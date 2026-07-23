Определение
Личные окончания глаголов — это изменяемая часть глагольной формы, которая указывает на лицо и число субъекта действия. Именно по этим окончаниям в речи можно понять, кто совершает действие, даже если подлежащее не названо явно: иду, идёшь, идёт — в каждом случае понятно, о каком лице идёт речь.
Личные окончания есть только у глаголов в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам, но не по лицам: он шёл, она шла, они шли.
Тема личных окончаний — одна из наиболее практически значимых в школьной грамматике. Ошибки в написании окончаний (пишит вместо пишет, строют вместо строят) относятся к грубым орфографическим нарушениям и регулярно встречаются в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.
Два спряжения: как они устроены
В русском языке глаголы делятся на два спряжения — I и II. Принадлежность к спряжению определяет, какие именно окончания получает глагол при изменении по лицам и числам.
Спряжение — это не произвольная классификация, а грамматическая категория, закреплённая нормой русского языка. Определить спряжение конкретного глагола необходимо для того, чтобы правильно написать его личное окончание.
Глаголы I спряжения имеют в окончаниях гласные е/ё (в единственном числе) и у/ю (в 3-м лице множественного числа):
несёт, несут; читает, читают.
Глаголы II спряжения имеют в окончаниях гласные и (в единственном числе) и а/я (в 3-м лице множественного числа):
говорит, говорят; строит, строят.
Как определить спряжение глагола
Определение спряжения зависит от того, ударное окончание у глагола или безударное.
Ударное окончание
Если в личной форме окончание стоит под ударением, спряжение определяется напрямую — по самому окончанию:
- поёт, поют → окончания -ёт, -ют → I спряжение
- горит, горят → окончания -ит, -ят → II спряжение
Это наиболее надёжный способ: ударное окончание слышится отчётливо и не вызывает сомнений.
Безударное окончание
Если окончание безударное, его написание на слух не определить: пишет или пишит? Именно в этом случае и возникают ошибки. Для таких глаголов правило предписывает поставить глагол в неопределённую форму (инфинитив) и определить спряжение по её суффиксу:
II спряжение — глаголы на -ить (кроме исключений), а также 11 глаголов-исключений.
I спряжение — все остальные глаголы: на -ать, -ять, -еть, -оть, -уть, -ыть и др. (кроме исключений).
Таблица личных окончаний
|
Лицо и число
|
I спряжение
|
II спряжение
|
1 л. ед. ч. (я)
|
-у / -ю
|
-у / -ю
|
2 л. ед. ч. (ты)
|
-ешь / -ёшь
|
-ишь
|
3 л. ед. ч. (он/она)
|
-ет / -ёт
|
-ит
|
1 л. мн. ч. (мы)
|
-ем / -ём
|
-им
|
2 л. мн. ч. (вы)
|
-ете / -ёте
|
-ите
|
3 л. мн. ч. (они)
|
-ут / -ют
|
-ат / -ят
Примечание: в 1-м лице единственного числа окончания у обоих спряжений совпадают (-у/-ю), поэтому различить их там невозможно. Ориентироваться нужно на остальные формы.
Глаголы-исключения
Это фиксированный список, который нужно знать. Исключения не подчиняются общему правилу определения спряжения по инфинитиву.
Глаголы II спряжения с инфинитивом не на -ить
Их 11. Принято запоминать их двумя группами:
На -еть (7 глаголов):
смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, вертеть
На -ать (4 глагола):
слышать, дышать, держать, гнать
Все они спрягаются по II спряжению, несмотря на инфинитив не на -ить:
он смотрит, они смотрят.
Глаголы I спряжения с инфинитивом на -ить
Два глагола: брить и стелить.
Они спрягаются по I спряжению:
он бреет, они бреют;
он стелет, они стелют.
Разноспрягаемые глаголы
Отдельную группу составляют глаголы, которые не относятся целиком ни к одному спряжению — они имеют окончания обоих типов в разных формах.
