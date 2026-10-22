Моральные принципы — это основные представления о добре и зле, на которые человек опирается, когда решает, как поступить. Часть правил поведения в обществе задаёт закон, а многие иные — мораль: за её нарушение не штрафуют, но осуждают окружающие и собственная совесть. Разберём, что такое моральные принципы и нормы морали, откуда взялось само слово «мораль», какие функции она выполняет и какие принципы выделяют в обществознании.

Определение моральных принципов

Коротко: моральные принципы — самые общие требования морали, например гуманизм и честность. Из них следуют конкретные запреты и предписания: «не лги», «не бери чужого», «защищай слабого».

Мораль — это система представлений о добре и зле, о правильном и неправильном, которая регулирует поведение человека и его отношения с другими людьми, обществом и самим собой. Наряду с правом, обычаями и традициями мораль является одним из видов социальных норм.

Моральные принципы — основа этой системы. Слово «принцип» происходит от латинского principium — «начало, основа». Принцип не подсказывает, что именно сделать в конкретной ситуации, а задаёт направление: «уважай достоинство каждого», «поступай справедливо». Нормы морали — более конкретные требования, вытекающие из принципов. Так, гуманизм предписывает «не причиняй вреда» и «не оставляй в беде», честность — «не обманывай» и «держи слово».

Понятие Что это Пример Моральный принцип общее исходное требование справедливость Моральная норма конкретное правило поведения не присваивай чужое Моральная ценность то, что значимо само по себе жизнь, свобода, достоинство Моральный идеал образец, к которому стремятся образ того, кто поступает по совести, даже когда никто не видит

Мораль и право регулируют жизнь людей, но устроены по-разному:

Признак Мораль Право Кто устанавливает складывается стихийно, в жизни многих поколений государство Где закреплено в традициях, общественном мнении, не всегда записано в законах и других официальных документах Чем обеспечивается личной совестью и общественным мнением силой государства, юридической ответственностью Что оценивает поступки, мотивы и даже мысли поступки, значимые для закона, но не мысли

Подробнее о праве — в статье об отраслях права.

Нравственные установки не врождённые: они складываются под влиянием семьи, школы, окружения, религии, культуры и собственного опыта. Американский психолог Лоуренс Колберг описал три уровня нравственного развития. На первом ребёнок поступает «правильно», чтобы избежать наказания или получить выгоду. На втором старается соответствовать ожиданиям окружающих и соблюдать установленный порядок. На третьем руководствуется собственными принципами — идеями равенства и уважения к правам каждого человека — даже если они расходятся с мнением большинства. До третьего уровня доходят далеко не все взрослые.

Слова «мораль» и «нравственность» часто используют как синонимы. В обществознании их иногда разводят: мораль — требования, которые предъявляет общество, а нравственность — внутренние качества личности, готовность следовать этим требованиям без внешнего давления. Как эти качества складываются, рассказано в статье о понятии личности.

История термина «мораль»

Коротко: слово «мораль» ввёл римский оратор Цицерон в I веке до н. э., когда переводил на латынь греческое понятие «этический». Само понятие морали гораздо старше этого слова.

Запреты и обязанности существовали у людей задолго до письменности. В первобытных общинах нельзя было убивать сородичей, полагалось делиться добычей и почитать старших. Всё это держалось на обычае и табу и было тесно связано с ранними религиозными представлениями.

Первые письменные нравоучения появились в Древнем Египте, Месопотамии и Китае. Одному из старейших — египетскому «Поучению Птаххотепа» — около четырёх тысяч лет. Китайский мыслитель Конфуций (VI–V вв. до н. э.) считал главной добродетелью человеколюбие и сформулировал правило: «Чего не желаешь себе, того не делай другим».

Древние греки называли нрав, характер и обычай словом «этос». Сократ учил, что добродетель есть знание: тот, кто по-настоящему понимает, что такое добро, не станет поступать дурно. Платон выделял четыре главные добродетели — мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Аристотель назвал учение о добродетелях этикой, и это слово до сих пор обозначает науку о морали.

