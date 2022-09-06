Учимся находить общий язык с ребенком-задирой

Признаки задиристости ребенка

дразнится и обзывается, причем достаточно злобно;

ведет себя агрессивно, запугивает тех, с кем вместе играет;

любит затевать ссоры, унижает других;

у него нет друзей, а возможно, окружают слабохарактерные дети, часто меньше него по возрасту;

вопросы детского общения решают родители окружающих детей, а не сами дети;

другие дети и их родители стараются избежать совместных игр.

Почему ребенок задирается?

Причины агрессивности и задиристости:

Ошибки воспитания.

Негибкие отношения с ребенком.

Недостаток внимания.

Завышенная самооценка и потребность в признании.

Агрессивные игры и боевики.

появляется склонность к жестокости;

возникает желание испытать свою силу;

возрастает стремление к достижениям за счет силы и агрессии;

ухудшается успеваемость;

происходит деградация ценностей.

Как помочь ребенку - задире?

Родители всегда стоят на стороне своего ребенка, даже если он не прав. Но всегда ли активная защита полезна вашему малышу? Бывают случаи, когда окружающим приходится защищаться от ребенка. Речь идет о детях - задирах.Каждый ребенок рождается со своим особенным характером. Взрослым приходится считаться с особенностями ребенка, проявляя мудрость и выдержку в непростом деле воспитания. Родители всегда искренне желают ребенку добра, поэтому в их планы не входит воспитание агрессора. Прежде всего, это важно для будущего, так как никто не любит агрессивных придирчивых людей.Но, что делать, если педагоги жалуются, что с ребенком никто не играет, дети избегают контактов с ним, а любые совместные действия приводят к конфликтам, обидам и даже дракам?Внимательно присмотритесь к своему ребенку, чтобы понять замечаете ли вы следующие характеристики у него:При этом нужно помнить, что задиры проявляют себя не только в общении со сверстниками, но и в семье. Возможно есть ситуации, которые вы просто перестали замечать: близкие имеют обидные прозвища, ребенок часто провоцирует братьев, сестер, а также домашних животных на агрессивные действия.Если указанные признаки наблюдаются, то стоит внимательно задуматься над поведением ребенка и постараться помочь ему.Некоторые родители склонны считать, что лучше быть задирой, чем жертвой. Они совершенно не осознают, что из ребенка задиры не может вырасти счастливого взрослого. Причина этого в формировании жестокости и потребности в унижении других людей.Насколько может быть счастлив человек, не умеющий любить, которого все вокруг боятся или просто ненавидят? Перспективы не благоприятны. Поэтому важно признать проблему как факт и попробовать разобраться в ней.Задирами могут быть и мальчики, и девочки. При этом совершенно не важен возраст и социальный статус семьи ребенка. Некоторые дети не только унижают других детей, но и занижают их самооценку. При этом сами задиры становятся зависимыми от реакции окружающих. Они чувствуют себя комфортно только в случае негативных проявлений других детей: драка, слезы, обиды.Причины появления задиристости в большей степени кроются в ошибках воспитания:Некоторые родители не признают детского мнения. Они достаточно авторитарно подавляют любые проявления индивидуальности детей. Отсутствие гибкости в поведении родителей приводит к неумению выстраивать отношения с другими людьми у детей. Ребенок не терпит чужих мнений и не признает желаний других. Если же убеждением не удается достичь результата, то в дело идут угрозы, оскорбления и даже кулаки. Но разве не так ведут себя некоторые родители? Если малыш не слушается, то спокойный тон сменяется криком, угрозами лишить ребенка чего-то интересного или рассказать все более авторитетному члену семьи, например, папе, и, в финале, физическое наказание, пусть даже в виде легкого шлепка. Очевидно, что в отношениях с другими детьми ребенок просто копирует родительское поведение с ним самим.Часто агрессия и задиристость являются следствием недостатка внимания со стороны членов семьи. Ребенок может часами просить поиграть с ним, демонстрировать правильное поведение, но при этом не получать внимание взрослых. Однако любое агрессивное или провокационное действие тут же ставит его в центр внимания всей семьи. Контакт состоялся, пусть даже таким способом. Подобное поведение демонстрируется в детском коллективе, когда ребенок не может привлечь к себе внимание достижениями. Задиристость детей часто является недостатком внимания со стороны взрослых.