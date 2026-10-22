Моральные принципы — это основные представления о добре и зле, на которые человек опирается, когда решает, как поступить. Часть правил поведения в обществе задаёт закон, а многие иные — мораль: за её нарушение не штрафуют, но осуждают окружающие и собственная совесть. Разберём, что такое моральные принципы и нормы морали, откуда взялось само слово «мораль», какие функции она выполняет и какие принципы выделяют в обществознании.
Определение моральных принципов
Коротко: моральные принципы — самые общие требования морали, например гуманизм и честность. Из них следуют конкретные запреты и предписания: «не лги», «не бери чужого», «защищай слабого».
Мораль — это система представлений о добре и зле, о правильном и неправильном, которая регулирует поведение человека и его отношения с другими людьми, обществом и самим собой. Наряду с правом, обычаями и традициями мораль является одним из видов социальных норм.
Моральные принципы — основа этой системы. Слово «принцип» происходит от латинского principium — «начало, основа». Принцип не подсказывает, что именно сделать в конкретной ситуации, а задаёт направление: «уважай достоинство каждого», «поступай справедливо». Нормы морали — более конкретные требования, вытекающие из принципов. Так, гуманизм предписывает «не причиняй вреда» и «не оставляй в беде», честность — «не обманывай» и «держи слово».
|
Понятие
|
Что это
|
Пример
|
Моральный принцип
|
общее исходное требование
|
справедливость
|
Моральная норма
|
конкретное правило поведения
|
не присваивай чужое
|
Моральная ценность
|
то, что значимо само по себе
|
жизнь, свобода, достоинство
|
Моральный идеал
|
образец, к которому стремятся
|
образ того, кто поступает по совести, даже когда никто не видит
Мораль и право регулируют жизнь людей, но устроены по-разному:
|
Признак
|
Мораль
|
Право
|
Кто устанавливает
|
складывается стихийно, в жизни многих поколений
|
государство
|
Где закреплено
|
в традициях, общественном мнении, не всегда записано
|
в законах и других официальных документах
|
Чем обеспечивается
|
личной совестью и общественным мнением
|
силой государства, юридической ответственностью
|
Что оценивает
|
поступки, мотивы и даже мысли
|
поступки, значимые для закона, но не мысли
Подробнее о праве — в статье об отраслях права.
Нравственные установки не врождённые: они складываются под влиянием семьи, школы, окружения, религии, культуры и собственного опыта. Американский психолог Лоуренс Колберг описал три уровня нравственного развития. На первом ребёнок поступает «правильно», чтобы избежать наказания или получить выгоду. На втором старается соответствовать ожиданиям окружающих и соблюдать установленный порядок. На третьем руководствуется собственными принципами — идеями равенства и уважения к правам каждого человека — даже если они расходятся с мнением большинства. До третьего уровня доходят далеко не все взрослые.
Слова «мораль» и «нравственность» часто используют как синонимы. В обществознании их иногда разводят: мораль — требования, которые предъявляет общество, а нравственность — внутренние качества личности, готовность следовать этим требованиям без внешнего давления. Как эти качества складываются, рассказано в статье о понятии личности.
История термина «мораль»
Коротко: слово «мораль» ввёл римский оратор Цицерон в I веке до н. э., когда переводил на латынь греческое понятие «этический». Само понятие морали гораздо старше этого слова.
Запреты и обязанности существовали у людей задолго до письменности. В первобытных общинах нельзя было убивать сородичей, полагалось делиться добычей и почитать старших. Всё это держалось на обычае и табу и было тесно связано с ранними религиозными представлениями.
Первые письменные нравоучения появились в Древнем Египте, Месопотамии и Китае. Одному из старейших — египетскому «Поучению Птаххотепа» — около четырёх тысяч лет. Китайский мыслитель Конфуций (VI–V вв. до н. э.) считал главной добродетелью человеколюбие и сформулировал правило: «Чего не желаешь себе, того не делай другим».
