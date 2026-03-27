Глаголы в русском языке — настоящие мастера перевоплощения. У них очень много морфологических признаков — целых девять. Причём пять из них встречаются только у глаголов и больше ни у какой другой части речи.
Наклонение как раз относится к таким уникальным признакам. Оно показывает, как действие связано с реальностью:
- изъявительное: действие происходит на самом деле («учусь»);
- повелительное: это просьба или приказ («учись!»);
- сослагательное: действие возможно при каком-то условии («учился бы»).
Благодаря таким особенностям глаголы гибки, выразительны и могут точно передавать наши мысли
Виды наклонений глаголов
Наклонение представляет собой грамматическую категорию, отражающую соотношение действия с реальностью. Проще говоря, это способ показать, насколько действие «реально»: происходит ли оно на самом деле, только возможно или мы кого-то просим/приказываем его совершить.
В русском языке различают три формы наклонения: изъявительное, условное (сослагательное) и повелительное. Эти формы указывают, реализуется ли действие в действительности либо возможно при определённых условиях.
Кроме того, по своему отношению к реальности наклонения глагола в русском языке делятся на два типа: прямой и косвенный.
К прямому наклонению относится только изъявительное. Оно нужно, чтобы рассказать о действии как о реальном событии — произошедшем, происходящем или том, что произойдёт. Например: «Вчера я мыла кухонную плиту (действие происходило в прошлом). Сегодня я мою полы (происходит в настоящем). Завтра я буду мыть окна (будет происходить в будущем).»
К косвенному наклонению относятся повелительное и сослагательное. Они описывают ситуации, выходящие за рамки простого факта:
- повелительное наклонение выражает просьбу, приказ или совет: «Помой плиту!»;
- сослагательное (условное) наклонение показывает действие как возможное или желаемое, но не обязательно реализованное: «Я бы помыла плиту, но очень устала».
Теперь рассмотрим каждое из наклонений немного подробнее.
Изъявительное наклонение
Изъявительное наклонение — это форма глагола, которая показывает, что действие происходит на самом деле: прямо сейчас, уже случилось или точно случится потом. Такие глаголы могут стоять в настоящем, прошедшем или будущем времени — в зависимости от того, когда происходит действие.
Например:
- «Я рисую лошадь» — действие происходит сейчас;
- «Он смотрел кино» — действие уже было;
- «Они будут состязаться в беге» — действие будет происходить.
Важно запомнить, что изъявительное является единственным наклонением, допускающие изменение глагола по временам.
Следующая таблица наглядно показывает, как различаются возвратные и невозвратные глаголы в изъявительном наклонении.
Морфология (наличие постфикса)
Не имеют постфикса -ся/-сь. Примеры: наряжаю, мою, мыл)
Но несмотря на имеющиеся различия, оба типа глаголов одинаково изменяются по временам, лицам, числам и родам в изъявительном наклонении.
В настоящем и будущем временах глаголы могут спрягаться (то есть изменяться по лицам и числам). Но в прошедшем времени возможно изменение только по числам и родам.
Важно запомнить, что у глаголов в прошедшем времени (в отличие от настоящего) нельзя определить лицо (формы для «я», «ты», «он» совпадают). Это значит, что грамматическая категория лица у них отсутствует.
Условное (сослагательное) наклонение
Глагол в этой форме обозначает действие, которое может произойти только при определённых условиях. Образование условного наклонения происходит путём добавления частицы «бы» к глаголу в прошедшем времени (прочитать — прочитал бы, похудеть — похудела бы).
Это наклонение способно передавать различные смысловые оттенки:
- указание на возможное действие при определённом условии («Если бы папа приехал, мы бы пошли гулять.»);
- выражение желательности («Она бы с удовольствием выучила русский язык.»);
- отражение опасений или сомнений («Как бы пирог не подгорел.»).
Изменение глаголов в форме условного наклонения по лицам и родам происходит полностью аналогично изменению глаголов в прошедшем времени:
- купить — он купил бы; она купила бы; предприятие купило бы; мы купили бы; они купили бы;
- расти — овёс рос бы; ромашка росла бы; растение росло бы; деревья росли бы.
Частица «бы» называется формообразующей. Она всегда пишется отдельно и может находиться после или перед глаголом, также между «бы» и глаголом могут находиться другие слова, например:
- «Без дождя цветы бы засохли.»
- «Сел бы ты за уроки.»
- «Продавец точно бы тебе сделал скидку, если бы ты попросил.»
У «бы» есть ещё одно интересное свойство. Частица ставит смысловой акцент на то слово, которое стоит за ней: я бы испекла пирог (акцентирует действие); я бы пирог испекла (акцентирует предмет).
Характерная особенность глаголов в условном наклонении (в отличие от изъявительного) — отсутствие категорий времени и лица. То есть когда мы используем условное наклонение («купил бы», «приплыл бы»), мы не можем сказать, когда именно это действие могло бы произойти (вчера, сейчас или завтра) и кто именно его мог бы совершить (я/ты/он, вы/мы/они).
Повелительное наклонение
С помощью этого наклонения выражается просьба, приказ, совет, запрет или предостережение. То есть собеседника побуждают к какому-либо действию. При этом смысловой оттенок высказываний во многом определяется интонацией. На письме это обычно отражается через постановку восклицательного знака («Не болтай!», «Будь здоров!»).
Для придания приказу более мягкой формы используют глаголы повелительного наклонения с частицей «-ка». («Напиши-ка сочинение»).
Для повелительного наклонения характерно следующее:
- глаголы второго лица изменяются по числам (ты шей — вы шейте; ты танцуй — вы танцуйте);
- возвратные глаголы оканчиваются на -ся/-сь (успокойся — успокойтесь; вымойся — вымойтесь);
- у глаголов отсутствуют формы времени и рода;
- глаголы не образуют формы 1-го лица единственного числа, поскольку побуждение всегда адресовано 2-му или 3-му лицу.
Форма повелительного наклонения глагола может быть образована с помощью частиц «пускай», «да», «давай», «пусть». Они используются вместе с глаголом в изъявительном наклонении в настоящем или будущем времени.
Чтобы получить форму 2-го лица единственного числа, к основе глагола настоящего или будущего времени добавляют суффикс −и− или используют нулевой суффикс. Для множественного числа к этой форме просто прибавляют окончание −те.
Запомните: если в глаголе повелительного наклонения единственного числа есть мягкий знак, он сохраняется и в форме множественного числа с окончанием −те. Примеры: прячь → прячьте, отрежь → отрежьте, ешь → ешьте.
Как определить наклонение глагола
Определение наклонения русского глагола по форме и контексту не вызывает трудностей. Следующая таблица помогает быстрее научиться это делать.
Таблица для запоминания наклонений глаголов в четвёртом классе
Памятка для учеников четвёртых классов
Как определить наклонение глагола: алгоритм:
1. Посмотри на глагол в предложении.
2. Спроси себя: это реальное действие или нет:
- да, действие реально (было, есть, будет) → изъявительное наклонение;
- нет, это просьба, приказ или совет → повелительное наклонение;
- нет, действие возможно только при каком-то условии (есть частица бы, давай, пусть и т. д.) → сослагательное (условное) наклонение.
Готово! Ты определил наклонение.