Момент силы относится к важнейшим физическим величинам и ключевым понятиям механики. Мы ежедневно используем особенности этой величины, даже не осознавая этого. От открывания дверей до работы различными инструментами — везде мы стремимся максимально использовать плечо силы, чтобы сэкономить собственные усилия. Интуитивно мы выбираем наиболее удобное место для приложения силы, чтобы максимально использовать ее момент и тем самым минимизировать затраты мускульной энергии.
Формула момента силы (M) выглядит так: M = F × d, где:
- F — модуль силы;
- d — плечо силы — кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.
Единица измерения — Н·м (ньютон-метр). Специальная размерность для этой величины не предусмотрена.
Момент силы — векторная величина, которая показывает, насколько эффективно сила может вызвать вращение объекта относительно определенной точки или оси. Модуль момента — это произведение модуля силы на длину плеча.
Теперь давайте более детально рассмотрим величины, которые используются для выражения момента силы.
Сила: что это за величина
Определение силы — штука непростая. В физике до сих пор нет стандартного, общепринятого определения, которое бы однозначно объясняло, что это такое. Зато хорошо известны характеристики силы. Это векторная величина. То есть сила — это вектор, у которого есть численное значение (модуль), направление и точка, где он приложен.
Еще одно важное понятие: «линия действия силы» — это прямая, которая проходит через точку приложения силы и совпадает с ее направлением.
Силу можно определить как меру взаимодействия между телами, способную изменить их состояние покоя, движения или деформации. При этом каждая сила характеризуется модулем (величиной), направлением, точкой приложения.
Единица измерения силы — ньютон; такое название дано в честь выдающегося ученого Исаака Ньютона.
Плечо силы
Представим себе человека. У него есть плечи, к плечам крепятся руки. В спокойном состоянии руки висят вдоль тела. Если мысленно провести две линии — вдоль плеча и вдоль руки — то они пересекутся под прямым углом. То есть будут перпендикулярны друг другу.
Вот эта аналогия использована (хотя и не слишком удачно) для определения плеча в физике. Так назван перпендикуляр, который проводят от данной точки до линии действия силы. Измеряется плечо в метрах.
Таким образом, если направление действия силы изменится, а модуль остается постоянным, то длина плеча тоже может измениться.
Рычаг
Ярким примером рычага служат качели — каждый, кто в детстве качался на них, интуитивно понимает их принцип работы.
Строго говоря, рычаг представляет собой элементарный механизм: по сути, это балка, которая может вращаться вокруг фиксированной точки опоры.
В рычаге выделяют:
- точку опоры — вокруг нее происходит вращение;
- плечо силы — длина перпендикуляра от точки опоры до линии действия силы.
Рычаги широко используются в бытовых инструментах. Они являются основой функционирования ножниц, кусачек, лопат, пинцетов. Откручивая гайки гаечным ключом, мы тоже пользуемся свойствами рычага.
Отличия между понятиями «плечо силы» и «рычаг» удобно представить в виде таблицы.
|
Отличия между понятиями «плечо силы» и «рычаг»
|
Характеристика
|
Плечо силы
|
Рычаг
|
Суть понятия
|
геометрическая характеристика, величина, которая помогает рассчитать момент силы
|
механическое устройство, инструмент для преобразования силы
|
Функция
|
определяет, насколько эффективно сила может вызвать вращение объекта
|
используется для регулирования силы, чтобы выполнить работу
|
Применение
|
теоретическое понятие, используемое в расчетах и анализе механических систем
|
практическое устройство, применяемое для решения реальных задач (поднятия тяжестей, перемещения объектов и т. д.)
|
Тип величины
|
измеряется в метрах (м), является длиной перпендикуляра от точки опоры до линии действия силы
|
не характеризуется одной величиной, описывается конструкцией и параметрами (длиной плеч, точкой опоры и т. д.)
|
Роль в механике
|
служит для расчета момента силы и анализа вращательных движений
|
один из шести классических простых механизмов, широко используется в технике и повседневной жизни
|
Виды/классификация
|
не классифицируется, это единая величина
|
делится на три типа в зависимости от расположения точки опоры и точек приложения сил:
Момент силы
На первый взгляд термин «момент силы» может показаться необычным и даже странным. Однако его происхождение и смысл тесно связаны с латинским словом momentum, которое означает «напор», «движущая сила».