Древние греки называли нрав, характер и обычай словом «этос». Сократ учил, что добродетель есть знание: тот, кто по-настоящему понимает, что такое добро, не станет поступать дурно. Платон выделял четыре главные добродетели — мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Аристотель назвал учение о добродетелях этикой, и это слово до сих пор обозначает науку о морали.
Латинское слово появилось благодаря Цицерону. В трактате «О судьбе» он образовал прилагательное moralis от mos (множественное число mores) — «нрав, обычай» — как латинскую замену греческому «этический». Позже возникло существительное moralitas. В русский язык слово «мораль» пришло в XVIII веке через западноевропейские языки (франц. morale, нем. Moral). Его русский аналог — «нравственность», от слова «нрав».
Подходы к пониманию морали
Коротко: философы по-разному объясняют, откуда берётся мораль: от Бога, из природы человека, из эволюции, из общества и культуры или из человеческого разума.
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Религиозный. Источник нравственных требований — Бог, а сами они изложены в священных текстах: например, Десять заповедей («не убивай», «не кради», «почитай отца и мать») есть и в иудаизме, и в христианстве. Такие заповеди считаются абсолютными: люди должны соблюдать их независимо от времени и обстоятельств. О том, как устроены разные вероучения, — в статье «Какие мировые религии существуют».
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Натуралистический. Мораль выводят из природы человека — стремления к счастью и желания избежать страданий. Так рассуждали английские философы Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль: с их точки зрения, считается правильным тот поступок, который приносит наибольшее счастье наибольшему числу людей.
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Эволюционный. Чарльз Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) предположил, что нравственное чувство развилось из общественных инстинктов — сочувствия и привязанности к своей группе: сообщества, где поддерживали друг друга, выживали чаще. Эту идею развивал русский географ и мыслитель Пётр Кропоткин в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902).
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Социально-культурный. Мораль — продукт общества и культуры. Каждый народ вырабатывает собственные установки, которые поддерживают порядок, поэтому моральные представления разных культур и эпох различаются. Такого взгляда придерживался французский социолог Эмиль Дюркгейм.
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Рационалистический. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что мораль — это закон, который разум даёт сам себе. Главная формула Канта, категорический императив, звучит так: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Проще говоря, перед поступком спроси себя: а что, если так будут делать все?
Подходы не исключают друг друга: вера, природные склонности, жизнь в обществе и разум вместе влияют на то, какие принципы мы считаем своими.
Основные функции морали
Коротко: мораль направляет поведение, оценивает поступки, воспитывает, контролирует, объединяет общество и задаёт жизненные ориентиры.
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Регулятивная — главная функция; она направляет поведение людей во всех сферах общественной жизни: в семье, учёбе, профессиональной деятельности, политике — в том числе там, куда закон не вмешивается. Например, ни один закон не обязывает навещать заболевшего друга.
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Оценочная — позволяет оценивать свои и чужие поступки как хорошие или дурные, справедливые или несправедливые. Оценка выражается в одобрении, похвале, осуждении или порицании.
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Воспитательная — передаёт опыт поколений, учит считаться с интересами окружающих и формирует личность.
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Познавательная — даёт знания о ценностях и помогает разобраться в отношениях между людьми.
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Контролирующая — за поведением следят общественное мнение и собственная совесть. Подробнее об этом механизме — в статье о социальном контроле.
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Интегрирующая — общие ценности объединяют людей, сохраняют целостность общества и единство внутреннего мира каждого человека.
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Ценностно-ориентирующая — задаёт жизненные цели и помогает ответить на вопрос о смысле жизни.
Все функции проявляются вместе. Если ученик списал контрольную, а потом признался учителю, сработали и совесть (контролирующая функция), и оценка собственного поступка (оценочная), и усвоенный в семье запрет «не обманывай» (воспитательная).
Классификация моральных принципов
Коротко: виды моральных принципов выделяют по масштабу — общечеловеческие, групповые, профессиональные и личные — и по направленности: на окружающих, общество или себя. Главные из них — гуманизм, альтруизм, справедливость, милосердие, честность, ответственность, коллективизм, патриотизм, миролюбие и толерантность.