Латинское слово появилось благодаря Цицерону. В трактате «О судьбе» он образовал прилагательное moralis от mos (множественное число mores) — «нрав, обычай» — как латинскую замену греческому «этический». Позже возникло существительное moralitas. В русский язык слово «мораль» пришло в XVIII веке через западноевропейские языки (франц. morale, нем. Moral). Его русский аналог — «нравственность», от слова «нрав».

Подходы к пониманию морали

Коротко: философы по-разному объясняют, откуда берётся мораль: от Бога, из природы человека, из эволюции, из общества и культуры или из человеческого разума.

Религиозный. Источник нравственных требований — Бог, а сами они изложены в священных текстах: например, Десять заповедей («не убивай», «не кради», «почитай отца и мать») есть и в иудаизме, и в христианстве. Такие заповеди считаются абсолютными: люди должны соблюдать их независимо от времени и обстоятельств. О том, как устроены разные вероучения, — в статье «Какие мировые религии существуют».

Натуралистический. Мораль выводят из природы человека — стремления к счастью и желания избежать страданий. Так рассуждали английские философы Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль: с их точки зрения, считается правильным тот поступок, который приносит наибольшее счастье наибольшему числу людей.

Эволюционный. Чарльз Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) предположил, что нравственное чувство развилось из общественных инстинктов — сочувствия и привязанности к своей группе: сообщества, где поддерживали друг друга, выживали чаще. Эту идею развивал русский географ и мыслитель Пётр Кропоткин в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902).

Социально-культурный. Мораль — продукт общества и культуры. Каждый народ вырабатывает собственные установки, которые поддерживают порядок, поэтому моральные представления разных культур и эпох различаются. Такого взгляда придерживался французский социолог Эмиль Дюркгейм.

Рационалистический. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что мораль — это закон, который разум даёт сам себе. Главная формула Канта, категорический императив, звучит так: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Проще говоря, перед поступком спроси себя: а что, если так будут делать все?

Подходы не исключают друг друга: вера, природные склонности, жизнь в обществе и разум вместе влияют на то, какие принципы мы считаем своими.

Основные функции морали

Коротко: мораль направляет поведение, оценивает поступки, воспитывает, контролирует, объединяет общество и задаёт жизненные ориентиры.

Регулятивная — главная функция; она направляет поведение людей во всех сферах общественной жизни: в семье, учёбе, профессиональной деятельности, политике — в том числе там, куда закон не вмешивается. Например, ни один закон не обязывает навещать заболевшего друга. Оценочная — позволяет оценивать свои и чужие поступки как хорошие или дурные, справедливые или несправедливые. Оценка выражается в одобрении, похвале, осуждении или порицании. Воспитательная — передаёт опыт поколений, учит считаться с интересами окружающих и формирует личность. Познавательная — даёт знания о ценностях и помогает разобраться в отношениях между людьми. Контролирующая — за поведением следят общественное мнение и собственная совесть. Подробнее об этом механизме — в статье о социальном контроле. Интегрирующая — общие ценности объединяют людей, сохраняют целостность общества и единство внутреннего мира каждого человека. Ценностно-ориентирующая — задаёт жизненные цели и помогает ответить на вопрос о смысле жизни.

Все функции проявляются вместе. Если ученик списал контрольную, а потом признался учителю, сработали и совесть (контролирующая функция), и оценка собственного поступка (оценочная), и усвоенный в семье запрет «не обманывай» (воспитательная).

Классификация моральных принципов

Коротко: виды моральных принципов выделяют по масштабу — общечеловеческие, групповые, профессиональные и личные — и по направленности: на окружающих, общество или себя. Главные из них — гуманизм, альтруизм, справедливость, милосердие, честность, ответственность, коллективизм, патриотизм, миролюбие и толерантность.