В физике момент силы относительно оси — это величина, характеризующая вращательное действие силы относительно определенной точки или оси. Он показывает, насколько эффективно сила может вызвать вращение объекта. Например, открывая дверь, мы интуитивно используем момент силы, прикладывая силу к ручке — точке, удаленной от петель (оси вращения).
Латинское слово momentum подчеркивает динамический характер этой величины — ее способность вызывать движение. В физике термин «момент силы» отражает именно эту идею: «движущей силы» или «напора», способного вызвать вращение. Таким образом, термин «момент силы» подчеркивает, что речь идет не просто о силе, а о ее «эффективности» при вызове вращения.
Момент силы можно вычислить как результат умножения величины силы на длину ее плеча.
Проиллюстрируем это на примере двери. Представьте, что вы хотите ее открыть. Если приложить силу близко к петлям (в месте, где плечо силы короткое), то потребуется значительное усилие. Однако если толкнуть дверь в точке, удаленной от петель, то открыть ее будет гораздо легче.
Причина в том, что для поворота двери необходим крутящий момент определенной величины. При увеличении длины плеча силы требуемая для открытия величина силы уменьшается — и наоборот. Именно поэтому мы инстинктивно толкаем дверь в той части, где плечо силы максимально.
Аналогичный принцип применяется при работе с гаечным ключом. Чтобы закрутить или открутить гайку, следует взяться за ключ как можно дальше от нее. Увеличивая плечо силы, мы снижаем необходимое для работы усилие.
Таким образом, момент силы наглядно демонстрирует, как длина плеча влияет на величину усилия, необходимого для выполнения работы. Чем больше плечо, тем меньше силы нужно приложить — и наоборот.
Расчет момента силы
Обратите внимание, что плечо силы далеко не всегда совпадает с расстоянием от оси вращения до точки приложения силы. Для определения длины плеча нередко необходимо прибегать к использованию тригонометрических функций — синусов и косинусов углов. Например, вот в этом случае:
Правило моментов
Это правило объясняет условия равновесия рычага и других вращающихся систем. Суть состоит в следующем: если рычаг неподвижен, то суммарный момент сил, которые стремятся повернуть его против часовой стрелки, будет равен суммарному моменту сил, поворачивающих его в противоположную сторону. Данное равенство справедливо для любой выбранной точки отсчета.
Применим это правило и определим, будет ли сохраняться равновесие в следующих случаях.
№1
F1 = F2 = 5 H
l1 = l2 = 2 м.
В данном случае можно не вычислять, чему равен момент силы, так как обе силы стремятся повернуть рычаг против часовой стрелки.
Ответ: равновесия нет.
№2
F1 = 5 Н; F2 = 10 H
L1 = 10 м; L2 = 5 м.
Вычислим моменты:
М1 = F1·L1 = 5 · 10 = 50 Н м
М2 = F2 · L2 = 10 · 5 = 50 Н м
М1 = М2
Ответ: рычаг находится в равновесии.
№3
F1 = 5 Н; F2 = 10 H.
L1 = 5 м; L2 = 5 м.
α = 30°
М1 = F1 · L1 = 5 · 5 = 25 Н м.
М2 = F2 · L2 · sinα = 10 · 5 · sin30° = 25 Н м.
Ответ: рычаг находится в равновесии.
Заключение
Таким образом, момент силы характеризует способность силы вызывать вращение вокруг некоторой оси. Правило моментов гласит, что сумма моментов сил, действующих на твердое тело, равно нулю, если тело находится в равновесии.
Знание понятия момента силы и умение применять правило моментов необходимы инженерам, архитекторам, конструкторам, специалистам по биомеханике.