По масштабу различают:
- общечеловеческие — признаются почти всеми народами: не убивать, не лгать, заботиться о детях и стариках;
- групповые и национальные — связаны с традициями конкретного народа или социальной группы;
- профессиональные — действуют в отдельных видах профессиональной деятельности: врач хранит врачебную тайну, журналист проверяет факты, учитель одинаково справедлив ко всем ученикам;
- личные — убеждения, которые человек выработал для себя сам.
По направленности выделяют установки, обращённые к окружающим (доброта, честность), к обществу (патриотизм, гражданский долг) и к самому себе (самоуважение, стремление развиваться).
Основные виды моральных принципов с примерами:
|
Принцип
|
Суть
|
Пример поступка
|
Противоположность
|
Гуманизм
|
признание человека высшей ценностью, защита его достоинства, права на счастье и развитие
|
заступиться за того, кого травят
|
жестокость
|
Альтруизм
|
бескорыстная забота о ближних (термин ввёл философ Огюст Конт в XIX веке)
|
стать волонтёром приюта для животных
|
эгоизм
|
Справедливость
|
равные права для всех людей, воздаяние по заслугам, наказание соразмерно проступку
|
честно распределить работу в групповом проекте
|
произвол
|
Милосердие
|
сострадание, готовность прийти на помощь, умение прощать
|
помочь пожилому соседу донести сумки
|
чёрствость
|
Честность
|
правдивость в словах и делах
|
признать свою ошибку
|
ложь, обман
|
Ответственность
|
готовность отвечать за последствия своих поступков
|
выполнить обещание, даже когда неудобно
|
безответственность
|
Коллективизм
|
общие цели важнее собственной выгоды, взаимопомощь и сотрудничество
|
объяснить тему отстающему однокласснику
|
крайний индивидуализм
|
Патриотизм
|
любовь к Родине, уважение к её истории и культуре
|
участвовать в уборке мемориала
|
равнодушие к своей стране
|
Миролюбие
|
жизнь — высшая ценность, споры решаются без насилия
|
договориться, а не драться
|
агрессия
|
Толерантность
|
уважение и принятие многообразия культур, взглядов и способов самовыражения
|
с интересом отнестись к традициям одноклассника другой национальности
|
нетерпимость
Понятие толерантности закреплено в Декларации принципов, которую ЮНЕСКО приняла 16 ноября 1995 года; с тех пор эта дата — Международный день толерантности. В современном мире, где соседствуют разные культуры, такое отношение особенно важно.
Над всеми ними стоит «золотое правило нравственности»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Его формулировки есть у Конфуция, в Библии (Евангелие от Матфея, 7:12) и во многих религиозных учениях. Все эти принципы связаны между собой: милосердие без справедливости превращается во всепрощение, а справедливость без милосердия — в жестокость.
Моральные принципы общения
Коротко: в общении и отношениях с людьми важно уважать собеседника, говорить правду, слушать и не нарушать чужих границ — и при живом разговоре, и в интернете.
Моральные нормы общения вытекают из тех же принципов гуманизма, честности и справедливости:
-
уважение к собеседнику и к себе — без оскорблений, насмешек и унижения;
-
вежливость и такт — умение сказать неприятное так, чтобы не задеть чужое достоинство;
-
правдивость и искренность — не обманывать и не манипулировать;
-
равенство — уважение к каждому человеку независимо от возраста, пола, национальности и положения;
-
умение слушать — общение двустороннее, и каждый участник вправе высказаться;
-
доброжелательность — исходить из того, что собеседник настроен дружелюбно, пока не доказано обратное;
-
верность слову — выполнять обещания и хранить доверенные секреты.
В споре полезно правило: критикуй поступок или идею, а не человека. Фраза «Ты опять опоздал, ты безответственный» ранит, а «Мы договаривались на шесть, я ждал полчаса» описывает проблему и помогает её решить.
