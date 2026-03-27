Глаголы в русском языке — настоящие мастера перевоплощения. У них очень много морфологических признаков — целых девять. Причём пять из них встречаются только у глаголов и больше ни у какой другой части речи.

Наклонение как раз относится к таким уникальным признакам. Оно показывает, как действие связано с реальностью:

изъявительное: действие происходит на самом деле («учусь»);

повелительное: это просьба или приказ («учись!»);

сослагательное: действие возможно при каком-то условии («учился бы»).

Благодаря таким особенностям глаголы гибки, выразительны и могут точно передавать наши мысли

Виды наклонений глаголов

Наклонение представляет собой грамматическую категорию, отражающую соотношение действия с реальностью. Проще говоря, это способ показать, насколько действие «реально»: происходит ли оно на самом деле, только возможно или мы кого-то просим/приказываем его совершить.

В русском языке различают три формы наклонения: изъявительное, условное (сослагательное) и повелительное. Эти формы указывают, реализуется ли действие в действительности либо возможно при определённых условиях.