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Новости "Дома Знаний"

Расписание ОГЭ-2023

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Содержание

    Основной период:
    24 мая (ср) - история, физика, биология;
    30 мая (вт) - обществознание, инфо рматика и ИКТ, геог раф ия, химия;
    2 июня (пт) - иностранные языки;
    3 июня (сб) - иностранные языки;
    6 июня (вт) - русский язык;
    9 июня (пт) - математика;
    14 июня (ср) - литература, физика, инфо рматика и ИКТ, география;
    17 июня (сб) - обществознание, биология, химия.

    Резервные дни:
    26 июня (пн) - русский язык;
    27 июня (вт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
    28 июня (ср) - математика;
    29 июня (чт) - все учебные предметы (за исключением русского языка и математики);
    30 июня (пт) - все учебные предметы;
    1 июля (сб) - все учебные предметы.
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