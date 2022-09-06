Учимся находить общий язык с ребенком-задирой

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Родители всегда стоят на стороне своего ребенка, даже если он не прав. Но всегда ли активная защита полезна вашему малышу? Бывают случаи, когда окружающим приходится защищаться от ребенка. Речь идет о детях - задирах.
Каждый ребенок рождается со своим особенным характером. Взрослым приходится считаться с особенностями ребенка, проявляя мудрость и выдержку в непростом деле воспитания. Родители всегда искренне желают ребенку добра, поэтому в их планы не входит воспитание агрессора. Прежде всего, это важно для будущего, так как никто не любит агрессивных придирчивых людей.
Но, что делать, если педагоги жалуются, что с ребенком никто не играет, дети избегают контактов с ним, а любые совместные действия приводят к конфликтам, обидам и даже дракам?
Если указанные признаки наблюдаются, то стоит внимательно задуматься над поведением ребенка и постараться помочь ему.
Некоторые родители склонны считать, что лучше быть задирой, чем жертвой. Они совершенно не осознают, что из ребенка задиры не может вырасти счастливого взрослого. Причина этого в формировании жестокости и потребности в унижении других людей.
Насколько может быть счастлив человек, не умеющий любить, которого все вокруг боятся или просто ненавидят? Перспективы не благоприятны. Поэтому важно признать проблему как факт и попробовать разобраться в ней.
Шаг первый: признайте задиру в своем ребенке.
Если вы признаете правоту окружающих по отношению к своему ребенку, значит, вы на пути к успеху. Чаще всего родители делают главную ошибку: они объявляют войну педагогам, которые не принимают вашего ребёнка, а вешают ярлык «задиры». Родители начинают агрессивные действия, что укрепляет детскую агрессивность как норму поведения. Этого делать нельзя. Даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной оценкой и в корне с ней не согласны, действовать нужно спокойно.
Задача родителей не отмахиваться от проблемы, а принять информацию и постараться разобраться в правоте этой характеристики. Единичный случай проявление агрессии – случайность, а вот множественный – закономерность. В этом случае ребенку нужна помощь.
Шаг второй: наберитесь терпения.
Для начала поговорите с ребенком серьезно и «нарисуйте» перспективы такого поведения. Быть задирой опасно для самого ребенка:
Во-первых, у него может не остаться друзей;
Во-вторых, обязательно найдется кто-то более сильный;
В-третьих, подобное поведение огорчает близких и им стыдно за него;
В-четвертых, подобное поведение может привести к тяжелым последствиям в будущем (приведите несколько примеров из жизни).
Агрессивный ребенок не думает о других, поэтому на втором этапе важно донести до него последствия такого поведения исключительно для него самого.
Главное, будьте спокойны и уверенны. Ни в коем случае не демонстрируйте агрессивного поведения.
Шаг третий: учите любить и заботиться.
Донесите до ребенка, что легко кого-то обидеть, а вот помочь другому человеку гораздо сложнее. Разберите чужие особенности, как проблемы: виноват ли мальчик, что он толстый, если он болеет; можно ли обзывать ребенка за то, что он плохо видит и носит очки. Объясните, что сказать обидное слово проще, чем защитить слабого.
Учите ребенка получать удовольствие от позитивных вещей: накормить котенка и почувствовать, как благодарно он трется о руку ребенка. Угостить плачущую девочку конфетой, покормить птиц зимой и наблюдать, как весело они щебечут из окна. Важно, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя.
Шаг четвертый: перенесите энергию в мирное русло.
Если ваш ребенок агрессивен и активен, то перенесите это качество туда, где оно будет полезным, например, в спорт. Сочетание агрессии и активности весьма полезны в спорте при условии соблюдения правил.
Шаг пятый: помогите найти выход из ситуации.
Ребенку трудно самому найти выход из конфликта с другими детьми. Но не учите его бежать от проблем, а подскажите, как их решить. Возможно, стоит подружиться с самым слабым ребенком и взять под свою защиту. Можно извиниться за грубое поведение и научиться играть в новую игру, чтобы привлечь внимание к себе. Обсудите ситуацию совместно. Возможно, ребенок сам предложит какие-то варианты.
И помните, что помощь ребенку нужно начать с себя: вы не должны демонстрировать агрессивного поведения ни по отношению к ребенку, ни к окружающим людям. Иначе все ваши труды будут бесполезны.
Ребенок задира – это проблема. Не отмахивайтесь от нее, помогите своему малышу достойно войти в большой мир человеческих отношений.
Каждый ребенок рождается со своим особенным характером. Взрослым приходится считаться с особенностями ребенка, проявляя мудрость и выдержку в непростом деле воспитания. Родители всегда искренне желают ребенку добра, поэтому в их планы не входит воспитание агрессора. Прежде всего, это важно для будущего, так как никто не любит агрессивных придирчивых людей.
Но, что делать, если педагоги жалуются, что с ребенком никто не играет, дети избегают контактов с ним, а любые совместные действия приводят к конфликтам, обидам и даже дракам?
