Северная Америка — третий по величине континент планеты Земля. Население Северной Америки распределено крайне неравномерно: большая его часть сосредоточена вдоль побережий и крупных речных долин, тогда как внутренние районы остаются малонаселёнными. По современным оценкам, в 2026 году население Северной Америки превышает 600 млн человек, что делает материк одним из самых урбанизированных регионов мира.

Ключевые характеристики региона:

численность населения США, Канады и Мексики формирует основную часть демографического потенциала континента;

плотность населения варьируется примерно от 35 чел. на км² в США до менее 4 чел. на км² в Канаде;

размещение населения определяется климатическими условиями, уровнем экономического развития и историей колонизации.

В 1950 году население Северной Америки составляло около 170 млн человек. За последующие десятилетия оно увеличилось почти в четыре раза. Сегодня численность населения продолжает расти главным образом благодаря миграции и естественному приросту в Мексике. Наиболее распространённые языки региона — английский, испанский и французский, что отражает колониальное прошлое Америки.

Размещение населения

Размещение населения Северной Америки определяется природными и экономическими факторами. Большинство жителей сосредоточено в трёх основных зонах:

Атлантическое побережье. От Бостона до Вашингтона простирается один из крупнейших мегалополисов мира с высокой плотностью застройки и развитой инфраструктурой. Здесь проживает более 50 млн человек. Район Великих озёр и долины Миссисипи. Это один из крупнейших промышленных районов континента. Такие города, как Чикаго и Детройт, сформировались благодаря выгодному расположению вдоль водных путей и развитию железных дорог в XIX веке. Тихоокеанское побережье. От Сан-Диего до Ванкувера располагается крупный экономический и технологический пояс, привлекающий мигрантов из стран Азии и Европы.

В то же время значительная часть территории Канады и Аляски остаётся малонаселённой. Площадь этих районов огромна, однако суровый климат, вечная мерзлота и полярные ночи существенно ограничивают возможности постоянного проживания и хозяйственного освоения. Поэтому основная часть населения сосредоточена в умеренных широтах, где климат более благоприятен и имеется доступ к водным ресурсам и плодородным почвам.

Население северных районов материка в основном сосредоточено вдоль границы с США, где условия для жизни более благоприятны. Даже в США пустынные районы штатов Невада и Аризона остаются малонаселёнными, несмотря на развитие современных технологий.

Коренное население

До прихода европейцев население Северной Америки представляло собой мозаику из сотен племён и народов, каждый из которых был приспособлен к жизни в своих природных условиях. Индейцы Великих равнин охотились на бизонов, народы Северо-Западного побережья занимались рыболовством и строили длинные дома, а народы пуэбло на юго-западе возводили многоэтажные жилища из самана.

Численность населения доколумбовой Северной Америки остаётся предметом научных дискуссий. Точных данных нет, а различные оценки для территории современных США и Канады варьируются от 2 до 18 млн человек.

Европейская колонизация стала тяжёлым испытанием для коренных народов. Эпидемии оспы, кори и тифа, завезённые из Европы, по оценкам исследователей, привели к гибели значительной части коренного населения, а военные конфликты и переселение в резервации способствовали дальнейшему сокращению его численности. По оценкам, к 1900 году в США оставалось менее 250 тыс. индейцев.

Во второй половине XX века ситуация начала меняться. Политика принудительной ассимиляции постепенно уступила место признанию прав коренных народов. Сегодня в США проживает около 5,2 млн представителей коренных народов, включая индейцев и инуитов, а в Канаде — около 1,8 млн метисов, индейцев и инуитов. По сравнению с началом XX века это свидетельствует о значительном росте их численности.

Интересно, что схема расселения коренных народов до контакта с европейцами во многом совпадает с современной: наиболее высокая плотность населения наблюдалась вдоль рек, озёр и морских побережий. В отдельных развитых районах, например, в долине Миссисипи и на полуострове Юкатан, плотность населения достигала нескольких десятков человек на квадратный километр.

В Мексике коренные народы сохранились лучше всего. Науа, майя, миштеки и представители других народов составляют до 15 % населения страны. Языки науатль, юкатекский майя и миштекский до сих пор используются в повседневной жизни, хотя испанский язык остаётся доминирующим. Это один из немногих примеров, когда значительная часть населения сохранила родные языки спустя несколько веков после начала колонизации.

Современные демографические тенденции показывают рост самоидентификации: всё больше молодых людей заявляют о принадлежности к коренным народам по сравнению с представителями предыдущих поколений. Согласно демографическим прогнозам, к 2050 году доля коренного населения Северной Америки может увеличиться до 5 %, однако эта оценка требует подтверждения актуальными исследованиями. Изменение отношения к коренным народам остаётся одним из важнейших социальных процессов на континенте.

Европейская колонизация Северной Америки

XV век стал переломным периодом для Северной Америки. После путешествия Христофора Колумба в 1492 году началась эпоха европейской экспансии, которая существенно изменила численность населения и культуру Америки. В Северной Америке основными колониальными державами стали Англия, Франция, Испания и Нидерланды.

Европейский контакт с коренными народами сопровождался тяжёлой демографической катастрофой. Болезни, ранее неизвестные местному населению, включая оспу, корь и тиф, привели к резкому сокращению численности коренных народов в отдельных регионах. Военные конфликты и переселение также способствовали изменению этнической карты континента.

Основные колониальные державы и их зоны влияния:

Страна Основные территории Период активной колонизации Особенности Англия Восточное побережье (13 колоний) 1607–1776 Массовое переселение, религиозные общины Франция Долина Святого Лаврентия, Великие озёра 1608–1763 Торговля мехами, ограниченный приток поселенцев Испания Флорида, Нью-Мексико, Техас, Калифорния 1565–1821 Миссии и военные укрепления, низкая плотность населения Нидерланды Новый Амстердам (территория современного Нью-Йорка) 1624–1664 Торговый центр, позднее перешедший к Англии

Английские поселенцы основали Джеймстаун в 1607 году и Плимут в 1620 году. Их мотивы были различными:

религиозные диссиденты искали свободы вероисповедания;

предприниматели стремились получить прибыль и новые земли;

бедные переселенцы искали возможность начать новую жизнь.

Численность населения тринадцати колоний быстро росла: примерно с 50 тысяч человек в 1650 году до 2,5 млн к 1775 году. Этому способствовали высокая рождаемость и постоянный приток мигрантов.

Французские колонисты осваивали долину Святого Лаврентия и район Великих озёр. Их колониальная модель основывалась прежде всего на торговле мехами и союзах с коренными народами. После перехода территорий Новой Франции под контроль Британии французское население Канады оставалось значительно меньше населения английских колоний.

Испанское влияние было наиболее заметным на юге. Флорида, Нью-Мексико, Техас, Калифорния и другие территории входили в состав испанских владений. Миссии и военные укрепления создавали сеть поселений, однако плотность населения оставалась невысокой.

Отдельным примером является Гренландия. Скандинавские поселенцы появились там в Средние века, однако их поселения позднее исчезли. Европейское присутствие возобновилось в XVIII веке благодаря Дании. Сегодня остров имеет автономный статус в составе Королевства Дании.

По сравнению с 1950 годом население Северной Америки выросло в несколько раз. Этот рост стал результатом естественного прироста и масштабной миграции. В результате

Северная Америка превратилась в один из самых многонациональных регионов мира.