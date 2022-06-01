10 причин, почему стоит читать книги?

Зачем читать книги?

Сегодня этот вопрос задается все чаще. Это не удивительно, поскольку в последние несколько лет место чтения в жизни детей, подростков и взрослых заняли Интернет, компьютерные игры и просмотр телевизора.

Почему чтение стало таким непопулярным?

Почему мы не считаем?

Согласно статистике, около 30% взрослых жителей России не читают совсем. Почти половина населения страны за последний год не прочитала ни одной книги. Книжный тираж за 10 лет уменьшился в 4 раза, а тираж периодических изданий (журналы, газеты) в 5. Эти данные не радуют. Не так ли? Почему мы перестали читать?

Есть несколько вариантов ответа на вопрос:

1. Переизбыток чтения в детстве.

Помните, как в школе летом заставляли прочитать целый список литературы? У многих школьников после этого появилось отвращение к учебе. Такие задания для них были равносильны пытке. Не удивительно, что во взрослом возрасте книге они предпочитают компьютерные игры или просмотр фильмов.

2. Книги не выдерживают конкуренции с телевидением, интернетом, социальными сетями.

Вспомните, как давно вы видели, чтобы подросток писал реферат от руки, да еще и используя книги? Гораздо легче скачать его во всемирной сети, распечатать и сдать, даже не вникая в суть текста. К сожалению, так происходит во многих сферах.

3. Нет свободного времени.

После напряженного рабочего дня вряд ли кто-то захочет отдохнуть за чтением. Большинство людей проводят время перед телевизором, одновременно занимаясь какими-то домашними делами. Но такой ли им нужен отдых?

4. Еще одна причина, почему люди перестали читать, кроется в особенностях нашего времени.

Мы всегда куда-то спешим, стараемся стать лучше других, обогнать их в том или ином деле. Мы привыкли быть активными. А чтение – это хоть и временное, но бездействие. Многие просто не готовы так «тратить» драгоценное время.

Свою роль играет и воспитание. Вряд ли ребенок полюбит чтение, если ни разу не видел за книгой родителей.

10 преимуществ чтения

Зачем нужно читать книги? Это отличный способ получить настоящее удовольствие, а также сделать шаг на пути к самосовершенствованию. Чтение развивает память, дает новые знания и идеи, наполняет мозг полезными мыслями. Поговорим о каждом преимуществе отдельно.

♦ Улучшается работа головного мозга.

Во время чтения происходит стимуляция мозга. Благодаря ей улучшается мышление, особенно те его части, которые отвечают за концентрацию внимания и критический анализ.

Процесс развития мозга можно сравнить с тренировками в тренажерном зале. При регулярных занятиях мышцы растут, становятся сильнее, рельефнее. То же самое происходит и с мозгом.

Усиливаются его мыслительные способности, умение воспринимать, анализировать, обрабатывать информацию.

♦ Расширяется словарный запас, появляются новые знания.

Допустим, вы читали книгу и встретили незнакомое для себя слово. Что будете делать? Наверняка постараетесь узнать его значение. Обратитесь к словарям или воспользуетесь поисковыми системами в интернете. Естественно, что после поиска, это слово отложится у вас в памяти. А вскоре вы начнете использовать его в жизни.

Представляете, сколько новых слов, знаний в целом вы получите, читая каждую последующую книгу?

♦ Снимаются стресс и напряжение.

Еще одна причина, зачем нужно читать книги. Сосредотачиваясь на чтении, вы освобождаете голову от негативных мыслей, беспокойства, тревог. Таким образом отвлекаетесь от стресса.

При чтении вы переноситесь в другую реальность, проникаетесь историей персонажей, сопереживаете. Это состояние сравнивают с глотком свежего воздуха, позволяющим хотя бы на время забыть о проблемах.

Как известно, стресс влияет не только на умственную деятельность, но и на физическое здоровье. Как только вы научитесь отвлекаться от него, самочувствие заметно улучшится.

♦ Уходит депрессия.

Как сказано выше, чтение стимулирует работу головного мозга. Затрагивает оно ту часть, которая отвечает за психоэмоциональное состояние. Поэтому для борьбы с депрессией психологи рекомендуют читать веселые рассказы со счастливым концом. Возможно, в героях вы увидите себя. Их опыт пусть и не решит проблему, но поможет посмотреть на нее с другой стороны.

♦ Улучшается память и внимание.

Ученые выяснили, что человек, регулярно читающий книги, тренирует память. Для этого не нужно отводить на чтение целый день. Хватит 1 часа. За это время мозг получит, переработает и усвоит новую информацию.

Читающий человек запоминает больше информации, он быстрее находит закономерность между предметами и событиями. Кроме того, у него более развитый интеллект.

♦ Улучшаются навыки письма.

Выше сказано, что при чтении расширяется словарный запас. Это сказывается не только на речи. Улучшается способность излагать мысли на бумаге. В чем-то вы даже перенимаете стиль любимого автора.

♦ Развивается воображение и креативность.

Люди читают книги, чтобы развивать творческие способности. Зачастую они требуют наличия воображения. Оно-то и появляется при чтении. Погружаясь в историю, вы рисуете для себя картину происходящего. Чувствуете запахи, слышите звуки, видите образы. Так развивается часть мозга, отвечающая за творческую деятельность.

Плюс ко всему, книги вдохновляют на изменения. Возможно, вы сами захотите написать какой-то рассказ. Или, например, найдете неожиданный способ решить серьезные проблемы. Что бы это ни было, ваша жизнь и жизнь других людей станет от этого лучше.

♦ Улучшается сон.

Путем исследований ученые выяснили, что чтение приятной литературы перед сном помогает быстро уснуть и крепко спать всю ночь. А все благодаря тому, что вы расслабляетесь, забываете о стрессе. К тому же со временем развивается полезная привычка: для организма чтение становится сигналом к скорому отходу ко сну.

♦ Поднимается настроение.

Какие утренние ритуалы заряжают вас бодростью и энергией на весь день? Кто-то занимается йогой, кому-то жизненно необходима чашка свежезаваренного кофе. Попробуйте сделать таким ритуалом чтение. Для поднятия настроения достаточно нескольких страниц из увлекательной книги.

♦ Меняется восприятие мира.

Наше мышление формируется несколькими факторами: воспитанием, личным опытом, общественным мнением по тем или иным вопросам. Мощное воздействие на него оказывают и книги. Особенно это касается литературы по саморазвитию, психологии, изучению себя.

Книги развивают наше мышление. Они помогают посмотреть на мир с другой стороны, пересмотреть приоритеты, ценности, поставить новые цели.

Итак, зачем надо читать книги? Причин множество. Чтение – эффективный способ развить умственные способности, воображение, увеличить словарный запас. Кроме того, оно помогает улучшить настроение, справиться со стрессом, избавиться от депрессии. Несколько страниц утром или вечером изменят вашу жизнь в лучшую сторону.