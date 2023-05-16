Теория подросткового кино и литературы. Как посредственная идея может стать мировым бестселлером?

Тема подросткового кино и литературы всегда была актуальной для рассуждения, однако каждая эпоха характеризуется разными идеями и повестками. Почему же нынешняя подростковая литература и кинематограф становится серьезнее, что интересно подросткам, а главное — в чем причина такой популярности?

«Нетакуси»

Не секрет, что первое место среди мировых бестселлеров подростковой литературы занимает цикл книг «Гарри Поттер». И, опираясь на конкретный пример, можно сделать вывод, что «особенные» и «не-такие-как-все» — это прототип любого персонажа-подростка. Человек, борющийся с системой (или же, как в «Гарри Поттере», с абсолютным злом) вдохновляет подростка, ведь именно так он может сопоставить себя с персонажем и почувствовать себя особенным. А учитывая специфику переходного возраста, каждому маленькому взрослому хочется чувствовать себя важным и индивидуальным, поэтому подростковая литература и кинематограф ориентируется именно на такой посыл.

Борьба с системой

Говоря о системе, сразу же вспоминаются «Дивергент», «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте» и подобные произведения. Их жанр — антиутопия. Казалось бы, он изжил себя ещё во второй половине 2010-х, но данное направление всегда будет актуально в подростковом кинематографе и литературе.

Что больше всего характеризует подростка? Осознание многих неизвестных до момента переходного возраста истин — устрой общества, взаимоотношения между людьми и, конечно же, принадлежность к большой машине — системе. В силу юношеского максимализма и игр гормонов, подростки желают бороться за свободу слова, действий и самовыражения, то есть бороться с уже устоявшимися нормами общества и беспощадной системой. Желание ощущать собственную важность для других, искренняя вера в то, что именно конкретный человек (зритель/читатель) может изменить устройство всего мира и общества, привить «правильные» убеждения о свободе.

Именно тема освобождения от системы выступает главной идеей многих книг и фильмов, адресованных подросткам, — главный герой всегда особенный, но при этом, чаще всего, не обладает отличительными чертами в характере (чтобы зрителю/читателю было легче ассоциировать себя с ним). Так, благодаря тому, что подросток видит в главном герое — абсолютном идеале, борце за справедливость и истину — себя, книги и фильмы набирают большую популярность, а подростки утверждаются в своих взглядах. Но ведь это не плохо!

Психология

Исходя из собственных наблюдений, могу сказать, что большинство подростков (особенно наше поколение) интересуется психологией и всем, что с ней связано. В жанре психологической драмы можно выделить немало произведений, к примеру, «Бойцовский клуб». Несмотря на высокий возрастной ценз, произведение популярно и среди подростков, определенно младше 18.

В классической литературе также есть множество произведений, написанных в направлении психологического реализма. Один из самых ярких представителей — это «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Данный роман до сих пор является одним из самых популярных в мировой литературе, так как затрагивает множество актуальных, даже спустя 150 лет, тем.

Рекомендации

В заключение, хотелось бы посоветовать несколько литературных произведений из личной подборки:

«1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери Все произведения Ф.М. Достоевского, в особенности упомянутое «Преступление и наказание» «Горе от ума» А.С. Грибоедова «Бойцовский клуб» Чака Паланика «Котлован» Андрея Платонова «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера «Ловец видений» Сергея Лукьяненко «Повелитель мух» Уильяма Голдинга «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд «V – Значит вендетта» Алана Мура «Мы» Евгения Замятина (самый яркий представитель антиутопии)

Помните, что это не стыдно — любить какие-то фильмы или книги, это не плохо — увлекаться подростковыми кино и литературой. Ведь главная цель любого произведения — приносить удовольствие своей аудитории.

Авторка: Мила Алиева