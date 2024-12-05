Содержание
Школьная пора — это период, когда дети не только приобретают новые знания, но и учатся организовывать свое время. Школьных предметов много, поэтому ребенку необходимо как можно быстрее освоить умение самостоятельно составлять план действий для решения множества разнородных задач. Также нужно научиться сортировать задачи по степени важности.
Дело в том, что нейроресурс человека ограничен. Когда в голове скапливается много нерешенных задач, которые мы долго откладываем, это приводит к перегрузке психики, снижению нашей продуктивности, а также к накоплению стресса. Запись задач на бумаге или в приложениях помогает разгрузить психику и повысить эффективность работы.
Один из самых простых и надежных инструментов для организации использования времени — это Матрица Эйзенхауэра. Освоив ее, ребенок самостоятельно будет разделять задачи на первостепенные и второстепенные, срочные и несрочные. Матрица значительно снижает уровень стресса, помогает выкроить свободное время для отдыха и хобби.
Матрица Эйзенхауэра: что такое простыми словами
Разработчиком матрицы считается Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — 34-й президент США. Сегодня этот метод широко используется в бизнесе, технологии тайм-менеджмента, военном деле, образовании, повседневной жизни. Матрицу приоритетов Эйзенхауэра можно использовать для повышения эффективности и продуктивности во всех случаях, когда необходимо решать сразу множество задач.
В годы Второй мировой войны тогда еще не президент, а генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр столкнулся с необходимостью управлять многочисленными ресурсами, находясь в очень жестких условиях. Чтобы ничего не упустить из виду, он разработал систему, с помощью которой можно классифицировать задачи по степени важности и расставлять приоритеты по срочности.
Широкое распространение матрица приоритетов получила в 1980-х годах благодаря книгам, посвященным тайм-менеджменту. А после публикации бестселлера Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» матрица стала одним из стандартных инструментов для организации рабочих и учебных процессов. Она помогает сфокусироваться на самых важных задачах, снизить стресс и ничего не забыть.
Категории матрицы Эйзенхауэра
Матрица приоритетов строится на основе двух критериев:
- срочность;
- важность.
Заполнение полей матрицы позволяет оптимизировать время и сконцентрировать свои усилия на том, что действительно важней всего.
Матрица Эйзенхауэра состоит из четырех квадрантов или категорий. Каждый из них представляет собой разные сочетания критериев срочность/важность.
Срочность задачи определить довольно просто. Например, даты экзаменов и тестов известны заранее.
Оценить важность задачи помогает анализ последствий невыполнения. Для этого формулируют, что будет, если задача окажется невыполненной. Если последствия оказываются незначительными, то задачу признают маловажной либо вовсе не вносят ее в матрицу. Если же последствия серьезные, то задачу признают важной. Например, пропуск просмотра серии какого-нибудь сериала не влечет за собой никаких последствий, а неудовлетворительная оценка на ОГЭ по математике чревата серьезными неприятностями.
Первая категория (важно/срочно)
Верхний левый квадрант предназначен для задач и дел, которые имеют наибольшую важность и должны быть выполнены как можно быстрее. Они требуют максимального внимания. Для школьников в большинстве случаев это подготовка к контрольным, которые должны состояться завтра или через несколько дней.
Вторая категория (важно/не срочно)
В верхний правый квадрант записывают важные, но не срочные (долгосрочные) задачи и цели. Это проекты с отдаленным сроком исполнения (например, через несколько недель или месяцев), личностный рост. Все это важно, но должно решаться без особой спешки.
Третья категория (срочно/неважно)
Нижний левый квадрант предназначен для срочных, но не особо важных дел. Например, ответы на сообщения друзей в чате — при большой загруженности это вполне можно сделать позднее.
Четвёртая категория (не срочно/неважно)
В нижний правый квадрант записывают дела, которые не относятся ни к срочным, ни к важным. Как правило, это развлечения и компьютерные игры.
Пример заполненной матрицы Эйзенхауэра:
|
ВАЖНО И СРОЧНО
Подготовиться к завтрашнему тесту по математике.
Пройти онлайн-тест по русскому языку.
Подготовить доклад по истории на завтра
|
ВАЖНО, НО НЕ СРОЧНО
Повторить правила английского языка — тест будет через неделю.
