Куда сдать ненужную одежду

Экологичный подход заключается в сокращении предметов одежды и обеспечении человека всем необходимым. Чтобы сократить воздействие на природу, следует выбирать качественные пальто, куртки, шубы, пуховики, которые хорошо служат несколько сезонов и не требуют сложного ухода.

Отдать вещи на благотворительность в фонды

Благотворительность — это акт доброты и взаимопомощи. Он приносит пользу как получателю помощи, так и дарителю. Ведь, отдавая предметы одежды в фонды, мы уменьшаем вредное воздействие на окружающую среду, наш мир становится чище.

«Второе дыхание»

Одна из самых крупных и известных российских благотворительных организаций, помогающая передавать одежду тем, кто в ней нуждается. Также занимается сбором вещей, которые отправляются на переработку.

Работники фонда сами сортируют принятые вещи по категориям: благотворительность, переработка. Каждый месяц через их руки проходит около 120 тонн вещей, ставших ненужными хозяевам.

Вещи принимаются в пунктах приема фонда, сети магазинов, а также с помощью специальных контейнеров. Принимаются заявки на вывоз вещей курьером.

«Ночлежка»

Благотворительная организация, специализирующаяся на помощи бездомным. Она ведет целый ряд проектов, и бесплатная раздача одежды, обуви и разнообразных предметов бытового обихода — один из них.

Правила приема вещей в «Ночлежке» не такие, как во «Втором дыхании». Поэтому, прежде чем ехать в приемный пункт, следует внимательно ознакомиться с полным списком вещей, которые организация может принять.

«Спасибо»

Один из первых российских благотворительных магазинов. Вещи сортируются вручную, затем, в зависимости от состояния, они направляются:

в магазин, где продаются по сниженным ценам, выручка перечисляется в благотворительные фонды;

в центр бесплатной выдачи нуждающимся;

на переработку.

Сдать вещи в «Спасибо» можно тремя способами: положить в специальный контейнер, принести в магазин или вызвать курьера (этот способ действует только в Санкт-Петербурге).

«Добрые вещи»

Социальная организация принимает одежду, обувь, игрушки, разнообразный домашний текстиль. Вещи после сортировки поступают в продажу. На вырученные деньги приобретаются средства реабилитации для больных детей и сертификаты для оплаты покупок в определенных магазинах. Эти сертификаты распределяются между малоимущими.

«Доктор Лиза»

Благотворительный фонд имени врача и общественного деятеля Елизаветы Глинки. Приемкой вещей занимаются добровольцы. Работа ведется по расписанию. На сайте есть специальный раздел, где перечислены те вещи, в которых на данный момент люди нуждаются особенно сильно.

«Лавка радостей»

Фонд помогает всем, кто попал в трудную ситуацию. От имени «Лавки» в Москве действует целая сеть благотворительных магазинов, в которые ежедневно можно сдавать не только одежду, но даже бытовую технику. Вещи должны быть в неплохом состоянии, так как переработкой фонд не занимается. Но одежду и бытовой текстиль очень плохого качества все-таки принимают — их отправляют в приюты для животных в качестве подстилок.

«Милосердие»

Православная служба помощи детям, пожилым, тяжелобольным. В качестве пожертвования принимаются вещи и продукты. Пункты приема действуют только в Москве, и привозить пожертвования нужно лично.

«Чумодан»

Сервис принимает практически любые вещи, даже интерьерные безделушки. Не берут только макулатуру, ветошь, пианино, разбитую мебель, остатки стройматериалов.

Чтобы сдать вещи, нужно вызвать курьера сервиса. В пределах МКАД курьер обслуживает бесплатно, если вещей набралось не менее 4 больших коробок или пакетов. Кроме того, вещи можно привезти самостоятельно в пункт приемки.

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