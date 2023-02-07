Расписание ОГЭ-2023

Содержание
Основной период:
24 мая (ср) - история, физика, биология;
30 мая (вт) - обществознание, инфо рматика и ИКТ, геог раф ия, химия;
2 июня (пт) - иностранные языки;
3 июня (сб) - иностранные языки;
6 июня (вт) - русский язык;
9 июня (пт) - математика;
14 июня (ср) - литература, физика, инфо рматика и ИКТ, география;
17 июня (сб) - обществознание, биология, химия.
Резервные дни:
26 июня (пн) - русский язык;
27 июня (вт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
28 июня (ср) - математика;
29 июня (чт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
30 июня (пт) - все учебные предметы;
1 июля (сб) - все учебные предметы.
24 мая (ср) - история, физика, биология;
30 мая (вт) - обществознание, инфо рматика и ИКТ, геог раф ия, химия;
2 июня (пт) - иностранные языки;
3 июня (сб) - иностранные языки;
6 июня (вт) - русский язык;
9 июня (пт) - математика;
14 июня (ср) - литература, физика, инфо рматика и ИКТ, география;
17 июня (сб) - обществознание, биология, химия.
Резервные дни:
26 июня (пн) - русский язык;
27 июня (вт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
28 июня (ср) - математика;
29 июня (чт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
30 июня (пт) - все учебные предметы;
1 июля (сб) - все учебные предметы.