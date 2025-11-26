Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Русский язык

Морфологический разбор причастия

6 мин. чтения
eye382
preview_image
author_avatar
Автор
Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей

Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку требует глубоких знаний грамматики и умения анализировать части речи. Одним из важных навыков, который может существенно помочь в этом, является умение проводить морфологический разбор причастия. В этой статье мы проанализируем план, по которому выполняется морфологический разбор слов, рассмотрим примеры и узнаем, как правильно выполнять этот вид анализа.

Основные понятия

По своей сути причастие является глаголом, но особой формы. Эта часть речи объединяет признаки как глагола, так и прилагательного. Поэтому причастие означает признак предмета по действию.

Причастие отвечает на вопрос «какой?», который характерен для прилагательного.

Можно сказать, что причастие имеет непосредственно отношение (то есть причастно) как к глаголу (образуется от его корня), так и к прилагательному (использует его окончания).

Морфологический разбор причастия — это анализ его ключевых характеристик. При этом необходимо выполнить следующее:

  • выявить постоянные морфологические признаки (залог, вид, время);
  • определить непостоянные морфологические признаки (форма, число, род, падеж);
  • установить синтаксическое значение причастия в предложении.

Умение правильно делать разбор необходимо для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Порядок морфологического разбора причастия

При выполнении разбора необходимо проанализировать постоянные и непостоянные признаки.

Постоянные (неизменяемые) признаки удобно продемонстрировать в виде следующей таблицы.

Постоянный признак

Вид признака

Объяснение

Например

Залог

действительный

субъект сам выполняет действие

смотрящий, бегущий

страдательный

действие направлено на объект

построенный, выученный

Вид

совершенный

причастия от глаголов с завершенным действием

прочитанный

несовершенный

от глаголов с незавершенным действием

мечтающий

Время

прошедшее

действие было совершено в прошлом; настоящее время

засеянный

настоящее

действие в настоящем

мелющий

причастий в будущем времени в русском языке нет

Возвратность

возвратные

причастия с суффиксами «-ся» или «-сь»

приснившийся

невозвратные

без таких суффиксов

рисующий

Непостоянные признаки включают:

1.   Форму:

  • полная — отвечает на вопрос «какой?» и имеет окончания -ая, -ое, -ие (например, «играющий», «играющая», «играющие»). Синтаксическая роль в предложении — определение;
  • краткая — отвечает на вопрос «каков?» и имеет окончания -а, -о, -ы (например, «куплен», «куплена», «куплено», «куплены»). В предложении краткая форма обычно выступает в роли сказуемого. Страдательные причастия в краткой форме не изменяются по падежам.

2.   Род:

  • мужской (например, «танцующий»);
  • женский («танцующая»);
  • средний («танцующее»).

3.   Число:

  • единственное («ждущий»);
  • множественное («ждущие»).

4.   Падеж — причастие не является именной частью речи, но у него, как и у именных частей (существительного, прилагательного, числительного, местоимения) 6 падежей (например, «летящий», «летящего», «летящему», «летящего», «летящим», «о летящем»).

Учитывая эти грамматические особенности, можно составить четкий план, помогающий разобрать причастие морфологически.

План морфологического разбора:

  1. Определить, к какой части речи относится слово.
  2. Выявить его общее значение.
  3. Проанализировать морфологические признаки:
    • указать начальную форму (в именительном падеже, в единственном числе);
    • выделить постоянные признаки:
      • определить разряд причастия (действительное или страдательное);
      • охарактеризовать признаки глагола: вид, время, возвратность;
  • определить непостоянные признаки:
    • установить форму (полная или краткая — для страдательных причастий);
    • указать число;
    • определить род;
    • выделить падеж (для причастий в полной форме).
  1. Определить синтаксическую роль в предложении.
Теперь используем этот план разбора и рассмотрим примеры анализа действительных и страдательных причастий — как в настоящем, так и в прошедшем времени. Кроме того, сделаем анализ причастий в краткой страдательной форме.

Примеры морфологического разбора причастия

№1.

В просторной клетке сидела щебечущая канарейка.

Пример разбора:

Щебечущая (какая?) — прич., обозначает признак предмета по действию.

Образовано причастие от глагола «щебетать». Начальная форма: щебечущая.

Постоянные морфологические признаки: действительное причастие, несовершенный вид, настоящее время, невозвратное.

Непостоянные морфологические признаки: полная форма, именительный падеж, единственное число, женский род.

Синтаксическая роль — определение.

№2.

Утром мы нашли убежавшего щенка.

Убежавшего (какого?) — прич., обозначает признак предмета по действию.

Образовано от глагола «убежать». Начальная форма: убежавший.

Пост. морф. пр.: действительное причастие, совершенный вид, настоящее время, невозвратное.

Непост. морф. пр.: полная форма, винительный падеж, ед. ч., муж. р.

Щенка (какого?) убежавшего — определение.

№3.

Раздался характерный треск отрываемых кусков клейкой ленты.

Отрываемых (каких?) — прич., обозначает признак предмета по действию.

Образовано от гл. «отрывать». Начальная форма: отрываемый.

Пост. морф. пр.: страдательное, несовершенный вид, наст. вр., невозвратное.

Непост. морф. пр.: полное, родительный падеж, мн. ч.

Кусков (каких?) отрываемых — определение.

№4. 

К моему удивлению, подаренный дедушкой портсигар оказался антикварным и довольно ценным.

Подаренный — прич., обозначает признак предмета по действию.

Образовано от гл. «дарить». Начальная форма: подаренный.

Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время, невозвратное.

Непост. морф. пр.: полн.ф., им. пад., ед. ч., муж. р.

Портсигар (какой?) подаренный — определение.

№5.

Вся клумба покрыта благоухающим гелиотропом.

Покрыта (какова?) — прич., обозначает признак действия.

Образовано от гл. «покрыть». Нач. ф.: покрытый.

Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время, невозвратное.

Непост. морф. пр.: краткая форма, ед. ч., жен. р.

Клумба (что сделана?) покрыта — сказуемое.

№6.

Старый автомобиль продан за хорошую цену.

Продан (каков?) — прич., обозначает признак действия.

Образовано от гл. «продавать». Нач. ф.: проданный.

Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время., невозвратное.

Непост. морф. пр.: кратк. ф., ед. ч., муж. р.

Автомобиль (что сделан?) продан — сказуемое.

Заключение

Разбор причастия обычно не вызывает особых проблем у школьников. Владение этим навыком улучшает грамотность и аналитическое мышление. При подготовке к тесту следует повторить план и грамматические характеристики. Это обеспечит успешное выполнение заданий.

Начните учиться бесплатно!

Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

Живые уроки с учителями в формате онлайн

Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

*Уточняйте у менеджера

Right Icon
check
Я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю пользовательское соглашение
check
Я даю согласие на получение рекламных материалов
Написать нам:
WhatsApp
Telegram
Max
;