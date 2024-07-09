Содержание
В ходе морфологического разбора анализируют морфологические признаки слова. С его помощью мы можем определить грамматические характеристики языковой единицы, сравнить ее с прочими, определить, как она относится к другим, и насколько все они зависят друг от друга. Морфологический разбор играет важную роль. Он необходим для правильного использования слов, улучшения понимания текстовой информации и ее грамматической правильности.
Что такое часть речи
Это категория языковых единиц, выделяющихся на основе содержания, формата, свойств и функций, выполняемых ими в предложении.
Языковые единицы делятся на три вида:
- самостоятельные — состоят из таких частей речи, как существительные, прилагательные, числительные, глаголы, наречия, местоимения, а также причастия и деепричастия;
- служебные — предлоги, союзы и частицы;
- междометия — их достаточно много, например, «эй», «пока», «эм», «м-хм» и далее.
Теперь мы знаем, что такое морфоразбор слова. Разберем на примерах, как должен осуществляться разбор.
Разбор имени существительного
На улице стоял старый велосипед.
1.Велосипед (что?) — имя существительное, обозначает предмет.
2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число): велосипед.
Постоянные признаки: нарицательное, неодушевленное, мужской род, второе склонение.
Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число.
3.Подлежащее: стоял старый (что?) велосипед.
Разбор прилагательного
Высоко в небе, там, где еще недавно было солнце, висела белоснежная луна.
1.Белоснежная (какая?) — прилагательное, обозначает признак предмета.
2.Неопределенная форма (именительный падеж, единственное число): белоснежный.
Постоянные признаки: качественное.
Непостоянные признаки: использовано в полной форме, единственном числе, именительном падеже, положительной степени, в женском роде.
3.Определение: висела (какая?) белоснежная луна.
Морфологический разбор числительного
Девочка, с которой недавно познакомился Коля, жила на пятом этаже.
1.На пятом (каком?) — числительное, указывают на порядок предметов при счете.
2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число, мужской род): пятый;
Постоянные признаки: порядковое, простое.
Непостоянные признаки: предложный падеж, мужской род, единственное число.
3.Определение: жила (на каком?) на пятом этаже.
Пример морфологического разбора местоимения-существительного
Дима знал, что за ним следят, но не мог понять, кто именно — видел только, что этот некто одет в темный длинный плащ.
1.Некто (кто?) — местоимение-существительное, неточное указание.
2.Начальная форма (именительный падеж) — некто.
Постоянные признаки: неопределенное.
Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число, мужской род.
3.Дополнение: одет (кто?) некто.
Морфологический разбор местоимения-прилагательного
Наш двор был самым красивым во всей округе.
1.Наш (чей?) — местоимение-прилагательное, указывает на принадлежность.
2.Начальная форма (именительный падеж, единственное число): наш.
Постоянные признаки: притяжательное.
Непостоянные признаки: употреблено в единственном числе, именительном падеже, мужском роде.
3.Определение: двор (чей?) наш.
Морфологический разбор местоимения-числительного
Несколько человек стояло на перроне в ожидании поезда, который уже изрядно запаздывал.
1.Несколько (сколько?) — местоимение-числительное, указывает на количество.
2.Начальная форма (именительный падеж): несколько.
Постоянные признаки: количественное, простое.
Непостоянные признаки: именительный падеж.
3.Подлежащее: стояло (что?) несколько человек.
Морфологический разбор глагола
Она говорила громко и четко, чтобы каждый, кто сидел в аудитории, мог ее слышать.
1.Говорила (что делала?) — глагол, выражающий действие.
2.Начальная форма: говорить.
Постоянные признаки: переходный, второе спряжение, несовершенный вид.
Непостоянный признак: изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, женский род, действительный залог.
3.Сказуемое: она (что делала?) говорила.
Морфологический разбор наречия
На вечеринке, куда пришли Костя с Олей, было очень весело.
1.Очень (как?) — наречие.
2.Начальная форма: очень.
Постоянный признак: определительное, меры и степени.
Непостоянный признак: неизменяемые части речи.
3.Обстоятельство: (как?) очень весело.
Пример морфологического разбора причастия
Ребята были настолько поглощены игрой, что забыли про учебу.
1.Поглощены (каковы?) — наречие.
2.Начальная форма — поглотить.
Постоянный признак: страдательное, невозвратное, переходное, прошедшее время, совершенный вид.
Непостоянный признак: краткая форма, множественное число.
3.Часть составного сказуемого.
Морфологический разбор деепричастия
Ваня шел, не разбирая дороги, спотыкаясь, чувствуя, как холодные капли воды залетают ему за шиворот.
1.Разбирая (что делая?) — деепричастие.
2.Начальная форма: разбирать.
Постоянный признак: несовершенный вид, переходное и непереходное.
Непостоянный признак: неизменяемые части речи.
3.Обстоятельство: (что делая?) не разбирая.
Итог
Вот мы и рассмотрели несколько примеров морфологического разбора каждой из частей речи. Теперь вы можете приблизительно понять, как нужно проводить анализ. В случае вопросов задайте их преподавателям онлайн-школы «Дом знаний». Они уточнят непонятные моменты и помогут записаться на урок в нашу школу, где вы сможете более полно ознакомиться с основами морфологии, морфологического разбора и частями речи.