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Латинская Америка — это регион, включающий в себя всю Южную Америку (за исключением Гайаны, хотя многие источники ее всё же не исключают), Центральную Америку, Мексику и часть островов Карибского моря. Во всех государствах, входящих в Латинскую Америку, официальными являются языки романской группы: испанский или португальский. Эти языки — прямые потомки латинского, что и обусловило название этого региона. Впервые его использовал Наполеон III.
Основным общим критерием, объединяющим страны Латинской Америки, является язык. В Гайане официальный язык — английский, поэтому она не входит в данный регион.
Географическое положение
Латинская Америка охватывает практически весь южноамериканский континент и часть северного. Она простирается от 32° с. ш. до 56°ю. ш. и от 117°з. д. до 35°з. д. — это самый большой диапазон широт среди всех регионов.
Суммарная площадь достигает 21 млн кв. км, что составляет почти 15% всей земной суши. Самая высокая точка региона — вершина горы Аконкагуа, 6960,8 м над уровнем моря. Самая низкая — озеро Лагуна-дель-Карбон, 105 м ниже уровня моря.
В Южной Америке находится самый южный город Земли. Это аргентинский город Ушуайя.
Западное побережье омывается Тихим океаном, восточное — Атлантическим, северное — Карибским морем. Страны, имеющие выход к Карибскому морю, включая Гайану и Французскую Гвиану (которая является заморским департаментом Франции), носят название Карибская Южная Америка.
Состав региона
Территория включает в себя несколько субрегионов:
- Центральная Америка (часто отождествляется с Мезоамерикой);
- острова Карибского бассейна;
- Южная Америка: Андские и приатлантические страны.
Сегодня существует 33 суверенных страны Латинской Америки и более десятка зависимых территорий.
Латинская Америка — это регион, включающий в себя всю Южную Америку (за исключением Гайаны, хотя многие источники ее всё же не исключают), Центральную Америку, Мексику и часть островов Карибского моря. Во всех государствах, входящих в Латинскую Америку, официальными являются языки романской группы: испанский или португальский. Эти языки — прямые потомки латинского, что и обусловило название этого региона. Впервые его использовал Наполеон III.
Основным общим критерием, объединяющим страны Латинской Америки, является язык. В Гайане официальный язык — английский, поэтому она не входит в данный регион.
Географическое положение
Латинская Америка охватывает весь южноамериканский континент и часть северного. Она простирается от 32° с. ш. до 56°ю. ш. и от 117°з. д. до 35°з. д. — это самый большой диапазон широт среди всех регионов.
Суммарная площадь достигает 21 млн кв. км, что составляет почти 15% всей земной суши. Самая высокая точка региона — вершина горы Аконкагуа, 6960,8 м над уровнем моря. Самая низкая — озеро Лагуна-дель-Карбон, 105 м ниже уровня моря.
В Южной Америке находится самый южный город Земли. Это аргентинский город Ушуайя.
Западное побережье омывается Тихим океаном, восточное — Атлантическим. Страны, имеющие выход к Карибскому морю, включая Гайану и Французскую Гвиану (которая является заморским департаментом Франции), носят название Карибская Южная Америка.
Состав региона
Территория включает в себя несколько субрегионов:
- Центральная Америка (часто отождествляется с Мезоамерикой);
- острова Карибского бассейна;
- Мексика;
- Южная Америка: Андские и приатлантические страны.
Сегодня существует 33 суверенных страны Латинской Америки и более десятка зависимых территорий.
Самая крупное государство региона — Бразилия. Она занимает почти 47% территории всей Южной Америки, стоит на 5-м месте в мире по площади и на 7-м месте по численности населения.
Следом за Бразилией по размерам идет Мексика. Это крупнейшая в мире испаноязычная страна.
Третье место принадлежит Колумбии. При этом она является второй по численности населения после Бразилии.
Самые маленькие страны региона — Сальвадор и Пуэрто-Рико.
Большинство государств Латинской Америки являются унитарными. К федеративным относятся только Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла. Основная форма правления — президентская республика. При этом президенты наделены очень широкими полномочиями.
Рельеф и климат
Регион Латинской Америки располагается на двух континентах. Он захватывает часть Северной Америки и целиком включает в себя Южную. Поэтому рельеф и климат чрезвычайно разнообразны.
К самым ярким особенностям рельефа относятся Анды. Эта самая длинная горная система планеты имеет протяженность почти 9000 км. Самая высокая гора — Аконкагуа (6959 м).
Интересно отметить, что в Андах находится самая удаленная от центра планеты точка, и она не совпадает с вершиной Аконкагуа. Такой точкой является вершина потухшего вулкана Чимборасо. Его высота — 6310 м. Чимборасо ниже Эвереста, но его вершина отстоит от центра Земли дальше за счет того, что Земля представляет собой не шар, а геоид, который «вспучивается» в области экватора.