По масштабу различают:

общечеловеческие — признаются почти всеми народами: не убивать, не лгать, заботиться о детях и стариках;

— признаются почти всеми народами: не убивать, не лгать, заботиться о детях и стариках; групповые и национальные — связаны с традициями конкретного народа или социальной группы;

— связаны с традициями конкретного народа или социальной группы; профессиональные — действуют в отдельных видах профессиональной деятельности: врач хранит врачебную тайну, журналист проверяет факты, учитель одинаково справедлив ко всем ученикам;

— действуют в отдельных видах профессиональной деятельности: врач хранит врачебную тайну, журналист проверяет факты, учитель одинаково справедлив ко всем ученикам; личные — убеждения, которые человек выработал для себя сам.

По направленности выделяют установки, обращённые к окружающим (доброта, честность), к обществу (патриотизм, гражданский долг) и к самому себе (самоуважение, стремление развиваться).

Основные виды моральных принципов с примерами:

Принцип Суть Пример поступка Противоположность Гуманизм признание человека высшей ценностью, защита его достоинства, права на счастье и развитие заступиться за того, кого травят жестокость Альтруизм бескорыстная забота о ближних (термин ввёл философ Огюст Конт в XIX веке) стать волонтёром приюта для животных эгоизм Справедливость равные права для всех людей, воздаяние по заслугам, наказание соразмерно проступку честно распределить работу в групповом проекте произвол Милосердие сострадание, готовность прийти на помощь, умение прощать помочь пожилому соседу донести сумки чёрствость Честность правдивость в словах и делах признать свою ошибку ложь, обман Ответственность готовность отвечать за последствия своих поступков выполнить обещание, даже когда неудобно безответственность Коллективизм общие цели важнее собственной выгоды, взаимопомощь и сотрудничество объяснить тему отстающему однокласснику крайний индивидуализм Патриотизм любовь к Родине, уважение к её истории и культуре участвовать в уборке мемориала равнодушие к своей стране Миролюбие жизнь — высшая ценность, споры решаются без насилия договориться, а не драться агрессия Толерантность уважение и принятие многообразия культур, взглядов и способов самовыражения с интересом отнестись к традициям одноклассника другой национальности нетерпимость

Понятие толерантности закреплено в Декларации принципов, которую ЮНЕСКО приняла 16 ноября 1995 года; с тех пор эта дата — Международный день толерантности. В современном мире, где соседствуют разные культуры, такое отношение особенно важно.

Над всеми ними стоит «золотое правило нравственности»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Его формулировки есть у Конфуция, в Библии (Евангелие от Матфея, 7:12) и во многих религиозных учениях. Все эти принципы связаны между собой: милосердие без справедливости превращается во всепрощение, а справедливость без милосердия — в жестокость.

Моральные принципы общения

Коротко: в общении и отношениях с людьми важно уважать собеседника, говорить правду, слушать и не нарушать чужих границ — и при живом разговоре, и в интернете.

Моральные нормы общения вытекают из тех же принципов гуманизма, честности и справедливости:

уважение к собеседнику и к себе — без оскорблений, насмешек и унижения;

вежливость и такт — умение сказать неприятное так, чтобы не задеть чужое достоинство;

правдивость и искренность — не обманывать и не манипулировать;

равенство — уважение к каждому человеку независимо от возраста, пола, национальности и положения;

умение слушать — общение двустороннее, и каждый участник вправе высказаться;

доброжелательность — исходить из того, что собеседник настроен дружелюбно, пока не доказано обратное;

верность слову — выполнять обещания и хранить доверенные секреты.

В споре полезно правило: критикуй поступок или идею, а не человека. Фраза «Ты опять опоздал, ты безответственный» ранит, а «Мы договаривались на шесть, я ждал полчаса» описывает проблему и помогает её решить.