Этика общения в интернете
В сети действуют те же моральные принципы, но анонимность и расстояние создают ощущение безнаказанности. Поэтому важно помнить простые правила:
-
писать собеседнику так, как сказал бы ему в лицо;
-
не публиковать чужие фото и переписку без согласия;
-
проверять информацию, прежде чем ей делиться;
-
не участвовать в травле, даже «просто лайком», — о том, как ей противостоять, читайте в статье о буллинге в школе.
Отсутствие моральных принципов
Коротко: полностью лишённых морали людей почти нет. Обычно речь о том, что чьи-то представления о допустимом расходятся с общепринятыми или привычные запреты сознательно нарушают ради выгоды.
Почти у каждого есть представление о том, что можно и чего нельзя. Но если кто-то сознательно нарушает общепринятые требования ради выгоды или удовольствия, его поведение называют аморальным. Признаки такого поведения:
- двойные стандарты — одни мерки для себя, иные — для окружающих;
- цинизм и равнодушие к чужой боли;
- готовность идти «по головам» ради цели;
- привычка лгать и неспособность признать свою вину.
Причины бывают разными: недостаток воспитания, пример окружения, безнаказанность. Эмиль Дюркгейм описал и общественную причину — аномию: состояние, при котором старые нормы перестали действовать, а новые ещё не сложились. Так бывает в периоды резких перемен, когда люди теряют ориентиры.
Последствия ощущают и сам человек, и общество. Тот, кто живёт без нравственных опор, теряет доверие окружающих, друзей, а в итоге и уважение к себе. Общество, где мораль слабеет, сталкивается с ростом отклоняющегося поведения и преступности: нарушение закона нередко начинается с того, что дурные поступки перестают казаться дурными.
Нравственные качества можно развивать в любом возрасте: обдумывать свои поступки, учиться ставить себя на место другого, поддерживать тех, кто в этом нуждается. Это пригодится в самых разных жизненных ситуациях. Хорошая тренировка — чтение: литература позволяет прожить чужие моральные выборы и понять их последствия. Подробнее — в статье «Зачем нужна литература».
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Часто задаваемые вопросы
1. Что такое моральные принципы простыми словами?
Это главные внутренние представления о том, что хорошо и что плохо: быть честным и справедливым, не причинять вреда, поддерживать слабых. Они определяют поступки, даже когда никто не контролирует.
2. Чем моральные принципы отличаются от моральных норм?
Принцип — общее требование (например, справедливость), а норма — конкретное правило, которое из него вытекает: «не присваивай чужое», «честно дели общую работу».
3. Чем мораль отличается от нравственности?
Часто это синонимы. Если их различают, то мораль — требования общества к поведению, а нравственность — внутренние качества личности и её готовность следовать этим требованиям добровольно.
4. Чем нормы морали отличаются от норм права?
Право устанавливает государство и обеспечивает его своей силой: за нарушение закона наступает юридическая ответственность. Мораль складывается в обществе, держится на совести и общественном мнении, а за её нарушение осуждают.
5. Какие есть примеры моральных принципов человека?
Гуманизм, альтруизм, справедливость, милосердие, честность, ответственность, коллективизм, патриотизм, миролюбие и толерантность.
6. Что такое золотое правило нравственности?
Это правило «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Оно известно со времён Конфуция и встречается в Библии и во многих религиозных и философских учениях.
7. Кто ввёл слово «мораль»?
Римский оратор и философ Цицерон в I веке до н. э. Он образовал латинское прилагательное moralis от слова mos — «нрав, обычай».
8. Может ли человек жить совсем без моральных принципов?
Полностью — почти никогда: какие-то представления о допустимом есть у каждого. Но они могут резко расходиться с общепринятыми, и тогда поведение человека называют аморальным.
9. Могут ли моральные принципы меняться?
Да. Они меняются вместе с обществом: то, что раньше считалось допустимым, со временем может осуждаться, и наоборот. Меняются они и у отдельного человека — с возрастом и опытом.
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