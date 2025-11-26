Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку требует глубоких знаний грамматики и умения анализировать части речи. Одним из важных навыков, который может существенно помочь в этом, является умение проводить морфологический разбор причастия. В этой статье мы проанализируем план, по которому выполняется морфологический разбор слов, рассмотрим примеры и узнаем, как правильно выполнять этот вид анализа.
Основные понятия
По своей сути причастие является глаголом, но особой формы. Эта часть речи объединяет признаки как глагола, так и прилагательного. Поэтому причастие означает признак предмета по действию.
Причастие отвечает на вопрос «какой?», который характерен для прилагательного.
Можно сказать, что причастие имеет непосредственно отношение (то есть причастно) как к глаголу (образуется от его корня), так и к прилагательному (использует его окончания).
Морфологический разбор причастия — это анализ его ключевых характеристик. При этом необходимо выполнить следующее:
- выявить постоянные морфологические признаки (залог, вид, время);
- определить непостоянные морфологические признаки (форма, число, род, падеж);
- установить синтаксическое значение причастия в предложении.
Умение правильно делать разбор необходимо для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Порядок морфологического разбора причастия
При выполнении разбора необходимо проанализировать постоянные и непостоянные признаки.
Постоянные (неизменяемые) признаки удобно продемонстрировать в виде следующей таблицы.
|
Постоянный признак
|
Вид признака
|
Объяснение
|
Например
|
Залог
|
действительный
|
субъект сам выполняет действие
|
смотрящий, бегущий
|
|
страдательный
|
действие направлено на объект
|
построенный, выученный
|
Вид
|
совершенный
|
причастия от глаголов с завершенным действием
|
прочитанный
|
|
несовершенный
|
от глаголов с незавершенным действием
|
мечтающий
|
Время
|
прошедшее
|
действие было совершено в прошлом; настоящее время
|
засеянный
|
|
настоящее
|
действие в настоящем
|
мелющий
|
|
причастий в будущем времени в русском языке нет
|
—
|
—
|
Возвратность
|
возвратные
|
причастия с суффиксами «-ся» или «-сь»
|
приснившийся
|
|
невозвратные
|
без таких суффиксов
|
рисующий
Непостоянные признаки включают:
1. Форму:
- полная — отвечает на вопрос «какой?» и имеет окончания -ая, -ое, -ие (например, «играющий», «играющая», «играющие»). Синтаксическая роль в предложении — определение;
- краткая — отвечает на вопрос «каков?» и имеет окончания -а, -о, -ы (например, «куплен», «куплена», «куплено», «куплены»). В предложении краткая форма обычно выступает в роли сказуемого. Страдательные причастия в краткой форме не изменяются по падежам.
2. Род:
- мужской (например, «танцующий»);
- женский («танцующая»);
- средний («танцующее»).
3. Число:
- единственное («ждущий»);
- множественное («ждущие»).
4. Падеж — причастие не является именной частью речи, но у него, как и у именных частей (существительного, прилагательного, числительного, местоимения) 6 падежей (например, «летящий», «летящего», «летящему», «летящего», «летящим», «о летящем»).
Учитывая эти грамматические особенности, можно составить четкий план, помогающий разобрать причастие морфологически.
План морфологического разбора:
- Определить, к какой части речи относится слово.
- Выявить его общее значение.
- Проанализировать морфологические признаки:
- указать начальную форму (в именительном падеже, в единственном числе);
- выделить постоянные признаки:
- определить разряд причастия (действительное или страдательное);
- охарактеризовать признаки глагола: вид, время, возвратность;
- определить непостоянные признаки:
- установить форму (полная или краткая — для страдательных причастий);
- указать число;
- определить род;
- выделить падеж (для причастий в полной форме).
- Определить синтаксическую роль в предложении.
Теперь используем этот план разбора и рассмотрим примеры анализа действительных и страдательных причастий — как в настоящем, так и в прошедшем времени. Кроме того, сделаем анализ причастий в краткой страдательной форме.
Примеры морфологического разбора причастия
№1.
В просторной клетке сидела щебечущая канарейка.
Пример разбора:
Щебечущая (какая?) — прич., обозначает признак предмета по действию.
Образовано причастие от глагола «щебетать». Начальная форма: щебечущая.
Постоянные морфологические признаки: действительное причастие, несовершенный вид, настоящее время, невозвратное.
Непостоянные морфологические признаки: полная форма, именительный падеж, единственное число, женский род.
Синтаксическая роль — определение.
№2.
Утром мы нашли убежавшего щенка.
Убежавшего (какого?) — прич., обозначает признак предмета по действию.
Образовано от глагола «убежать». Начальная форма: убежавший.
Пост. морф. пр.: действительное причастие, совершенный вид, настоящее время, невозвратное.
Непост. морф. пр.: полная форма, винительный падеж, ед. ч., муж. р.
Щенка (какого?) убежавшего — определение.
№3.
Раздался характерный треск отрываемых кусков клейкой ленты.
Отрываемых (каких?) — прич., обозначает признак предмета по действию.
Образовано от гл. «отрывать». Начальная форма: отрываемый.
Пост. морф. пр.: страдательное, несовершенный вид, наст. вр., невозвратное.
Непост. морф. пр.: полное, родительный падеж, мн. ч.
Кусков (каких?) отрываемых — определение.
№4.
К моему удивлению, подаренный дедушкой портсигар оказался антикварным и довольно ценным.
Подаренный — прич., обозначает признак предмета по действию.
Образовано от гл. «дарить». Начальная форма: подаренный.
Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время, невозвратное.
Непост. морф. пр.: полн.ф., им. пад., ед. ч., муж. р.
Портсигар (какой?) подаренный — определение.
№5.
Вся клумба покрыта благоухающим гелиотропом.
Покрыта (какова?) — прич., обозначает признак действия.
Образовано от гл. «покрыть». Нач. ф.: покрытый.
Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время, невозвратное.
Непост. морф. пр.: краткая форма, ед. ч., жен. р.
Клумба (что сделана?) покрыта — сказуемое.
№6.
Старый автомобиль продан за хорошую цену.
Продан (каков?) — прич., обозначает признак действия.
Образовано от гл. «продавать». Нач. ф.: проданный.
Пост. морф. пр.: страдательное, совершенный вид, прошедшее время., невозвратное.
Непост. морф. пр.: кратк. ф., ед. ч., муж. р.
Автомобиль (что сделан?) продан — сказуемое.
Заключение
Разбор причастия обычно не вызывает особых проблем у школьников. Владение этим навыком улучшает грамотность и аналитическое мышление. При подготовке к тесту следует повторить план и грамматические характеристики. Это обеспечит успешное выполнение заданий.