Этика общения в интернете

В сети действуют те же моральные принципы, но анонимность и расстояние создают ощущение безнаказанности. Поэтому важно помнить простые правила:

писать собеседнику так, как сказал бы ему в лицо;

не публиковать чужие фото и переписку без согласия;

проверять информацию, прежде чем ей делиться;

не участвовать в травле, даже «просто лайком», — о том, как ей противостоять, читайте в статье о буллинге в школе.

Отсутствие моральных принципов

Коротко: полностью лишённых морали людей почти нет. Обычно речь о том, что чьи-то представления о допустимом расходятся с общепринятыми или привычные запреты сознательно нарушают ради выгоды.

Почти у каждого есть представление о том, что можно и чего нельзя. Но если кто-то сознательно нарушает общепринятые требования ради выгоды или удовольствия, его поведение называют аморальным. Признаки такого поведения:

двойные стандарты — одни мерки для себя, иные — для окружающих;

цинизм и равнодушие к чужой боли;

готовность идти «по головам» ради цели;

привычка лгать и неспособность признать свою вину.

Причины бывают разными: недостаток воспитания, пример окружения, безнаказанность. Эмиль Дюркгейм описал и общественную причину — аномию: состояние, при котором старые нормы перестали действовать, а новые ещё не сложились. Так бывает в периоды резких перемен, когда люди теряют ориентиры.

Последствия ощущают и сам человек, и общество. Тот, кто живёт без нравственных опор, теряет доверие окружающих, друзей, а в итоге и уважение к себе. Общество, где мораль слабеет, сталкивается с ростом отклоняющегося поведения и преступности: нарушение закона нередко начинается с того, что дурные поступки перестают казаться дурными.

Нравственные качества можно развивать в любом возрасте: обдумывать свои поступки, учиться ставить себя на место другого, поддерживать тех, кто в этом нуждается. Это пригодится в самых разных жизненных ситуациях. Хорошая тренировка — чтение: литература позволяет прожить чужие моральные выборы и понять их последствия. Подробнее — в статье «Зачем нужна литература».

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Часто задаваемые вопросы

1. Что такое моральные принципы простыми словами?

Это главные внутренние представления о том, что хорошо и что плохо: быть честным и справедливым, не причинять вреда, поддерживать слабых. Они определяют поступки, даже когда никто не контролирует.

2. Чем моральные принципы отличаются от моральных норм?

Принцип — общее требование (например, справедливость), а норма — конкретное правило, которое из него вытекает: «не присваивай чужое», «честно дели общую работу».

3. Чем мораль отличается от нравственности?

Часто это синонимы. Если их различают, то мораль — требования общества к поведению, а нравственность — внутренние качества личности и её готовность следовать этим требованиям добровольно.

4. Чем нормы морали отличаются от норм права?

Право устанавливает государство и обеспечивает его своей силой: за нарушение закона наступает юридическая ответственность. Мораль складывается в обществе, держится на совести и общественном мнении, а за её нарушение осуждают.

5. Какие есть примеры моральных принципов человека?

Гуманизм, альтруизм, справедливость, милосердие, честность, ответственность, коллективизм, патриотизм, миролюбие и толерантность.

6. Что такое золотое правило нравственности?

Это правило «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Оно известно со времён Конфуция и встречается в Библии и во многих религиозных и философских учениях.

7. Кто ввёл слово «мораль»?

Римский оратор и философ Цицерон в I веке до н. э. Он образовал латинское прилагательное moralis от слова mos — «нрав, обычай».

8. Может ли человек жить совсем без моральных принципов?

Полностью — почти никогда: какие-то представления о допустимом есть у каждого. Но они могут резко расходиться с общепринятыми, и тогда поведение человека называют аморальным.

9. Могут ли моральные принципы меняться?

Да. Они меняются вместе с обществом: то, что раньше считалось допустимым, со временем может осуждаться, и наоборот. Меняются они и у отдельного человека — с возрастом и опытом.