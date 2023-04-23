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Автор: ученик онлайн-школы "Дом Знаний" Владислав Андреев
Привет, привет! Сегодня мне хотелось бы поговорить про плюсы учёбы в онлайн-школе "Дом Знаний". Так как скоро заканчивается учёба, я думаю, что самое время подтянуть свои знания и вступить в нашу огромную семью! Давайте приступим.
Учёба из дома
Мне кажется, каждый школьник мечтает учиться, не выходя из дома, и это может устроить вам "Дом Знаний". Например, так начинается моё утро: я встаю, умываюсь и завтракаю, параллельно готовясь к моим предстоящим занятиям, для которых мне не нужно выходить дальше порога квартиры. Круто, не правда ли?
Свободный график
Вы можете выбрать удобную для вас смену, у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему уроку. Если вы не разобрались в теме, у вас есть возможность назначить консультацию, обсудив время с вашим преподавателем.
Отзывчивые учителя
Дети в обычных школах часто сталкиваются с травлей со стороны учителей и одноклассников. В нашей же школе вам это не грозит! Учителя здесь понимающие, они прививают любовь к знаниям; уроки проходят очень занимательно; если вам что-то непонятно, учитель всегда готов объяснить это еще раз! Таких добрых учителей я не встречал ни в одной школе! Также школой руководит прекрасный директор — профессионал своего дела, так что наша школа точно в надёжных руках!
Огромное количество внеурочных активностей
В "Доме Знаний" вы никогда не будете скучать, на платформе есть много различных занятий и кружков по интересам. Также люди, живущие в Махачкале, проводят оффлайн встречи в планетариях и музеях.
Поддержка учеников
Вам больше не нужно стоять у доски и трястись, вас не будут запугивать и говорить, что у вас ничего не получится. В школе дружелюбная атмосфера и частые встречи со школьным психологом. Если у вас есть какая-нибудь проблема, то вы всегда можете назначить с ним индивидуальную встречу. И за это не нужно доплачивать!
Подводя итоги, я могу с уверенностью сказать, что школы такого формата — это наше будущее. Тут вам не скажут, что нужно было слушать на уроке; к каждому ученику на нашей платформе индивидуальный подход. Помимо учебной программы, вы дополнительно можете изучать второй иностранный язык. Я выбираю "Дом знаний"!