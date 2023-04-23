Автор: ученик онлайн-школы "Дом Знаний" Владислав Андреев

Привет, привет! Сегодня мне хотелось бы поговорить про плюсы учёбы в онлайн-школе "Дом Знаний". Так как скоро заканчивается учёба, я думаю, что самое время подтянуть свои знания и вступить в нашу огромную семью! Давайте приступим.

Учёба из дома

Мне кажется, каждый школьник мечтает учиться, не выходя из дома, и это может устроить вам "Дом Знаний". Например, так начинается моё утро: я встаю, умываюсь и завтракаю, параллельно готовясь к моим предстоящим занятиям, для которых мне не нужно выходить дальше порога квартиры. Круто, не правда ли?