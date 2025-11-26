Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку требует глубоких знаний грамматики и умения анализировать части речи. Одним из важных навыков, который может существенно помочь в этом, является умение проводить морфологический разбор причастия. В этой статье мы проанализируем план, по которому выполняется морфологический разбор слов, рассмотрим примеры и узнаем, как правильно выполнять этот вид анализа.

Основные понятия

По своей сути причастие является глаголом, но особой формы. Эта часть речи объединяет признаки как глагола, так и прилагательного. Поэтому причастие означает признак предмета по действию.

Причастие отвечает на вопрос «какой?», который характерен для прилагательного.

Можно сказать, что причастие имеет непосредственно отношение (то есть причастно) как к глаголу (образуется от его корня), так и к прилагательному (использует его окончания).

Морфологический разбор причастия — это анализ его ключевых характеристик. При этом необходимо выполнить следующее:

выявить постоянные морфологические признаки (залог, вид, время);

определить непостоянные морфологические признаки (форма, число, род, падеж);

установить синтаксическое значение причастия в предложении.

Умение правильно делать разбор необходимо для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Порядок морфологического разбора причастия