Придумать тему для проекта по географии.
Почитать книгу из списка для внеклассного чтения
|
НЕВАЖНО, НО СРОЧНО
Ответить на сообщения одноклассников.
Посмотреть новую серию сериала, которая выходит сегодня вечером
|
НЕВАЖНО И НЕ СРОЧНО
Перейти на следующий уровень в видеоигре.
Посмотреть следующую серию мультфильма из сборника.
Почитать любимый комикс
Как применять матрицу Эйзенхауэра
Матрица чрезвычайно проста в использовании. Когда появляется очередная задача, ее оценивают с точки зрения важности и срочности, после чего вписывают в соответствующий квадрант.
Матрицу просматривают ежедневно. Сначала выполняют задачи из списков в квадрантах «Важно и срочно» и «Неважно, но срочно». Затем переходят к списку в квадранте «Важно, но несрочно». Если остается свободное время, то занимаются делами из списка «Неважно и несрочно».
Выполненные задачи убирают из списка.
Для наглядности используют цветовую символику:
- красный — важные и срочные дела;
- оранжевый — неважные срочные;
- синий — важные и не срочные;
- зеленый — неважные и не срочные.
Можно также придумать свою индивидуальную цветовую гамму.
Где собирать матрицу Эйзенхауэра
Существует несколько удобных способов заполнения матрицы Эйзенхауэра. Чтобы выбрать наиболее удобный, следует попробовать каждый из них. Способы заполнения можно чередовать или одновременно использовать сразу несколько.
Бумага
Самый простой и доступный способ. Матрицу рисуют в блокноте, тетради, на листах офисной бумаги. Категории заполняют ручкой, карандашом, фломастерами.
Бумажная энергонезависимая матрица всегда может быть перед глазами — листок прикалывают к доске или кладут на видное место на рабочем столе. Кроме того, сделанные вручную записи лучше запоминаются.
Специальные блокноты и ежедневники
Для тех, кто во всем любит порядок и желает сохранить списки всех своих дел, предназначены специализированные блокноты с шаблонами матриц Эйзенхауэра. Они красочно и элегантно оформлены, пользоваться ими очень удобно.
Электронные таблицы
Любители компьютера могут заполнять матрицу Эйзенхауэра с помощью Microsoft Excel либо сделать таблицу в Word. Такие матрицы легко поддаются корректировке, добавлению цвета, графических элементов.
Мобильные приложения
Существует множество приложений для тайм-менеджмента, имеющих функцию создания матрицы Эйзенхауэра. Эти приложения удобно использовать на смартфонах и планшетах.
Домашние школьные доски, флипчарты
Настольные и напольные доски и маркерные флипчарты тоже удобны для составления матрицы Эйзенхауэра. Ее рисуют в виде квадратной таблицы на доске мелом или маркером. Кроме того, на доску можно прикреплять листы бумаги с нарисованной матрицей.
Советы по работе с матрицей
Прежде чем вписывать задачу в квадрант, определите ее приоритет. Самые срочные задачи располагайте в верхней части списка.
Сначала на отдельном листе составьте список всех дел — так будет легче разобраться в их важности. Не бойтесь включать в черновой список даже самые незначительные задачи.
Не перегружайте квадранты. Если разнородных задач очень много (например, ребенок учится еще и в музыкальной школе, занимается спортом), то составьте несколько матриц.
Регулярно пересматривайте и вовремя редактируйте матрицу. Если быстро меняется только один квадрант, а матрица сделана на бумаге, то, чтобы не переделывать все, просто наклеивайте стикеры с отредактированными списками на нужное место.
Заключение
Матрица Эйзенхауэра — ценный инструмент управления временем. Освоив эту простую методику, школьник сможет самостоятельно выделять из общего потока дел наиболее важные и приступать к их выполнению в первую очередь.
Умение разделять задачи на более и менее срочные и важные повышает эффективность учебного процесса и успеваемость. Вместе с этим растет уверенность в собственных силах, усиливается стремление к новым достижениям. В конечном итоге использование матрицы Эйзенхауэра не только помогает получать высокие оценки, но и формирует самостоятельность и сознательный подход к исполнению обязанностей, что является ключом к успеху на любом жизненном этапе.