостиками. Воссозданы дом, в котором жил гениальный поэт, и домик Арины Родионовны, няни Пушкина. Экспозиция музея очень большая. Чтобы все осмотреть, потребуется 2-3 дня.
Знакомиться с культурными богатствами Псковской области удобнее всего с помощью экскурсионного тура, в программу которого входит посещение древних крепостей и пушкинских мест.