Признаки задиристости ребенкаВнимательно присмотритесь к своему ребенку, чтобы понять замечаете ли вы следующие характеристики у него:
- дразнится и обзывается, причем достаточно злобно;
- ведет себя агрессивно, запугивает тех, с кем вместе играет;
- любит затевать ссоры, унижает других;
- у него нет друзей, а возможно, окружают слабохарактерные дети, часто меньше него по возрасту;
- вопросы детского общения решают родители окружающих детей, а не сами дети;
- другие дети и их родители стараются избежать совместных игр.
Если указанные признаки наблюдаются, то стоит внимательно задуматься над поведением ребенка и постараться помочь ему.
Некоторые родители склонны считать, что лучше быть задирой, чем жертвой. Они совершенно не осознают, что из ребенка задиры не может вырасти счастливого взрослого. Причина этого в формировании жестокости и потребности в унижении других людей.
Насколько может быть счастлив человек, не умеющий любить, которого все вокруг боятся или просто ненавидят? Перспективы не благоприятны. Поэтому важно признать проблему как факт и попробовать разобраться в ней.
Почему ребенок задирается?Задирами могут быть и мальчики, и девочки. При этом совершенно не важен возраст и социальный статус семьи ребенка. Некоторые дети не только унижают других детей, но и занижают их самооценку. При этом сами задиры становятся зависимыми от реакции окружающих. Они чувствуют себя комфортно только в случае негативных проявлений других детей: драка, слезы, обиды.
Причины агрессивности и задиристости:
- Ошибки воспитания.
- Негибкие отношения с ребенком.
- Недостаток внимания.
- Завышенная самооценка и потребность в признании.
- Агрессивные игры и боевики.
- появляется склонность к жестокости;
- возникает желание испытать свою силу;
- возрастает стремление к достижениям за счет силы и агрессии;
- ухудшается успеваемость;
- происходит деградация ценностей.
Как помочь ребенку - задире?Чтобы помочь ребенку, нужно сделать всего несколько шагов.
Шаг первый: признайте задиру в своем ребенке.
Если вы признаете правоту окружающих по отношению к своему ребенку, значит, вы на пути к успеху. Чаще всего родители делают главную ошибку: они объявляют войну педагогам, которые не принимают вашего ребёнка, а вешают ярлык «задиры». Родители начинают агрессивные действия, что укрепляет детскую агрессивность как норму поведения. Этого делать нельзя. Даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной оценкой и в корне с ней не согласны, действовать нужно спокойно.
Задача родителей не отмахиваться от проблемы, а принять информацию и постараться разобраться в правоте этой характеристики. Единичный случай проявление агрессии – случайность, а вот множественный – закономерность. В этом случае ребенку нужна помощь.
Шаг второй: наберитесь терпения.
Для начала поговорите с ребенком серьезно и «нарисуйте» перспективы такого поведения. Быть задирой опасно для самого ребенка:
Во-первых, у него может не остаться друзей;
Во-вторых, обязательно найдется кто-то более сильный;
В-третьих, подобное поведение огорчает близких и им стыдно за него;
В-четвертых, подобное поведение может привести к тяжелым последствиям в будущем (приведите несколько примеров из жизни).
Агрессивный ребенок не думает о других, поэтому на втором этапе важно донести до него последствия такого поведения исключительно для него самого.
Главное, будьте спокойны и уверенны. Ни в коем случае не демонстрируйте агрессивного поведения.
Шаг третий: учите любить и заботиться.
Донесите до ребенка, что легко кого-то обидеть, а вот помочь другому человеку гораздо сложнее. Разберите чужие особенности, как проблемы: виноват ли мальчик, что он толстый, если он болеет; можно ли обзывать ребенка за то, что он плохо видит и носит очки. Объясните, что сказать обидное слово проще, чем защитить слабого.
Учите ребенка получать удовольствие от позитивных вещей: накормить котенка и почувствовать, как благодарно он трется о руку ребенка. Угостить плачущую девочку конфетой, покормить птиц зимой и наблюдать, как весело они щебечут из окна. Важно, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя.
Шаг четвертый: перенесите энергию в мирное русло.
Если ваш ребенок агрессивен и активен, то перенесите это качество туда, где оно будет полезным, например, в спорт. Сочетание агрессии и активности весьма полезны в спорте при условии соблюдения правил.
Шаг пятый: помогите найти выход из ситуации.
Ребенку трудно самому найти выход из конфликта с другими детьми. Но не учите его бежать от проблем, а подскажите, как их решить. Возможно, стоит подружиться с самым слабым ребенком и взять под свою защиту. Можно извиниться за грубое поведение и научиться играть в новую игру, чтобы привлечь внимание к себе. Обсудите ситуацию совместно. Возможно, ребенок сам предложит какие-то варианты.
И помните, что помощь ребенку нужно начать с себя: вы не должны демонстрировать агрессивного поведения ни по отношению к ребенку, ни к окружающим людям. Иначе все ваши труды будут бесполезны.
Ребенок задира – это проблема. Не отмахивайтесь от нее, помогите своему малышу достойно войти в большой мир человеческих отношений.