Хотеть:
- ед. ч.: хочу, хочешь, хочет → окончания I спряжения
- мн. ч.: хотим, хотите, хотят → окончания II спряжения
Бежать:
- ед. ч.: бегу, бежишь, бежит → окончания II спряжения
- мн. ч.: бежим, бежите, бегут → 3 л. мн. ч. — окончание I спряжения
Глагол дать и его производные (отдать, передать, создать) имеют архаичные окончания, не совпадающие ни с одним спряжением: дашь, даст, дадим, дадите, дадут.
Глагол есть (в значении «принимать пищу»): ешь, ест, едим, едите, едят — также особая форма.
Алгоритм определения окончания
Последовательность действий при написании личного окончания:
1. Поставить глагол в нужную форму и убедиться, что он стоит в настоящем или будущем времени.
2. Определить, ударное окончание или нет.
- Если ударное → написать то, что слышится.
- Если безударное → перейти к шагу 3.
3. Поставить глагол в инфинитив.
4. Проверить, не является ли глагол исключением или разноспрягаемым.
- Если является → применить соответствующее правило.
- Если не является → перейти к шагу 5.
5. Определить спряжение по инфинитиву:
- Оканчивается на -ить → II спряжение.
- Оканчивается на что-либо другое → I спряжение.
6. Написать окончание по таблице.
Типичные ошибки
Ошибка 1. Написание окончания «на слух» при безударной позиции
«Он пишит» — ошибка, возникающая потому, что безударное окончание произносится редуцированно и не даёт надёжной опоры для написания. Инфинитив писать → не на -ить, не исключение → I спряжение → пишет.
Ошибка 2. Незнание исключений
«Он смотреет» — ошибка из-за механического применения правила: инфинитив смотреть (на -еть), но это исключение → II спряжение → смотрит.
Ошибка 3. Путаница в 3-м лице множественного числа
Окончания -ут/-ют (I спр.) и -ат/-ят (II спр.) — одна из наиболее распространённых зон ошибок:
«они строют» вместо строят (II спр.), «они хочут» — форма, не существующая в норме литературного языка.
Ошибка 4. Определение спряжения по форме с приставкой
Приставка не влияет на спряжение. Глагол написать имеет то же спряжение, что и писать. Определять спряжение нужно по инфинитиву без приставки или с ней — результат будет одинаковым, но важно не ошибиться в самом инфинитиве.
Ошибка 5. Применение стандартного правила к разноспрягаемым глаголам
«Они хочут» или «они хотят» — только второй вариант верен, но он не выводится стандартным правилом. Разноспрягаемые глаголы требуют отдельного запоминания.
Разбор практических примеров
Пример 1. Они (клеить) обои.
Инфинитив: клеить → на -ить → II спряжение → 3 л. мн. ч. → клеят.
Пример 2. Ветер (колыхать) ветви.
Инфинитив: колыхать → на -ать, не исключение → I спряжение → 3 л. ед. ч. → колышет.
Пример 3. Ребёнок (дышать) ровно.
Инфинитив: дышать → на -ать, но исключение → II спряжение → 3 л. ед. ч. → дышит.
Пример 4. Они (хотеть) уйти.
Разноспрягаемый глагол. 3 л. мн. ч. → хотят (окончание II спряжения).
Пример 5. Он (брить) бороду.
Инфинитив: брить → на -ить, но исключение → I спряжение → 3 л. ед. ч. → бреет.
Пример 6. Они (стелить) скатерть.
Инфинитив: стелить → на -ить, но исключение → I спряжение → 3 л. мн. ч. → стелют.
Итоги
Личные окончания глаголов определяются спряжением. Спряжение при ударном окончании устанавливается напрямую — по звучанию. При безударном — по инфинитиву, с обязательной проверкой на исключения и разноспрягаемые глаголы. Список исключений фиксирован и подлежит запоминанию. Алгоритм из шести шагов применим к любому глаголу в настоящем или будущем времени и исключает необходимость угадывать написание.