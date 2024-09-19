Латинская Америка — это регион, включающий в себя всю Южную Америку (за исключением Гайаны, хотя многие источники ее всё же не исключают), Центральную Америку, Мексику и часть островов Карибского моря. Во всех государствах, входящих в Латинскую Америку, официальными являются языки романской группы: испанский или португальский. Эти языки — прямые потомки латинского, что и обусловило название этого региона. Впервые его использовал Наполеон III.

Основным общим критерием, объединяющим страны Латинской Америки, является язык. В Гайане официальный язык — английский, поэтому она не входит в данный регион.

Географическое положение

Латинская Америка охватывает практически весь южноамериканский континент и часть северного. Она простирается от 32° с. ш. до 56°ю. ш. и от 117°з. д. до 35°з. д. — это самый большой диапазон широт среди всех регионов.

Суммарная площадь достигает 21 млн кв. км, что составляет почти 15% всей земной суши. Самая высокая точка региона — вершина горы Аконкагуа, 6960,8 м над уровнем моря. Самая низкая — озеро Лагуна-дель-Карбон, 105 м ниже уровня моря.

В Южной Америке находится самый южный город Земли. Это аргентинский город Ушуайя.

Западное побережье омывается Тихим океаном, восточное — Атлантическим, северное — Карибским морем. Страны, имеющие выход к Карибскому морю, включая Гайану и Французскую Гвиану (которая является заморским департаментом Франции), носят название Карибская Южная Америка.

Состав региона

Территория включает в себя несколько субрегионов:

Центральная Америка (часто отождествляется с Мезоамерикой);

острова Карибского бассейна;

Южная Америка: Андские и приатлантические страны.

Сегодня существует 33 суверенных страны Латинской Америки и более десятка зависимых территорий.

Латинская Америка — это регион, включающий в себя всю Южную Америку (за исключением Гайаны, хотя многие источники ее всё же не исключают), Центральную Америку, Мексику и часть островов Карибского моря. Во всех государствах, входящих в Латинскую Америку, официальными являются языки романской группы: испанский или португальский. Эти языки — прямые потомки латинского, что и обусловило название этого региона. Впервые его использовал Наполеон III.

Основным общим критерием, объединяющим страны Латинской Америки, является язык. В Гайане официальный язык — английский, поэтому она не входит в данный регион.

Географическое положение

Латинская Америка охватывает весь южноамериканский континент и часть северного. Она простирается от 32° с. ш. до 56°ю. ш. и от 117°з. д. до 35°з. д. — это самый большой диапазон широт среди всех регионов.

Суммарная площадь достигает 21 млн кв. км, что составляет почти 15% всей земной суши. Самая высокая точка региона — вершина горы Аконкагуа, 6960,8 м над уровнем моря. Самая низкая — озеро Лагуна-дель-Карбон, 105 м ниже уровня моря.

В Южной Америке находится самый южный город Земли. Это аргентинский город Ушуайя.

Западное побережье омывается Тихим океаном, восточное — Атлантическим. Страны, имеющие выход к Карибскому морю, включая Гайану и Французскую Гвиану (которая является заморским департаментом Франции), носят название Карибская Южная Америка.

Состав региона

Территория включает в себя несколько субрегионов:

Центральная Америка (часто отождествляется с Мезоамерикой);

острова Карибского бассейна;

Мексика;

Южная Америка: Андские и приатлантические страны.

Сегодня существует 33 суверенных страны Латинской Америки и более десятка зависимых территорий.

Самая крупное государство региона — Бразилия. Она занимает почти 47% территории всей Южной Америки, стоит на 5-м месте в мире по площади и на 7-м месте по численности населения.

Следом за Бразилией по размерам идет Мексика. Это крупнейшая в мире испаноязычная страна.

Третье место принадлежит Колумбии. При этом она является второй по численности населения после Бразилии.

Самые маленькие страны региона — Сальвадор и Пуэрто-Рико.

Большинство государств Латинской Америки являются унитарными. К федеративным относятся только Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла. Основная форма правления — президентская республика. При этом президенты наделены очень широкими полномочиями.

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