В ходе морфологического разбора анализируют морфологические признаки слова. С его помощью мы можем определить грамматические характеристики языковой единицы, сравнить ее с прочими, определить, как она относится к другим, и насколько все они зависят друг от друга. Морфологический разбор играет важную роль. Он необходим для правильного использования слов, улучшения понимания текстовой информации и ее грамматической правильности.

Что такое часть речи

Это категория языковых единиц, выделяющихся на основе содержания, формата, свойств и функций, выполняемых ими в предложении.

Языковые единицы делятся на три вида:

самостоятельные — состоят из таких частей речи, как существительные, прилагательные, числительные, глаголы, наречия, местоимения, а также причастия и деепричастия;

служебные — предлоги, союзы и частицы;

междометия — их достаточно много, например, «эй», «пока», «эм», «м-хм» и далее.

Теперь мы знаем, что такое морфоразбор слова. Разберем на примерах, как должен осуществляться разбор.

Разбор имени существительного

На улице стоял старый велосипед.

1.Велосипед (что?) — имя существительное, обозначает предмет.

2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число): велосипед.

Постоянные признаки: нарицательное, неодушевленное, мужской род, второе склонение.

Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число.

3.Подлежащее: стоял старый (что?) велосипед.

Разбор прилагательного

Высоко в небе, там, где еще недавно было солнце, висела белоснежная луна.

1.Белоснежная (какая?) — прилагательное, обозначает признак предмета.

2.Неопределенная форма (именительный падеж, единственное число): белоснежный.

Постоянные признаки: качественное.

Непостоянные признаки: использовано в полной форме, единственном числе, именительном падеже, положительной степени, в женском роде.

3.Определение: висела (какая?) белоснежная луна.

Морфологический разбор числительного

Девочка, с которой недавно познакомился Коля, жила на пятом этаже.

1.На пятом (каком?) — числительное, указывают на порядок предметов при счете.

2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число, мужской род): пятый;

Постоянные признаки: порядковое, простое.

Непостоянные признаки: предложный падеж, мужской род, единственное число.

3.Определение: жила (на каком?) на пятом этаже.

Пример морфологического разбора местоимения-существительного

Дима знал, что за ним следят, но не мог понять, кто именно — видел только, что этот некто одет в темный длинный плащ.

1.Некто (кто?) — местоимение-существительное, неточное указание.

2.Начальная форма (именительный падеж) — некто.

Постоянные признаки: неопределенное.

Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число, мужской род.

3.Дополнение: одет (кто?) некто.

Морфологический разбор местоимения-прилагательного

Наш двор был самым красивым во всей округе.

1.Наш (чей?) — местоимение-прилагательное, указывает на принадлежность.

2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число): наш.

Постоянные признаки: притяжательное.

Непостоянные признаки: употреблено в единственном числе, именительном падеже, мужском роде.

3.Определение: двор (чей?) наш.

Морфологический разбор местоимения-числительного

Несколько человек стояло на перроне в ожидании поезда, который уже изрядно запаздывал.

1.Несколько (сколько?) — местоимение-числительное, указывает на количество.

2.Начальная форма (именительный падеж): несколько.

Постоянные признаки: количественное, простое.

Непостоянные признаки: именительный падеж.

3.Подлежащее: стояло (что?) несколько человек.

Морфологический разбор глагола

Она говорила громко и четко, чтобы каждый, кто сидел в аудитории, мог ее слышать.

1.Говорила (что делала?) — глагол, выражающий действие.

2.Начальная форма: говорить.

Постоянные признаки: переходный, второе спряжение, несовершенный вид.

Непостоянный признак: изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, женский род, действительный залог.

3.Сказуемое: она (что делала?) говорила.

Морфологический разбор наречия

На вечеринке, куда пришли Костя с Олей, было очень весело.

1.Очень (как?) — наречие.

2.Начальная форма: очень.

Постоянный признак: определительное, меры и степени.

Непостоянный признак: неизменяемые части речи.

3.Обстоятельство: (как?) очень весело.

Пример морфологического разбора причастия

Ребята были настолько поглощены игрой, что забыли про учебу.

1.Поглощены (каковы?) — наречие.

2.Начальная форма — поглотить.

Постоянный признак: страдательное, невозвратное, переходное, прошедшее время, совершенный вид.

Непостоянный признак: краткая форма, множественное число.

3.Часть составного сказуемого.

Морфологический разбор деепричастия

Ваня шел, не разбирая дороги, спотыкаясь, чувствуя, как холодные капли воды залетают ему за шиворот.

1.Разбирая (что делая?) — деепричастие.

2.Начальная форма: разбирать.

Постоянный признак: несовершенный вид, переходное и непереходное.

Непостоянный признак: неизменяемые части речи.

3.Обстоятельство: (что делая?) не разбирая.

Итог