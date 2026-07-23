Определение

Личные окончания глаголов — это изменяемая часть глагольной формы, которая указывает на лицо и число субъекта действия. Именно по этим окончаниям в речи можно понять, кто совершает действие, даже если подлежащее не названо явно: иду, идёшь, идёт — в каждом случае понятно, о каком лице идёт речь.

Личные окончания есть только у глаголов в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам, но не по лицам: он шёл, она шла, они шли.

Тема личных окончаний — одна из наиболее практически значимых в школьной грамматике. Ошибки в написании окончаний (пишит вместо пишет, строют вместо строят) относятся к грубым орфографическим нарушениям и регулярно встречаются в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.

Два спряжения: как они устроены

В русском языке глаголы делятся на два спряжения — I и II. Принадлежность к спряжению определяет, какие именно окончания получает глагол при изменении по лицам и числам.

Спряжение — это не произвольная классификация, а грамматическая категория, закреплённая нормой русского языка. Определить спряжение конкретного глагола необходимо для того, чтобы правильно написать его личное окончание.

Глаголы I спряжения имеют в окончаниях гласные е/ё (в единственном числе) и у/ю (в 3-м лице множественного числа):

несёт, несут; читает, читают.

Глаголы II спряжения имеют в окончаниях гласные и (в единственном числе) и а/я (в 3-м лице множественного числа):

говорит, говорят; строит, строят.

Как определить спряжение глагола

Определение спряжения зависит от того, ударное окончание у глагола или безударное.

Ударное окончание

Если в личной форме окончание стоит под ударением, спряжение определяется напрямую — по самому окончанию:

поёт, поют → окончания -ёт, -ют → I спряжение

→ окончания -ёт, -ют → горит, горят → окончания -ит, -ят → II спряжение

Это наиболее надёжный способ: ударное окончание слышится отчётливо и не вызывает сомнений.

Безударное окончание

Если окончание безударное, его написание на слух не определить: пишет или пишит? Именно в этом случае и возникают ошибки. Для таких глаголов правило предписывает поставить глагол в неопределённую форму (инфинитив) и определить спряжение по её суффиксу:

II спряжение — глаголы на -ить (кроме исключений), а также 11 глаголов-исключений.

I спряжение — все остальные глаголы: на -ать, -ять, -еть, -оть, -уть, -ыть и др. (кроме исключений).

Таблица личных окончаний

Лицо и число I спряжение II спряжение 1 л. ед. ч. (я) -у / -ю -у / -ю 2 л. ед. ч. (ты) -ешь / -ёшь -ишь 3 л. ед. ч. (он/она) -ет / -ёт -ит 1 л. мн. ч. (мы) -ем / -ём -им 2 л. мн. ч. (вы) -ете / -ёте -ите 3 л. мн. ч. (они) -ут / -ют -ат / -ят

Примечание: в 1-м лице единственного числа окончания у обоих спряжений совпадают (-у/-ю), поэтому различить их там невозможно. Ориентироваться нужно на остальные формы.

Глаголы-исключения

Это фиксированный список, который нужно знать. Исключения не подчиняются общему правилу определения спряжения по инфинитиву.

Глаголы II спряжения с инфинитивом не на -ить

Их 11. Принято запоминать их двумя группами:

На -еть (7 глаголов):

смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, вертеть

На -ать (4 глагола):

слышать, дышать, держать, гнать

Все они спрягаются по II спряжению, несмотря на инфинитив не на -ить:

он смотрит, они смотрят.

Глаголы I спряжения с инфинитивом на -ить

Два глагола: брить и стелить.

Они спрягаются по I спряжению:

он бреет, они бреют;

он стелет, они стелют.

Разноспрягаемые глаголы

Отдельную группу составляют глаголы, которые не относятся целиком ни к одному спряжению — они имеют окончания обоих типов в разных формах.