Если ребенка воспитывают по принципу «кумир семьи», то это непременно приведет к формированию повышенной потребности во внимании. При этом дети стремятся добиться признания любыми способами, включая оскорбления, запугивание и физическую агрессию. Дети часто путают страх и уважение.Психологи и педагоги бьют тревогу по поводу излишней увлеченности современных детей агрессивными компьютерными играми. Речь идет о всевозможных «стрелялках» и других «убивалках». Принцип игр очень прост: «хочешь идти вперед – убей». Неважно кого, неважно каким оружием, для развития и движения нужно быть агрессивным и беспощадным. Некоторые игры настолько аморальны, что предлагают новую жизнь в обмен на жизнь родных или близких. И пусть это игра, но детская психика настолько ранима, что игровая агрессия непременно оставит в ней след:Кажется, что справиться с детской агрессивностью достаточно просто: нужно пересмотреть свои методы воспитания и оградить ребенка от агрессивных игр и боевиков. Но на самом деле, этот процесс требует кропотливой терпеливой работы.Чтобы помочь ребенку, нужно сделать всего несколько шагов.Если вы признаете правоту окружающих по отношению к своему ребенку, значит, вы на пути к успеху. Чаще всего родители делают главную ошибку: они объявляют войну педагогам, которые не принимают вашего ребёнка, а вешают ярлык «задиры». Родители начинают агрессивные действия, что укрепляет детскую агрессивность как норму поведения. Этого делать нельзя. Даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной оценкой и в корне с ней не согласны, действовать нужно спокойно.Задача родителей не отмахиваться от проблемы, а принять информацию и постараться разобраться в правоте этой характеристики. Единичный случай проявление агрессии – случайность, а вот множественный – закономерность. В этом случае ребенку нужна помощь.Для начала поговорите с ребенком серьезно и «нарисуйте» перспективы такого поведения. Быть задирой опасно для самого ребенка:Во-первых, у него может не остаться друзей;Во-вторых, обязательно найдется кто-то более сильный;В-третьих, подобное поведение огорчает близких и им стыдно за него;В-четвертых, подобное поведение может привести к тяжелым последствиям в будущем (приведите несколько примеров из жизни).Агрессивный ребенок не думает о других, поэтому на втором этапе важно донести до него последствия такого поведения исключительно для него самого.Главное, будьте спокойны и уверенны. Ни в коем случае не демонстрируйте агрессивного поведения.Донесите до ребенка, что легко кого-то обидеть, а вот помочь другому человеку гораздо сложнее. Разберите чужие особенности, как проблемы: виноват ли мальчик, что он толстый, если он болеет; можно ли обзывать ребенка за то, что он плохо видит и носит очки. Объясните, что сказать обидное слово проще, чем защитить слабого.Учите ребенка получать удовольствие от позитивных вещей: накормить котенка и почувствовать, как благодарно он трется о руку ребенка. Угостить плачущую девочку конфетой, покормить птиц зимой и наблюдать, как весело они щебечут из окна. Важно, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя.Если ваш ребенок агрессивен и активен, то перенесите это качество туда, где оно будет полезным, например, в спорт. Сочетание агрессии и активности весьма полезны в спорте при условии соблюдения правил.Ребенку трудно самому найти выход из конфликта с другими детьми. Но не учите его бежать от проблем, а подскажите, как их решить. Возможно, стоит подружиться с самым слабым ребенком и взять под свою защиту. Можно извиниться за грубое поведение и научиться играть в новую игру, чтобы привлечь внимание к себе. Обсудите ситуацию совместно. Возможно, ребенок сам предложит какие-то варианты.И помните, что помощь ребенку нужно начать с себя: вы не должны демонстрировать агрессивного поведения ни по отношению к ребенку, ни к окружающим людям. Иначе все ваши труды будут бесполезны.Ребенок задира – это проблема. Не отмахивайтесь от нее, помогите своему малышу достойно войти в большой мир человеческих отношений.