К востоку от Анд на территории между 15 и 25 градусами южной широты до побережья Атлантического океана тянутся широкие саванны, сменяющиеся тропическими лесами.
утверждение верно только для территории, находящейся приблизительно между 15-25 градусами южной широты.
В Южной Америке находится самая обширная на Земле низменность — Амазонская. Большую ее часть занимает бассейн самой крупной и полноводной реки на планете — Амазонки (длина 6400 км).
Климатические зоны включают в себя засушливые, влажные экваториальные, умеренные и субантарктические. Почти 70% территории находится в зоне влажного тропического климата. В низких широтах здесь круглый год царит влажная жара.
На западе Колумбии находится населенный пункт Тутунендо, который считается одним из самых влажных мест на планете, согласно Книге рекордов Гиннеса. В год здесь может выпадать до 11394 мм осадков. В 1974 году в Тутунендо выпали рекордные 26303 мм.
Самое сухое место Латинской Америки находится в Чили. Это пустыня Атакама. По сухости она занимает второе место после антарктических долин Мак-Мердо. В некоторых местах влажность воздуха может достигать 0%.
В южных районах Чили и Аргентины климат холодный, так как сказывается влияние Антарктиды. Например, мыс Горн находится примерно на таком же расстоянии от Южного полюса, как Москва от Северного.
Природные ресурсы
Южноамериканский регион располагает богатыми запасами разнообразных полезных ископаемых. Здесь много нефти, черных и цветных металлов, в том числе золота, серебра и платины. Есть природный газ, уголь, уран, литий, бокситы. На Колумбию приходится около 90% мировой добычи изумрудов. Чили является крупнейшим в мире производителем меди и вторым по величине производителем лития. Бразилия входит в группу мировых лидеров по производству ниобия и тантала.
Мексика разрабатывает нефтяные месторождения Мексиканского залива и является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. А доказанные запасы нефти Венесуэлы считаются одними из самых значительных в мире. Продажа нефти обеспечивает Венесуэле до 95% всех ее экспортных доходов. Страна входит в организацию ОПЕК.
Одним из важнейших природных ресурсов является амазонский тропический лес. В нем обитает множество уникальных растений и животных.
Леса Амазонии производят почти 20% кислорода, поступающего в атмосферу. Эти леса отличаются чрезвычайным богатством и разнообразием растений и животных, но их почва и климат практически непригодны как для сельского хозяйства, так и для проживания человека. Поэтому плотность населения здесь чрезвычайно низкая.
Население, язык и религия
В государствах Латинской Америки проживает довольно много людей европейского происхождения. Также велика плотность населения, имеющего африканское происхождение. Например, почти половина бразильцев имеет африканские корни. В высокогорьях преобладают люди с коренным индейским происхождением.
Среди населения всех стран Латинской Америки можно встретить представителей четырех рас: европеоидной, негроидной, монголоидной. Количество народов и народностей исчисляется сотнями.
В самых труднодоступных местах тропических лесов до сих пор живут племена людей, сохранившие свою древнюю культуру и образ жизни.
До европейского вторжения Южная и Северная Америки были населены многочисленными коренными народами. Завоеватели уничтожили их культуры, и под европейским натиском, а также благодаря ввозу рабов из Африки в регионе сформировались новые этносы. Тем не менее, в Южной Америке сегодня проживает более 500 различных индейских племен, сохранивших свой язык.
На всей огромной территории региона проживает около 661 млн человек. Это 9% населения мира, что меньше, чем в Европе (751 млн человек). При этом для стран Латинской Америки характерен очень высокий процент урбанизации. Более 80% всего населения проживает в городах, и большинство работает в сфере услуг.
Основным критерием принадлежности к странам Латинской Америки является язык, который обязательно должен относиться к романской группе. Но на самом деле во второй половине XIX века жители региона пользовались более чем 1500 различными языками. Сегодня латиноамериканцы говорят почти на 370 языках. Официальными языками в разных странах являются испанский, португальский, французский, нидерландский, а также такие индейские языки, как гуарани, кечуа, аймара, калавайя, чикитано, чипайя и другие. Наибольшим разнообразием официальных языков отличается Боливия. В этой стране, кроме испанского, официальный статус имеют еще 36 языков индейских племен.
Единственная португалоязычная латиноамериканская страна — это Бразилия. Также она является крупнейшей страной мира, в которой португальский язык занимает место официального.
Религиозный состав латиноамериканского региона тоже довольно пестрый. Около 90% верующих принадлежат к католической церкви. На долю остальных 10% приходятся приверженцы разнообразных христианских церквей, а также мусульмане, буддисты, индуисты и люди, разделяющие традиционные верования коренных народов.