Хотеть:

ед. ч.: хочу, хоч ешь , хоч ет → окончания I спряжения

, хоч → окончания I спряжения мн. ч.: хотим, хотите, хотят → окончания II спряжения

Бежать:

ед. ч.: бегу, беж ишь , беж ит → окончания II спряжения

, беж → окончания II спряжения мн. ч.: бежим, бежите, бегут → 3 л. мн. ч. — окончание I спряжения

Глагол дать и его производные (отдать, передать, создать) имеют архаичные окончания, не совпадающие ни с одним спряжением: дашь, даст, дадим, дадите, дадут.

Глагол есть (в значении «принимать пищу»): ешь, ест, едим, едите, едят — также особая форма.

Алгоритм определения окончания

Последовательность действий при написании личного окончания:

1. Поставить глагол в нужную форму и убедиться, что он стоит в настоящем или будущем времени.

2. Определить, ударное окончание или нет.

Если ударное → написать то, что слышится.

→ написать то, что слышится. Если безударное → перейти к шагу 3.

3. Поставить глагол в инфинитив.

4. Проверить, не является ли глагол исключением или разноспрягаемым.

Если является → применить соответствующее правило.

→ применить соответствующее правило. Если не является → перейти к шагу 5.

5. Определить спряжение по инфинитиву:

Оканчивается на -ить → II спряжение.

→ II спряжение. Оканчивается на что-либо другое → I спряжение.

6. Написать окончание по таблице.

Типичные ошибки

Ошибка 1. Написание окончания «на слух» при безударной позиции

«Он пишит» — ошибка, возникающая потому, что безударное окончание произносится редуцированно и не даёт надёжной опоры для написания. Инфинитив писать → не на -ить, не исключение → I спряжение → пишет.

Ошибка 2. Незнание исключений

«Он смотреет» — ошибка из-за механического применения правила: инфинитив смотреть (на -еть), но это исключение → II спряжение → смотрит.

Ошибка 3. Путаница в 3-м лице множественного числа

Окончания -ут/-ют (I спр.) и -ат/-ят (II спр.) — одна из наиболее распространённых зон ошибок:

«они строют» вместо строят (II спр.), «они хочут» — форма, не существующая в норме литературного языка.

Ошибка 4. Определение спряжения по форме с приставкой

Приставка не влияет на спряжение. Глагол написать имеет то же спряжение, что и писать. Определять спряжение нужно по инфинитиву без приставки или с ней — результат будет одинаковым, но важно не ошибиться в самом инфинитиве.

Ошибка 5. Применение стандартного правила к разноспрягаемым глаголам

«Они хочут» или «они хотят» — только второй вариант верен, но он не выводится стандартным правилом. Разноспрягаемые глаголы требуют отдельного запоминания.

Разбор практических примеров

Пример 1. Они (клеить) обои.

Инфинитив: клеить → на -ить → II спряжение → 3 л. мн. ч. → клеят.

Пример 2. Ветер (колыхать) ветви.

Инфинитив: колыхать → на -ать, не исключение → I спряжение → 3 л. ед. ч. → колышет.

Пример 3. Ребёнок (дышать) ровно.

Инфинитив: дышать → на -ать, но исключение → II спряжение → 3 л. ед. ч. → дышит.

Пример 4. Они (хотеть) уйти.

Разноспрягаемый глагол. 3 л. мн. ч. → хотят (окончание II спряжения).

Пример 5. Он (брить) бороду.

Инфинитив: брить → на -ить, но исключение → I спряжение → 3 л. ед. ч. → бреет.

Пример 6. Они (стелить) скатерть.

Инфинитив: стелить → на -ить, но исключение → I спряжение → 3 л. мн. ч. → стелют.

Итоги

Личные окончания глаголов определяются спряжением. Спряжение при ударном окончании устанавливается напрямую — по звучанию. При безударном — по инфинитиву, с обязательной проверкой на исключения и разноспрягаемые глаголы. Список исключений фиксирован и подлежит запоминанию. Алгоритм из шести шагов применим к любому глаголу в настоящем или будущем времени и исключает необходимость угадывать написание.